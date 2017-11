Веб-приложение на Node и Vue, часть 3: развитие клиента и сервера

Несколько исправлений

Разработка компонента Header

components

Header.vue

<template> <header class="l-header-container"> <v-layout row wrap> <v-flex xs12 md5> <v-text-field v-model="search" label="Search" append-icon="search" color="light-blue lighten-1"> </v-text-field> </v-flex> <v-flex xs12 offset-md1 md1> <v-btn block color="light-blue lighten-1">Clients</v-btn> </v-flex> <v-flex xs12 offset-md1 md2> <v-select label="Status" color="light-blue lighten-1" v-model="status" :items="statusItems" single-line> </v-select> </v-flex> <v-flex xs12 offset-md1 md1> <v-btn block color="red lighten-1 white--text" @click.native="submitSignout()">Sign out</v-btn> </v-flex> </v-layout> </header> </template> <script> import Authentication from '@/components/pages/Authentication' export default { data () { return { search: '', status: '', statusItems: [ 'All', 'Approved', 'Denied', 'Waiting', 'Writing', 'Editing' ] } }, methods: { submitSignout () { Authentication.signout(this, '/login') } } } </script> <style lang="scss"> @import "./../assets/styles"; .l-header-container { background-color: $background-color; margin: 0 auto; padding: 0 15px; min-width: 272px; label, input, .icon, .input-group__selections__comma { color: #29b6f6!important; } .input-group__details { &:before { background-color: $border-color-input !important; } } .btn { margin-top: 15px; } } </style>

search

_variables

background-color

0.7

// Colors $background-tint: #1734C1; $background-color: rgba(0, 0, 0, .7); $border-color-input: rgba(255, 255, 255, 0.42);

index.js

router

// Pages import Home from '@/components/pages/Home' import Authentication from '@/components/pages/Authentication/Authentication' // Global components import Header from '@/components/Header' // Register components Vue.component('app-header', Header) Vue.use(Router)

Home

Header

@

webpack

src

App-header

Header

Обратите внимание, что Vue не требует соблюдения правил W3C для пользовательских имён тегов (таких как требования использования только нижнего регистра и применения дефисов), хотя следование этим соглашениям считается хорошей практикой.

const router = new Router({ routes: [ { path: '/', name: 'Home', components: { default: Home, header: Header }, meta: { requiredAuth: true } }, { path: '/login', name: 'Authentication', component: Authentication } ] })

Home

Header

Header

Header

Разработка компонента Home

pages

Home.vue

<template> <main class="l-home-page"> <app-header></app-header> <div class="l-home"> <h4 class="white--text text-xs-center my-0"> Focus Budget Manager </h4> <budget-list> <budget-list-header slot="budget-list-header"></budget-list-header> <budget-list-body slot="budget-list-body" :budgets="budgets"></budget-list-body> </budget-list> </div> </main> </template> <script> import Axios from 'axios' import Authentication from '@/components/pages/Authentication' import BudgetListHeader from './../Budget/BudgetListHeader' import BudgetListBody from './../Budget/BudgetListBody' const BudgetManagerAPI = `http://${window.location.hostname}:3001` export default { components: { 'budget-list-header': BudgetListHeader, 'budget-list-body': BudgetListBody }, data () { return { budgets: [] } }, mounted () { this.getAllBudgets() }, methods: { getAllBudgets () { Axios.get(`${BudgetManagerAPI}/api/v1/budget`, { headers: { 'Authorization': Authentication.getAuthenticationHeader(this) }, params: { user_id: this.$cookie.get('user_id') } }).then(({data}) => (this.budgets = data)) } } } </script> <style lang="scss" scoped> @import "./../../assets/styles"; .l-home { background-color: $background-color; margin: 25px auto; padding: 15px; min-width: 272px; } </style>

h4

white--text : используется для окрашивания текста в белый цвет.



: используется для окрашивания текста в белый цвет. text-xs-center : используется для центровки текста по оси x .



