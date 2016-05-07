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Райффайзенбанк 228,49
Развеиваем мифы об IT в банках
сегодня в 10:35

Отчет c мини-конференции Использование визуальных моделей в ИТ. Проверено опытом



    1 ноября на площадке Райффайзенбанка прошла мини-конференция «Использование визуальных моделей в ИТ. Проверено опытом.»

    О том, как это было и что обсуждали, читайте под катом.

    Ирина Сурова Лаборатория Касперского
    Требования к системе в виде модели. Область применения и ограничения

    Прошлое, настоящее, будущее. Рассказ о том, какая существует в компании модель, в каких проектных условиях она используется, в каких условиях от нее отказались.



    image Презентация

    Юрий Карабутов, Дмитрий Столяров Райффайзенбанк
    Модель корпоративной архитектуры Райффайзенбанка

    Применение собственной интерпретации UML (метамодели на основе TOGAF) для описания и сопровождения бизнес-архитектуры и ИТ-ландшафта Банка, включая, собственно, бизнес-архитектуру, прикладную и интеграционную архитектуру.

    • как возникла потребность в метамодели
    • преимущества описания архитектуры в визуальных моделях
    • генерация документации по модели
    • основной инструмент в работе архитектора решений
    • перспектива дальнейшего развития методов визуального моделирования при проектировании информационных систем в Банке



    image Презентация

    Максим Цепков CUSTIS
    Визуальные модели корпоративного приложения

    При проектировании сложных корпоративных приложений эффективным является использование моделей, описывающих предметную область и само приложение в соответствии с подходом Domain Driven Design. При этом хорошая визуализация является непременным атрибутом модели. В выступлении обменяемся опытом построения архитектуры приложения с использованием трех основных моделей: доменной модели, представленной диаграммой классов, модели движения ресурсов, представленной диаграммами учета и модели документооборота на основе диаграммы состояний. Все это дополняется моделью бизнес-процессов на основе диаграммы деятельностей (activity diagram) и объединяется моделью архитектуры предприятия на основе Archimate, и дополняется метафорой системы в тех случаях, когда ее получается придумать. В рассказе будут приведены примеры диаграмм из реальных проектов.



    image Презентация

    Наталья Желнова Сбербанк, Центр развития технологий, Центральный аппарат
    Переход от модели бизнес-процесса к вариантам использования

    Переход от модели бизнес-процесса к вариантам использования связан с определением границ процесса и границ IT-систем, которые автоматизируют данный процесс. В рамках выступления можно увидеть, как от постановки целей на уровне бизнеса перейти к модели бизнес-процесса, определить его границы, и затем перейти к модели вариантов использования. В процессе декомпозиции бизнес-процесса на варианты использования мы будем постепенно уточнять требования и изменять модель процесса там, где это требуется.



    Максим Шаломович, Денис Епишев ЛАНИТ
    Построение полной модели информационной системы в Sparx EA при заказной разработке ПО

    В ходе доклада поговорим об опыте выполнения проекта заказной разработки крупной автоматизированной системы в условиях параллельного и порой запоздалого становления процесса её анализа и проектирования с помощью CASE-средства Sparx Entrprise Architect. Рассмотрим построение аналитико-архитектурного репозитория в ЕА в виде «хотели — получилось», «хотели — не получилось», «не хотели — получилось» и «а это что такое?», оценим применимость практик ведения корпоративного репозитория к заказной разработке.



    image Презентация
    Метки:
    Райффайзенбанк 228,49
    Развеиваем мифы об IT в банках
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