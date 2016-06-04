Отчет с митапа Осенний Postgres в Райффайзенбанке

Потребность в использовании open source СУБД PostgreSQL.

Проблемы внедрения PostgreSQL в текущую инфраструктуру банка (требования к бэкапу/мониторингу/информационной безопасности).

Пример мигрирования с коммерческих СУБД на PostgreSQL.

Подходы к автоматическому развертыванию PostgreSQL, встраивание в конвейер CI/CD.

13 ноября на площадке Райффайзенбанка, прошел очередной PostgreSQL MeetUp. О том, как это было, что обсуждали и какие вопросы были самыми интересными, читайте под катом.Цыкин Павел, Кротов Артем, Кононов Алексей, Васильев Александр (Райффайзенбанк)Иван Фролков (Postgres Professional)Какую пользу может извлечь прикладной разработчик из использования Postgres Pro по сравнению с ванильным PostgreSQL.Игорь Косенков (Postgres Professional)Практические рецепты использования Corosync/Pacemaker в связке с PostgreSQL.