Отчет с митапа Осенний Postgres в Райффайзенбанке
13 ноября на площадке Райффайзенбанка, прошел очередной PostgreSQL MeetUp. О том, как это было, что обсуждали и какие вопросы были самыми интересными, читайте под катом.
Использование PostgreSQL в Райффайзенбанке
Цыкин Павел, Кротов Артем, Кононов Алексей, Васильев Александр (Райффайзенбанк)
Презентация
Postgres Pro для разработчика
Иван Фролков (Postgres Professional)
Какую пользу может извлечь прикладной разработчик из использования Postgres Pro по сравнению с ванильным PostgreSQL.
Презентация
Отказоустойчивость PostgreSQL с использованием Corosync/Pacemaker
Игорь Косенков (Postgres Professional)
Практические рецепты использования Corosync/Pacemaker в связке с PostgreSQL.
Презентация
Использование PostgreSQL в Райффайзенбанке
Цыкин Павел, Кротов Артем, Кононов Алексей, Васильев Александр (Райффайзенбанк)
- Потребность в использовании open source СУБД PostgreSQL.
- Проблемы внедрения PostgreSQL в текущую инфраструктуру банка (требования к бэкапу/мониторингу/информационной безопасности).
- Пример мигрирования с коммерческих СУБД на PostgreSQL.
- Подходы к автоматическому развертыванию PostgreSQL, встраивание в конвейер CI/CD.
Презентация
Postgres Pro для разработчика
Иван Фролков (Postgres Professional)
Какую пользу может извлечь прикладной разработчик из использования Postgres Pro по сравнению с ванильным PostgreSQL.
Презентация
Отказоустойчивость PostgreSQL с использованием Corosync/Pacemaker
Игорь Косенков (Postgres Professional)
Практические рецепты использования Corosync/Pacemaker в связке с PostgreSQL.
Презентация
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