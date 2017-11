Веб-приложение на Node и Vue, часть 4: повторное использование кода

Совершенствование компонентов

Budget

List

BudgetList

List

BudgetListHeader

ListHeader

BudgetListBody — ListBody

List

<template> <section class="l-list-container"> <slot name="list-header"></slot> <slot name="list-body"></slot> </section> </template> <script> export default {} </script>

ListHeader

<template> <header class="l-list-header"> <div class="md-list-header white--text" v-if="headers != null" v-for="header in headers"> {{ header }} </div> </header> </template> <script> export default { props: ['headers'] } </script> <style lang="scss"> @import "./../../assets/styles"; .l-list-header { display: none; width: 100%; @media (min-width: 601px) { margin: 25px 0 0; display: flex; } .md-list-header { width: 100%; background-color: $background-color; border: 1px solid $border-color-input; padding: 0 15px; display: flex; height: 45px; align-items: center; justify-content: center; font-size: 22px; @media (min-width: 601px) { justify-content: flex-start; } } } </style>

props

ListBody

<template> <section class="l-list-body"> <div class="md-list-item" v-if="data != null" v-for="item in data"> <div class="md-info white--text" v-for="info in item" v-if="info != item._id"> {{ info }} </div> <div class="l-actions"> <v-btn small flat color="light-blue lighten-1"> <v-icon small>visibility</v-icon> </v-btn> <v-btn small flat color="yellow accent-1"> <v-icon>mode_edit</v-icon> </v-btn> <v-btn small flat color="red lighten-1"> <v-icon>delete_forever</v-icon> </v-btn> </div> </div> </section> </template> <script> export default { props: ['data'] } </script> <style lang="scss"> @import "./../../assets/styles"; .l-list-body { display: flex; flex-direction: column; .md-list-item { width: 100%; display: flex; flex-direction: column; margin: 15px 0; @media (min-width: 960px) { flex-direction: row; margin: 0; } .md-info { flex-basis: 25%; width: 100%; background-color: rgba(0, 175, 255, 0.45); border: 1px solid $border-color-input; padding: 0 15px; display: flex; height: 35px; align-items: center; justify-content: center; &:first-of-type, &:nth-of-type(2) { text-transform: capitalize; } &:nth-of-type(3) { text-transform: uppercase; } @media (min-width: 601px) { justify-content: flex-start; } } .l-actions { flex-basis: 25%; display: flex; background-color: rgba(0, 175, 255, 0.45); border: 1px solid $border-color-input; align-items: center; justify-content: center; .btn { min-width: 45px !important; margin: 0 5px !important; } } } } </style>

Home

<template> <main class="l-home-page"> <app-header></app-header> <div class="l-home"> <h4 class="white--text text-xs-center my-0"> Focus Budget Manager </h4> <list> <list-header slot="list-header" :headers="budgetHeaders"></list-header> <list-body slot="list-body" :data="budgets"></list-body> </list> </div> <v-snackbar :timeout="timeout" bottom="bottom" color="red lighten-1" v-model="snackbar"> {{ message }} </v-snackbar> </main> </template> <script> import Axios from 'axios' import Authentication from '@/components/pages/Authentication' import ListHeader from './../List/ListHeader' import ListBody from './../List/ListBody' const BudgetManagerAPI = `http://${window.location.hostname}:3001` export default { components: { 'list-header': ListHeader, 'list-body': ListBody }, data () { return { budgets: [], clients: [], budgetHeaders: ['Client', 'Title', 'Status', 'Actions'], clientHeaders: ['Client', 'Email', 'Phone', 'Actions'], snackbar: false, timeout: 6000, message: '' } }, mounted () { this.getAllBudgets() }, methods: { getAllBudgets () { Axios.get(`${BudgetManagerAPI}/api/v1/budget`, { headers: { 'Authorization': Authentication.getAuthenticationHeader(this) }, params: { user_id: this.$cookie.get('user_id') } }).then(({data}) => { this.budgets = this.dataParser(data, '_id', 'client', 'title', 'state') }).catch(error => { this.snackbar = true this.message = error.message }) }, dataParser (targetedArray, ...options) { let parsedData = [] targetedArray.forEach(item => { let parsedItem = {} options.forEach(option => (parsedItem[option] = item[option])) parsedData.push(parsedItem) }) return parsedData } } } </script> <style lang="scss" scoped> @import "./../../assets/styles"; .l-home { background-color: $background-color; margin: 25px auto; padding: 15px; min-width: 272px; } </style>

