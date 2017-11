«Правильная» структура команд для DevOps

лень

Анти-типы DevOps-топологий

Анти-тип A: Делянки Dev и Ops

Анти-тип B: Делянка DevOps-команды

Анти-тип C: Dev-у Ops не нужен

Анти-тип D: DevOps как команда инструменталистов

Анти-тип E: Перебрендированные сисадмины

Анти-тип F: Ops внутри Dev

Анти-тип G: Делянки Dev и DBA

Типы DevOps-топологий

Тип 1: Сотрудничество Dev и Ops

высокая

Тип 2: Полностью совмещенные команды

высокая

Тип 3: Ops как IaaS (инфраструктура как сервис)

средняя

Тип 4: DevOps как внешний сервис

средняя

Тип 5: DevOps-команда с ограниченным сроком существования

от низкой до высокой

Тип 6: Команда евангелистов DevOps

от средней до высокой

Тип 7: Команда SRE (Модель Google)

от низкой до высокой

Тип 8: Сотрудничество на базе контейнеров

от средней до высокой

Тип 9: Сотрудничество Dev и DBA

средняя

Привет, Хабр! Мы у себя в банке уже второй год обсуждаем в теории и на практике, как правильно организовывать наши Dev и Ops команды. Недавно дискуссия, подкрепившись новой порцией практического опыта, вышла на очередной виток, что сподвигло меня на очередной поиск идей и аргументов.В результате я натолкнулся на один очень любопытный материал, который впечатлил меня настолько, что мое желание поделиться им с как можно более широкой аудиторией пересилилонехватку времени на перевод. Даже несмотря на полное уныние, которое каждый раз догоняет меня при попытке подобрать адекватное русское слово для термина “Silo”. «Силосная башня»? Герман Оскарович, помнится, использовал слово «колодец»… Посоветовавшись с коллегами, решил остановиться на термине «делянка».Что мне понравилось в этой статье? В первую очередь — разнообразие предложенных вариантов. Никаких «делайте только так, и будет вам счастье», что частенько можно услышать от евангелистов и консультантов. Здесь — 9 «правильных» и 7 «неправильных» вариантов, которые можно примерить к своей организации, по-разному cкомбинировать и получить если не что-то работоспособное, то по меньшей мере пару идей «на попробовать». Во-вторых, эти истории явно взяты из реального мира «кровавого энтерпрайза» — большинство из них предлагают DevOps-модели не для стартапа из пяти человек, с самого начала делающего всё правильно, а для большой конторы со своим legacy, сложной оргструктурой и запутанными человеческими взаимоотношениями. Ведь как мы знаем из недавнего хита Хабра , даже самые передовые организации становятся похожи друг на друга по достижении определенного размера.Итак, Matthew Skelton и Manuel Pais, статья Какая структура команд лучше подходит для развития DevOps? . Первая версия появилась еще в 2013 году, с тех пор авторы многое дополнили и переработали.Всегда полезно иметь представление о плохих практиках, которые мы можем называть «Анти-типами» (а не вездесущим термином «анти-паттерн»)Это классическая схема разделения Dev и Ops по принципу «перекинь софт через стенку». На практике для Dev это означает более раннее признание выполнения задач («готово» означает «сделали фичу», а не «работает в бою»), но работоспособность софта страдает из-за того, что Dev не знают, что в реальности происходит в промышленной среде, а Ops не имеют возможности или времени вовлечь Dev в решение проблем, пока новая версия приложения не вышла для пользователей.Все мы уже слышали, что эта топология — не лучшая, но лично я считаю, что есть варианты еще хуже.Как правило, этот анти-тип возникает, когда некий высокопоставленный менеджер решает, что «нам нужно немного этого DevOps-а» и дает указание создать «DevOps-команду» (возможно даже состоящую из «DevOps-людей»). Такая команда очень быстро выгородит себе отдельную делянку, отодвигая Dev и Ops подальше друг от друга, чтобы каждый из них мог защищать свой угол, навыки и инструменты от этих «криворуких девелоперов» или «тупых админов».