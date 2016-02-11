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Rambler&Co 97,98
Компания
вчера в 17:45 Разработка

По итогам Rambler.iOS #9


    Вот и лето прошло, словно и не бывало и голодные до знаний разработчики потянулись в школу, университет или на онлайн-курсы. Для них, а также для всех, интересующихся iOS-разработкой, мы подготовили отчет о митапе Rambler.iOS, который был анонсирован ранее.



    Митап состоялся в конце мая в нашем уютном офисе на Даниловской мануфактуре. В программе было три доклада.


    Открыл вечер Денис Батвинкин с темой "Life with out of memory". В докладе он рассмотрел, что такое out of memory error и почему стоит уделять этой проблеме больше внимания. Денис рассказал о причинах OOM error и инструментах, которые помогают отследить эту проблему.
    Видео | Слайды | Медианная оценка: 7.0 / 10.0


    Между докладами мы предложили всем участникам митапа разделиться на "группы по интересам" и обсудить животрепещущие темы с экспертами.


    • Swift vs Objective-C с Артуром Протько из Mail.ru Group и Валерием Поповым из Яндекса.
    • React Native с Иваном Михайловым и Тимофеем Луговым из команды "Афиши".
    • Open source libraries с Екатериной Тришиной из команды RAMBLER&Co.

    Формат очень понравился: 3/4 гостей в своей обратной связи указали, что хотели бы, чтобы он был постоянным.


    После получаса холиваров слово взял Самвел Меджлумян с кликбейтовым докладом "Нужны ли бэкенд-разработчики, когда есть Swift?". Самвел рассмотрел язык Swift как инструмент для реализации задач бэкенд-разработки, сравнил серверные Swift-фреймворки как между собой, так и с популярными решениями на других языках.
    Видео | Слайды | Медианная оценка: 9.0 / 10.0


    В перерыве все присутствующие приняли участие в игре "Что? Где? Когда?", с дизайном которой нам помогала Юлия Жиляева, за разработку iPad-приложения отвечала Анастасия Васюра, а бэкенд на Swift(!) сделал уже известный вам Самвел. Каждый успешно ответивший на вопрос викторины получал от наших спонсоров приз: лицензию к крутому ПО или билет на конференцию.
    Видео | Медианная оценка: 9.0 / 10.0


    Последним выступал Сергей Крапивенский с докладом "Анализируй это!". Сергей рассказал про статические анализаторы кода и, в частности, про OCLint, а также поделился опытом интеграции статического анализа в процесс CI.
    Видео | Слайды | Медианная оценка: 8.0 / 10.0


    Митап завершился afterparty в баре-ресторане "Бумага”, на котором все участники могли задать спикерам дополнительные вопросы или просто насладиться общением в неформальной обстановке.


    Отдельное спасибо хочется сказать человеку, отвечающему за графическое оформление нашего митапа, — Сергею Симанову.


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    Метки:
    Rambler&Co 97,98
    Компания
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    Информация
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт rambler-co.ru
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 22 апреля 2015
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