: используется для центровки текста по оси . my-0 : используется для установки полей по оси y в 0 .



budget-list

budget-list-header

budget-list-body

budget-list-body

budgets

Authorization

user_id

Разработка компонентов для работы со списком документов

components

Budget

BudgetListHeader.vue

<template> <header class="l-budget-header"> <div class="md-budget-header white--text">Client</div> <div class="md-budget-header white--text">Title</div> <div class="md-budget-header white--text">Status</div> <div class="md-budget-header white--text">Actions</div> </header> </template> <script> export default {} </script> <style lang="scss"> @import "./../../assets/styles"; .l-budget-header { display: none; width: 100%; @media (min-width: 601px) { margin: 25px 0 0; display: flex; } .md-budget-header { width: 100%; background-color: $background-color; border: 1px solid $border-color-input; padding: 0 15px; display: flex; height: 45px; align-items: center; justify-content: center; font-size: 22px; @media (min-width: 601px) { justify-content: flex-start; } } } </style>

BudgetListBody.vue

<template> <section class="l-budget-body"> <div class="md-budget" v-if="budgets != null" v-for="budget in budgets"> <div class="md-budget-info white--text">{{ budget.client }}</div> <div class="md-budget-info white--text">{{ budget.title }}</div> <div class="md-budget-info white--text">{{ budget.state }}</div> <div class="l-budget-actions"> <v-btn small flat color="light-blue lighten-1"> <v-icon small>visibility</v-icon> </v-btn> <v-btn small flat color="yellow accent-1"> <v-icon>mode_edit</v-icon> </v-btn> <v-btn small flat color="red lighten-1"> <v-icon>delete_forever</v-icon> </v-btn> </div> </div> </section> </template> <script> export default { props: ['budgets'] } </script> <style lang="scss"> @import "./../../assets/styles"; .l-budget-body { display: flex; flex-direction: column; .md-budget { width: 100%; display: flex; flex-direction: column; margin: 15px 0; @media (min-width: 960px) { flex-direction: row; margin: 0; } .md-budget-info { flex-basis: 25%; width: 100%; background-color: rgba(0, 175, 255, 0.45); border: 1px solid $border-color-input; padding: 0 15px; display: flex; height: 35px; align-items: center; justify-content: center; &:first-of-type, &:nth-of-type(2) { text-transform: capitalize; } &:nth-of-type(3) { text-transform: uppercase; } @media (min-width: 601px) { justify-content: flex-start; } } .l-budget-actions { flex-basis: 25%; display: flex; background-color: rgba(0, 175, 255, 0.45); border: 1px solid $border-color-input; align-items: center; justify-content: center; .btn { min-width: 45px !important; margin: 0 5px !important; } } } } </style>

BudgetList.vue

<template> <section class="l-budget-list-container"> <slot name="budget-list-header"></slot> <slot name="budget-list-body"></slot> </section> </template> <script> export default {} </script>

slot

BudgetList

// ... // Global components import Header from '@/components/Header' import BudgetList from '@/components/Budget/BudgetList' // Register components Vue.component('app-header', Header) Vue.component('budget-list', BudgetList) // ... const router = new Router({ routes: [ { path: '/', name: 'Home', components: { default: Home, header: Header, budgetList: BudgetList }, meta: { requiredAuth: true } }, { path: '/login', name: 'Authentication', component: Authentication } ] }) // ... export default router

Home

Доработка RESTful API

user.js

services/BudgetManagerAPI/app/api

const mongoose = require('mongoose'); const api = {}; api.signup = (User) => (req, res) => { if (!req.body.username || !req.body.password) res.json({ success: false, message: 'Please, pass an username and password.' }); else { const user = new User({ username: req.body.username, password: req.body.password }); user.save(error => { if (error) return res.status(400).json({ success: false, message: 'Username already exists.' }); res.json({ success: true, message: 'Account created successfully' }); }); } } module.exports = api;

setup

index

setup

index

console.log

signup

user.js

services/BudgetManagerAPI/app/routes

const models = require('@BudgetManager/app/setup'); module.exports = (app) => { const api = app.BudgetManagerAPI.app.api.user; app.route('/api/v1/signup') .post(api.signup(models.User)); }

