Jest и Puppeteer: автоматизация тестирования веб-интерфейсов

О некоторых особенностях рассматриваемых тестов

data-*

await page.waitForSelector("#contact-form"); await page.click("#name"); await page.type("#name", user.name);

data-*

Тестирование формы обратной связи

Поле для ввода имени.



Поле для ввода адреса электронной почты.



Поле для ввода телефона.



Область для ввода произвольного текста.



Флажок, устанавливая который, пользователь соглашается с правилами обработки данных.



Кнопка отправки формы.



Настройка проекта

npm i jest puppeteer faker --save-dev

package.json

test

"scripts": { "test": "jest" }

import puppeteer from "puppeteer";

npm i babel-core babel-jest babel-preset-env --save-dev

.babelrc

{ "presets": ["env"] }

Пишем тесты

test

spec

form.spec.js

import faker from "faker"; import puppeteer from "puppeteer";

const APP = "https://www.change-this-to-your-website.com/contact-form.html"

const lead = { name: faker.name.firstName(), email: faker.internet.email(), phone: faker.phone.phoneNumber(), message: faker.random.words() };

let page; let browser; const width = 1920; const height = 1080;

beforeAll(async () => { browser = await puppeteer.launch({ headless: false, slowMo: 80, args: [`--window-size=${width},${height}`] }); page = await browser.newPage(); await page.setViewport({ width, height }); }); afterAll(() => { browser.close(); });

beforeAll

afterAll

afterAll

browser.close()

beforeAll

afterAll

headless: false

launch()

setViewPort()

describe("Contact form", () => { test("lead can submit a contact request", async () => { await page.waitForSelector("[data-test=contact-form]"); await page.click("input[name=name]"); await page.type("input[name=name]", lead.name); await page.click("input[name=email]"); await page.type("input[name=email]", lead.email); await page.click("input[name=tel]"); await page.type("input[name=tel]", lead.phone); await page.click("textarea[name=message]"); await page.type("textarea[name=message]", lead.message); await page.click("input[type=checkbox]"); await page.click("button[type=submit]"); await page.waitForSelector(".modal"); }, 16000); });

Переход по адресу, заданному в константе APP.



Ожидание появления формы обратной связи.



Щелчки по полям и заполнение их данными.



Установка флажка.



Отправка формы.



Ожидание появления модального окна.



test()

Timeout - Async callback was not invoked within timeout specified by jasmine.DEFAULT_TIMEOUT_INTERVAL

npm test

recordmydesktop

recordmydesktop --width 1024 --height 768 -x 450 -y 130 --no-sound

Тестирование других элементов интерфейса

<title></title>

describe("Testing the frontend", () => { test("assert that <title> is correct", async () => { const title = await page.title(); expect(title).toBe( "Gestione Server Dedicati | Full Managed | Assistenza Sistemistica" ); }); // Сюда можно добавить ещё тестов });

// test("assert that a div named navbar exists", async () => { const navbar = await page.$eval(".navbar", el => (el ? true : false)); expect(navbar).toBe(true); }); //

// test("assert that main title contains the correct text", async () => { const mainTitleText = await page.$eval("[data-test=main-title]", el => el.textContent); expect(mainTitleText).toEqual("GESTIONE SERVER, Full Managed"); }); //

describe("SEO", () => { test("canonical must be present", async () => { await page.goto(`${APP}`); const canonical = await page.$eval("link[rel=canonical]", el => el.href); expect(canonical).toEqual("https://www.servermanaged.it/"); }); });

Визуальная отладка

beforeAll(async () => { browser = await puppeteer.launch({ // Режим отладки headless: false, slowMo: 80, args: [`--window-size=1920,1080`] }); page = await browser.newPage(); /// });

test()

describe("Contact form", () => { test( "lead can submit a contact request", async () => { ///// утверждения }, 16000 // <<< Тайм-аут Jasmine ); });

testingInit.js

export const isDebugging = () => { let debugging_mode = { puppeteer: { headless: false, slowMo: 80, args: [`--window-size=1920,1080`] }, jasmine: 16000 }; return process.env.NODE_ENV === "debug" ? debugging_mode : false; };

