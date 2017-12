Как программисты с PVS-Studio ошибки в проектах искали

Недавно сайт Pinguem.ru совместно с командой PVS-Studio устраивали конкурс, в котором программистам было необходимо в течение месяца использовать статический анализатор PVS-Studio для нахождения и исправления ошибок в коде open-source проектов. Благодаря их стараниям, программы в мире стали чуточку безопаснее и надежнее. В статье мы рассмотрим парочку наиболее интересных ошибок, которые были найдены при помощи PVS-Studio.

И как прошел конкурс?

QtCreator

Конкурс проходил с 23 октября по 27 ноября 2017 года в два этапа для русскоязычной аудитории. На первом этапе конкурсантам было необходимо отправить как можно больше Pull Request'ов авторам проектов. Второй этап был несколько сложнее: нужно было найти ошибку и описать последовательность действий, при которых она бы себя проявила в работе приложения. Лучше всех с заданиями справился Николай Шалакин и стал победителем конкурса. Поздравляем его!За время проведения конкурса было отправлено немало хороших Pull Request'ов, желающие могут ознакомиться с ними по этой ссылке . Мы же предлагаем рассмотреть наиболее интересные ошибки, найденные конкурсантами на втором этапе.Многие ли из Вас используют QtCreator для программирования на Python? Как и многие IDE, он тоже подсвечивает некоторые встроенные функции и объекты. Возьмем QtCreator 4.4.1 и напишем несколько зарезервированных слов:

// List of python built-in functions and objects static const QSet<QString> builtins = { "range", "xrange", "int", "float", "long", "hex", "oct" "chr", "ord", "len", "abs", "None", "True", "False" };

Что же такое? Почему встроенные функциине подсвечиваются? Взглянем на код:Функции объявлены, они должны подсвечиваться. И здесь помогает PVS-Studio: V653 A suspicious string consisting of two parts is used for initialization. It is possible that a comma is missing. Consider inspecting this literal: «oct» «chr». pythonscanner.cpp 205Действительно, между литералами «oct» и «chr» забыли поставить запятую, поэтому два литерала слились в один «octchr», и именно он будет подсвечиваться средой разработки:

ConEmu

Здесь можно ознакомиться с Pull Request'ом на исправление.Вы работаете над проектом ConEmu и в отладочной версии решили проверить работу некоторых настроек:

INT_PTR CSetPgViews::OnComboBox(HWND hDlg, WORD nCtrlId, WORD code) { switch (code) { .... case CBN_SELCHANGE: { .... UINT val; INT_PTR nSel = SendDlgItemMessage(hDlg, nCtrlId, CB_GETCURSEL, 0, 0); switch (nCtrlId) { .... case tThumbMaxZoom: gpSet->ThSet.nMaxZoom = max(100,((nSel+1)*100)); default: _ASSERTE(FALSE && "ListBox was not processed"); } } } }

UniversalPauseButton

Давайте взглянем на код, почему вылетает предупреждение «ListBox was not processed»:Из-за пропущенногоуправление перейдет к веткепосле того, как отработают выражения в ветке. Об этом предупреждает PVS-Studio: V796 It is possible that 'break' statement is missing in switch statement. setpgviews.cpp 183 Здесь можно ознакомиться с Pull Request'ом на исправление.Довольно интересный проект, особенно полезный для геймеров. При нажатии на кнопкупрограмма приостанавливает работу окна, находящегося на переднем плане:Можно переназначить кнопку приостановки/возобновления на другую при помощи файла

Если ввести код ключа не менее, чем 20 символов, и не более, чем 30 символов, это приведет к порче стека:

int LoadPauseKeyFromSettingsFile(_In_ wchar_t* Filename) { HANDLE FileHandle = CreateFile(Filename, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); if (FileHandle == INVALID_HANDLE_VALUE) { goto Default; } char KeyLine[32] = { 0 }; char Buffer[2] = { 0 }; DWORD ByteRead = 0; do { if (!ReadFile(FileHandle, Buffer, 1, &ByteRead, NULL)) { goto Default; } if (Buffer[0] == '\r' || Buffer[0] == '

') { break; } size_t Length = strlen(KeyLine); if (Length > 30) // <= { goto Default; } KeyLine[Length] = Buffer[0]; memset(Buffer, 0, sizeof(Buffer)); } while (ByteRead == 1); if (!StringStartsWith_AI(KeyLine, "KEY=")) { goto Default; } char KeyNumberAsString[16] = { 0 }; // <= for (DWORD Counter = 4; Counter < strlen(KeyLine); Counter++) // <= { KeyNumberAsString[Counter - 4] = KeyLine[Counter]; } .... Default: if (FileHandle != INVALID_HANDLE_VALUE && FileHandle != NULL) { CloseHandle(FileHandle); } return(0x13); }

Explorer++

Разберемся, почему это происходит. Нас интересует функцияВ цикле считывается побайтово первая строка. Если она превышает длину в 30 символов, то выполнение переходит по метке,при этом освобождается ресурс и возвращается символ с кодом 0x13. Если чтение происходит успешно, и первая строка начинается с «KEY=», то происходит копирование подстроки после символа "=" в 16-байтовый буфер. При вводе ключа от 20 до 30 символов произойдет переполнение буфера. Об этом предупреждает PVS-Studio: V557 Array overrun is possible. The value of 'Counter — 4' index could reach 26. main.cpp 146 Здесь можно ознакомиться с Pull Request'ом на исправление.В этом проекте был найден баг, связанный с сортировкой избранных вкладок:

int CALLBACK SortByName(const NBookmarkHelper::variantBookmark_t BookmarkItem1, const NBookmarkHelper::variantBookmark_t BookmarkItem2) { if ( BookmarkItem1.type() == typeid(CBookmarkFolder) && BookmarkItem2.type() == typeid(CBookmarkFolder)) { const CBookmarkFolder &BookmarkFolder1 = boost::get<CBookmarkFolder>(BookmarkItem1); const CBookmarkFolder &BookmarkFolder2 = boost::get<CBookmarkFolder>(BookmarkItem2); return BookmarkFolder1.GetName() .compare(BookmarkFolder2.GetName()); } else { const CBookmark &Bookmark1 = boost::get<CBookmark>(BookmarkItem1); const CBookmark &Bookmark2 = boost::get<CBookmark>(BookmarkItem1); return Bookmark1.GetName().compare(Bookmark2.GetName()); } }

V537 Consider reviewing the correctness of 'BookmarkItem1' item's usage. bookmarkhelper.cpp 535

и еще 5 дополнительных предупреждений.

Заключение

Посмотрим на код сортировки:В веткеошиблись и дважды использовали, вместо. Об этой ошибке и предупреждает PVS-Studio: Здесь можно ознакомиться с Pull Request'ом на исправление.Команда PVS-Studio выражает огромную благодарность всем программистам, принявшим участие в конкурсе. Вы проделали огромную работу в устранении багов в open-source проектах, сделав их надежнее, безопаснее и лучше. В будущем мы, возможно, проведем подобный конкурс и для англоязычной аудитории.