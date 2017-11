Отладка React-приложений в VS Code

Средства отладки VS Code и jest от Facebook

Настройка тестового проекта

Установите create-react-app глобально, выполнив команду npm i -g create-react-app .



глобально, выполнив команду . После установки создайте проект командой create-react-app vscode-tutorial .



Настройка VS Code

Установка расширения Debugger for Chrome

Debugger for Chrome

Поиск расширения Debugger for Chrome

Подключение VS Code к Chrome

Щёлкните по значку отладки.



Откройте выпадающее меню (около кнопки Play ) и выберите пункт Add Configuration… .



) и выберите пункт . В выпадающем списке Select Environment выберите Chrome .



Настройка связи VS Code и Chrome

.vscode

launch.json

.vscode

url

create-react-app

http://localhost:3000

launch.json

{ "version": "0.2.0", "configurations": [ { "name": "Chrome", "type": "chrome", "request": "launch", "url": "http://localhost:3000", "webRoot": "${workspaceRoot}" } ] }

Использование отладчика

Запуск отладчика

Нажать F5 .



. Щёлкнуть по зелёной кнопке Play на панели отладки.



на панели отладки. Выбрать команду меню Debug → Start Debugger .



Панель инструментов, которая появляется при включении отладчика

Установка точки останова

src/App.js

11

Установка точки останова

Запуск сервера разработки

npm start

http://localhost:3000/

Запуск сервера

http://localhost:3000/

11

Сработавшая точка останова

Непрерывное тестирование с помощью jest

create-react-app

jest

npm test

Непрерывное тестирование в VS Code

Итоги

Прошли те дни, когда мне, в процессе разработки, приходилось тратить время, переключаясь между терминалом, браузером и редактором. Теперь всё делается иначе — быстрее и удобнее. Сегодня я расскажу об оптимизации повседневных дел React-разработчика. А именно, речь пойдёт о том, как связать Visual Studio Code и Google Chrome. Это даст возможность отлаживать браузерный код в редакторе.Прежде чем мы начнём осваивать отладку React в VS Code, создадим учебное приложение, с которым будем экспериментировать. Я часто пользуюсь create-react-app , так как очень не люблю вручную создавать пустые проекты. Поэтому предлагаю задействовать его и в этом руководстве. Как вариант, если у вас уже есть приложение, вы можете воспользоваться им.Итак, создадим тестовый проект. Для этого надо сделать следующее:В результате у вас должна появиться новая папка с React-приложением.Теперь установим расширение VS Code, которое позволит редактору взаимодействовать с Chrome. VS Code подключается к Chome с использованием протокола удалённой отладки . Это — тот же протокол, который используют инструменты разработчика Chrome. Но, благодаря такому подходу, вместо того, чтобы работать со стандартными инструментами Chrome, вы можете использовать для отладки браузерного кода VS Code.Итак, для того, чтобы наладить взаимодействие VS Code и Chrome, нужно установить расширение, которое называется. Для его установки надо перейти на панель расширений и выполнить поиск по названию расширения. В результате должно получиться примерно следующее:Далее, нужно настроить VS Code на подключение к Chrome. Делается это так:Если вы запутались — вот как всё это выглядитВ корень проекта будет автоматически добавлена папка. В ней будет находиться файл, который используется для настройки отладчика VS Code для текущего проекта. Каждый раз, когда вы создаёте новый проект, вам нужно выполнять ту же последовательность действий для настройки удалённой отладки (ещё можно просто скопировать папкуиз одного проекта в другой).Модифицируйте в этом файле свойстводля того, чтобы оно указывало на сервер, использующийся при разработке. Дляэто. В результате вашдолжен выглядеть так (благодарю Кеннета Аухенберга из команды VS Code за совет по работе с этим файлом):Полный список конфигурационных опций можно найти здесь Теперь почти всё готово к работе. Следующий шаг заключается в использовании тестового проекта для того, чтобы проверить отладчик.Запустить отладчик можно, выполнив одно из следующих действий:Если отладчик будет успешно запущен, вы увидите, как появится маленькая панель инструментов в верхней части окна VS Code:Точки останова используются для того, чтобы сообщить отладчику о том, что ему нужно приостановить выполнение кода в определённом месте. Это позволяет программисту исследовать переменные, стек вызовов и вносить в код изменения в процессе выполнения приложения.Установим точку останова в тестовом приложении. Откроем файли щёлкнем мышью по полю левее строки. Тут должна появиться красная точка, которая указывает на то, что точка останова была добавлена. Вот, чтобы было понятно, анимированная версия этой инструкции:И наконец, для того, чтобы посмотреть как всё это работает, нужно запустить сервер разработки, выполнив командув терминале. Эта команда запустит новый сервер, доступный по адресуПерейдите по адресуи вы увидите, как страница «застынет». Это происходит из-за того, что сработала точка останова. Если перейти в VS Code, можно заметить, что строкабудет выделена, а на панели отладки появятся сведения о стеке вызовов.Если у вас всё заработало — примите поздравления! Вы только что узнали о том, как настроить удалённую отладку в VS Code. Если вы хотите узнать подробности о самом процессе отладки в VS Code — почитайте это Мне удобно, чтобы в процессе работы над кодом выполнялись модульные тесты. А именно, чтобы они вызывались всякий раз, когда я вношу изменения в программу. Благодарявсё, что нужно для реализации такого сценария, настраивается автоматически. Для того, чтобы запустить, достаточно ввести в терминале команду. Благодаря этому система будет наблюдать за файлами и автоматически запускать тесты при их сохранении. Выглядит это примерно так:В этом материале мы рассказали о том, как настроить взаимодействие VS Code и Chrome для организации удалённой отладки React-приложений. Надеемся, эта простая методика поможет сэкономить немного времени, если раньше вам приходилось постоянно переключаться между редактором, браузером и терминалом.Уважаемые читатели! Пользуетесь ли вы какими-нибудь полезными мелочами, которые повышают производительность труда при разработке веб-приложений?