Развёрнутый ответ

Не забудьте ещё про ваших реальных конкурентов (не де-юре, а де-факто): динамические анализаторы (ASAN, MSAN, TSAN, UBSAN). У них, конечно, есть беда: срабатывают не так быстро и ресурсов требуют больше. Но зато у них есть и преимущество: если уж *SAN чего-то «такое» у вас при фаззинге нашёл, то отбиваться бесполезно — это ошибка, надо чинить. А со статическим анализатором… всякое бывает.

Так что вам нужно влезть в нишу между встроенным в clang/gcc/msvc анализатором (бесплатно и всегда в наличии) и *SAN'ом (сложно и дорого, но зато ложных срабатываний — почти нуль, любую ошибку можно сразу в багтрекер заносить). Так ли велика эта ниша?