Единственная ситуация, в которой эта модель имеет практический смысл — когда отдельная DevOps-команда создается на ограниченный период времени, максимум на (к примеру) 12-18 месяцев, с изначальной целью сблизить Dev и Ops и с четкой установкой о ликвидации DevOps-команды по истечении этого времени. В этом случае реализуется DevOps-модель, которую я называю Тип 5 Эта модель возникает из комбинации наивности и самонадеянности разработчиков и их менеджеров, особенно часто — при запуске новых проектов или систем. Предполагая, что IT Ops — это образ из прошлого («у нас же теперь кругом облака, правильно?»), разработчики часто недооценивают сложность и важность операционных навыков и активностей, и начинают верить, что могут существовать без них, либо же выполнять их в «свободное» время.Анти-тип C с большой вероятностью превратится в Тип 3 (Ops как IaaS) или Тип 4 (DevOps как внешний сервис), когда выпускаемое ПО начнет создавать реальную операционную нагрузку и поглощать время, отведенное на разработку. Только если эта команда осознает важность IT Operations как дисциплины, она сможет избежать болей и необязательных операционных ошибок.Чтобы «стать DevOps» без ущерба для текущей производительности разработчиков (т.е. реализации функциональных фич), внутри Dev создается DevOps-команда для обеспечения Dev всем набором инструментов — конвейером разработки, системой управления конфигурациями, подходом к управлению средами и так далее. При этом Ops продолжают работать изолированно, а Dev — «перекидывать ПО через стенку».Несмотря на то, что DevOps-команда в такой схеме может принести реальную пользу через внедрение инструментов, итоговый эффект будет ограниченным. Остается нерешенной фундаментальная проблема: отсутствие раннего вовлечения Ops и взаимодействия функций в течение всего жизненного цикла софта.Этот анти-тип характерен для организаций с низкой инженерной зрелостью. Они хотят улучшать практики и снижать затраты, но не способны увидеть в ИТ ключевой фактор успеха для бизнеса. Так как польза DevOps для индустрии (уже) считается очевидной, они тоже хотят «делать DevOps». Увы, вместо того, чтобы решать реальные проблемы в структуре или взаимоотношениях команд, они выбирают ложный путь, нанимая «инженеров DevOps» в Ops-команду.Термин «DevOps» используется для ребрендинга роли сисадминов, реальных изменений в культуре или организации процессов не происходит. Этот анти-тип становится всё популярнее по мере того, как неразборчивые рекрутеры присоединяются к поискам людей, имеющих навыки автоматизации и работы с инструментами DevOps. В реальности, именно коммуникационные навыки людей позволяют DevOps работать.Эта организация не хочет иметь отдельной Ops-команды, поэтому Dev-команда несет ответственность за инфраструктуру, управление средами, мониторинг и так далее. При таком подходе в проектах или продуктовых командах операционные задачи становятся жертвами ресурсных ограничений или низких приоритетов, что, в свою очередь, приводит к некачественным, сырым продуктам.Этот анти-тип демонстрирует недооценку важности роли и навыков эффективных IT Operations.Это одна из разновидностей Анти-типа А, которая очень распространена в средних и больших компаниях с многочисленными старыми системами, завязанными на централизованные базы данных. Поскольку эти базы данных критичны для бизнеса, отдельная DBA-команда, обычно в рамках структуры Ops, отвечает за их администрирование, настройку и восстановление при сбоях. Такая схема логична. Но если при этом команда DBA становится стражем границы и тормозит все возможные изменения в базе данных, это становится дополнительным препятствием для регулярных обновлений ПО (ускорение которых является главной целью DevOps).Более того, если команда DBA не вовлекается в разработку ПО на раннем этапе, все проблемы с миграциями данных, производительностью БД и так далее, обнаруживаются только на поздних стадиях жизненного цикла, что вкупе с большой нагрузкой на администраторов ведет к постоянным пожарам в бою и к усилению давления на DBA.Поговорив о неудачных вариантах, посмотрим на те модели, которые помогают DevOps работать.Это та самая «земля обетованная» DevOps: «гладкое» взаимодействие Dev- и Ops-команд, где нужно — применяется специализация, где нужно — команды работают вместе. В этом варианте может быть несколько отдельных Dev-команд, каждая из которых работает над частично независимым продуктом.