Улучшение моделей

models

BudgetManagerAPI/app/

user.js

const Schema = mongoose.Schema({ username: { type: String, unique: true, required: true }, password: { type: String, required: true } });

client.js

const mongoose = require('mongoose'); const Schema = mongoose.Schema({ name: { type: String, required: true }, email: { type: String, required: true }, phone: { type: String, required: true }, user_id: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'User' } }); mongoose.model('Client', Schema);

budget.js

const mongoose = require('mongoose'); const Schema = mongoose.Schema({ client: { type: String, required: true }, state: { type: String, required: true }, title: { type: String, required: true }, total_price: { type: Number, required: true }, client_id: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'Client' }, items: [{}] }); mongoose.model('Budget', Schema);

ref

ObjectID

index.js

setup

const mongoose = require('mongoose'), UserModel = require('@BudgetManagerModels/user'), BudgetModel = require('@BudgetManagerModels/budget'), ClientModel = require('@BudgetManagerModels/client'); const models = { User: mongoose.model('User'), Budget: mongoose.model('Budget'), Client: mongoose.model('Client') } module.exports = models;

Расширение API

api

client.js

const mongoose = require('mongoose'); const api = {}; api.store = (User, Client, Token) => (req, res) => { if (Token) { const client = new Client({ user_id: req.body.user_id, name: req.body.name, email: req.body.email, phone: req.body.phone, }); client.save(error => { if (error) return res.status(400).json(error); res.status(200).json({ success: true, message: "Client registration successfull" }); }) } else return res.status(403).send({ success: false, message: 'Unauthorized' }); } api.getAll = (User, Client, Token) => (req, res) => { if (Token) { Client.find({ user_id: req.query.user_id }, (error, client) => { if (error) return res.status(400).json(error); res.status(200).json(client); return true; }) } else return res.status(403).send({ success: false, message: 'Unauthorized' }); } module.exports = api;

budget.js

const mongoose = require('mongoose'); const api = {}; api.store = (User, Budget, Client, Token) => (req, res) => { if (Token) { Client.findOne({ _id: req.body.client_id }, (error, client) => { if (error) res.status(400).json(error); if (client) { const budget = new Budget({ client_id: req.body.client_id, user_id: req.body.user_id, client: client.name, state: req.body.state, title: req.body.title, total_price: req.body.total_price, items: req.body.items }); budget.save(error => { if (error) res.status(400).json(error) res.status(200).json({ success: true, message: "Budget registered successfully" }) }) } else { res.status(400).json({ success: false, message: "Invalid client" }) } }) } else return res.status(403).send({ success: false, message: 'Unauthorized' }); } api.getAll = (User, Budget, Token) => (req, res) => { if (Token) { Budget.find({ user_id: req.query.user_id }, (error, budget) => { if (error) return res.status(400).json(error); res.status(200).json(budget); return true; }) } else return res.status(403).send({ success: false, message: 'Unauthorized' }); } api.getAllFromClient = (User, Budget, Token) => (req, res) => { if (Token) { Budget.find({ client_id: req.query.client_id }, (error, budget) => { if (error) return res.status(400).json(error); res.status(200).json(budget); return true; }) } else return res.status(403).send({ success: false, message: 'Unauthorized' }); } module.exports = api;

Создание и защита маршрутов для документов и клиентов

routes

budget.js

module.exports = (app) => { const api = app.BudgetManagerAPI.app.api.budget; app.route('/api/v1/budget') .post(passport.authenticate('jwt', config.session), api.store(models.User, models.Budget, models.Client, app.get('budgetsecret'))) .get(passport.authenticate('jwt', config.session), api.getAll(models.User, models.Budget, app.get('budgetsecret'))) .get(passport.authenticate('jwt', config.session), api.getAllFromClient(models.User, models.Budget, app.get('budgetsecret'))) }

client.js

const passport = require('passport'), config = require('@config'), models = require('@BudgetManager/app/setup'); module.exports = (app) => { const api = app.BudgetManagerAPI.app.api.client; app.route('/api/v1/client') .post(passport.authenticate('jwt', config.session), api.store(models.User, models.Client, app.get('budgetsecret'))) .get(passport.authenticate('jwt', config.session), api.getAll(models.User, models.Client, app.get('budgetsecret'))); }

