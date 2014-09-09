Как изменилась платформа для интернет-магазина ReadyScript за последние 3 года
Привет, Хабр! Мы не заметили, как пролетели 3 с лишним года со дня предыдущей публикации, так как увлеченно развивали возможности нашей eCommerce платформы и сопутствующих сервисов. В этой статье мы расскажем, что ReadyScript предлагает сегодня пользователям и разработчикам, какие задачи с его помощью можно решить.
За это время наш продукт вырос до третьей мажорной версии, обзавелся адаптивной административной панелью, интеграцией с онлайн кассами, мобильными приложениями для курьеров и администраторов, мобильными приложениями для клиентов, Desktop приложениями для Windows и OSx, фреймворком для простого создания внешних API, маркетплейсом с множеством модулей, а также целой экосистемой для работы с пользователями и разработчиками.
Еще за это время у нас вышла четвертая, самая функциональная редакция «Мегамаркет», которая включает в себя встроенный трехкомпонентный модуль безопасности, CDN, модуль филиальной сети, а также расширенную статистику.
Подробнее обо всем этом мы расскажем под катом.
Административная панель – она теперь полностью адаптивна под мобильные устройства, включая смартфоны. В ней можно не только просматривать информацию, но и полноценно работать с информацией: создавать, искать, изменять различные объекты.
Идеи, которыми мы вдохновлялись при разработке нового дизайна, мы подробно описали в нашем кейсе, посвященном административной панели.
Мы доработали архитектуру платформы для работы с online кассами, у нас появился новый раздел «Чеки», в котором видна информация о фискализации транзакций. Выбивать чеки могут «кассовые модули». Мы добавили поддержку одного из самых популярных «кассовых модулей» АТОЛ ONLINE в дистрибутивы наших продуктов, начиная с редакции «Маркет», а также доработали стандартные модули Яндекс.Кассы, Робокассы для передачи фискальных данных.
Маркетплейс
У нас есть магазин дополнений, с помощью которого можно быстро расширить функциональность интернет-магазина. В нем есть интеграции с агрегаторами платежей, службами доставок, CRM-системами, модули для организации бонусных и дисконтных программ, триггерных рассылок, правил для корзины, а также множество других полезных модулей.
Мы всячески помогаем разработчикам в продвижении дополнений. Например, у всех пользователей в административной панели есть виджет «Полезные модули из Маркетплейса», а все темы оформления из маркетплейса сразу видны в общем диалоге выбора тем оформления в системе. Еще мы периодически проводим промо акции на отдельные категории модулей в маркетплейсе и информируем об этом пользователей.
Упаковать модуль для размещения в маркетплейсе несложно, у нас есть специальный мануал на этот счет. Благодаря выгодным условиям и простому механизму размещения модулей, разработчики могут многократно продавать единожды написанный код.
Антивирус в «Мегамаркете»
Нашу самую функциональную редакцию мы снабдили трехкомпонентным модулем безопасности, который включает в себя:
Бесконечный цикл работает в фоновом режиме (через cron-задания), проверка файлов происходит порциями, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сервер.
Модуль безопасности предоставляет администратору важную информацию о внешней активности, направленной в сторону его сайта, значительно усложняет жизнь парсерам и сканерам уязвимостей (благодаря блокировке IP, от которых идут частотные запросы), а также автоматически справляется с простыми случаями атак.
Филиальная сеть в «Мегамаркете»
Мы подготовили удобную абстрактную модель для магазинов с филиальной сетью. У таких магазинов есть выбор города или магазина в шапке сайта. Данный выбор влияет на отображение коротких контактов (номер телефона, адрес) на всех страницах, уникальную ссылку на полномасштабную страницу контактов, отображение наличия товаров на складах только выбранного региона и в некоторых случаях также влияет на тип цен.
