По итогам Rambler.iOS #9

Вот и лето прошло, словно и не бывало и голодные до знаний разработчики потянулись в школу, университет или на онлайн-курсы. Для них, а также для всех, интересующихся iOS-разработкой, мы подготовили отчет о митапе Rambler.iOS, который был анонсирован ранее.

Митап состоялся в конце мая в нашем уютном офисе на Даниловской мануфактуре. В программе было три доклада.

Открыл вечер Денис Батвинкин с темой "Life with out of memory". В докладе он рассмотрел, что такое out of memory error и почему стоит уделять этой проблеме больше внимания. Денис рассказал о причинах OOM error и инструментах, которые помогают отследить эту проблему.

Видео | Слайды | Медианная оценка: 7.0 / 10.0

Между докладами мы предложили всем участникам митапа разделиться на "группы по интересам" и обсудить животрепещущие темы с экспертами.

Swift vs Objective-C с Артуром Протько из Mail.ru Group и Валерием Поповым из Яндекса.

из Mail.ru Group и из Яндекса. React Native с Иваном Михайловым и Тимофеем Луговым из команды "Афиши".

и из команды "Афиши". Open source libraries с Екатериной Тришиной из команды RAMBLER&Co.

Формат очень понравился: 3/4 гостей в своей обратной связи указали, что хотели бы, чтобы он был постоянным.

После получаса холиваров слово взял Самвел Меджлумян с кликбейтовым докладом "Нужны ли бэкенд-разработчики, когда есть Swift?". Самвел рассмотрел язык Swift как инструмент для реализации задач бэкенд-разработки, сравнил серверные Swift-фреймворки как между собой, так и с популярными решениями на других языках.

Видео | Слайды | Медианная оценка: 9.0 / 10.0

В перерыве все присутствующие приняли участие в игре "Что? Где? Когда?", с дизайном которой нам помогала Юлия Жиляева, за разработку iPad-приложения отвечала Анастасия Васюра, а бэкенд на Swift(!) сделал уже известный вам Самвел. Каждый успешно ответивший на вопрос викторины получал от наших спонсоров приз: лицензию к крутому ПО или билет на конференцию.

Видео | Медианная оценка: 9.0 / 10.0

Последним выступал Сергей Крапивенский с докладом "Анализируй это!". Сергей рассказал про статические анализаторы кода и, в частности, про OCLint, а также поделился опытом интеграции статического анализа в процесс CI.

Видео | Слайды | Медианная оценка: 8.0 / 10.0

Митап завершился afterparty в баре-ресторане "Бумага”, на котором все участники могли задать спикерам дополнительные вопросы или просто насладиться общением в неформальной обстановке.

Отдельное спасибо хочется сказать человеку, отвечающему за графическое оформление нашего митапа, — Сергею Симанову.

