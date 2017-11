Да, PVS-Studio умеет выявлять утечки памяти

Выявление утечек памяти и ресурсов

V599. The virtual destructor is not present, although the 'Foo' class contains virtual functions.

V680. The 'delete A, B' expression only destroys the 'A' object. Then the ',' operator returns a resulting value from the right side of the expression.

V689. The destructor of the 'Foo' class is not declared as a virtual. It is possible that a smart pointer will not destroy an object correctly.

V701. realloc() possible leak: when realloc() fails in allocating memory, original pointer is lost. Consider assigning realloc() to a temporary pointer.

V772. Calling a 'delete' operator for a void pointer will cause undefined behavior.

V773. The function was exited without releasing the pointer/handle. A memory/resource leak is possible.

V779. Unreachable code detected. It is possible that an error is present.

V1002. A class, containing pointers, constructor and destructor, is copied by the automatically generated operator= or copy constructor.

V1005. The resource was acquired using 'X' function but was released using incompatible 'Y' function.

Примеры

Указатель на объект типа CBrush сохраняется в переменной m_pBrush.

сохраняется в переменной Указатель на объект типа CStringList сохраняется в переменной m_pColumns.

CFireView::CFireView() : CFormView(CFireView::IDD) { m_pBrush = new CBrush; ASSERT(m_pBrush); m_clrBk = RGB(148, 210, 252); m_clrText = RGB(0, 0, 0); m_pBrush->CreateSolidBrush(m_clrBk); m_pColumns = new CStringList; ASSERT(m_pColumns); _rows = 1; start = TRUE; block = TRUE; allow = TRUE; ping = TRUE; m_style=StyleTile; }

CFireView::~CFireView() { if(m_pBrush) { delete m_pBrush; } }

V779 Unreachable code detected. It is possible that an error is present. 7z.cpp 203

V773 The function was exited without releasing the 't' pointer. A memory leak is possible. 7z.cpp 202

BOOL WINAPI _export SEVENZ_OpenArchive(const char *Name, int *Type) { Traverser *t = new Traverser(Name); if (!t->Valid()) { return FALSE; delete t; } delete s_selected_traverser; s_selected_traverser = t; return TRUE; }

int mputchar(struct mstring *s, int ch) { if (!s || !s->base) return ch; if (s->ptr == s->end) { int len = s->end - s->base; if ((s->base = realloc(s->base, len+len+TAIL))) { s->ptr = s->base + len; s->end = s->base + len+len+TAIL; } else { s->ptr = s->end = 0; return ch; } } *s->ptr++ = ch; return ch; }

int mputchar(struct mstring *s, int ch) { if (!s || !s->base) return ch; if (s->ptr == s->end) { void *old = s->base; int len = s->end - s->base; if ((s->base = realloc(s->base, len+len+TAIL))) { s->ptr = s->base + len; s->end = s->base + len+len+TAIL; } else { free(old); s->ptr = s->end = 0; return ch; } } *s->ptr++ = ch; return ch; }

