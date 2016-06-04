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Райффайзенбанк 216,39
Развеиваем мифы об IT в банках
сегодня в 14:07

Отчет с митапа Осенний Postgres в Райффайзенбанке

    13 ноября на площадке Райффайзенбанка, прошел очередной PostgreSQL MeetUp. О том, как это было, что обсуждали и какие вопросы были самыми интересными, читайте под катом.





    Использование PostgreSQL в Райффайзенбанке
    Цыкин Павел, Кротов Артем, Кононов Алексей, Васильев Александр (Райффайзенбанк)

    • Потребность в использовании open source СУБД PostgreSQL.
    • Проблемы внедрения PostgreSQL в текущую инфраструктуру банка (требования к бэкапу/мониторингу/информационной безопасности).
    • Пример мигрирования с коммерческих СУБД на PostgreSQL.
    • Подходы к автоматическому развертыванию PostgreSQL, встраивание в конвейер CI/CD.


    image Презентация

    Postgres Pro для разработчика
    Иван Фролков (Postgres Professional)

    Какую пользу может извлечь прикладной разработчик из использования Postgres Pro по сравнению с ванильным PostgreSQL.


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    Отказоустойчивость PostgreSQL с использованием Corosync/Pacemaker
    Игорь Косенков (Postgres Professional)

    Практические рецепты использования Corosync/Pacemaker в связке с PostgreSQL.


    image Презентация
    Метки:
    Райффайзенбанк 216,39
    Развеиваем мифы об IT в банках
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    • Сайт raiffeisen.ru
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    • Дата регистрации 28 апреля 2017
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