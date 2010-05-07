JavaScript: путь к ясности кода

Принцип единственной обязанности

processForm

return { processForm: function() { getScores(); calculatePercentages(); createCharts(); showResults(); } };

Разделение команд и запросов

function getFirstName() { var firstName = document.querySelector("#firstName").value; firstName = firstName.toLowerCase(); setCookie("firstName", firstName); if (firstName === null) { return ""; } return firstName; } var activeFirstName = getFirstName();

getFirstName

function getFirstName() { var firstName = document.querySelector("#firstName").value; if (firstName === null) { return ""; } return firstName; } setCookie("firstName", getFirstName().toLowerCase());

Слабое связывание

getFirstName

firstName

ID

CollegeCourse

Student

CollegeCourse

Student

CollegeCourse

Student

var CollegeCourse = (function() { function createStudent_WRONG(firstName, lastName, studentID) { /* Если конструктор класса Student меняется, нужно изменить и этот метод, и все его вызовы! */ } function createStudent_RIGHT(optionsObject) { /* Передача объекта в качестве аргумента позволяет объекту класса Student работать с изменениями. Нам может понадобиться изменить этот метод, но не понадобится менять все существующие вызовы этого метода. */ } }());

Высокий уровень связности

Ajax.Form.submitForm(); Ajax.Content.getContent(7); Ajax.Login.validateUser(username, password);

Common

Итоги