По моему мнению, для реализации Типа 1 требуется существенные организационные изменения и высокий уровень компетенции в руководстве ИТ-организации. Dev и Ops должны иметь четко артикулированную, наглядную и понятную общую цель (например, «Поставлять надежные и частые изменения ПО»). Люди из Ops должны чувствовать себя комфортно, работая в паре с разработчиками над вопросами, специфичными для разработки, например разработкой через тестирование (TDD) или версионным контролем. С другой стороны, Dev должны всерьез вовлекаться в операционные проблемы, а также стремиться получать вводные от Ops, разрабатывая новые решения. Всё это требует существенных культурных сдвигов по сравнению с традиционными подходами прошлого.организации с сильной технологической составляющейКогда люди из Ops полностью интегрируются в команды, развивающие продукты, мы получаем топологию Типа 2. В этом случае разница между Dev и Ops настолько минимальна, что все сотрудники полностью сфокусированы на общей цели. В принципе, это одна из разновидностей Типа 1 , но со своими особенностями.Компании типа Netflix или Facebook, которые предоставляют клиентам единственный чисто цифровой продукт, используют топологию Типа 2, но я думаю, что этот подход имеет ограниченную применимость в условиях, когда организация предоставляет клиентам больше одного продукта. Бюджетные ограничения и необходимость переключения контекста, обычно присутствующие в организациях, производящих множественные продукты, может заставить увеличить дистанцию между Dev и Ops (использовать топологию Типа 1 ).Тип 2 также может быть назван «NoOps», потому что в этой модели нет отдельной или видимой Ops-команды (хотя модель NoOps в Netflix также похожа на Тип 3 (Ops как IaaS)).Организации, предоставляющие один, полностью цифровой продуктДля организаций с более традиционным подразделением IT Ops, которое не может или не будет быстро меняться, а также для организаций, которые используют для всех своих приложений публичные облака типа Amazon EC2, Azure и тому подобные, может быть полезно относиться к Ops как к команде, которая предоставляет эластичную инфраструктуру, на которой устанавливаются и работают приложения. В этой модели Ops-команда аналогична Amazon EC2, то есть подходу IaaS (инфраструктура как сервис).При такой схеме внутри Dev работает отдельная команда (возможно, виртуальная), выступающая в роли центра экспертизы по операционным фичам, метрикам, мониторингу, развертыванию серверов и так далее. Она также может брать на себя все коммуникации c IaaS-командой. Эта команда по своей натуре всё же Dev, и она использует стандартный набор практик типа TDD, CI, итеративной разработки и прочего.Топология IaaS для упрощения внедрения имеет ограниченную эффективность (из-за потери сотрудничества с Ops-командой), но дает возможность получить результат быстрее, чем при попытке прямого внедрения Типа 1 (который может стать следующим шагом в развитии).организации с несколькими разными продуктами и сервисами, с традиционным подразделением IT Ops; организации, чьи приложения полностью работают в публичном облакеНекоторые организации, особенно небольшие, могут не обладать финансовыми ресурсами, опытом или квалифицированным персоналом для того, чтобы самостоятельно успешно справляться с операционными задачами в отношении своего ПО. В этом случае Dev-команда может найти внешнего сервис-провайдера типа Rackspace, чтобы тот помог построить систему тестовых сред, автоматизировать инфраструктуру и выстроить мониторинг, а также давал советы по нефункциональным требованиям, которые необходимо реализовать в ходе разработки.Такой вариант может быть полезен для небольших организаций или для команд, которые хотят на практике узнать о современных подходах к автоматизации, мониторингу или управлению конфигурациями. В дальнейшем, по мере роста организации и появления в ней людей с выраженным фокусом на операционную деятельность, организация сможет двигаться к модели Типа 3 или даже Типа 1 небольшие команды и организации с ограниченным опытом в области IT OperationsЭта модель выглядит так же, как и Анти-тип B («Делянка» DevOps), но в ней задачи и жизненный срок DevOps-команды принципиально другие. Временная команда DevOps создается с миссией сблизить Dev и Ops, в идеале — привести их к Типу 1 или Типу 2 , и после этого самоустраниться вследствие ненужности.