Kali Linux: упражнения по модификации пакетов, сборке ядра и созданию ISO-образов

9.5. Итоги

live-build

9.5.1. Модификация пакетов

make install

dpkg

apt source source-package-name

deb-src

/etc/apt/sources.list

apt update

dge

devscripts

git.kali.org

git clone git://git.kali.org/packages/source-package

kali/master

git checkout kali/master

apt build-dep ./

Первый шаг, который нужно выполнять всегда, заключается в изменении номера версии пакета. Это требуется для того, чтобы система могла отличить новый пакет от исходного. Делается это с помощью команды вида dch --local version-identifier или путём модификации других сведений о пакете с помощью утилиты dch .



или путём модификации других сведений о пакете с помощью утилиты . Применение патча с помощью команды вида patch -p1 < patch-file или модификация серии патчей quilt .



или модификация серии патчей . Настройка параметров сборки, которые обычно можно найти в файле debian/rules или в других файлах из директории debian/ .



dpkg-buildpackage -us -uc -b

dpkg -i package-name_version_arch.deb

9.5.2. Сборка ядра

apt install build-essential libncurses5-dev fakeroot

apt-cache search ^linux-source

apt install linux-source-version-number

/usr/src

tar -xaf

/usr/src

~kernel

Если вы не являетесь пользователем с огромным опытом, сначала стоит заполнить конфигурационный файл ядра. Для этого лучше всего взять стандартную конфигурацию ядра, скопировав /boot/config-version-string в ~/kernel/linux-source-version-number/.config . Как вариант, можно использовать команду make architecture_defconfig для построения подходящей для имеющейся архитектуры конфигурации.



в . Как вариант, можно использовать команду для построения подходящей для имеющейся архитектуры конфигурации. Инструмент для конфигурирования ядра с текстовым интерфейсом, запускаемый командой make menuconfig , считывает файл .config и даёт возможность настраивать ядро с помощью обширной системы меню. При выборе элемента выводится документация по нему и список возможных значений, тут же можно и ввести для него новое значение.



make clean

make deb-pkg

linux-image-version.deb

dpkg -i file.deb

dpkg -l "*-dkms" | grep ^ii

9.5.3. Сборка собственных ISO-образов Kali

live-build

live-build

apt install curl git live-build

git clone git://git.kali.org/live-build-config.git

./build.sh --verbose

images

--variant variant

config/variant-*

gnome

live-build

В Live-образ можно добавлять пакеты (или удалять из него существующие пакеты), модифицируя файлы package-lists/*.list.chroot .



. В образ можно включать собственные пакеты, помещая соответствующие .deb-файлы в директорию packages.chroot . Их установка может быть автоматизирована с помощью файлов preseed/*.cfg .



. Их установка может быть автоматизирована с помощью файлов . В Live-файловую систему можно добавлять файлы, размещая из там, где они должны быть, в папке includes.chroot .



. В ходе процесса сборки образа с использованием chroot можно выполнять скрипты, устанавливая их как файлы hooks/live/*.chroot . Кроме того, скрипты можно вызывать во время загрузки с использованием созданного Live-образа. Их нужно установить по адресу, который выглядит как /usr/lib/live/config/XXXX-name , например, основываясь на конфигурационной директории includes.chroot .



можно выполнять скрипты, устанавливая их как файлы . Кроме того, скрипты можно вызывать во время загрузки с использованием созданного Live-образа. Их нужно установить по адресу, который выглядит как , например, основываясь на конфигурационной директории . Для того, чтобы узнать подробности о конфигурировании и тестировании live-build , можно воспользоваться отличным руководством Debian Live System Manual.



Упражнения по работе с пакетами и по сборке ядра Kali

Упражнение №1: создание форков пакетов Kali

Создайте форк пакета kali-meta . Включите в пакет новый метапакет, который содержит 3 ваших любимых инструмента и ничего больше. Создайте бинарный .deb-файл, подходящий для дальнейшего использования.