snackbar

budgetHeaders

snackbar

budgetHearders

getAllBudgets

getAllBudgets () { Axios.get(`${BudgetManagerAPI}/api/v1/budget`, { headers: { 'Authorization': Authentication.getAuthenticationHeader(this) }, params: { user_id: this.$cookie.get('user_id') } }).then(({data}) => { this.budgets = this.dataParser(data, '_id', 'client', 'title', 'state') }).catch(error => { this.snackbar = true this.message = error.message }) },

dataParser (targetedArray, ...options) { let parsedData = [] targetedArray.forEach(item => { let parsedItem = {} options.forEach(option => (parsedItem[option] = item[option])) parsedData.push(parsedItem) }) return parsedData }

options

parsedItem

options

parsedData

snackbar

router

index.js

import Vue from 'vue' import Router from 'vue-router' import * as Auth from '@/components/pages/Authentication' // Pages import Home from '@/components/pages/Home' import Authentication from '@/components/pages/Authentication/Authentication' // Global components import Header from '@/components/Header' import List from '@/components/List/List' // Register components Vue.component('app-header', Header) Vue.component('list', List) Vue.use(Router) const router = new Router({ routes: [ { path: '/', name: 'Home', components: { default: Home, header: Header, list: List } }, { path: '/login', name: 'Authentication', component: Authentication } ] }) router.beforeEach((to, from, next) => { if (to.path !== '/login') { if (Auth.default.user.authenticated) { next() } else { router.push('/login') } } else { next() } }) export default router

router.beforeEach

login

meta

Home

Вывод информации о клиентах

Home

Home

clients

clientHeaders

budgetsVisible

return { budgets: [], clients: [], budgetHeaders: ['Client', 'Title', 'Status', 'Actions'], clientHeaders: ['Client', 'Email', 'Phone', 'Actions'], budgetsVisible: true, snackbar: false, timeout: 6000, message: '' }

getAllClients () { Axios.get(`${BudgetManagerAPI}/api/v1/client`, { headers: { 'Authorization': Authentication.getAuthenticationHeader(this) }, params: { user_id: this.$cookie.get('user_id') } }).then(({data}) => { this.clients = this.dataParser(data, '_id', 'client', 'email', 'phone') }).catch(error => { this.snackbar = true this.message = error.message }) },