Данный модуль никак не портит SEO карту сайта, так как на сайте из новых страниц появляются только персональные страницы контактов для каждого города в виде:
Фреймворк для создания внешних API
Для разработки Desktop и мобильных приложений нам понадобились удобные JSON API на стороне платформы ReadyScript. Мы сформировали общие требования к API:
В итоге, мы разработали набор базовых классов, а также готовый модуль для построения документации в ReadyScript, который позволяет быстро добавлять методы внешнего API.
Более подробно почитать о том, как это все работает можно в нашей документации по построению внешних API.
Мобильные приложения для администраторов и курьеров
Платформы для интернет-магазинов уже давно переросли роль кассиров, теперь они управляют различными бизнес-процессами внутри компании. Когда готовый API есть, самое время поработать над мобильными приложениями, подумали мы и создали наше первое приложение для курьеров и администраторов для iOS и Android.
Администраторы с помощью приложения могут просматривать статистику по продажам, просматривать заказы, назначать курьеров на доставку, редактировать некоторые поля заказа, видеть адрес доставки на карте, получать push уведомления о заказах.
Курьеры не имеют доступа к статистике по продажам и «получают» только те заказы, которые им назначены. В остальном функциональность схожа с администраторской.
Мобильные приложения для клиентов (SaaS)
После того, как мы освоили компетенцию разработки мобильных приложений, мы уже не смогли остановиться и поняли, что можем предложить теперь еще и готовое клиентское eCommerce мобильное приложение всем нашим клиентам для iOS и Android. У нас часто спрашивали о нем владельцы интернет-магазинов, которые желали предложить своим клиентам максимальный сервис для повторных покупок.
Потратив год на разработку, мы запустили SaaS сервис аренды готовых, полнофункциональных клиентских мобильных приложений для интернет-магазинов на нашей платформе.
Приложение получилось очень функциональным, быстрым и, естественно, идеально интегрированным с нашей платформой.
Чтобы пользователи могли оценить то, как будет выглядеть их будущее приложение, мы разработали специальное DEMO приложение RS Mobile в AppStore и GooglePlay, которое может соединиться через API с магазином клиента и показать все функции будущего приложения в реальном времени.
Для конечных пользователей, мы предоставляем сервис в виде SaaS, для студий, владеющих компетенцией разработки на IonicFramework, мы готовы предоставлять коробочное решение мобильного приложения с лицензированием для каждого клиента.
Новый сервис мы выделили в отдельный бренд ReadyScript Mobile. В ближайшем будущем сделаем о нем подробную обзорную статью.
Desktop приложение для уведомлений
Online торговля сегодня требует мгновенной реакции на любые обращения клиентов, а также на заказы. Специально для этого мы освоили стек Electron.js + Angular + node.js и реализовали кроссплатформенное Desktop приложение для уведомлений.
Приложение способно висеть в трее и информировать о событиях, произошедших в интернет-магазине. Приложение хранит историю уведомлений в собственной базе, а также способно повторно уведомлять о событии, пока оно не будет просмотрено.
Мы предоставили разработчикам возможность разрабатывать собственные уведомления для Desktop приложения. Это может решить огромный пул кастомных задач, которые связаны с мгновенным уведомлением персонала.
Какие задачи можно решать с помощью ReadyScript?
Широкая базовая функциональность совместно с возможностями расширения этой функциональности через сторонние модули позволяет строить на ReadyScript eCommerce проекты любой сложности.
ReadyScript – это обширный стек технологий и программных продуктов, с помощью которого можно запустить полномасштабный интернет-магазин, удобное и понятное мобильное приложение для iOS и Android, наладить работу курьеров с помощью соответствующего мобильного приложения, наладить работу менеджеров с помощью вспомогательных Desktop приложений с уведомлениями.
Экосистема вокруг продукта
Форум, Helpdesk, видеоуроки, документация для пользователей и разработчиков, online консультант, горячая линия поддержки, инструмент для проведения тендеров и поиска разработчиков – это все у нас сейчас есть.