▍Ответы к упражнению №1

apt-get install devscripts #Для установки dch nano /etc/apt/sources.list # Раскомментируйте эту строку: deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib

apt-get update apt source kali-meta # Установка всех пакетов kali-linux-*. cd kali-meta-2017.2.0/ ls -l nano debian/control

Package: kali-linux-muts Architecture: any Depends: ${misc:Depends}, kali-linux, aircrack-ng, nmap, sqlmap, Description: Kali Linux Custom tools for muts This is Kali Linux, the most advanced penetration testing and security auditing distribution. . This metapackage depends on few of muts' favorites.

root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# head -1 debian/changelog root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# dch --local muts -m "Added a new metapackage" root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# head -1 debian/changelog # Проверка того, что изменения были выполнены

root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# dpkg-buildpackage -us -uc -b # Disable signatures (-us -uc), binary-only build (-b) root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# ls -l ../*muts* -rw-r--r-- 1 root root 6804 Aug 28 13:42 gqrx_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6948 Aug 28 13:42 kali-desktop-common_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6972 Aug 28 13:42 kali-desktop-gnome_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6796 Aug 28 13:42 kali-desktop-kde_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6920 Aug 28 13:42 kali-desktop-live_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6812 Aug 28 13:42 kali-desktop-lxde_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6868 Aug 28 13:42 kali-desktop-xfce_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 7068 Aug 28 13:42 kali-linux_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7062 Aug 28 13:42 kali-linux-all_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7290 Aug 28 13:42 kali-linux-forensic_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 8732 Aug 28 13:42 kali-linux-full_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6850 Aug 28 13:42 kali-linux-gpu_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6844 Aug 28 13:42 kali-linux-muts_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7298 Aug 28 13:42 kali-linux-nethunter_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7088 Aug 28 13:42 kali-linux-pwtools_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6864 Aug 28 13:42 kali-linux-rfid_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6908 Aug 28 13:42 kali-linux-sdr_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6924 Aug 28 13:42 kali-linux-top10_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6942 Aug 28 13:42 kali-linux-voip_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7360 Aug 28 13:42 kali-linux-web_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7058 Aug 28 13:42 kali-linux-wireless_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 10312 Aug 28 13:42 kali-meta_2017.2.0muts1_amd64.buildinfo -rw-r--r-- 1 root root 8343 Aug 28 13:42 kali-meta_2017.2.0muts1_amd64.changes root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# ls -l ../kali-linux-muts_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6852 Aug 28 14:05 ../kali-linux-muts_2017.2.0muts1_amd64.deb

Упражнение №2: обновление пакета Kali

Подготовьте самую последнюю версию набора программ SET для использования с Kali. Создайте бинарный файл для дальнейшего использования. Можно ли, используя тот же подход, обновить пакет aircrack-ng ?



▍Ответы к упражнению №2

apt source set

wget https://github.com/trustedsec/social-engineer-toolkit/archive/master.tar.gz -O set_7.7.1.orig.tar.gz tar xvf set_7.7.1.orig.tar.gz

mv social-engineer-toolkit-master social-engineer-toolkit-7.7.1

cp -a set-7.7/debian social-engineer-toolkit-7.7.1/debian rm -rf social-engineer-toolkit-7.7.1/.git

cd social-engineer-toolkit-7.7.1 head -1 debian/changelog dch -v 7.7.1-0muts1 "New upstream release" head -1 debian/changelog

dpkg-buildpackage -us -uc -b ls -l ../*muts* # использованный тег версии dpkg -i ../set_7.7.1-0muts1_all.deb # использованный тег версии

aircrack-ng

nano /etc/apt/sources.list apt-get update apt source aircrack-ng wget https://github.com/aircrack-ng/aircrack-ng/archive/master.tar.gz tar zxpf master.tar.gz mv aircrack-ng-master aircrack-ng-1.3 cp -rf aircrack-ng-1.2-0~rc4/debian/ aircrack-ng-1.3/ cd aircrack-ng-1.3/ head -1 debian/changelog dch -v 1:1.3 -m "Upstream update" nano debian/changelog dpkg-checkbuilddeps apt-get install libgcrypt-dev libgcrypt11-dev libnl-genl-3-dev libpcap0.8-dev libpcre3-dev libsqlite3-dev pkg-config zlib1g-dev dpkg-buildpackage -us -uc -b

Упражнение№3: пересборка ядра

Установите инструмент для измерения производительности вроде likwid и запустите быстрый тест likwid-bench . Установите патч graysky2 «Kernel GCC patch» для того, чтобы оптимизировать ядро под ваш процессор. Перекомпилируйте ядро после установки патча и выбора своей модели процессора.

