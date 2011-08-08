Kali Linux: упражнения по модификации пакетов, сборке ядра и созданию ISO-образов

9.5. Итоги

live-build

9.5.1. Модификация пакетов

make install

dpkg

apt source source-package-name

deb-src

/etc/apt/sources.list

apt update

dge

devscripts

git.kali.org

git clone git://git.kali.org/packages/source-package

kali/master

git checkout kali/master

apt build-dep ./

Первый шаг, который нужно выполнять всегда, заключается в изменении номера версии пакета. Это требуется для того, чтобы система могла отличить новый пакет от исходного. Делается это с помощью команды вида dch --local version-identifier или путём модификации других сведений о пакете с помощью утилиты dch .



или путём модификации других сведений о пакете с помощью утилиты . Применение патча с помощью команды вида patch -p1 < patch-file или модификация серии патчей quilt .



или модификация серии патчей . Настройка параметров сборки, которые обычно можно найти в файле debian/rules или в других файлах из директории debian/ .



dpkg-buildpackage -us -uc -b

dpkg -i package-name_version_arch.deb

9.5.2. Сборка ядра

apt install build-essential libncurses5-dev fakeroot

apt-cache search ^linux-source

apt install linux-source-version-number

/usr/src

tar -xaf

/usr/src

~kernel

Если вы не являетесь пользователем с огромным опытом, сначала стоит заполнить конфигурационный файл ядра. Для этого лучше всего взять стандартную конфигурацию ядра, скопировав /boot/config-version-string в ~/kernel/linux-source-version-number/.config . Как вариант, можно использовать команду make architecture_defconfig для построения подходящей для имеющейся архитектуры конфигурации.



в . Как вариант, можно использовать команду для построения подходящей для имеющейся архитектуры конфигурации. Инструмент для конфигурирования ядра с текстовым интерфейсом, запускаемый командой make menuconfig , считывает файл .config и даёт возможность настраивать ядро с помощью обширной системы меню. При выборе элемента выводится документация по нему и список возможных значений, тут же можно и ввести для него новое значение.



make clean

make deb-pkg

linux-image-version.deb

dpkg -i file.deb

dpkg -l "*-dkms" | grep ^ii

9.5.3. Сборка собственных ISO-образов Kali

live-build

live-build

apt install curl git live-build

git clone git://git.kali.org/live-build-config.git

./build.sh --verbose

images

--variant variant

config/variant-*

gnome

live-build

В Live-образ можно добавлять пакеты (или удалять из него существующие пакеты), модифицируя файлы package-lists/*.list.chroot .



. В образ можно включать собственные пакеты, помещая соответствующие .deb-файлы в директорию packages.chroot . Их установка может быть автоматизирована с помощью файлов preseed/*.cfg .



. Их установка может быть автоматизирована с помощью файлов . В Live-файловую систему можно добавлять файлы, размещая из там, где они должны быть, в папке includes.chroot .



. В ходе процесса сборки образа с использованием chroot можно выполнять скрипты, устанавливая их как файлы hooks/live/*.chroot . Кроме того, скрипты можно вызывать во время загрузки с использованием созданного Live-образа. Их нужно установить по адресу, который выглядит как /usr/lib/live/config/XXXX-name , например, основываясь на конфигурационной директории includes.chroot .



можно выполнять скрипты, устанавливая их как файлы . Кроме того, скрипты можно вызывать во время загрузки с использованием созданного Live-образа. Их нужно установить по адресу, который выглядит как , например, основываясь на конфигурационной директории . Для того, чтобы узнать подробности о конфигурировании и тестировании live-build , можно воспользоваться отличным руководством Debian Live System Manual.



Упражнения по работе с пакетами и по сборке ядра Kali

Упражнение №1: создание форков пакетов Kali

Создайте форк пакета kali-meta . Включите в пакет новый метапакет, который содержит 3 ваших любимых инструмента и ничего больше. Создайте бинарный .deb-файл, подходящий для дальнейшего использования.

