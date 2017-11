Мегафон-Райффайзенбанк — первая в России сделка по ценным бумагам на блокчейне

НРД

Описание блокчейн-сети

Особенности архитектуры Hyperledger Fabric v.1.0

Endorser (валидатор) — узел, проверяющий и исполняющий транзакцию, а потом возвращающий её обратно клиенту с результатами и своей подписью.

Orderer (упорядочиватель) — узел, устанавливающий последовательность транзакций и рассылающий их другим узлам DLT-сети.

Клиент направляет транзакцию валидаторам (endorsers). Валидаторы исполняют транзакцию и возвращают её клиенту вместе с результатами исполнения и своей подписью. Клиент собирает необходимое количество подписей валидаторов и направляет транзакцию с набором ответов валидаторов на Orderer. Orderer комбинирует транзакции в последовательность блоков и рассылает их. Каждый из узлов проверяет, соответствует ли транзакция политике валидации, и «проигрывает» её в своём экземпляре реестра.

Топология блокчейн-сети пилотной сделки

НРД — оператор сделки и администратор платформы.

Мегафон — участник сделки.

Райффайзенбанк — участник сделки.

НРД развернул Orderer, обеспечивающий формирование упорядоченного потока транзакций, и

установил клиентскую часть с UI, обеспечивающую функциональность оператора сделки.

Мегафон и Райффайзен установили клиентские части с UI, обеспечивающие функциональность участника сделки.

Реестр ценных бумаг (доступен всем участникам сети). Здесь был создан единственный смарт-контракт SecurityMaster , в контексте которого вёлся перечень ценных бумаг.

Сводный реестр балансов счетов всех участников (доступен только НРД). Здесь был создан единственный смарт-контракт Book, в контексте которого отражались остатки по счетам всех участников.

Реестр балансов счетов Райффайзенбанка (доступен только НРД и Райффайзенбанку).

Реестр балансов счетов Мегафона (доступен только НРД и Мегафону).

Реестр сделок между Райффайзенбанком и Мегафоном (доступен только НРД, Райффайзенбанку и Мегафону). Здесь был создан единственный смарт-контракт Instruction, в контексте которого регистрировались и обрабатывались все сделки данной пары участников.

В Реестре сделок оба участника создают транзакции инструкций покупки и продажи, которые сохраняются в контексте смарт-контракта Instruction. При поступлении второй инструкции из пары «покупка-продажа» они сопоставляются друг с другом в смарт-контракте Instruction и получают статус «matched». Когда клиент НРД получает уведомление о сопоставлении, то по Сводному реестру балансов проверяет балансы на счетах участников сделки. Если проверка балансов прошла успешно, то клиент НРД:

Создаёт в смарт-контракте Instruction транзакции, которые меняют статус соответствующих инструкций на «execute».

транзакции, которые меняют статус соответствующих инструкций на «execute». А затем создаёт транзакции по изменению балансов счетов для смарт-контракта Position.

Подготовка и проведения сделки

Мегафон и Райффайзенбанк, каждый на своем узле, создают встречные инструкции на продажу и покупку соответственно, и передают их в смарт-контракт Instruction. В смарт-контракте Instruction инструкции сопоставляются друг с другом. Если сопоставление прошло успешно, то:

НРД на своём узле создаёт и «прикрепляет» к инструкции каждого из участников соответствующий файл поручения для последующей загрузки в «Аламеду».

В Реестры балансов участников сделки (смарт-контракт Position) отправляются соответствующие транзакции об изменении учета бумаг на счетах. Участники сделки:

Извлекают из блокчейна файлы поручений для «Аламеды».

Подписывают их своими «боевыми» ЭЦП на соответствующих рабочих местах.

Помещают обратно в блокчейн. НРД извлекает подписанные участниками файлы поручений и загружает в «Аламеду». «Аламеда» обрабатывает сделку и создаёт файлы отчетности, которые затем отправляет участникам сделки.

Как всё было

Из-за особенностей смарт-контрактов Hyperledger Fabric пришлось полностью «выравнивать» узлы как по релизу (потому что хэш коммита использовался внутренними алгоритмам), так и по пользователю ОС, под которым запускались компонены платформы (он тоже участвовал в идентификации смарт-контракта).

Узел Райффайзенбанка не видел самого себя по своему внешнему адресу, поэтому некоторые стадии скриптов установки и настройки приходилось пропускать по <Ctrl+C>.

Возникали загадочные «залипания» сервиса, отвечавшего за выгрузку/загрузку файлов, от которых удавалось избавиться только перезапуском сервиса.