▍Ответы к упражнению №3

likwid

apt-get install likwid likwid-topology -g | head # выясняем подробности об имеющемся процессоре likwid-bench -t copy -w S0:100kB:1 # запускаем тест на socket 0

apt install build-essential libncurses5-dev fakeroot apt-cache search ^linux-source # выполним поиск текущей версии linux-source package apt install linux-source-4.9 # загрузим её ls /usr/src # which gets extracted to /usr/src

mkdir ~/kernel; cd ~/kernel tar -xaf /usr/src/linux-source-4.9.tar.xz cp /boot/config-4.9.0-kali3-amd64 ~/kernel/linux-source-4.9/.config # Copy existing config

menuconfig

cd linux-source-4.9 make menuconfig

Processor type and features ---> Processor family (Generic-x86-64) --->

cd ~/kernel wget https://raw.githubusercontent.com/graysky2/kernel_gcc_patch/master/enable_additional_cpu_optimizations_for_gcc_v4.9%2B_kernel_v3.15%2B.patch cd linux-source-4.9/ patch -p1 < ../enable_additional_cpu_optimizations_for_gcc_v4.9+_kernel_v3.15+.patch make menuconfig

Processor type and features ---> Processor family (Generic-x86-64) --->

export CONCURRENCY_LEVEL=5 #количество имеющихся CPU +1 make deb-pkg LOCALVERSION=-custom KDEB_PKGVERSION=$(make kernelversion)-1

likwid-topology -g | head # выясняем подробности об имеющемся процессоре likwid-bench -t copy -w S0:100kB:1 # запускаем тест на socket 0

Упражнения по сборке Live-образов

Упражнение №1: Особая Live-сборка Kali

▍Ответы к упражнению №1

# Обновляем систему! apt-get update apt-get dist-upgrade # устанавливаем необходимые инструменты apt install -y git live-build cdebootstrap curl # Клонируем конфигурационные файлы Kali live build git clone git://git.kali.org/live-build-config.git # Перезаписываем стандартный список пакетов, меняя его на минимально необходимый набор cd live-build-config/ cat kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot echo cryptsetup > kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot echo openssh-server >> kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot echo nmap >> kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot # Добавляем файлы в live-файловую систему (настраиваем скрипты, выполняющиеся при загрузке) mkdir -p kali-config/common/includes.chroot/lib/systemd/system/ # Регистрируем собственную службу "Angela" для запуска /usr/bin/startssh cat << EOF > kali-config/common/includes.chroot/lib/systemd/system/angela.service [Unit] Description=Start Custom Script After=multi-user.target [Service] Type=idle ExecStart=/bin/bash /usr/bin/startssh [Install] WantedBy=multi-user.target EOF # Создаём /usr/bin (и родительские каталоги) в Live-файловой системе mkdir -p kali-config/common/includes.chroot/usr/bin/ # Создаём скрипт "startssh", который сделает наше чёрное дело cat << EOF > kali-config/common/includes.chroot/usr/bin/startssh #!/bin/sh echo hola > /root/test.txt EOF # Создаём хук, активирующий службу cat << EOF > kali-config/common/hooks/live/angela.chroot #!/bin/sh systemctl enable angela.service || true EOF # Делаем его исполняемым chmod 755 kali-config/common/hooks/live/angela.chroot # Создаём конфигурационный файл загрузки, настраиваем приглашение, тайм-аут, автозагрузку, и так далее cat << EOF > kali-config/common/includes.binary/isolinux/isolinux.cfg include menu.cfg default vesamenu.c32 prompt 0 timeout 20 ONTIMEOUT live-amd64 EOF # Собираем ISO! ./build.sh --verbose

Упражнение №2: автоматический установщик минималистичной Live-сборки Kali

Создайте самоустанавливающийся ISO-образ, содержащий минимально возможное количество пакетов, и включите в него только пакеты openssh-server и salt-minion .

