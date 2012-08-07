РусГИС — платформа для сложных задачек с аналитикой и геоданными
Огромное количество популярных сегодня систем использует географические данные — от всевидящего Гугла до занятного Тиндера. Внедрить какие-нибудь базовые геофункции можно с помощью API от известных поставщиков карт. А если для сервиса нужны какие-то особенные геоданные? Совместить и кастомизировать кучу пространственной информации в разных слоях? Связать это с аналитикой? Или, может, вы хотите предложить людям собственные геоданные? На подобные сценарии повышенной сложности ориентирована наша новая платформа РусГИС.
РусГИС собирает, хранит, обрабатывает, анализирует и визуализирует пространственные и другие атрибутивные данные. И создает на их основе карты с аналитическими отчетами.
Основные возможности и фичи РусГИС:
РусГИС реализована в трехуровневой архитектуре:
В качестве основного используется opensource ПО:
Все начинается с выбора базовой подложки. Можно взять собственную основу или подключить внешние карты: Спутник, OSM, Росреестр, Яндекс, 2ГИС, Rumap, мозаику спутниковых снимков.
Работа со слоями построена гибко, аналогично фотошопу. Слои свободно включаются и отключаются вместе с легендой, объединяются в любые группы, их порядок и прозрачность настраивается.
Доступны любые измерения на карте: расстояний по ломаной линии, площадей по свободно построенному полигону, параметров круга, координаты в точке. Есть атрибутивный и пространственный поиск, а также геокодирование — быстрый переход на нужный участок через название территории из списка либо координаты.
Поддерживается создание объектов со сложной геометрией, с примыканием к ребрам или узлам объектов.
РусГис умеет создавать слои по результатам аналитической обработки — тепловые карты, диаграммы, тематические раскраски. Они отображаются вместе с данными из источника.
Доступ к данным и функциям можно сделать публичным или гибко настроить его по ролям. Внешний вид приложения, сервис и модели данных кастомизируются через интерфейс администратора.
В базах федеральной налоговой службы есть недвижимость, которая учтена некорректно. Некоторых реально существующих объектов в этих базах нет вообще. И РусГИС может помочь ликвидировать эти пробелы и неточности.
Система сравнивает базы Росреестра, ФНС, ОМСУ, выявляет расхождения и строит красивые отчеты — таблички, тексты — и карты, на которых разными цветами выделяются участки и ОКС с различными признаками нарушений.
Дополнительно сюда привлекаются ортофотопланы, полученные с БПЛА или самолетов. Совместив их с данными Росреестра и местных администраций, можно дополнительно выявить свободные земельные участки, участки с признаками нецелевого использования, участки с несоответствием фактических границ документам.
Одним слоем заносим существующий план ремонта дорог, другим слоем данных — статус исполнения запланированных мероприятий. При изменении статуса исполнения автоматически изменяется отображение участка дороги на карте.
Для уменьшения количества травм на железной дороге нужно на основе статистики выявить опасные места и проанализировать возможные причины происшествий. Обычно исходные данные для анализа — это огромное количество текстовых протоколов о происшествиях. Анализировать их вручную долго и мучительно.
Но из этих текстов с помощью парсинга можно извлечь данные, а затем нанести их на карту через условные обозначения. В качестве подложки в проекте используются различные базовые карты. Мы накладываем карту происшествий на базу спутниковых снимков и можем сразу увидеть причину на местности. Например, отсутствие оборудованных переходов через железнодорожные пути в зоне городской застройки. Чтобы быстро оценивать количество происшествий в разных местах, используются тепловые карты, построенные на основе анализа интенсивности событий.
Для лучшего восприятия больших массивов данных используется кластеризация условных обозначений.
Проект помогает не только определять проблемные места, но и быстро реагировать на новые происшествия. Для этого в карту добавлены слои с прокуратурами и линейными отделами МВД на транспорте. При появлении информации о новом происшествии система определяет ближайшую транспортную прокурору, подразделение МВД — остается только получить контактные данные. Такое решение уже используется в Приволжском федеральном округе.
Карта сетей показывает различные типы линий и узлов связи. Есть просмотр статистики по инцидентам, наличия и движения ЗИП на складах.
