Области видимости в JavaScript

Картинка по запросу «области видимости». Извините, если вызвали приступ ностальгии )

Интерпретатор JavaScript

'use strict' var foo = 'foo'; var wow = 'wow'; function bar (wow) { var pow = 'pow'; console.log(foo); // 'foo' console.log(wow); // 'zoom' } bar('zoom'); console.log(pow); // ReferenceError: pow is not defined

'use strict' // Переменные подняты в верхнюю часть текущей области видимости var foo; var wow; // Объявления функций подняты целиком, вместе с присвоением, в верхнюю часть текущей области видимости function bar (wow) { var pow; pow = 'pow'; console.log(foo); console.log(wow); } foo = 'foo'; wow = 'wow'; bar('zoom'); console.log(pow); // ReferenceError: pow is not defined

pow

bar

wow

bar

console.log(wow)

zoom

wow

Лексическая область видимости

eval

with

bar()

bar

bar

console.log(foo);

foo

bar

foo

ReferenceError

foo

'use strict' var foo = 'foo'; function bar () { var foo = 'bar'; console.log(foo); } bar();

bar

foo

foo

Функциональная область видимости

'use strict' function convert (amount) { var _conversionRate = 2; // Доступно только в функциональной области видимости return amount * _conversionRate; } console.log(convert(5)); console.log(_conversionRate); // ReferenceError: _conversionRate is not defined

Блочная область видимости

catch

try / catch

try

catch

'use strict' try { var foo = 'foo'; console.log(bar); } catch (err) { console.log('In catch block'); console.log(err); } console.log(foo); console.log(err);

bar

catch

err

err

console.log(err)

In catch block ReferenceError: bar is not defined (...Error stack here...) foo ReferenceError: err is not defined (...Error stack here...)

foo

try / catch

err

let

const

if

for

'use strict' let condition = true; function bar () { if (condition) { var firstName = 'John'; // Доступно во всей функции let lastName = 'Doe'; // Доступно только в блоке if const fullName = firstName + ' ' + lastName; // Доступно только в блоке if } console.log(firstName); // John console.log(lastName); // ReferenceError console.log(fullName); // ReferenceError } bar();

let

const

var

let

const

Немедленно исполняемые функциональные выражения

'use strict' var foo = 'foo'; (function bar () { console.log('in function bar'); })() console.log(foo);

in function bar

foo

bar

bar()

Тут есть открывающая скобка перед ключевым словом function (и соответствующая ей закрывающая), что превращает эту конструкцию, из объявления функции, в функциональное выражение.



Здесь имеются две скобки в конце, благодаря которым функциональное выражение исполняется немедленно.



'use strict' for (var i = 0; i < 5; i++) { setTimeout(function () { console.log('index: ' + i); }, 1000); }

for

setTimeout

index: 5 index: 5 index: 5 index: 5 index: 5

for

i

'use strict' for (var i = 0; i < 5; i++) { (function logIndex(index) { setTimeout(function () { console.log('index: ' + index); }, 1000); })(i) }

i

for

index: 0 index: 1 index: 2 index: 3 index: 4

Итоги