Добавьте к этому образу ваш публичный SSH-ключ для облегчения последующего доступа к нему.

Проверьте работоспособность образа.



▍Ответы к упражнению №2

live-build

live-build-config

apt install curl git live-build git clone git://git.kali.org/live-build-config.git cd live-build-config

salt-minion

echo salt-minion > kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot

echo openssh-server >> kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot

preseed.cfg

mkdir -p kali-config/common/includes.installer wget https://www.kali.org/dojo/preseed.cfg -O ./kali-config/common/includes.installer/preseed.cfg

includes.binary

install.cfg

cat << EOF > kali-config/common/includes.binary/isolinux/install.cfg label install menu label ^Install linux /install/vmlinuz initrd /install/initrd.gz append vga=788 --quiet file=/preseed.cfg locale=en_US keymap=us hostname=kali domain=local.lan EOF

isolinux.cfg

cat << EOF > kali-config/common/includes.binary/isolinux/isolinux.cfg include menu.cfg ui vesamenu.c32 default install prompt 0 timeout 5 EOF echo 'systemctl enable ssh' > kali-config/common/hooks/live/01-start-ssh.chroot

ssh-keygen -f /root/.ssh/id_rsa -t rsa -N '' # необязательно в том случае, если это уже сделано mkdir -p kali-config/common/includes.chroot/root/.ssh/ cat /root/.ssh/id_rsa.pub > kali-config/common/includes.chroot/root/.ssh/authorized_keys

./build.sh --verbose

Упражнение №3: сборка LIve-USB с несколькими постоянными хранилищами и с паролем самоуничтожения

▍Ответы к упражнению №3

/dev/sdb

/dev/sdb1

/dev/sdb2

dmesg

fdisk

/dev/sdb

umount /dev/sdb1 umount /dev/sdb2 parted /dev/sdb

(parted) print Model: SanDisk Ultra USB 3.0 (scsi) Disk /dev/sdb: 124GB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Disk Flags: Number Start End Size Type File system Flags 1 32.8kB 2794MB 2794MB primary boot, hidden 2 2794MB 2794MB 721kB primary (parted) mkpart primary 2794 5000 (parted) mkpart primary 5000 100% (parted) quit Information: You may need to update /etc/fstab.

mkpart primary

2794 5000

sdb3

persistence

mkfs.ext3 /dev/sdb3 e2label /dev/sdb3 persistence

persistence.conf

mkdir -p /mnt/usb mount /dev/sdb3 /mnt/usb echo "/ union" > /mnt/usb/persistence.conf umount /mnt/usb

cryptsetup

persistence.conf

cryptsetup --verbose --verify-passphrase luksFormat /dev/sdb4 cryptsetup luksOpen /dev/sdb4 my_usb mkfs.ext3 /dev/mapper/my_usb e2label /dev/mapper/my_usb persistence ls -l /dev/disk/by-label mkdir -p /mnt/my_usb mount /dev/mapper/my_usb /mnt/my_usb echo "/ union" > /mnt/my_usb/persistence.conf umount /dev/mapper/my_usb cryptsetup luksClose /dev/mapper/my_usb