РусГИС умеет строить картодиаграммы и сопоставлять в них различные характеристики в рамках одного процесса. Тематическая раскраска, гистограммы, весовые и круговые диаграммы позволяют оценить ход переселения в отдельных населенных пунктах. На карте видно, что есть населенные пункты, где программа исполнена, а есть те, где к ней еще даже не приступали. Есть и разные промежуточные стадии.
В платформе РусГИС есть API для интеграции с внешними системами. В нем реализованы основные функции: визуализация данных, изменение моделей, разграничение доступа к данным и т.п. Конечно, есть документация. API мы предоставляем по запросу.
Вот что мы будем делать в обозримом будущем:
РусГИС ориентирована на B2B и B2G сегменты, так что, в отличие от карт Яндекса, Google и других известных сервисов, не имеет бесплатной версии. Но и функциональность у РусГИС другая, это решение другого сегмента. Платформа доступна в облаке Ростелекома. Ее также можно установить на собственные сервера, купив лицензию.
Если вы разрабатываете геосервисы и поставляете геоданные или заинтересованы в улучшении своего ПО с их помощью, РусГИС вполне может быть интересен. По вопросам, связанным с системой, демо-доступом и сотрудничеством пишите в наш продуктовый офис «Геоданные» на geo@rt.ru. Также мы будем рады ответить на вопросы в комментариях.
РусГИС собирает, хранит, обрабатывает, анализирует и визуализирует пространственные и другие атрибутивные данные. И создает на их основе карты с аналитическими отчетами.
Основные возможности и фичи РусГИС:
- Создание модели данных (описания предметной области) через веб-интерфейс;
- Создание новых слоев на основе внешних файлов или существующих слоев с помощью наложения, вычитания, копирования, фильтрации и т.д.;
- Редактирование данных через веб-интерфейс, в том числе пространственных данных на карте с учетом топологии (примыкания, вхождение в границы, пересечения);
- Импорт/экспорт пространственных данных в различных форматах через веб-интерфейс с поддержкой драг-н-дропа;
- Пакетное прямое/обратное геокодирование на основе внешних геокодеров (Яндекс/OSM) или собственного геокодера;
- Гибкая интеграция на уровне наборов данных и REST/SOAP сервисов;
- Гибкое разграничение доступа;
- API для встраивания в сторонние решения, включая возможность управления моделью данных;
- Инструменты пространственного анализа (зоны доступности, тепловые карты и др.);
- Встроенный конструктор аналитических отчетов;
- Мобильное приложение для открепленного редактирования данных.
Архитектура решения
РусГИС реализована в трехуровневой архитектуре:
- уровень хранения информации (серверы СУБД и файловые хранилища),
- уровень серверов приложений (бизнес-логика приложений)
- уровень клиентских приложений (взаимодействие пользователей с системой через веб).
В качестве основного используется opensource ПО:
- PostgreSQL и PostGIS для хранения данных;
- Geoserver для визуализации пространственных данных на основе стилей;
- ПО для распознавания графической информации Tesseract и средства формирования отчетов и электронных документов Jasper Reports крутится на серверах, отвечающих спецификации Java Enterprise Edition WildFly;
- Веб-серверы Apache.
- LDAP-серверы Apache Directory Server.
- Операционные системы Linux RedHat 6, Cent OS 6.8.
Пользовательские инструменты
Все начинается с выбора базовой подложки. Можно взять собственную основу или подключить внешние карты: Спутник, OSM, Росреестр, Яндекс, 2ГИС, Rumap, мозаику спутниковых снимков.
Работа со слоями построена гибко, аналогично фотошопу. Слои свободно включаются и отключаются вместе с легендой, объединяются в любые группы, их порядок и прозрачность настраивается.
Доступны любые измерения на карте: расстояний по ломаной линии, площадей по свободно построенному полигону, параметров круга, координаты в точке. Есть атрибутивный и пространственный поиск, а также геокодирование — быстрый переход на нужный участок через название территории из списка либо координаты.
Поддерживается создание объектов со сложной геометрией, с примыканием к ребрам или узлам объектов.
РусГис умеет создавать слои по результатам аналитической обработки — тепловые карты, диаграммы, тематические раскраски. Они отображаются вместе с данными из источника.
Доступ к данным и функциям можно сделать публичным или гибко настроить его по ролям. Внешний вид приложения, сервис и модели данных кастомизируются через интерфейс администратора.