mounted () { this.getAllBudgets() this.getAllClients() },

Home

<template> <main class="l-home-page"> <app-header :budgetsVisible="budgetsVisible" @toggleVisibleData="budgetsVisible = !budgetsVisible"></app-header> <div class="l-home"> <h4 class="white--text text-xs-center my-0"> Focus Budget Manager </h4> <list> <list-header slot="list-header" :headers="budgetsVisible ? budgetHeaders : clientHeaders"></list-header> <list-body slot="list-body" :budgetsVisible="budgetsVisible" :data="budgetsVisible ? budgets : clients"> </list-body> </list> </div> <v-snackbar :timeout="timeout" bottom="bottom" color="red lighten-1" v-model="snackbar"> {{ message }} </v-snackbar> </main> </template> <script> import Axios from 'axios' import Authentication from '@/components/pages/Authentication' import ListHeader from './../List/ListHeader' import ListBody from './../List/ListBody' const BudgetManagerAPI = `http://${window.location.hostname}:3001` export default { components: { 'list-header': ListHeader, 'list-body': ListBody }, data () { return { budgets: [], clients: [], budgetHeaders: ['Client', 'Title', 'Status', 'Actions'], clientHeaders: ['Client', 'Email', 'Phone', 'Actions'], budgetsVisible: false, snackbar: false, timeout: 6000, message: '' } }, mounted () { this.getAllBudgets() this.getAllClients() }, methods: { getAllBudgets () { Axios.get(`${BudgetManagerAPI}/api/v1/budget`, { headers: { 'Authorization': Authentication.getAuthenticationHeader(this) }, params: { user_id: this.$cookie.get('user_id') } }).then(({data}) => { this.budgets = this.dataParser(data, '_id', 'client', 'title', 'state') }).catch(error => { this.snackbar = true this.message = error.message }) }, getAllClients () { Axios.get(`${BudgetManagerAPI}/api/v1/client`, { headers: { 'Authorization': Authentication.getAuthenticationHeader(this) }, params: { user_id: this.$cookie.get('user_id') } }).then(({data}) => { this.clients = this.dataParser(data, 'name', 'client', 'email', 'phone') }).catch(error => { this.snackbar = true this.message = error.message }) }, dataParser (targetedArray, ...options) { let parsedData = [] targetedArray.forEach(item => { let parsedItem = {} options.forEach(option => (parsedItem[option] = item[option])) parsedData.push(parsedItem) }) return parsedData } } } </script> <style lang="scss" scoped> @import "./../../assets/styles"; .l-home { background-color: $background-color; margin: 25px auto; padding: 15px; min-width: 272px; } </style>

budgetVisible

Header

Header

toggleVisibleData

budgetsVisible

Header

list-header

list-body

Header

<template> <header class="l-header-container"> <v-layout row wrap :class="budgetsVisible ? 'l-budgets-header' : 'l-clients-header'"> <v-flex xs12 md5> <v-text-field v-model="search" label="Search" append-icon="search" :color="budgetsVisible ? 'light-blue lighten-1' : 'green lighten-1'"> </v-text-field> </v-flex> <v-flex xs12 offset-md1 md1> <v-btn block :color="budgetsVisible ? 'light-blue lighten-1' : 'green lighten-1'" @click.native="$emit('toggleVisibleData')"> {{ budgetsVisible ? "Clients" : "Budgets" }} </v-btn> </v-flex> <v-flex xs12 offset-md1 md2> <v-select label="Status" :color="budgetsVisible ? 'light-blue lighten-1' : 'green lighten-1'" v-model="status" :items="statusItems" single-line> </v-select> </v-flex> <v-flex xs12 offset-md1 md1> <v-btn block color="red lighten-1 white--text" @click.native="submitSignout()">Sign out</v-btn> </v-flex> </v-layout> </header> </template> <script> import Authentication from '@/components/pages/Authentication' export default { props: ['budgetsVisible'], data () { return { search: '', status: '', statusItems: [ 'All', 'Approved', 'Denied', 'Waiting', 'Writing', 'Editing' ] } }, methods: { submitSignout () { Authentication.signout(this, '/login') } } } </script> <style lang="scss"> @import "./../assets/styles"; .l-header-container { background-color: $background-color; margin: 0 auto; padding: 0 15px; min-width: 272px; .l-budgets-header { label, input, .icon, .input-group__selections__comma { color: #29b6f6!important; } } .l-clients-header { label, input, .icon, .input-group__selections__comma { color: #66bb6a!important; } } .input-group__details { &:before { background-color: $border-color-input !important; } } .btn { margin-top: 15px; } } </style>