cryptsetup luksAddNuke /dev/sdb4

Итоги

В этой главе вы узнали о том, как модифицировать пакеты с исходным кодом, которые являются основными строительными блоками всех присутствующих в Kali приложений. Кроме того, мы рассказали о том, как настраивать, собирать и устанавливать собственные ядра Kali. Далее, мы поговорили об окружении live-build и о том, как создавать собственные ISO-образы Kali. Так же в этой главе речь шла о подготовке загрузочных флэш-носителей с поддержкой постоянных хранилищ информации, которые могут быть как зашифрованными, так и незашифрованными. Сейчас мы систематизируем основные положения этой главы и предложим вашему вниманию набор упражнений.Модификацией пакетов Kali обычно занимаются разработчики, и те, кто отвечает за поддержку и развитие системы, однако, может случиться так, что вам будет недостаточно возможностей, предоставляемых официальными сборками пакетов.Поэтому знание того, как собрать модифицированный пакет, может быть очень полезным, особенно если вы хотите поделиться новым пакетом с кем-нибудь, развернуть его на множестве машин, или, после установки нового пакета, без проблем вернуть систему в предыдущее состояние.Когда вам нужно модифицировать некую программу, весьма соблазнительно загрузить исходный код, внести в него изменения и использовать эту модифицированную версию. Однако, если программа нуждается в установке, после которой она доступна во всей системе (то есть, с использованием), тогда такая установка загрязнит файловую систему файлами, неизвестными, что довольно скоро приведёт к возникновению проблем, которые не могут быть выявлены на основе анализа зависимостей пакетов. Кроме того, при таком подходе к модификации пакетов, тем, что получилось, сложнее делиться с другими пользователями.В ходе создания модифицированного пакета общая последовательность действий всегда оказывается одной и той же: скачивание пакета с исходным кодом, извлечение его содержимого, внесение изменений, а затем — сборка пакета. Существует множество инструментов, способных решить каждую из этих задач.Для того, чтобы приступить к пересборке пакетов Kali, сначала нужно загрузить пакет с исходным кодом, который включает в себя основной *.dsc-файл (Debian Source Control) и дополнительные файлы, на которые есть ссылки в основном файле.Пакеты с исходным кодом хранятся на HTTP-зеркалах. Самый эффективный способ их загрузки заключается в использовании команды вида. Для её успешного выполнения требуется добавить строкув файли обновить индексные файлы командойКроме того, можно использовать командуt (из пакета) для непосредственной загрузки .dsc-файла и сопутствующих ему материалов. В случае с пакетами, подготовленными специально для Kali, исходный код которых хранится в Git-репозитории на, загрузить исходный код можно с помощью команды вида(если после выполнения такой команды ничего загружено не будет, попытайтесь переключиться на веткус помощью команды).После загрузки исходного кода установите пакеты, перечисленные в зависимостях сборки пакета с исходным кодом, с помощью команды. Её необходимо запустить, из директории пакета, в которой находится исходный код.Внесение изменений в пакет с исходным кодом заключается в выполнении необходимых действий из следующего списка:После модификации пакета с исходным кодом можно собрать бинарный пакет с помощью команды, вызываемой из директории с исходным кодом. Эта команда создаст неподписанный бинарный пакет. Полученный пакет потом можно установить с помощью такой команды:У продвинутых пользователей системы иногда возникает потребность в перекомпиляции ядра Kali. Возможно, вам это понадобится для того, чтобы уменьшить размер стандартного ядра, которое, по умолчанию, содержит множество возможностей и драйверов. Сборка нового ядра может понадобиться для добавления в него нестандартных драйверов или возможностей, или для установки патчей ядра. Тут стоит знать о том, что неправильно настроенное ядро может сделать систему нестабильной, и вы должны понимать, что команда Kali не может обеспечить обновления безопасности для ядер, которые пользователи собирают самостоятельно.В большинстве случаев для внесения изменений в ядро понадобится установить некоторые пакеты с помощью командыКомандадолжна вывести список последних версий ядра, созданных командой поддержки Kali. Команда видаустанавливает сжатый архив с исходным кодом ядра вФайлы с исходном кодом надо распаковать командойв директорию, отличающуюся от(например, в).