Платформа ReadyScript является частью большого сервиса ReadyScript, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом, а административная панель интернет-магазина является агрегатором всей информации.
Работа с партнерами
Мы разработали шесть видов партнерских программ, две из которых будут особенно интересны разработчикам и специалистам в Web-сфере.
Отдельно приглашаем web-разработчиков в наш маркетплейс. Конкуренция в нем еще не слишком высока, а спрос уже достаточно велик, это видно по нашему сервису пожеланий.
Заключение
За последние годы мы проделали большую работу, чтобы ReadyScript можно было использовать в качестве студийного стандарта для любых eCommerce проектов.
Каждый бизнес уникален, поэтому мы стараемся сделать так, чтобы веб-студия или частный разработчик получил максимальное количество функций из коробки, а разработка оставшейся функциональности для клиента была быстрой и удобной.
В случае, если у студии возникнут вопросы, мы придумали целый ряд удобных инструментов поддержки, в том числе и бесплатную VIP-поддержку (из кабинета партнера), в рамках которой мы погрузимся в задачу партнера и подскажем оптимальный путь решения в рамках платформы ReadyScript.
За это время наш продукт вырос до третьей мажорной версии, обзавелся адаптивной административной панелью, интеграцией с онлайн кассами, мобильными приложениями для курьеров и администраторов, мобильными приложениями для клиентов, Desktop приложениями для Windows и OSx, фреймворком для простого создания внешних API, маркетплейсом с множеством модулей, а также целой экосистемой для работы с пользователями и разработчиками.
Еще за это время у нас вышла четвертая, самая функциональная редакция «Мегамаркет», которая включает в себя встроенный трехкомпонентный модуль безопасности, CDN, модуль филиальной сети, а также расширенную статистику.
Подробнее обо всем этом мы расскажем под катом.
Административная панель – она теперь полностью адаптивна под мобильные устройства, включая смартфоны. В ней можно не только просматривать информацию, но и полноценно работать с информацией: создавать, искать, изменять различные объекты.
Идеи, которыми мы вдохновлялись при разработке нового дизайна, мы подробно описали в нашем кейсе, посвященном административной панели.
Мы доработали архитектуру платформы для работы с online кассами, у нас появился новый раздел «Чеки», в котором видна информация о фискализации транзакций. Выбивать чеки могут «кассовые модули». Мы добавили поддержку одного из самых популярных «кассовых модулей» АТОЛ ONLINE в дистрибутивы наших продуктов, начиная с редакции «Маркет», а также доработали стандартные модули Яндекс.Кассы, Робокассы для передачи фискальных данных.
Маркетплейс
У нас есть магазин дополнений, с помощью которого можно быстро расширить функциональность интернет-магазина. В нем есть интеграции с агрегаторами платежей, службами доставок, CRM-системами, модули для организации бонусных и дисконтных программ, триггерных рассылок, правил для корзины, а также множество других полезных модулей.
Мы всячески помогаем разработчикам в продвижении дополнений. Например, у всех пользователей в административной панели есть виджет «Полезные модули из Маркетплейса», а все темы оформления из маркетплейса сразу видны в общем диалоге выбора тем оформления в системе. Еще мы периодически проводим промо акции на отдельные категории модулей в маркетплейсе и информируем об этом пользователей.
Упаковать модуль для размещения в маркетплейсе несложно, у нас есть специальный мануал на этот счет. Благодаря выгодным условиям и простому механизму размещения модулей, разработчики могут многократно продавать единожды написанный код.
Антивирус в «Мегамаркете»
Нашу самую функциональную редакцию мы снабдили трехкомпонентным модулем безопасности, который включает в себя:
- Компонент контроля целостности файлов. Хэши всех файлов дистрибутива сравниваются в бесконечном цикле с нашими эталонами. В случае наличия различий, система сигнализирует об этом, показывая какие конкретно изменения в каком файле были обнаружены. Далее в 1 клик можно восстановить файл до исходного состояния.