▍Ответы к упражнению №1

apt-get install devscripts #Для установки dch nano /etc/apt/sources.list # Раскомментируйте эту строку: deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib

apt-get update apt source kali-meta # Установка всех пакетов kali-linux-*. cd kali-meta-2017.2.0/ ls -l nano debian/control

Package: kali-linux-muts Architecture: any Depends: ${misc:Depends}, kali-linux, aircrack-ng, nmap, sqlmap, Description: Kali Linux Custom tools for muts This is Kali Linux, the most advanced penetration testing and security auditing distribution. . This metapackage depends on few of muts' favorites.

root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# head -1 debian/changelog root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# dch --local muts -m "Added a new metapackage" root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# head -1 debian/changelog # Проверка того, что изменения были выполнены

root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# dpkg-buildpackage -us -uc -b # Disable signatures (-us -uc), binary-only build (-b) root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# ls -l ../*muts* -rw-r--r-- 1 root root 6804 Aug 28 13:42 gqrx_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6948 Aug 28 13:42 kali-desktop-common_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6972 Aug 28 13:42 kali-desktop-gnome_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6796 Aug 28 13:42 kali-desktop-kde_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6920 Aug 28 13:42 kali-desktop-live_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6812 Aug 28 13:42 kali-desktop-lxde_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 6868 Aug 28 13:42 kali-desktop-xfce_2017.2.0muts1_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 7068 Aug 28 13:42 kali-linux_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7062 Aug 28 13:42 kali-linux-all_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7290 Aug 28 13:42 kali-linux-forensic_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 8732 Aug 28 13:42 kali-linux-full_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6850 Aug 28 13:42 kali-linux-gpu_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6844 Aug 28 13:42 kali-linux-muts_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7298 Aug 28 13:42 kali-linux-nethunter_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7088 Aug 28 13:42 kali-linux-pwtools_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6864 Aug 28 13:42 kali-linux-rfid_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6908 Aug 28 13:42 kali-linux-sdr_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6924 Aug 28 13:42 kali-linux-top10_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6942 Aug 28 13:42 kali-linux-voip_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7360 Aug 28 13:42 kali-linux-web_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 7058 Aug 28 13:42 kali-linux-wireless_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 10312 Aug 28 13:42 kali-meta_2017.2.0muts1_amd64.buildinfo -rw-r--r-- 1 root root 8343 Aug 28 13:42 kali-meta_2017.2.0muts1_amd64.changes root@kali:~/kali-meta-2017.2.0# ls -l ../kali-linux-muts_2017.2.0muts1_amd64.deb -rw-r--r-- 1 root root 6852 Aug 28 14:05 ../kali-linux-muts_2017.2.0muts1_amd64.deb

Упражнение №2: обновление пакета Kali

Подготовьте самую последнюю версию набора программ SET для использования с Kali. Создайте бинарный файл для дальнейшего использования. Можно ли, используя тот же подход, обновить пакет aircrack-ng ?



▍Ответы к упражнению №2

apt source set

wget https://github.com/trustedsec/social-engineer-toolkit/archive/master.tar.gz -O set_7.7.1.orig.tar.gz tar xvf set_7.7.1.orig.tar.gz

mv social-engineer-toolkit-master social-engineer-toolkit-7.7.1

cp -a set-7.7/debian social-engineer-toolkit-7.7.1/debian rm -rf social-engineer-toolkit-7.7.1/.git

cd social-engineer-toolkit-7.7.1 head -1 debian/changelog dch -v 7.7.1-0muts1 "New upstream release" head -1 debian/changelog

dpkg-buildpackage -us -uc -b ls -l ../*muts* # использованный тег версии dpkg -i ../set_7.7.1-0muts1_all.deb # использованный тег версии

aircrack-ng

nano /etc/apt/sources.list apt-get update apt source aircrack-ng wget https://github.com/aircrack-ng/aircrack-ng/archive/master.tar.gz tar zxpf master.tar.gz mv aircrack-ng-master aircrack-ng-1.3 cp -rf aircrack-ng-1.2-0~rc4/debian/ aircrack-ng-1.3/ cd aircrack-ng-1.3/ head -1 debian/changelog dch -v 1:1.3 -m "Upstream update" nano debian/changelog dpkg-checkbuilddeps apt-get install libgcrypt-dev libgcrypt11-dev libnl-genl-3-dev libpcap0.8-dev libpcre3-dev libsqlite3-dev pkg-config zlib1g-dev dpkg-buildpackage -us -uc -b