В конце сентября 2017 года мне и gelbplaneten удалось поучаствовать в подготовке и проведении первой в России сделки по ценным бумагам с использованием блокчейн-технологии Проект проводилсяпод руководством Александра Яковлева, программная реализация была разработана компанией Altoros , архитектор — Олег Абдрашитов Под катом мой рассказ о технических и некоторых юридических аспектах подготовки и проведения сделки.Для проведения пилотной сделки мы развернули блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric v.1.0. Проект Hyperledger под эгидой The Linux Foundation — это инициатива по созданию разных блокчейн-платформ и вспомогательных инструментов с открытым исходным кодом. В проекте участвует целая россыпь компаний со всего мира: технологические гиганты (IBM, Intel и так далее), консалтинговые компании (Accenture, Altoros и так далее), представители различных отраслей (Сбербанк, Московская биржа, CME, DTCC, Deutche Burse, Daimler, Airbus и так далее) и стартап-команды (Digital Asset Holding, Soramitsu и так далее). Проект запустили в декабре 2015 года, и сейчас активно развивается пять блокчейн-платформ и четыре инструмента для работы с блокчейн-платформами. Hyperledger открыт для всех, его участники равны между собой и придерживаются принципов «чистого» открытого кода.Поскольку Hyperledger Fabric v.1.0 не так широко известен, как Bitcoin или Ethereum, то чтобы вам было легче понять топологию этой блокчейн-сети и происходящих в ней процессов, я вкратце расскажу об особенностях архитектуры Hyperledger Fabric v.1.0.Рассмотрим как выполняются транзакции на блокчейн-платформе Hyperledger Fabric v.1.0 (по материалам «The trend of exploring the use of DLT in Capital market», Japan Exchange Group, September 14, 2017 В отличие от публичных платформ вроде Bitcoin или Ethereum, в Hyperledger Fabric v.1.0 есть две специальные роли:Чтобы достичь консенсуса при проверке транзакций, используются(endorsement policy) — это набор правил, определяющих, какой из узлов может быть валидатором, и сколько подписей валидаторов достаточно для того, чтобы транзакция считалась подтвержденной. При этом политика валидации задаётся отдельно для каждого смарт-контракта, создаваемого в блокчейн-сети. Например, в политике можно прописать, что транзакция будет валидной, если её подтвердят два из трёх заданных узлов.Как создаётся и исполняется транзакция:В структуре блокчейн-сети было три участника:Каждый участник развернул у себя собственный узел сети, а также дополнительные компоненты, предусмотренные архитектурой Hyperledger Fabric v.1.0:В сети были созданы реестры, доступ к которым разграничивался внутренним механизмом каналов Hyperledger:Также в реестрах балансов Райффайзенбанка и Мегафона было создано по одному смарт-контракту, в контексте которого отражались остатки по счетам участника.Если бы сделка проводилась и легализовалась только через блокчейн, то всё происходило бы так:Есть утверждённый порядок регулирования торговли ценными бумагами, при котором сделка считается юридически значимой, если она проведена через штатную систему учета ценных бумаг НРД «Аламеда». Чтобы соблюсти это условие, в процесс проведения сделки добавили специальные стадии формирования, подписания и обработки поручений действующего формата, с использованием «боевых» ЭЦП участников сделки. Кроме того, чтобы передача поручений через блокчейн считалась легитимной, НРД подписало с участниками сделки лицензионное соглашение и дополнительное соглашение к Договору по электронному документообороту.В результате процесс заключения сделки стал выглядеть так:Всех участников проекта в первую очередь интересовала проработка юридических вопросов, связанных с проведением сделок через блокчейн, и выявление технических и организационных трудностей, которые могут возникнуть при развертывании блокчейн-сети в реальных условиях. Тем более, что организации разные, каждая со своей инфраструктурной и сетевой политикой, правилами взаимодействия внешних и внутренних сетей, и так далее и тому подобное.Мы столкнулись с первыми трудностями еще до начала развертывания платформы: оказалось, что Райффайзенбанк и Мегафон не готовы дать прямой доступ к своим действующим ключам ЭЦП «чужому загадочному» ПО. Так что пришлось разработать специальную утилиту по выгрузке/загрузке файлов поручений, чтобы их можно было подписывать вне ПО платформы.Дальнейшие затруднения были связаны с тем, что платформа разрабатывалась и отлаживалась в Amazon Web Services, а теперь ей предстояло вместо стерильно-гомогенной среды облака работать в суровом гетерогенном мире.К счастью, реализация платформы предполагала использование Docker-контейнеров, поэтому различия, связанные с использованием участниками разных ОС (RHEL и Ubuntu) не повлияли на работу узлов сети.Основные проблемы были связаны с внутренними особенностями Hyperledger Fabric и тем, что в обеих компаниях по-разному построена сетевая инфраструктура:На развёртывание и настройку платформы ушло примерно три дня (27-29 сентября) и 20 часов в Webex. Как водится в IT-среде, не обошлось и без шаманских бубнов — «… теперь ждем ровно семь минут...»Но в итоге первая сделка прошла без единого сбоя и зависания.Ниже приведены исторические скриншоты — поручение Райффайзенбанка на покупку облигаций Мегафона и итоговый баланс по результатам сделки.