budgetsVisible

budgetVisible

ListBody

<template> <section class="l-list-body"> <div class="md-list-item" v-if="data != null" v-for="item in data"> <div :class="budgetsVisible ? 'md-budget-info white--text' : 'md-client-info white--text'" v-for="info in item" v-if="info != item._id"> {{ info }} </div> <div :class="budgetsVisible ? 'l-budget-actions white--text' : 'l-client-actions white--text'"> <v-btn small flat color="light-blue lighten-1"> <v-icon small>visibility</v-icon> </v-btn> <v-btn small flat color="yellow accent-1"> <v-icon>mode_edit</v-icon> </v-btn> <v-btn small flat color="red lighten-1"> <v-icon>delete_forever</v-icon> </v-btn> </div> </div> </section> </template> <script> export default { props: ['data', 'budgetsVisible'] } </script> <style lang="scss"> @import "./../../assets/styles"; .l-list-body { display: flex; flex-direction: column; .md-list-item { width: 100%; display: flex; flex-direction: column; margin: 15px 0; @media (min-width: 960px) { flex-direction: row; margin: 0; } .md-budget-info { flex-basis: 25%; width: 100%; background-color: rgba(0, 175, 255, 0.45); border: 1px solid $border-color-input; padding: 0 15px; display: flex; height: 35px; align-items: center; justify-content: center; &:first-of-type, &:nth-of-type(2) { text-transform: capitalize; } &:nth-of-type(3) { text-transform: uppercase; } @media (min-width: 601px) { justify-content: flex-start; } } .md-client-info { @extend .md-budget-info; background-color: rgba(102, 187, 106, 0.45)!important; &:nth-of-type(2) { text-transform: none; } } .l-budget-actions { flex-basis: 25%; display: flex; background-color: rgba(0, 175, 255, 0.45); border: 1px solid $border-color-input; align-items: center; justify-content: center; .btn { min-width: 45px !important; margin: 0 5px !important; } } .l-client-actions { @extend .l-budget-actions; background-color: rgba(102, 187, 106, 0.45)!important; } } } </style>

Header

Промежуточные результаты

Home

v-snackbar

<v-fab-transition> <v-speed-dial v-model="fab" bottom right fixed direction="top" transition="scale-transition"> <v-btn slot="activator" color="red lighten-1" dark fab v-model="fab"> <v-icon>add</v-icon> <v-icon>close</v-icon> </v-btn> <v-tooltip left> <v-btn color="light-blue lighten-1" dark small fab slot="activator"> <v-icon>assignment</v-icon> </v-btn> <span>Add new Budget</span> </v-tooltip> <v-tooltip left> <v-btn color="green lighten-1" dark small fab slot="activator"> <v-icon>account_circle</v-icon> </v-btn> <span>Add new Client</span> </v-tooltip> </v-speed-dial> </v-fab-transition>

Home

data () { return { budgets: [], clients: [], budgetHeaders: ['Client', 'Title', 'Status', 'Actions'], clientHeaders: ['Client', 'Email', 'Phone', 'Actions'], budgetsVisible: true, snackbar: false, timeout: 6000, message: '', fab: false } },