Упражнение№3: пересборка ядра

Установите инструмент для измерения производительности вроде likwid и запустите быстрый тест likwid-bench . Установите патч graysky2 «Kernel GCC patch» для того, чтобы оптимизировать ядро под ваш процессор. Перекомпилируйте ядро после установки патча и выбора своей модели процессора.

▍Ответы к упражнению №3

likwid

apt-get install likwid likwid-topology -g | head # выясняем подробности об имеющемся процессоре likwid-bench -t copy -w S0:100kB:1 # запускаем тест на socket 0

apt install build-essential libncurses5-dev fakeroot apt-cache search ^linux-source # выполним поиск текущей версии linux-source package apt install linux-source-4.9 # загрузим её ls /usr/src # which gets extracted to /usr/src

mkdir ~/kernel; cd ~/kernel tar -xaf /usr/src/linux-source-4.9.tar.xz cp /boot/config-4.9.0-kali3-amd64 ~/kernel/linux-source-4.9/.config # Copy existing config

menuconfig

cd linux-source-4.9 make menuconfig

Processor type and features ---> Processor family (Generic-x86-64) --->

cd ~/kernel wget https://raw.githubusercontent.com/graysky2/kernel_gcc_patch/master/enable_additional_cpu_optimizations_for_gcc_v4.9%2B_kernel_v3.15%2B.patch cd linux-source-4.9/ patch -p1 < ../enable_additional_cpu_optimizations_for_gcc_v4.9+_kernel_v3.15+.patch make menuconfig

Processor type and features ---> Processor family (Generic-x86-64) --->

export CONCURRENCY_LEVEL=5 #количество имеющихся CPU +1 make deb-pkg LOCALVERSION=-custom KDEB_PKGVERSION=$(make kernelversion)-1

likwid-topology -g | head # выясняем подробности об имеющемся процессоре likwid-bench -t copy -w S0:100kB:1 # запускаем тест на socket 0

Упражнения по сборке Live-образов

Упражнение №1: Особая Live-сборка Kali

▍Ответы к упражнению №1

# Обновляем систему! apt-get update apt-get dist-upgrade # устанавливаем необходимые инструменты apt install -y git live-build cdebootstrap curl # Клонируем конфигурационные файлы Kali live build git clone git://git.kali.org/live-build-config.git # Перезаписываем стандартный список пакетов, меняя его на минимально необходимый набор cd live-build-config/ cat kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot echo cryptsetup > kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot echo openssh-server >> kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot echo nmap >> kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot # Добавляем файлы в live-файловую систему (настраиваем скрипты, выполняющиеся при загрузке) mkdir -p kali-config/common/includes.chroot/lib/systemd/system/ # Регистрируем собственную службу "Angela" для запуска /usr/bin/startssh cat << EOF > kali-config/common/includes.chroot/lib/systemd/system/angela.service [Unit] Description=Start Custom Script After=multi-user.target [Service] Type=idle ExecStart=/bin/bash /usr/bin/startssh [Install] WantedBy=multi-user.target EOF # Создаём /usr/bin (и родительские каталоги) в Live-файловой системе mkdir -p kali-config/common/includes.chroot/usr/bin/ # Создаём скрипт "startssh", который сделает наше чёрное дело cat << EOF > kali-config/common/includes.chroot/usr/bin/startssh #!/bin/sh echo hola > /root/test.txt EOF # Создаём хук, активирующий службу cat << EOF > kali-config/common/hooks/live/angela.chroot #!/bin/sh systemctl enable angela.service || true EOF # Делаем его исполняемым chmod 755 kali-config/common/hooks/live/angela.chroot # Создаём конфигурационный файл загрузки, настраиваем приглашение, тайм-аут, автозагрузку, и так далее cat << EOF > kali-config/common/includes.binary/isolinux/isolinux.cfg include menu.cfg default vesamenu.c32 prompt 0 timeout 20 ONTIMEOUT live-amd64 EOF # Собираем ISO! ./build.sh --verbose