Когда приходит время настраивать ядро, стоит держать в голове следующие соображения:Если выполнить командуиз директории с исходным кодом ядра, это приведёт к удалению ранее скомпилированных файлов. Командасоздаст до пяти Debian-пакетов. Файл, имя которого выглядит каксодержит образ ядра и связанные с ним модули.Для того, чтобы использовать новое ядро, нужно установить необходимые пакеты с помощью команды вида. При этом не обойтись без пакета «linux-image». Пакет «linux-headers» нужно установить лишь в том случае, если имеются внешние модули ядра для сборки, что происходит в том случае, если у вас есть установленные *-dkms-пакеты (проверить, так ли это, можно с помощью команды). Другие пакеты, в большинстве случаев, не используются.Официальные ISO-образы Kali собраны с использованием набора скриптов, который даёт возможность полной автоматизации работ и настройки всех аспектов создания ISO-образов.Для использованиянужно, чтобы система была обновлена до последней версии.Конфигурационные данные Kali live-build можно загрузить из Git-репозиториев Kali с помощью команды, после которой выполняется командаДля создания обновлённого, но немодифицированного ISO-образа Kali, достаточно воспользоваться командой. Сборка займёт немало времени, так как в ходе выполнения этой операции будут загружены все необходимые пакеты. После завершения сборки новый ISO-образ можно будет найти в директории. Если при выполнении этой команды воспользоваться опцией вида, будет собран указанный вариант образа. Различные варианты определяются их конфигурационными директориями, имена которых выглядят как. Основной образ создаётся с помощью вариантаЕсть несколько подходов в к настройке ISO-образа, которые заключаются во внесении изменений в конфигурационную директориюРазвернуть ISO-образ Kali на USB-флэшке довольно просто. При этом на подобном носителе можно настроить постоянное хранилище информации. Хотя этот процесс может показаться немного сложным, при ближайшем рассмотрении оказывается, что на переносном носителе довольно просто создавать зашифрованные и незашифрованные хранилища. Это значительно расширяет функционал подобных загрузочных носителей.Теперь представляем вашему вниманию упражнения к данной главе.Сначала настроим систему на работу с пакетами с исходным кодом:Теперь загрузим исходный код. Обратите внимание на то, что вы, если будете следовать этим инструкциям, можете столкнуться с другими версиями пакетов:Изменим управляющий файл, включим в него собственные пакеты:Изменим номер версии пакета таким образом, чтобы пересобранные пакеты можно было отличить от исходных:И, наконец, соберём пакет: Вот решение на Asciinema (текст из видео копировать нельзя).Для начала загрузим Kali-версию SET:Далее, загрузим самую свежую версию SET. Тут, как и в предыдущем упражнении, вы можете столкнуться с другими номерами версий:Для того, чтобы не запутаться, переименуем самую свежую версию:Скопируем всё, что имеет отношение к Debian:Обновим номер версии:Соберём пакет и проверим его работоспособность:В случае свсё делается похожим образом:При сборке стандартного ядра Kali действует принцип включения в него максимального функционала. Это нужно для обеспечения поддержки как можно более широкого спектра аппаратных платформ.Установим, запустим тест:Патч для оптимизации ядра под конкретный процессор можно найти здесь . Установим зависимости, необходимые для выполнения перекомпиляции ядра. Тут, как обычно, вы можете столкнуться с другими версиями:Извлечём исходный код ядра и скопируем туда, где он окажется, текущий конфигурационный файл:Запустимна непропатченной конфигурации ядра:Перейдём по следующим пунктам меню и посмотрим тип процессора:Выйдем из конфигурации без сохранения. Загрузим оптимизирующий патч и пропатчим ядро:Теперь снова войдём в раздел конфигурационной программы, позволяющий настраивать тип процессора. Тут должны появиться новые пункты:Выберем необходимый тип процессора, сохраним конфигурацию и выйдем из программы. Теперь соберём ядро:Запустим тестирование:Улучшились ли показатели тестирования? Как ощущения? Может, получилось что-то вроде этого? Mr. Robot Анжеле нужно загрузиться с USB-диска Kali и, для того, чтобы взломать систему, ввести несколько команд. Можете ли вы собрать такой ISO-образ Kali, который позволит ей решить задачу быстрее? Автоматизируйте работу так, чтобы после загрузки Kali Анжеле не пришлось бы касаться клавиатуры.