passport.authenticate

Результаты

Итоги и домашнее задание

Сегодня публикуем третью часть из серии материалов, посвящённой разработке приложения Budget Manager с использованием Node.js, Vue.js и MongoDB. В первой второй частях мы создавали сервер, настраивали механизмы аутентификации и занимались обустройством фронтенда. В этом материале продолжим работать над клиентской и серверной частями системы. То, что уже создано, пока почти не касается логики самого приложения, которое предназначено для работы с финансовыми документами. Поэтому, кроме прочего, мы займёмся и этим аспектом проекта.Для начала мне хотелось бы поблагодарить пользователя @OmgImAlexis за указание на проблему с фоновым изображением, на то, что у меня нет прав на его использование, и за рекомендацию по поводу этого ресурса со свободно распространяемыми картинками.Поэтому сегодня мы начнём с замены фонового изображения, используемого в проекте, на это (не забудьте уменьшить изображение, если вы собираетесь разворачивать приложение). Если вы хотите сразу использовать уменьшенное изображение — можете взять его из моего репозитория После загрузки изображения перейдём к файлу компонентаи заменим то изображение, что было раньше. Кроме того, отредактируем стили:Тут мы добавили свойствои следующую конструкцию:Сделано это из-за того, что Vuetify использует белый фон для страниц приложения. Теперь, всё ещё находясь в файле, выполним некоторые изменения шаблона:Тут мы поменялина a, это — главный компонент из Vuetify.Теперь откроем файл компонентаи внесём некоторые изменения в стили:Здесь мы переопределили несколько стилей Vuetify, причина этого — в особенностях работы. Кроме того, мы расширили класс, так как наш классв точности такой же, различия заключаются лишь в анимации. В результате приложение будет выглядеть так:Теперь переходим к файлу, который расположен в папке. Для начала внесём изменения в методТут мы изменили промис таким образом, чтобы, разобрав объект, извлечь из него идентификатор пользователя, так как мы намереваемся хранить этотДалее, отредактируем методПервый промис мы заменили стрелочной функцией, так как ответа от POST-запроса мы не получаем. Кроме того, тут мы больше не задаём токен. Вместо этого вызываем методМы внесли в проект эти исправления, так как, в противном случае, после регистрации в системе, пользователь будет перенаправлен таким образом, будто он аутентифицирован, но мы его при этом не аутентифицируем, в результате система будет работать не так, как ожидается.Теперь, сразу под методом, добавляем методДалее, сразу после методавнесём небольшие изменения в методТут можно оставить всё как есть, либо, для преобразования константыв логическое значение, воспользоваться тернарным оператором сравнения.Распространённый недочёт JS-кода заключается в использовании логических выражений для приведения неких значений к логическому типу вместо применения конструкции с восклицательным знаком. Обычно этот вариант выглядит так:Прежде чем заняться компонентом домашней страницы, создадим шапку для неё. Для этого перейдём в папкуи создадим файлСейчас перед нами довольно простая заготовка компонента. Тут имеется лишь поле для ввода поискового запроса, привязанное к данным из, кнопка для перехода к странице клиентов, которой мы займёмся позже, переключатель для фильтрации документов и кнопка для выхода из системы.Откроем частичный шаблон, добавим туда сведения о цвете, а так же установим прозрачностьв значениеТеперь определим компоненты в маршрутизаторе. Для этого откроем файлв папкеи приведём его к такому виду:Тут мы сначала импортируем компонент, затем —, после чего регистрируем его, помня о том, что знакпри использованииявляется псевдонимом для папки— это имя тега, который мы будем использовать для вывода компонентаВ том, что касается имён тегов, хотелось бы привести выдержку из документации по Vue.js:Теперь настал черёд маршрутизатора:Здесь мы указываем на то, что компонентом по умолчанию для домашней страницы является, а также включаем в эту страницу компонент. Обратите внимание на то, что тут мы не вносим никаких изменений в маршрут входа в систему. Компонент, представляющий шапку страницы, нам там не нужен.