Статический и динамический анализ

Заключение

Нас часто спрашивают, умеет ли статический анализатор кода PVS-Studio выявлять утечки памяти (memory leaks). Чтобы много раз не писать похожие тексты в письмах, мы решили дать подробный ответ в блоге. Да, PVS-Studio умеет выявлять утечки памяти и других ресурсов. Для этого в PVS-Studio реализовано несколько диагностик и в статье будут продемонстрированы примеры обнаружения ошибок в реальных проектах.Утечка памяти ( memory leak ) — это процесс неконтролируемого уменьшения объёма свободной оперативной или виртуальной памяти компьютера, связанный с ошибками в работающих программах, вовремя не освобождающих ненужные уже участки памяти. Согласно CWE утечки памяти классифицируются как дефект CWE-401 Утечки памяти являются одной из разновидностей ошибок утечек ресурсов ( resource leak ). Примером утечки другого вида ресурса может служить ошибка, именуемая утечкой файлового дескриптора: файл открывается, но не закрывается, и дескриптор не возвращается операционной системе. Согласно CWE такие ошибки можно классифицировать как CWE-404 Утечки памяти или других ресурсов могут приводить к ошибкам отказа обслуживания ( Denial of Service ).Для выявления утечек памяти и других ресурсов используются инструменты динамическ ого и статическ ого анализа кода. К числу таких инструментов принадлежит и анализатор PVS-Studio.Для выявления рассматриваемого класса ошибок в PVS-Studio реализованы следующие диагностики:Давайте рассмотрим несколько примеров обнаружения анализатором PVS-Studio утечек памяти в коде открытых проектов.Проект NetDefender. Предупреждение PVS-Studio: V773 The 'm_pColumns' pointer was not released in destructor. A memory leak is possible. fireview.cpp 95Обратите внимание, что в конструкторе создаются два объекта:В деструкторе же, происходит уничтожение только одного объекта, адрес которого хранится в переменнойПро переменнуювидимо просто забыли. В результате возникает утечка памяти.Проект Far2l (Linux port of FAR v2). Рассматриваема ошибка интересна тем, что она обнаруживается сразу двумя различными диагностиками PVS-Studio:Местами перепутаны оператори оператор. В результате операторникогда не выполняется. Анализатор предупреждает об этом, выдавая сообщение о недостижимом коде и сообщение об утечке памяти.Проект Firebird. Предупреждение PVS-Studio: V701 realloc() possible leak: when realloc() fails in allocating memory, original pointer 's->base' is lost. Consider assigning realloc() to a temporary pointer. mstring.c 42Рассматриваемая функция предназначена для добавления к строке символа. Буфер, который используется для хранения строки, увеличивается с помощью вызова функции. Ошибка заключается в том, что если функцияне может увеличить размер буфера памяти, то произойдёт утечка памяти. Причина в том, что если нет блока памяти достаточного размера, то функциявозвращаети при этом она не освобождает предыдущий буфер памяти. Поскольку результат работы функции сразу записывается в переменную, то нет никакой возможности освободить ранее выделенный блок.Ошибку можно исправить, добавив временную переменную и вызов функцииНа примере PVS-Studio видно, что статические анализаторы умеют выявлять различные виды утечек ресурсов. Однако, ради справедливости следует отметить, что в целом статические анализаторы проигрывают в сфере поиска утечек динамическим анализаторам кода.Чтобы найти ошибку, статические анализаторы должны отследить как используются указатели и это очень сложная задача. Указатели могут хитрым образом передаваться между функциями и анализатору, изучая исходный код, сложно отследить произойдёт утечка памяти или нет. В некоторых случаях это вообще невозможно, так как анализатор не знает, с какими входными данными будет работать программа.Динамическим анализаторам найти утечки памяти или ресурсов намного проще. Им не надо ничего отслеживать. Им надо только запомнить место в программе, где какой-то ресурс выделен и проверить, освободится ли он до окончания программы. Если нет, то найдена ошибка. Таким образом, динамические анализаторы точнее и надёжнее обнаруживают различные виды утечек.Из вышесказанного вовсе не следует, что динамический анализ мощнее, чем статический. У методологии динамического анализа, как и у методологии статического анализа, есть как свои преимущества, так и свои недостатки. Конкретно в сфере утечек динамические анализаторы мощнее. В других областях, например в поиске опечаток или недостижимого кода, они малоэффективны или вовсе бесполезны.Не следует противопоставлять статический и динамический анализ. Эти методики не конкурируют, а дополняют друг друга. Решая вопросы повышения качества и надёжности кода, следует использовать инструменты обоих типов. Про это я много раз писал и мне не хочется повторяться. Тем, кто хочет разобраться в этом вопросе подробнее, предлагаю несколько ссылок:Статический анализатор кода PVS-Studio способен выявить широкий спектр ошибок, связанных с утечками памяти и других ресурсов. Используйте его регулярно, чтобы устранять ошибки ещё на этапе написаний кода или во время ночных сборок проекта:Команда PVS-Studio желает Вам безбажного кода.Если хотите поделиться этой статьей с англоязычной аудиторией, то прошу использовать ссылку на перевод: Andrey Karpov. Yes, PVS-Studio Can Detect Memory Leaks