- Компонент проактивной защиты. Контролирует все входящие в скрипт параметры, сравнивая их с вредоносными шаблонами. При обнаружении вредоносной акивности, администратор получает уведомление и подробную информацию об источнике и типе атаки. Имеется опция, позволяющая автоматически блокировать IP адреса, с которых идет атака.
Компонент также «умеет» обнаруживать и блокировать атаки частотными запросами с одного IP. Компонент подсчитывает интервал и количество запросов и при наличии аномальной активности может автоматически блокировать IP адрес и/или информировать администратора о происходящем.
- Компонент Антивирус. Проверяет в бесконечном цикле все файлы сайта на предмет наличия в них вирусов.
Бесконечный цикл работает в фоновом режиме (через cron-задания), проверка файлов происходит порциями, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сервер.
Модуль безопасности предоставляет администратору важную информацию о внешней активности, направленной в сторону его сайта, значительно усложняет жизнь парсерам и сканерам уязвимостей (благодаря блокировке IP, от которых идут частотные запросы), а также автоматически справляется с простыми случаями атак.
Филиальная сеть в «Мегамаркете»
Мы подготовили удобную абстрактную модель для магазинов с филиальной сетью. У таких магазинов есть выбор города или магазина в шапке сайта. Данный выбор влияет на отображение коротких контактов (номер телефона, адрес) на всех страницах, уникальную ссылку на полномасштабную страницу контактов, отображение наличия товаров на складах только выбранного региона и в некоторых случаях также влияет на тип цен.
Данный модуль никак не портит SEO карту сайта, так как на сайте из новых страниц появляются только персональные страницы контактов для каждого города в виде:
/contacts/наименование города/
Фреймворк для создания внешних API
Для разработки Desktop и мобильных приложений нам понадобились удобные JSON API на стороне платформы ReadyScript. Мы сформировали общие требования к API:
- API должен быть крайне гибким, он должен расширяться с помощью сторонних модулей.
- Он должен быть насколько возможно самодокументируемым, то есть документация должна строиться автоматически на определенном URL в разрезе версий, и даже на нескольких языках, а также система должна максимально вытягивать типы данных, дефолтные значения, описания методов прямо из кода, а если точнее из phpDoc секций кода.
- Должна быть возможность разграничения прав доступа к методам API для различных приложений, а также для различных пользователей приложений.
Такой подход к API позволил нам эффективно организовать работу независимых frontend разработчиков и backend специалистов. Backend-программисту нужно будет в большей степени писать код, чем документацию, а это, безусловно, увеличит скорость разработки.
В итоге, мы разработали набор базовых классов, а также готовый модуль для построения документации в ReadyScript, который позволяет быстро добавлять методы внешнего API.
Более подробно почитать о том, как это все работает можно в нашей документации по построению внешних API.
Мобильные приложения для администраторов и курьеров
Платформы для интернет-магазинов уже давно переросли роль кассиров, теперь они управляют различными бизнес-процессами внутри компании. Когда готовый API есть, самое время поработать над мобильными приложениями, подумали мы и создали наше первое приложение для курьеров и администраторов для iOS и Android.
Администраторы с помощью приложения могут просматривать статистику по продажам, просматривать заказы, назначать курьеров на доставку, редактировать некоторые поля заказа, видеть адрес доставки на карте, получать push уведомления о заказах.
Курьеры не имеют доступа к статистике по продажам и «получают» только те заказы, которые им назначены. В остальном функциональность схожа с администраторской.
Мобильные приложения для клиентов (SaaS)
После того, как мы освоили компетенцию разработки мобильных приложений, мы уже не смогли остановиться и поняли, что можем предложить теперь еще и готовое клиентское eCommerce мобильное приложение всем нашим клиентам для iOS и Android. У нас часто спрашивали о нем владельцы интернет-магазинов, которые желали предложить своим клиентам максимальный сервис для повторных покупок.
