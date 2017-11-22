Как лидеры индустрии СХД собрались на ПРОSTOR’е в Сколково (фотоотчет)
- Хранение данных,
- Системное администрирование,
- Серверное администрирование,
- IT-инфраструктура,
- Блог компании RAIDIX
26 октября «Рэйдикс» совместно с ИТ-кластером Фонда «Сколково» провела ежегодный технологический форум по хранению данных — ПРОSTOR 2017. Место встречи – Технопарк «Сколково» с его «хайтековой», удобной, развитой инфраструктурой!
Предлагаем ознакомиться с небольшим фотоотчетом по прошедшему мероприятию.
В этом году на ПРОSTOR’е собралось более 250 участников – представителей бизнеса, системных интеграторов, гос. структур, коммерческих предприятий и др. С докладами выступили российские и зарубежные ИТ-эксперты из Broadcom, Elastifile, HGST (бренд Western Digital), Micron, Mellanox, SanDisk (бренд Western Digital), Panasonic и «Рэйдикс».
Всем посетителям была предоставлена система синхронного перевода: доклады звучали одновременно на русском и английском языках.
В программе было пять тематических треков:
- Твердотельные накопители. Flash и память класса хранения. NVMe
- Как хранить петабайты?
- Сетевые решения. Fibre Channel vs. Ethernet, NVMf
- Управление СХД в рамках ЦОД
- Сравнение архитектур СХД.
Прозвучало 14 докладов, из них 4 изначально англоязычные. Полный список тем можно найти на сайте prostor.raidix.ru.
Уделили внимание и практике: на форуме была развернута демозона, в рамках которой были представлены программные и аппаратные технологии от ведущих производителей. Среди них – совместное решение Panasonic и «Рэйдикс» для долгосрочного (до 100 лет!) хранения архивных данных на базе оптических дисков freeze-ray и управляющего ПО RAIDIX.
Как и в предыдущие годы, организаторы форума решили отказаться от «маркетинговых оберток» и предоставить максимум полезной информации о состоянии современного рынка СХД и технологиях завтрашнего дня.
На ПРОSTOR’е 2017 выступили не только лидеры рынка, но и инновационные стартапы из России и из-за рубежа. Обсуждали самые животрепещущие темы: NVDIMM, NVMe Over Fabrics, облачные решения для объектного хранилища, большие данные и многое другое. Новые идеи «тестировались» на самой разношерстной аудитории – от экспертов индустрии до потенциальных заказчиков в корпоративном секторе и госструктурах.
Не обошлось и без первоклассного нетворкинга! Была живая музыка и все, необходимое для плодотворного неформального общения.
С нетерпением ждем новых встреч на ПРОSTOR'е в следующем году!
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