Члены временной команды вначале работают «переводчиками» между Dev и Ops, предлагая, с одной стороны, сумасшедшие идеи типа стэнд-апов и Канбан-досок для Ops-команд, а с другой — вместе с командой разрабочиков думая о низкоуровневой «кухне» типа настройки балансеров, SSL-разгрузки или управления сетевыми контроллерами. Если достаточное количество людей начинает видеть ценность в сближении Dev и Ops, то DevOps-команда получает реальный шанс достичь своих целей. Важно: долгосрочная ответственность за внедрения или работоспособность приложения не должна быть «повешена» на временную команду, в противном случае эта схема быстро превратится в Анти-тип B Это предшественник Типа 1 , но есть риск превращения в Анти-тип B Внутри организаций с большим разрывом между Dev и Ops (или с тенденцией к увеличению этого разрыва) может быть полезным создание DevOps-команды, которая будет поддерживать общение между Dev и Ops. Это версия на базе Типа 5 , в которой DevOps-команда существует в постоянном режиме, но ее задача — способствовать общению и взаимодействию между Dev- и Ops-командами. Членов этой DevOps-команды часто называют евангелистами, потому что они распространяют знание о DevOps-практиках.Организации с тенденцией на отдаление Dev и Ops. Опасность — сползание к Анти-типу B DevOps обычно рекомендует привлекать сотрудников Dev-команд к дежурствам на телефоне, но это не обязательно. На самом деле, некоторые организации (в том числе в Google) используют другую модель, с явным ритуалом передачи ПО от команды разработки команде, которая отвечает за эксплуатацию — SRE (Site Reliability Engineering). В этой модели Dev-команды должны представить SRE-команде свидетельства (логи, метрики и так далее), явно демонстрирующие, что передаваемое приложение достаточно надежно для поддержки силами SRE.Что важно — SRE-команда может не взять в поддержку приложение, которое не соответствует стандартам SRE, попросив разработчиков переделать определенные «особенности» до того, как приложение перейдет в режим промышленной эксплуатации. Взаимодействие между командами Dev и SRE крутится вокруг операционных показателей, но как только SRE-команда довольна качеством приложения (именно она, а не Dev-команда), SRE начинают этот софт поддерживать.Тип 7 применим только в организациях с высокой культурой инженерии и организационной зрелостью. В противном случае есть риск получить Анти-тип A , в которой SRE/Ops-команды просто получают и выполняют инструкции по установке ПОПомещение среды исполнения приложения в контейнер исключает реальную потребность в сотрудничестве Dev и Ops. В этом случае контейнер служит разграничителем зон ответственности Dev и Ops. При высоком уровне инженерной зрелости эта модель работает хорошо, но если Dev начинают игнорировать операционные вопросы, то и этот вариант может превратиться в классическое противостояние «мы против них».Контейнеры могут работать отлично, но этот вариант может мутировать в Анти-тип A , если от команды Ops ожидают, что она будет поддерживать всё, что ей вбросит Dev-командаЭтот вариант является ответом на ситуацию, описанную в Анти-типе G . Для закрытия пропасти между Dev и DBA некоторые организации сближают команду DBA с отдельной командой Dev, специализирующейся на доработке центральной БД. Это помогает в общении между людьми, привыкшими смотреть на БД как на объект разработки, в котором складируют данные приложения, и теми, кто воспринимает эту же базу как колоссальный объем сложной бизнес-информации.Подходит для организаций, в которых множественные приложения работают с одной или несколькими централизованным базами данныхСами мы (Райффайзенбанк) этим летом договорились считать целевыми Тип 1 (как базовый вариант для всех) и Тип 2 (как более «продвинутый» там, где получается его сделать). Жизнь покажет, насколько этот выбор был правильным.А как у вас? Какие типы DevOps есть в ваших организациях?