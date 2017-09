Как работает JS: обзор движка, механизмов времени выполнения, стека вызовов

Статистические сведения по JavaScript с GitHub

Обзор

Движок JavaScript

Упрощённое представление движка V8

Куча (Memory Heap) — то место, где происходит выделение памяти.



Стек вызовов (Call Stack) — то место, куда в процессе выполнения кода попадают так называемые стековые кадры.



Механизмы времени выполнения

setTimeout

Движок, цикл событий, очередь функций обратного вызова и API, предоставляемые браузером

setTimeout

Стек вызовов

function multiply(x, y) { return x * y; } function printSquare(x) { var s = multiply(x, x); console.log(s); } printSquare(5);

Стек вызовов в ходе выполнения программы

function foo() { throw new Error('SessionStack will help you resolve crashes :)'); } function bar() { foo(); } function start() { bar(); } start();

foo.js

Трассировка стека после возникновения ошибки

function foo() { foo(); } foo();

foo

Переполнение стека

Превышение максимального размера стека вызовов

Параллельное выполнение кода и цикл событий

Браузер предлагает завершить выполнение страницы

Итоги

Популярность JavaScript растёт, его возможности используют на разных уровнях применяемых разработчиками стеков технологий и на множестве платформ. На JS делают фронтенд и бэкенд, пишут гибридные и встраиваемые приложения, а также многое другое.Анализ статистики GitHub показывает, что по показателям активных репозиториев и push-запросов, JavaScript находится на первом месте, да и в других категориях он показывает довольно высокие позиции.С другой системой статистических сведений по GitHub можно ознакомиться здесь , она подтверждает то, что было сказано выше.Если множество проектов плотно завязаны на JavaScript, значит, разработчикам необходимо как можно более эффективно использовать всё, что даёт им язык и его экосистема, стремясь, на пути разработки замечательных программ, к глубокому пониманию внутренних механизмов языка.Как ни странно, существует множество разработчиков, которые регулярно пишут на JavaScript, но не знают, что происходит в его недрах. Пришло время это исправить: этот материал посвящён обзору JS-движка на примере V8, механизмов времени выполнения, и стека вызовов.Почти все слышали, в самых общих чертах, о JS-движке V8, и большинству разработчиков известно, что JavaScript — однопоточный язык, или то, что он использует очередь функций обратного вызова.Здесь мы поговорим, на довольно высоком уровне, о выполнении JS-кода. Зная о том, что, на самом деле, происходит при выполнении JavaScript, вы сможете писать более качественные программы, которые выполняются без «подвисаний» и разумно используют имеющиеся API.Если вы недавно начали писать на JavaScript, этот материал поможет вам понять, почему JS, в сравнении с другими языками, может показаться довольно-таки странным.Если вы — опытный JS-разработчик, надеемся, этот материал поможет вам лучше понять, как на самом деле работает то, чем вы пользуетесь каждый день.V8 от Google — это широко известный JS-движок. Он используется, например, в браузере Chrome и в Node.js. Вот как его, очень упрощённо, можно представить:На нашей схеме движок представлен состоящим из двух основных компонентов:Если говорить о применении JavaScript в браузере, то здесь существуют API, например, что-то вроде функции, которые использует практически каждый JS-разработчик. Однако, эти API предоставляет не движок.Откуда же они берутся? Оказывается, что реальность выглядит немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.Итак, помимо движка у нас есть ещё очень много всего. Скажем — так называемые Web API, которые предоставляет нам браузер — средства для работы с DOM, инструменты для выполнения AJAX-запросов, нечто вроде функции, и многое другое.JavaScript — однопоточный язык программирования. Это означает, что у него один стек вызовов. Таким образом, в некий момент времени он может выполнять лишь какую-то одну задачу.Стек вызовов — это структура данных, которая, говоря упрощённо, записывает сведения о месте в программе, где мы находимся. Если мы переходим в функцию, мы помещаем запись о ней в верхнюю часть стека. Когда мы из функции возвращаемся, мы вытаскиваем из стека самый верхний элемент и оказываемся там, откуда вызывали эту функцию. Это — всё, что умеет стек.Рассмотрим пример. Взгляните на следующий код:Когда движок только начинает выполнять этот код, стек вызовов пуст. После этого происходит следующее:Каждая запись в стеке вызовов называетсяНа механизме анализа стековых кадров основана информация о стеке вызовов, трассировка стека, выдаваемая при возникновении исключения. Трассировка стека представляет собой состояние стека в момент исключения. Взгляните на следующий код:Если выполнить это в Chrome (предполагается, что код находится в файле), мы увидим следующие сведения о стеке:Если будет достигнут максимальный размер стека, возникнет так называемое переполнение стека. Произойти такое может довольно просто, например, при необдуманном использовании рекурсии. Взгляните на этот фрагмент кода:Когда движок приступает к выполнению этого кода, всё начинается с вызова функции. Это — рекурсивная функция, которая не содержит условия прекращения рекурсии. Она бесконтрольно вызывает сама себя. В результате на каждом шаге выполнения в стек вызовов снова и снова добавляется информация об одной и той же функции. Выглядит это примерно так:В определённый момент, однако, объём данных о вызовах функции превысит размер стека вызовов и браузер решит вмешаться, выдав ошибку:Модель выполнения кода в однопоточном режиме облегчает жизнь разработчика. Ему не нужно принимать во внимание сложные схемы взаимодействия программных механизмов, вроде возможности взаимной блокировки потоков, которые возникают в многопоточных окружениях.Однако, и у исполнения кода в однопоточном режиме тоже есть определённые ограничения. Учитывая то, что у JavaScript имеется один стек вызовов, поговорим о том, что происходит, когда программа «тормозит».Что происходит, когда в стеке вызовов имеется функция, на выполнение которой нужно очень много времени? Например, представьте, что вам надо выполнить какое-то сложно преобразование изображения с помощью JavaScript в браузере.«А в чём тут проблема?», — спросите вы. Проблема заключается в том, что до тех пор, пока в стеке вызовов имеется выполняющаяся функция, браузер не может выполнять другие задачи — он оказывается заблокированным. Это означает, что браузер не может выводить ничего на экран, не может выполнять другой код. Он просто останавливается. Подобные эффекты, например, несовместимы с интерактивными интерфейсами.Однако, это — не единственная проблема. Если браузер начинает заниматься обработкой тяжёлых задач, он может на достаточно долгое время перестать реагировать на какие-либо воздействия. Большинство браузеров в подобной ситуации выдают ошибку, спрашивая пользователя о том, хочет ли он завершить выполнение сценария и закрыть страницу.Пользователям подобные вещи точно не понравятся.Итак, как же выполнять тяжёлые вычисления, не блокируя пользовательский интерфейс и не подвешивая браузер? Решение этой проблемы заключается в использовании асинхронных функций обратного вызова. Это — тема для отдельного разговора.Мы, в общих чертах, рассмотрели устройство JS-движка, механизмов времени выполнения и стека вызовов. Понимание изложенных здесь концепций позволяет улучшить качество кода.Уважаемые читатели! Этот материал — первый в серии «How JavaScript Works» из блога SessionStack . Уже опубликован второй — посвящённый особенностям V8 и техникам оптимизации кода. Как по-вашему, стоит ли его переводить?