Мы займёмся компонентомпозже, но на данном этапе работы нас устроит его нынешнее состояние.Как обычно — откроем файл компонента, которым собираемся заниматься. Для этого надо перейти в папкуи открыть файлТут мы выводим заголовок, представленный тегом, содержащий название приложения. Ему назначены следующие классы:Тут применяется компонент, который мы создадим ниже. Он включает в себя компоненты, которые играют роль слотов для размещения данных.Кроме того, мы, в качестве свойств, передаём вмассив финансовых документов, данные из которого извлекаются при монтировании компонента. Мы передаём заголовок, что даёт нам возможность работать с API. Так же тут передаётся, как параметр,, что даёт возможность указать то, какой именно пользователь запрашивает данные.Перейдём в папкуи создадим в ней новую папку. Внутри этой папки создадим файл компонентаЭто — просто шапка для страницы списка документов.Теперь, в той же папке, создадим ещё один файл компонента и дадим ему имяЗдесь мы описываем тело страницы, и то, как оно будет выглядеть в различных средах, причём, ориентируемся мы на мобильные устройства.Теперь, наконец, создадим в той же папке файли добавим в него код соответствующего компонента:Обратите внимание на теги. В них мы выводим компоненты. Эти теги называются именованными слотами.Теперь нужно добавить компонентв маршрутизатор:Как и прежде, тут мы импортируем компоненты, регистрируем их и даём возможность компонентуих использовать.Вернёмся к серверной части проекта, поработаем над API. Для начала — немного его почистим. Для этого откроем файлиз папкии приведём его к такому виду:Тут мы удалили методы. Методнам больше не нужен, так как у нас уже есть средства для создания учётных записей. Методне требуется из-за того, что мы не собираемся выводить список всех зарегистрированных пользователей. Кроме того, мы избавились отв методе, и от пустого массив клиентов в методе создания нового пользователя.Теперь поработаем над файлом, который хранится в папкеТут мы убрали маршруты, которые были нужны для старых методов.Перейдём к папке, которая находится по адресуи внесём некоторые улучшения в модели. Откроем файл. Тут мы собираемся модифицировать схему данных пользователя:Кроме того, создадим ещё несколько моделей. Начнём с модели, которая будет находиться в файлеТеперь поработаем над моделью, которая будет находиться в файлеТеперь нам не нужно использовать изменяемые массивы, увеличивающиеся по мере работы с ними. Вместо этого мы применяем ссылки для указания того, какие именно пользователи и клиенты нам нужны, используяОткроем файлиз папкии приведём его к такому виду:Теперь надо добавить в API методы, предназначенные для новых моделей, поэтому перейдём в папкуи создадим там новый файлТут имеется метод для создания новых клиентов и для получения их полного списка. Эти методы защищены благодаря использования JWT-аутентификации.Теперь создадим ещё один файл, назовём егоЕго методы, как и в предыдущем случае, защищены JWT-аутентификацией. Один из этих трёх методов используется для создания новых документов, второй — для получения списка всех документов, связанных с учётной записью пользователя, и ещё один — для получения всех документов по конкретному клиенту.Перейдём в папкуи создадим там файлЗатем создадим файлОба эти файла похожи друг на друга. В них мы сначала вызываем метод, а затем — методы API с передачей им моделей и секретного ключа.Теперь, если мы воспользуемся Postman для регистрации клиентов и документов, связанных с ними, вот что получится:В этом материале мы исправили некоторые недочёты, поработали над клиентской и серверной частями приложения, начав реализацию его основной логики. В следующий раз мы продолжим развивать проект, в частности, разработаем механизмы для регистрации новых клиентов и создания связанных с ними финансовых документов.Сейчас же, пока следующая статья из этой серии ещё не вышла, предлагаем всем желающим, в качестве упражнения, сделать форк репозитория автора этого материала и попытаться самостоятельно реализовать средства для регистрации клиентов и документов.Уважаемые читатели! Если вы решили выполнить домашнюю работу — просим рассказать о том, что получилось.