fab

Итоги

Перед вами четвёртая часть серии материалов, которые посвящены разработке веб-приложения Budget Manager с использованием Node.js, Vue.js и MongoDB. В первой третьей частях речь шла о создании основных серверных и клиентских компонентов приложения. Сегодня мы продолжим развитие проекта, а именно — займёмся списками документов и клиентов. Кроме того, нельзя не заметить, что к настоящему моменту сделано уже немало, поэтому вполне можно критически взглянуть на то, что получилось, и поработать над повторным использованием кода.Начнём с изменения имени папкина. Кроме того, переименуем три компонента, которые находятся в этой папке. А именно,теперь будет называтьсяполучит название, а. В итоге папка и файлы компонентов должны выглядеть так, как показано на рисунке ниже.Откроем файл компонентаи приведём его к такому виду:Тут мы изменили имя класса таким образом, чтобы оно соответствовало имени компонента. Кроме того, мы поменяли имена слотов.Откроем файл компонентаи внесём в него следующие изменения:Здесь, опять же, мы поменяли имена классов, а так же отредактировали шаблон, настроив его на вывод данных из свойств (). Так мы сможем повторно использовать этот компонент на других страницах.Теперь пришёл черёд компонентаЭтот компонент мы тоже подготовили к повторному использованию, задействовав вывод данных из свойств.Теперь откроем файл компонентаи отредактируем его:Здесь мы поменяли команды импорта и теги, привели их в соответствие переименованным компонентам, добавили, что даёт возможность показывать сообщения об ошибках в том случае, если нам не удастся получить данные. Кроме того, мы добавили сюда новый массив для данных компонента,, а также данные, необходимые дляМы будем использоватьдля показа заголовков списка. Кроме того, мы внесли некоторые изменения в методТеперь, вместо того, чтобы передавать данные документов напрямую, мы используем новый метод:Этот метод, в качестве первого аргумента, принимает массив и произвольное число аргументов, которые сформируют массивс использованием оператора расширения.Метод будет брать каждый элемент из массива, в данном случае это — документы, и создавать новый объектЭтот объект будет содержать данные массива, после завершения его подготовки он будет помещён в массив, который мы возвращаем из этого метода.И, наконец, мы перехватываем ошибки (если таковые возникнут), активируяТеперь нужно отредактировать код маршрутизатора, для этого перейдём в папкуи откроемТут мы поправили команды импорта, имена компонентов, теги и пути, а также сделали некоторые улучшения в, так как мы собираемся защищать любой маршрут, отличающийся от, мы убираемиз маршрута страницыВместо того, чтобы создавать новую страницу, предназначенную для вывода списка клиентов, мы будем использовать уже существующую страницу. Поэтому вернёмся к компонентуи создадим новый массив в данных компонента, дав ему имя, а также создадим массиви логическую переменнуюТеперь добавим новый метод:Вызовем этот метод при монтировании компонента:Как теперь вывести сведения о клиентах? Очень просто. Достаточно внести ещё некоторые изменения в компонентТеперь мы передаём переменнуюи, кроме того, используем эту переменную в тернарном операторе сравнения для вывода нужных данных. Втак же попадает переменная, где мы инвертируем значение. Причина, по которой мы передаём всвойства, заключается в том, что благодаря такому подходу мы можем сделать ещё некоторые улучшения, о которых поговорим ниже. Кроме того, в слотахмы используем тернарные операторы сравнения.Итак, теперь внесём улучшения вТеперь цвет заголовка будет зависеть от состояния переменной. Если документы видимы, заголовок будет иметь светло-синий цвет, если нет — зелёный.Кроме того, цвет и надпись на кнопке будут меняться в зависимости от значения, по её щелчку вызывается обработчик соответствующего события, меняющий состояние логической переменной.Кроме того, мы внесли некоторые изменения в scss.И, наконец, займёмся компонентомИзменения, внесённые сюда, похожи на те, что мы выполнили в коде компонентаВот как теперь выглядит список документов:А вот — список клиентов:Теперь, когда мы можем видеть списки зарегистрированных документов и клиентов, создадим плавающую кнопку (Floating Action Button, FAB), которая будет содержать кнопки, позволяющие работать со списком. Всё ещё находясь в коде компонента, добавим следующий код нижеВ FAB содержится три кнопки. Первая действует как активатор для FAB, вторая служит для добавления документов, третья — для добавления клиентов. Добавим теперь новое логическое значение для FAB в данные компонентаЗдесь мы добавили логическое значение, которое используется для указания того, активна плавающая кнопка или нет.Сегодня мы внесли некоторые улучшения в компоненты, переработали их с прицелом на повторное использование кода, добавили функционал вывода списка клиентов. Полный вариант приложения, как обычно, можно найти в репозитории проекта В следующем материале мы продолжим работу над приложением, и, вероятнее всего, её завершим.Уважаемые читатели! Стремитесь ли вы к возможности повторного использования кода при работе над своими проектами?