Упражнение №2: автоматический установщик минималистичной Live-сборки Kali

Создайте самоустанавливающийся ISO-образ, содержащий минимально возможное количество пакетов, и включите в него только пакеты openssh-server и salt-minion .

Добавьте к этому образу ваш публичный SSH-ключ для облегчения последующего доступа к нему.

Проверьте работоспособность образа.



▍Ответы к упражнению №2

live-build

live-build-config

apt install curl git live-build git clone git://git.kali.org/live-build-config.git cd live-build-config

salt-minion

echo salt-minion > kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot

echo openssh-server >> kali-config/variant-default/package-lists/kali.list.chroot

preseed.cfg

mkdir -p kali-config/common/includes.installer wget https://www.kali.org/dojo/preseed.cfg -O ./kali-config/common/includes.installer/preseed.cfg

includes.binary

install.cfg

cat << EOF > kali-config/common/includes.binary/isolinux/install.cfg label install menu label ^Install linux /install/vmlinuz initrd /install/initrd.gz append vga=788 --quiet file=/preseed.cfg locale=en_US keymap=us hostname=kali domain=local.lan EOF

isolinux.cfg

cat << EOF > kali-config/common/includes.binary/isolinux/isolinux.cfg include menu.cfg ui vesamenu.c32 default install prompt 0 timeout 5 EOF echo 'systemctl enable ssh' > kali-config/common/hooks/live/01-start-ssh.chroot

ssh-keygen -f /root/.ssh/id_rsa -t rsa -N '' # необязательно в том случае, если это уже сделано mkdir -p kali-config/common/includes.chroot/root/.ssh/ cat /root/.ssh/id_rsa.pub > kali-config/common/includes.chroot/root/.ssh/authorized_keys

./build.sh --verbose

Упражнение №3: сборка LIve-USB с несколькими постоянными хранилищами и с паролем самоуничтожения

▍Ответы к упражнению №3

/dev/sdb

/dev/sdb1

/dev/sdb2

dmesg

fdisk

/dev/sdb

umount /dev/sdb1 umount /dev/sdb2 parted /dev/sdb

(parted) print Model: SanDisk Ultra USB 3.0 (scsi) Disk /dev/sdb: 124GB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Disk Flags: Number Start End Size Type File system Flags 1 32.8kB 2794MB 2794MB primary boot, hidden 2 2794MB 2794MB 721kB primary (parted) mkpart primary 2794 5000 (parted) mkpart primary 5000 100% (parted) quit Information: You may need to update /etc/fstab.

mkpart primary

2794 5000

sdb3

persistence

mkfs.ext3 /dev/sdb3 e2label /dev/sdb3 persistence

persistence.conf

mkdir -p /mnt/usb mount /dev/sdb3 /mnt/usb echo "/ union" > /mnt/usb/persistence.conf umount /mnt/usb

cryptsetup

persistence.conf

cryptsetup --verbose --verify-passphrase luksFormat /dev/sdb4 cryptsetup luksOpen /dev/sdb4 my_usb mkfs.ext3 /dev/mapper/my_usb e2label /dev/mapper/my_usb persistence ls -l /dev/disk/by-label mkdir -p /mnt/my_usb mount /dev/mapper/my_usb /mnt/my_usb echo "/ union" > /mnt/my_usb/persistence.conf umount /dev/mapper/my_usb cryptsetup luksClose /dev/mapper/my_usb

cryptsetup luksAddNuke /dev/sdb4