/// import { isDebugging } from "./testingInit.js"; /// beforeAll(async () => { browser = await puppeteer.launch(isDebugging().puppeteer)); // <<< Визуальный режим page = await browser.newPage(); /// });

describe("Contact form", () => { test( "lead can submit a contact request", async () => { ///// утверждения }, isDebugging().jasmine // <<< тайм-аут Jasmine ); });

npm test

NODE_ENV=debug npm test

Итоги

Эту статью написал программист из Италии Валентино Гаглиарди. Он говорит, что сразу после выхода Puppeteer его заинтересовала автоматизация тестирования веб-интерфейсов с использованием данной библиотеки и Jest. После этого он приступил к экспериментам.Здесь речь пойдёт об основах работы с Puppeteer и Jest на примере тестирования веб-формы. Также тут будут рассмотрены особенности использования Chromium с пользовательским интерфейсом и без него, и некоторые полезные мелочи, касающиеся различных аспектов тестирования веб-страниц и организации рабочей среды. Валентино полагает, что, хотя Puppeteer — инструмент сравнительно новый и его API вполне может подвергаться изменениям, у него есть шанс занять достойное место в арсенале веб-разработчиков.Недавно я писал тесты интерфейсов и в это время наткнулся на пост Кента С. Доддса, посвящённый повышению стабильности тестов за счёт использования атрибута. Это, если в двух словах, пользовательские атрибуты, которые можно задавать для практически любых HTML-элементов. Они особенно полезны при организации обмена данными с JavaScript-программами.Материал Кента попался мне очень вовремя, так как я тогда пользовался примерно такими конструкциями:Тут надо отметить, что я, в основном, занимаюсь серверным программированием. И хотя я пока не агитирую за использованиев тестах, я должен признать, что это, всё-таки, отличный подход. Особенно полезно это в крупных приложениях, но пока, в нашем простом примере, я будут использовать классический способ обращения к элементам.Итак, наша цель заключается в тестировании формы обратной связи на данной странице , работой над которой я занимаюсь. Вот эта форма:Она включает в себя следующие элементы:В ходе тестирования нужно проверить работоспособность формы, а именно, убедиться в том, что посетитель сайта сможет ей воспользоваться для отправки запроса в компанию.Для начала поближе рассмотрим инструменты, которыми будем пользоваться для автоматизации тестирования. Jest — фреймворк для тестирования, разработанный Facebook. Jest даёт платформу для автоматизированного тестирования, а также базовую библиотеку, позволяющую строить утверждения (Expect). Puppeteer — библиотека для Node.js, которая позволяет управлять браузером Chromium без пользовательского интерфейса. Инструмент это довольно новый, поэтому самое время его опробовать и подумать над тем, нужен ли он в конкретном проекте, и если нужен — о том, как встроить его в существующую экосистему. Faker — библиотека для Node.js, которая умеет генерировать случайные данные. Среди них — имена, телефоны, адреса. Это, кстати, нечто вроде Faker для PHP.Если у вас уже есть проект, на котором вы хотите поэкспериментировать, установить необходимые библиотеки можно такой командой:Установка Puppeteer займёт некоторое время, так как, кроме прочего, в ходе установки библиотеки устанавливается и браузер Chromium.Chromium — это веб-браузер с открытым исходным кодом, который является основой Google Chrome. Chromium и Chrome имеют практически одинаковые возможности, основные отличия заключаются в особенностях лицензирования.После того, как всё необходимое будет установлено, настроим Jest в. Командадолжна указывать на исполняемый файл Jest:Кроме того, в Jest я предпочитаю пользоваться такой конструкцией:Поэтому тут нам понадобится Babel для Jest:После установки Babel создадим в папке проекта файлсо следующим содержимым:На этом предварительная подготовка завершена и мы можем приступать к написанию тестов.Создадим новую директорию в папке проекта. Назвать её можноили. Затем, в этой директории, надо создать файлТеперь предлагаю рассмотреть код тестов по частям, начав с секции импорта. Ниже я приведу весь этот код целиком.Сначала импортируем Faker и Puppeteer:Теперь зададим URL формы. Возможно, вы решите протестировать версию формы, которая находится в разработке и доступна локально, вместо того, чтобы подключаться к рабочему сайту:Теперь, с помощью Faker, создаём фиктивного пользователя:Дальше — определяем некоторые переменные, необходимые для работы с Puppeteer:Теперь настраиваем поведение Puppeteer:Здесь мы пользуемся методами Jest. Первый нам нужен из-за того, что перед выполнением тестов требуется запустить, с помощью Puppeteer, браузер. После запуска браузера мы можем открыть новую страницу. Когда тесты завершатся, браузер должен быть закрыт. Делается это в методес помощью командыНадо отметить, что мы не ограничены лишь методами. Для того, чтобы узнать о других возможностях Jest, взгляните на документацию к этой библиотеке. В любом случае, рекомендуется пользоваться одним экземпляром браузера для выполнения всего набора тестов, вместо того, чтобы открывать и закрывать браузер для каждого отдельного теста.