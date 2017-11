Как фронтенд-разработчику настроить базу данных

Настройка базы данных

mongodb://<dbuser>:<dbpassword>@<host>:<port>/<dbname>

mongodb://admin:superSecretPassword@ds111885.mlab.com:11885/medium

Настройка сервера

// init project const express = require('express'); // the library we will use to handle requests const app = express(); // instantiate express app.use(require("cors")()) // allow Cross-domain requests app.use(require('body-parser').json()) // automatically parses request data to JSON // base route app.get("/", function (request, response) { response.send("TODO") // always responds with the string "TODO" }); // base route app.post("/", function (request, response) { response.send("TODO") // always responds with the string "TODO" }); app.put("/", function (request, response) { response.send("TODO") // always responds with the string "TODO" }); // listen for requests, the process.env.PORT is needed because // we are using glitch, otherwise you could have written 80 or whatever var listener = app.listen(process.env.PORT, function () { console.log('Your app is listening on port ' + listener.address().port); });

express

use(require(cors))

app.use(require('body-parser').json())

get

/about

GET

GET — этот метод используется для извлечения ресурсов с сервера. Например, если вы открываете Facebook, то при этом скачиваются все необходимые HTML, CSS и JavaScript.

— этот метод используется для извлечения ресурсов с сервера. Например, если вы открываете Facebook, то при этом скачиваются все необходимые HTML, CSS и JavaScript. POST — этот метод используется для создания ресурсов на сервере. Например, когда вы что-то пишете на Facebook, то написанное вами отправляется на серверы соцсети в POST-запросе.

— этот метод используется для создания ресурсов на сервере. Например, когда вы что-то пишете на Facebook, то написанное вами отправляется на серверы соцсети в POST-запросе. PUT — этот метод используется для обновления ресурсов на сервере. Например, когда вы редактируете свой пост, все ваши правки отправляются на сервер Facebook в PUT-запросе.

app.post

app.put

app.get

Маршрутизация

/ZaninAndrea

/JohnGreen

/:user

/ZaninAndrea будет пойман.

будет пойман. /Johnny45 будет пойман.

будет пойман. /alex/score не будет пойман.

user

request.params.user

// base route app.get("/:user", function (request, response) { response.send(request.params.user) }); // base route app.post("/:user", function (request, response) { response.send(request.params.user) }); // base route app.put("/:user", function (request, response) { response.send(request.params.user) });

Добавление информации в БД

mongodb

npm install mongodb --save

package.json

const mongodb = require('mongodb'); // load mongodb const uri = process.env.URI;

.env

URI=mongodb://admin:PASSWORD@ds111885.mlab.com:11885/medium

.env

process.env

mongodb.MongoClient.connect(uri, function(err, db) { // base route app.get("/:user", function (request, response) { response.send(request.params.user) }); // base route app.post("/:user", function (request, response) { response.send(request.params.user) }); // base route app.put("/:user", function (request, response) { response.send(request.params.user) }); // listen for requests, the process.env.PORT is needed because // we are using glitch, otherwise you could have written 80 or whatever var listener = app.listen(process.env.PORT, function () { console.log('Your app is listening on port ' + listener.address().port); }); })

user

mongodb.MongoClient.connect(uri, function(err, db) { const collection = db.collection('users') // ... }

POST

PUT

app.post("/:user", function (request, response) { // inserts a new document on the server collection.insertOne({ ...request.body, user : request.params.user }, function (err, r) { if (err){ response.send("An error occured") }else{ response.send("All well") } }) });

collection.insertOne

{ ...request.body, user : request.params.user }

Получение информации из базы данных

GET

app.get("/:user", function (request, response) { collection.find({ user : request.params.user }).toArray(function (err, docs) { if (err){ response.send("An error occured") }else{ response.send(docs) } }) });

Обновление информации в базе данных

PUT

// base route app.put("/:user", function (request, response) { collection.updateOne({ user : request.params.user }, {$set:{ ...request.body, user : request.params.user }}, function (err, r) { if (err){ response.send("An error occured") }else{ response.send("All well") } }) });

