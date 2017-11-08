Выбираем поставщика IT-решений и сохраняем рассудок

Типичные переговоры с поставщиком. Холст, масло. (Оригинал: «The Expert», 2014)

Информационные технологии уже как десяток-другой лет стали неотъемлемой частью любого бизнеса. Ведение дел без применения программного обеспечения сейчас уже в принципе невозможно. Пока бизнес маленький — состоит из основателя, бухгалтера и пары-тройки наемных работников, им хватает таблиц в Excel или устных указаний. Но как только компания начинает расти, потребность в специализированном программном обеспечении резко возрастает. Есть и другая ситуация, когда компания занимается какими-то специализированными проектами или появляется крупный и крайне важный для благосостояния всей команды клиент. И для обслуживания этого клиента опять-таки нужно специализированное ПО, чьи возможности уходят далеко за пределы пакета MS Office.В этот момент любой бизнес (кто-то раньше, кто-то позже) сталкивается с дилеммой: заводить собственный отдел разработки, размеры которого могут превышать текущие размеры компании, или поискать готовые решения на стороне. И вот тут начинается либо мучительный поиск квалифицированных разработчиков, либо не менее мучительный поиск адекватных поставщиков ПО. Наш проект — ROI4CIO — решает вторую проблему: помогает потребителю найти своего поставщика. В этой публикации мы вкратце расскажем, зачем мы нужны и чем хотим поделиться с сообществом в рамках вопроса закупки IT-решений.Итак, представим, что вы — предприятие, которое ищет новое АСЭД-решение для вашей организации. Конечно, главбух вместе со своей бандой слегка сопротивляется, так как им хватает десять лет назад купленной 1С и бумажных приказов, но вот вся остальная организация погрязла в бесконечных косяках, недопонимании и тех самых бумажных приказах, которые имеют неприятное свойство «теряться» у кого-нибудь на столе. Так жить определенно нельзя, ведь уже заканчивается 2017 год. И вот, вы начинаете искать.Очевидно, сперва вы пройдетесь по бесплатным решениям: что там у нас есть? Так-так-так. Онлайн вас не устраивает — суммы в тарифах вашего провайдера похожи на полную запись числа ПИ, а на текущем у всей конторы разом страница просто не прогрузится, да и ультрасовременным весь парк ПК назвать нельзя. Опять же, если заставить ваших бухов — теток в своем деле мощных, но крайне инертных — еще и в «интернет ходить», то все станет совсем печально. Они и так еле-еле освоили переписку в мессенджерах, а теперь терроризируют вас стикерами. Плюс, вы сразу же получаете в лоб требование от вашего «безопасника» развернуть все на собственном сервере, все равно он сейчас, в основном, файлопомойка админа.Отказываемся от онлайн-решений (так и не узнав, что обслуживание каждого пользователя сверх 10 человек обойдется в 8-15$ в месяц) и начинаем искать что-то реально серьезное, большое и даже «на вырост». И тут вариантов просто масса. Решения от 1C, какие-то «Канцлеры» и «Директумы», да хоть MS Dynamic CRM или, чем черт не шутит, Jira (ну весь мир использует же баг-трекер как угодно, только не по назначению, чем мы хуже?).В этот момент, казалось бы, история и закончилась, но когда вы начинаете разбираться, что предлагает производитель ПО «из коробки», то понимаете, что это типовое решение вам не подходит. Ну, конечно, можно было бы смириться, но бюджет выделен, и солидный, да и цель — сделать один раз и на ближайшие пять-десять лет, как было с 1C для бухгалтерии.Условный покупатель условной АСЭД или любой другой системы, начинает искать поставщика — того, кто сможет «собрать» этот коробочный конструктор в реально необходимый бизнесу продукт. Конечно, существуют поставщики, которые просто перепродают лицензии, но львиная доля из них предлагает выгодные тарифы на одну рабочую станцию плюс, за определенную сумму — «допиливание» системы под нужды компании и даже последующее сопровождение.Вот, вроде такое решение вам и нужно, но поставщик требует закупить минимум 100 лицензий, а вам надо 50. А этот поставщик предлагает нужные вам 50 лицензий, но у него нет поддержки системы. И этот круговорот «сравнения предложений» может происходить без конца. Десятки прайс-листов и различных конфигураций, тонны переписки с продажниками поставщиков и прочие приятности могут затянуть процесс покупки и внедрения на месяцы. Конечно, можно было бы провести тендер, но в этом случае не факт, что выиграет поставщик, который все сделает качественно — ваша организация готова заплатить чуть больше, но за качественное решение, цели экономить каждую копейку нет.Именно для подобных патовых ситуаций, когда потребитель вроде и знает, что ему нужно, но не может выбрать из десятка предложений, размещенных на рынке, мы и создавали наш сервис ROI4CIO.Фактически, наш сервис помогает покупателю подобрать необходимую конфигурацию нужного ему программного решения и на выходе получить адекватный список поставщиков, которые целиком удовлетворяют его требованиям на основе их прайс-листов и прочих материалов. Схематически принцип работы сервиса можно отобразить следующим образом:При этом мы считаем, что сервис будет полезен не только потребителю, но и отделу продаж поставщика, который сможет разгрузить своих менеджеров и автоматизировать процесс предложения услуг. Кто занимался продажами знает, что иногда многомесячные переговоры и переписки выливаются в «а, так вы нам не подходите!», а потерянного времени уже не вернуть.Сейчас наш проект находится в стадии открытого тестирования и мыи дать нашей команде фидбек. Откровенность только приветствуется. В последующих публикациях мы подробнее расскажем о том, как создавался и работает ROI4CIO, как устроен процесс закупки IT-решений и ПО, и какие подводные камни могут вам встретиться.