Потратив год на разработку, мы запустили SaaS сервис аренды готовых, полнофункциональных клиентских мобильных приложений для интернет-магазинов на нашей платформе.
Приложение получилось очень функциональным, быстрым и, естественно, идеально интегрированным с нашей платформой.
Чтобы пользователи могли оценить то, как будет выглядеть их будущее приложение, мы разработали специальное DEMO приложение RS Mobile в AppStore и GooglePlay, которое может соединиться через API с магазином клиента и показать все функции будущего приложения в реальном времени.
Для конечных пользователей, мы предоставляем сервис в виде SaaS, для студий, владеющих компетенцией разработки на IonicFramework, мы готовы предоставлять коробочное решение мобильного приложения с лицензированием для каждого клиента.
Новый сервис мы выделили в отдельный бренд ReadyScript Mobile. В ближайшем будущем сделаем о нем подробную обзорную статью.
Desktop приложение для уведомлений
Online торговля сегодня требует мгновенной реакции на любые обращения клиентов, а также на заказы. Специально для этого мы освоили стек Electron.js + Angular + node.js и реализовали кроссплатформенное Desktop приложение для уведомлений.
Приложение способно висеть в трее и информировать о событиях, произошедших в интернет-магазине. Приложение хранит историю уведомлений в собственной базе, а также способно повторно уведомлять о событии, пока оно не будет просмотрено.
Мы предоставили разработчикам возможность разрабатывать собственные уведомления для Desktop приложения. Это может решить огромный пул кастомных задач, которые связаны с мгновенным уведомлением персонала.
Какие задачи можно решать с помощью ReadyScript?
Широкая базовая функциональность совместно с возможностями расширения этой функциональности через сторонние модули позволяет строить на ReadyScript eCommerce проекты любой сложности.
ReadyScript – это обширный стек технологий и программных продуктов, с помощью которого можно запустить полномасштабный интернет-магазин, удобное и понятное мобильное приложение для iOS и Android, наладить работу курьеров с помощью соответствующего мобильного приложения, наладить работу менеджеров с помощью вспомогательных Desktop приложений с уведомлениями.
Экосистема вокруг продукта
Форум, Helpdesk, видеоуроки, документация для пользователей и разработчиков, online консультант, горячая линия поддержки, инструмент для проведения тендеров и поиска разработчиков – это все у нас сейчас есть.
Платформа ReadyScript является частью большого сервиса ReadyScript, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом, а административная панель интернет-магазина является агрегатором всей информации.
Работа с партнерами
Мы разработали шесть видов партнерских программ, две из которых будут особенно интересны разработчикам и специалистам в Web-сфере.
- Партнерская программа для специалистов. Предусматривает скидку до 50% на наши продукты, возможность участия в тендерах на разработку, а также множество других бонусов.
- Партнерская программа для представителей в регионе. Предусматривает возможность размещения на странице наших контактов с правом продажи наших продуктов по агентской схеме в своем регионе.
Отдельно приглашаем web-разработчиков в наш маркетплейс. Конкуренция в нем еще не слишком высока, а спрос уже достаточно велик, это видно по нашему сервису пожеланий.
Заключение
За последние годы мы проделали большую работу, чтобы ReadyScript можно было использовать в качестве студийного стандарта для любых eCommerce проектов.
Каждый бизнес уникален, поэтому мы стараемся сделать так, чтобы веб-студия или частный разработчик получил максимальное количество функций из коробки, а разработка оставшейся функциональности для клиента была быстрой и удобной.
В случае, если у студии возникнут вопросы, мы придумали целый ряд удобных инструментов поддержки, в том числе и бесплатную VIP-поддержку (из кабинета партнера), в рамках которой мы погрузимся в задачу партнера и подскажем оптимальный путь решения в рамках платформы ReadyScript.
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