Для решения этой задачи надо собрать для Анжелы Live-ISO и отдать его ей.Набориспользуют всю структуру директорий в качестве входных данных для своей конфигурации. Мы храним эту конфигурацию и некоторые вспомогательные скрипты в Git-репозитории. Мы будем использовать этот репозиторий как базу для сборки специально настроенных образов. Установим необходимые пакеты и загрузим Git-репозиторий с конфигурацией Kali live-build:Создадим список включаемых в образ пакетов, начиная сИ ещё пакеты:Создадим директорию для включаемых файлов и поместим там нашДобавлять файлы в ISO-образ можно, размещая их в конфигурационной директории. Например, это(опции загрузочного меню):Туда же можно добавить файлс опциями загрузки:Добавим в ISO-образ и SSH-ключ:Соберём образ:Создайте Live-флэшку с несколькими постоянными хранилищами информации и включите пароль самоуничтожения LUKS.Здесь мы предполагаем, что работа начинается с USB-флэшки, подготовленной в соответствии с инструкциями, приведёнными в разделе 2.1.4., « Копирование образа на DVD-ROM или на USB-флэшку ». Подразумевается, что диск имеет размер, достаточный для хранения ISO-образа (около 3 Гб) и данных, которые планируется поместить в постоянное хранилище. Кроме того, мы исходим из предположения, что Linux видит флэш-диск как, и что он содержит лишь два раздела, которые являются частью стандартного ISO-образа (). Считаем важным напомнить, что выполняя действия, которые будут описаны ниже, нужно проявлять осторожность, так как переразбив не тот диск можно потерять важные данные.Теперь подключаем флэшку к компьютеру (или к виртуальной машине) и выясняем имя устройства с использованием командили. Как уже было сказано, предполагается, что это. Если какие-то разделы были смонтированы автоматически, их надо отмонтировать. Теперь запускаем процесс разбиения на разделы:Здесь мы будем создавать два хранилища. Одно будет зашифрованным, другое — обычным.Командасоздаёт первый новый раздел (если посчитать их все, то он будет третьим), который начинается с 2794 Мб, и заканчивается на 5000 Мб. Мы используем именно это значение для указания начала раздела, так как образ Kali занимает на устройстве 2794 Мб. Возможно, вам придётся изменить эти значения для того, чтобы привести их в соответствие с размерами вашего ISO-образа или флэш-диска.После создания двух новых разделов, можно приступать к настройке их в роли постоянных хранилищ информации в нашем окружении загрузки Kali. Мы начинаем этот процесс, используя имядля незашифрованного хранилища. Мы сначала форматируем раздел, потом даём ему метку. Метка должна быть именно такой, это очень важно. Если этот шаг пропустить или назначить разделу другую метку, постоянное хранилище информации работать не будет!Затем создаём файл, который указывает на то, какие папки нам нужно сохранить в постоянном хранилище. В данном случае мы собираемся сохранить там всю файловую систему:Далее, настраиваем зашифрованное постоянное хранилище. Для этого зашифруем раздел с использованием, отформатируем его, назначим метку, проверим, всё ли сделано правильно и создадим файлтак же, как делали это выше:Вот и всё! Теперь с USB-диска можно загрузиться и выбрать, как именно продолжать загрузку: без хранилища, с незашифрованным хранилищем, или с зашифрованным хранилищем.Для того, чтобы добавить пароль самоуничтожения (LUKS Nuke) к зашифрованному разделу, нужно выполнить следующую команду:На этом мы завершаем публикацию перевода 9-й главы книги книги « Kali Linux Revealed ». Надеемся, эти материалы помогли всем желающим освоить сборку пакетов и ядер Kali, а также подготовку собственных ISO-образов системы.Расскажите, удалось ли вам самостоятельно выполнить упражнения к этой главе?Предыдущие части:→ Часть 1. Kali Linux: политика безопасности, защита компьютеров и сетевых служб → Часть 2. Kali Linux: фильтрация трафика с помощью netfilter → Часть 3. Kali Linux: мониторинг и логирование → Часть 4. Kali Linux: упражнения по защите и мониторингу системы → Часть 5. Kali Linux: оценка защищённости систем → Часть 6. Kali Linux: виды проверок информационных систем → Часть 7. 