Тут мне хотелось бы сделать некоторые комментарии по поводу вышеприведённого фрагмента кода. А именно, обратите внимание на то, что я запускаю браузер в оконном режиме, используя параметр. В данном случае так сделано для того, чтобы иметь возможность записать происходящее на экране на видео и показать процесс тестирования. Выполняя реальные тесты с помощью описываемых инструментов обычно незачем наблюдать за тем, что происходит. Для того, чтобы браузер запускался без интерфейса, можно просто убрать параметры, используемые при вызове методаТо же самое касается и команды, которую тоже можно убрать. Или, что даже лучше, можно настроить два разных окружения тестирования. Одно использовать для визуальной отладки (речь об этом пойдёт ниже), второе — для работы с браузером без пользовательского интерфейса.Теперь пишем код тестов:Обратите внимание на возможность использования конструкции async/await с Jest . Тут предполагается, что тестирование проводится с использованием одной из свежих версий Node.js.Рассмотрим эти тесты. Вот какие действия выполняет браузер, управляемый программно:Обратите внимание на то, что функции Jasmine, в качестве второго параметра, передан тайм-аут (16000). Это позволяет наблюдать за тем, как именно браузер работает со страницей.Если выполнять тестирование с использованием браузера, видимого на экране, и не задать при этом тайм-аут, возникнет следующая ошибка:Если выполнять тестирование, запуская браузер без интерфейса, тайм-аут можно убрать.Теперь всё готово и тестирование можно запустить следующей командой:После этого остаётся лишь наблюдать за браузером, который сам работает со страницей.Если кому интересно, это экранное видео было записано в Fedora с помощьюи такой команды:Однако, это ещё не всё.Теперь, когда с формой мы разобрались, можно протестировать ещё какие-нибудь элементы страницы.Выясним, как обстоят дела с тем, что находится в теге. Как известно, там должен быть осмысленный заголовок страницы:А что у нас с навигационной панелью? Она должна присутствовать на странице. Проверим, с помощью Jest и Puppeteer, так ли это:Ещё можно выяснить, содержит ли некий элемент тот текст, который в нём должен быть:А как насчёт испытаний страницы на предмет поисковой оптимизации? Проверим, например, наличие канонической ссылки По тем же принципам можно создать множество других тестов.В итоге все мои тесты успешно завершились, о чём можно судить по приятным сообщениям зелёного цвета.Мы уже говорили о том, что Puppeteer позволяет автоматизировать работу с Chromium, запускаемым с пользовательским интерфейсом или без него. Вспомним следующий фрагмент кода:Кроме того, нужно помнить о том, что запуская браузер с графическим интерфейсом, надо передать Jasmine параметр тайм-аута. В противном случае тестирование завершится быстро и неожиданно. Тайм-аут — это второй аргумент методаПри автоматизированном тестировании выводить окно браузера не нужно, иначе выполнение хоть сколько-нибудь серьёзного тестового набора займёт целую вечность. Однако, иногда полезно понаблюдать за тем, что именно происходит в браузере, управляемом из кода. Как наладить удобное переключение между тестами с использованием браузера с интерфейсом и без него?Решить эту задачу можно, создав вспомогательную функцию. Сделаем такую и поместим её в файлЗатем к ней можно обратиться из файла с кодом теста, сначала импортировав её, а потом воспользовавшись ей при запуске браузера:Та же функция пригодится и при настройке тайм-аута:После этого, для того, чтобы начать тестирование в браузере без интерфейса, достаточно выполнить такую команду:Для запуска тестов в визуальном режиме надо будет сделать следующее:Возможно, вам пока не вполне удобно работать с самими Puppeteer или его API. Я вас понимаю. И если новизна этого проекта наполняет вас сомнением в его практической применимости, вы можете взглянуть, например, на Cypress . Однако, Puppeteer даёт разработчикам поистине безграничные возможности. Сейчас создаются тестировочные фреймворки на основе этой библиотеки. Конечно, со временем API Puppeteer может и поменяться, но полагаю, что базовые вещи, о которых мы тут говорили, никуда не денутся. Кроме того, нельзя не отметить, что Puppeteer отлично сочетается с Jest. Многие, кроме того, выполняют с помощью Puppeteer E2E-тестирование Уважаемые читатели! Как вы автоматизируете тестирование веб-интерфейсов?