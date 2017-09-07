Внутренние механизмы V8 и быстрая работа со свойствами объектов

Сравнение именованных свойств и элементов массивов

{a: "foo", b: "bar"}

a

b

["foo", "bar"]

0

foo

1

bar

Именованные и индексированные свойства

pop

slice

▍Выводы

Индексированные свойства хранятся в отдельном хранилище элементов.



Именованные свойства хранятся в собственном хранилище свойств.



Хранилища элементов и свойств могут быть либо массивами, либо словарями.



У каждого JS-объекта есть связанный с ним скрытый класс, который хранит сведения о форме объекта.



Скрытые классы и массивы дескрипторов

Объект JS, скрытый класс и дескрипторы, которые содержат информацию об именованных свойствах

bit field 3

Создание промежуточных скрытых классов при добавлении к объекту именованных свойств

a

Добавление к объекту именованных и индексируемых свойств

d

Построение различных деревьев переходов для объектов с разным набором свойств

▍Выводы

У объектов с одинаковой структурой (то есть — с одинаковыми свойствами, расположенными в одинаковом порядке), будет один и тот же скрытый класс.



По умолчанию каждое новое добавленное к объекту именованное свойство приводит к созданию нового скрытого класса.



При добавлении индексируемых свойств создание новых скрытых классов не происходит.



Три вида именованных свойств

{a: 1, b: 2}

▍Сравнение внутренних и обычных свойств объектов

Количество свойств, работа с которыми осуществляется быстрее всего, предопределено исходным размером объекта. Значения свойств, работа с которыми также осуществляется достаточно быстро, хранятся в простом массиве свойств

▍Сравнение быстрых и медленных свойств

Словарь свойств самодостаточен, при работе с ним не нужна дополнительная метаинформация из массивов дескрипторов

▍Выводы

Существует три вида именованных свойств: внутренние свойства объекта, быстрые свойства и медленные (словарные) свойства.



Внутренние свойства объекта хранятся непосредственно в объекте, работа с ними осуществляется быстрее всего.

Быстрые свойства размещаются в хранилище свойства, их метаинформация хранится в массиве дескрипторов в скрытом классе.

Медленные свойства хранятся в самодостаточном словаре свойств, их метаинформация больше не хранится в других структурах скрытого класса.



Медленные свойства позволяют эффективно осуществлять операции по добавлению и удалению свойств, но доступ к ним осуществляется не так быстро, как к свойствам других видов.



Элементы или индексируемые свойства

▍Сплошные и разреженные массивы элементов

[1,,3]

const o = ["a", "b", "c"]; console.log(o[1]); // Вывод "b". delete o[1]; // В хранилище элементов оказывается «дырка». console.log(o[1]); // Вывод "undefined"; свойство 1 не существует. o.__proto__ = {1: "B"}; // Определяем свойство 1 в прототипе. console.log(o[0]); // Вывод "a". console.log(o[1]); // Вывод "B". console.log(o[2]); // Вывод "c". console.log(o[3]); // Вывод undefined

Проблемы, возникающие при использовании разреженного массива для хранения элементов

the_hole

Array

▍Быстрые и словарные элементы

const sparseArray = []; sparseArray[9999] = "foo"; // Создание массива, элементы которого хранятся в словаре

ключ-значение-дескриптор

9999

foo

const array = []; Object.defineProperty(array, 0, {value: "fixed", configurable: false}); console.log(array[0]); // Вывод "fixed". array[0] = "other value"; // Невозможно переопределить элемент с индексом 0. console.log(array[0]); // Снова выводится "fixed".

Array

▍Элементы Smi и Double

Array

Double

const a1 = [1, 2, 3]; // Smi, сплошной массив const a2 = [1, , 3]; // Smi, разреженный массив, нужно проверить существование элемента a2[1] в прототипе const b1 = [1.1, 2, 3]; // Double, сплошной массив const b2 = [1.1, , 3]; // Double, разреженный массив, нужно проверить существование элемента b2[1] в прототипе

▍Некоторые другие виды элементов

▍ElementAccessor

Array

Array

ElementAccessor

ElementAccessor

Array

slice

ElementAccessor

Перенаправление вызова, основанное на виде элемента и специализированная реализация, оптимизированная для конкретного вида элемента

▍Выводы

Существуют быстрые, основанные на массивах, и более медленные, основанные на словарях, индексированные свойства.



Быстрые свойства могут быть представлены сплошными массивами, или, при удалении элементов, разреженными массивами.



Элементы специализированы по содержимому для ускорения функций объекта Array и снижения нагрузки на систему, которую создаёт сборщик мусора.



Итоги