Примеры использования
Поиск неучтенных объектов налогообложения
В базах федеральной налоговой службы есть недвижимость, которая учтена некорректно. Некоторых реально существующих объектов в этих базах нет вообще. И РусГИС может помочь ликвидировать эти пробелы и неточности.
Система сравнивает базы Росреестра, ФНС, ОМСУ, выявляет расхождения и строит красивые отчеты — таблички, тексты — и карты, на которых разными цветами выделяются участки и ОКС с различными признаками нарушений.
Дополнительно сюда привлекаются ортофотопланы, полученные с БПЛА или самолетов. Совместив их с данными Росреестра и местных администраций, можно дополнительно выявить свободные земельные участки, участки с признаками нецелевого использования, участки с несоответствием фактических границ документам.
Мониторинг ремонта дорог
Одним слоем заносим существующий план ремонта дорог, другим слоем данных — статус исполнения запланированных мероприятий. При изменении статуса исполнения автоматически изменяется отображение участка дороги на карте.
Повышение безопасности на железнодорожных путях
Для уменьшения количества травм на железной дороге нужно на основе статистики выявить опасные места и проанализировать возможные причины происшествий. Обычно исходные данные для анализа — это огромное количество текстовых протоколов о происшествиях. Анализировать их вручную долго и мучительно.
Но из этих текстов с помощью парсинга можно извлечь данные, а затем нанести их на карту через условные обозначения. В качестве подложки в проекте используются различные базовые карты. Мы накладываем карту происшествий на базу спутниковых снимков и можем сразу увидеть причину на местности. Например, отсутствие оборудованных переходов через железнодорожные пути в зоне городской застройки. Чтобы быстро оценивать количество происшествий в разных местах, используются тепловые карты, построенные на основе анализа интенсивности событий.
Для лучшего восприятия больших массивов данных используется кластеризация условных обозначений.
Проект помогает не только определять проблемные места, но и быстро реагировать на новые происшествия. Для этого в карту добавлены слои с прокуратурами и линейными отделами МВД на транспорте. При появлении информации о новом происшествии система определяет ближайшую транспортную прокурору, подразделение МВД — остается только получить контактные данные. Такое решение уже используется в Приволжском федеральном округе.
Мониторинг инцидентов в сетях связи
Карта сетей показывает различные типы линий и узлов связи. Есть просмотр статистики по инцидентам, наличия и движения ЗИП на складах.
Контроль переселения из ветхого жилья
РусГИС умеет строить картодиаграммы и сопоставлять в них различные характеристики в рамках одного процесса. Тематическая раскраска, гистограммы, весовые и круговые диаграммы позволяют оценить ход переселения в отдельных населенных пунктах. На карте видно, что есть населенные пункты, где программа исполнена, а есть те, где к ней еще даже не приступали. Есть и разные промежуточные стадии.
API
В платформе РусГИС есть API для интеграции с внешними системами. В нем реализованы основные функции: визуализация данных, изменение моделей, разграничение доступа к данным и т.п. Конечно, есть документация. API мы предоставляем по запросу.
Наши планы на будущее
Вот что мы будем делать в обозримом будущем:
- улучшать инструменты анализа данных,
- расширять число партнеров-поставщиков геоданных и геосервисов,
- предлагать новые продукты и услуги на стыке технологий: БПЛА, ДЗЗ, ГИС, IoT и др.
- разрабатывать инструментов ведения сетевых топологий;
- создавать удобную витрину данных и приложений для пользователей платформы.
РусГИС ориентирована на B2B и B2G сегменты, так что, в отличие от карт Яндекса, Google и других известных сервисов, не имеет бесплатной версии. Но и функциональность у РусГИС другая, это решение другого сегмента. Платформа доступна в облаке Ростелекома. Ее также можно установить на собственные сервера, купив лицензию.
Если вы разрабатываете геосервисы и поставляете геоданные или заинтересованы в улучшении своего ПО с их помощью, РусГИС вполне может быть интересен. По вопросам, связанным с системой, демо-доступом и сотрудничеством пишите в наш продуктовый офис «Геоданные» на geo@rt.ru. Также мы будем рады ответить на вопросы в комментариях.
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