GET

Напоследок

Недавно меня спросили, какпроще всего сохранить пользовательские данные? Под катом — моя краткая инструкция для тех, кто с базами данных «на вы».Во-первых, нам нужна актуальная база данных. Можете сделать себе бесплатную на mlab . Когда зарегистрируетесь, во вкладке MongoDB Deployments кликните на. БД-песочница предоставляется бесплатно, ею мы и воспользуемся.После создания базы данных нужно создать аккаунт для нашей аутентификации. Кликните на имя БД, затем, потом a. Сохраните где-нибудь логин/пароль, они нам ещё понадобятся.В верхней части страницы БД вы увидите URI MongoDB. Это веб-адрес нашей базы. URI — это как адрес веб-страницы. Формат URI для MongoDB URI будет такой:Вот URI моей базы данных:В качестве бэкенда возьмём Node. Чтобы его не настраивать, можете просто кликнуть тут и клонировать мой проект на Glitch.Взгляните на мой начальный файл server.js:Начинаем с импортирования— это библиотека, которую мы будем использовать для обработки запросов к серверу.Для междоменных запросов нам понадобится. Это запросы от веб-сайта, который хостится в одном домене, к серверу в другом домене.Командаавтоматически парсит для нас запросы в JSON.Затем мы передаём методумаршрут, который хотим обработать, и саму обрабатывающую коллбэк-функцию. Когда кто-нибудь откроет страницу / нашего сайта, это запрос будет обработан коллбэком. Базовый домен у нас будет относительным, так что если у вас адрес сайта shiny-koala.glitch.com , то маршрутпревратится в shiny-koala.glitch.com/about Поясню: под «открыть страницу» я подразумеваю запрос, использующий на вашем сервере метод. HTTP-методы — это лишь типы запросов, которые вы можете адресовать серверу. Мы будем использовать только такие:работают так же, как, только обрабатывают POST- и PUT- методы вместо GET.Раз вы поднимаете сервер, вам понадобится его протестировать. Для прогона HTTP-запросов можете использовать удобный сайт REST test test или приложение Insomnia Для проверки URL своего Glitch-приложения кликните на кнопкуПока что мы используем только путь /. Но ведь нам нужно хранить разную информацию о разных пользователях, и поэтому нужны отдельные пути для каждого пользователя.Например:илиВозникла трудность: пожалуй, мы не можем прописать в коде все пути, это не слишком масштабируемый подход. Нам нужны параметры маршрутизации. А в коде мы пропишем лишь один путь:Двоеточие говорит Express ловить любой путь, начинающийся со слеша / и далее состоящий из букв и цифр.Например:Затем можно вернуть значениепеременнойТеперь наш сервер почти на каждый вопрос отвечает именем пользователя.Мы знаем, кто у нас пользователь, и теперь нужно сохранить о нём какую-нибудь информацию.Для обращения к базе данных мы воспользуемся библиотекой. Её можно установить двумя способами:либо, если вы используете Glitch, откройте файли кликните на кнопкуДавайте загрузим библиотеку и сохраним URI MongoDB в переменной:URI — очень важная информация, это всё, что нам нужно для обращения к базе данных. Лучше всего положить URI в файл, который невидим для других.Glitch автоматически подгрузит переменные из файлав переменнуюПодключение к базе данных — это асинхронная операция, поэтому нужно завернуть всю серверную настройку в коллбэк вроде этого:Базы данных организованы в виде коллекций, а коллекции содержат документы (JSON-файлы). Давайте подключимся к коллекции(она будет создана при первом к ней обращении).Во-первых, нам нужно обработать путь. Его мы будем использовать при первом добавлении данных о пользователе. Затем мы воспользуемся путёмдля обновления данных.Методдобавляет в коллекцию новый документ. В нашем случае у каждого пользователя свой собственный документ.использует spread-оператор для объединения данных, предоставленных в теле запроса, а также переданных пользователем по URL.И тогда получается документ, хранящийся в коллекции.Второй аргумент — это коллбэк, просто уведомляющий пользователя о результате операции.Теперь у нас на сервере хранятся какие-то данные, и мы хотим их прочитать. Для этого воспользуемся методомВ этот раз первым аргументом будет фильтр, говорящий базе данных отправлять нам только документы с корректными свойствами пользователя.Документы возвращаются пользователю в массиве, потому что теоретически может быть больше одного документа со свойствами этого пользователя. И от нас зависит, может ли такое произойти.Для обновления информации об уже существующем пользователе воспользуемся методомПервый аргумент — это фильтр, вроде того, что мы использовали в методеВторой аргумент — документ обновления (update document), подробнее о нём можно почитать здесь . В данном случае мы говорим базе данных объединить информацию, переданную пользователем, с уже существующей информацией.Но будьте осторожны, потому что вложенные параметры будут заменены, а не объединены.Это далеко не исчерпывающее руководство по базам данных и программированию бэкенда, но вполне достаточное для того, чтобы вы могли запустить свой личный проект.Возможно, в будущем я напишу статью об аутентификации, а пока не храните в своей базе данных конфиденциальную информацию.