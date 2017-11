Статический анализатор ShellCheck и улучшение качества скриптов в Linux и Unix

rm

Установка

▍Установка ShellCheck в Debian/Ubuntu Linux

$ sudo apt install shellcheck

[sudo] password for vivek: Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following NEW packages will be installed: shellcheck 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 1,841 kB of archives. After this operation, 15.5 MB of additional disk space will be used. Get:1 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu artful/universe amd64 shellcheck amd64 0.4.6-1 [1,841 kB] Fetched 1,841 kB in 42s (43.4 kB/s) Selecting previously unselected package shellcheck. (Reading database ... 196100 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../shellcheck_0.4.6-1_amd64.deb ... Unpacking shellcheck (0.4.6-1) ... Setting up shellcheck (0.4.6-1) ... Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...

▍Установка ShellCheck в CentOS/RHEL/Fedora/Oracle Linux

$ sudo yum -y install epel-release

$ sudo yum install ShellCheck

Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile * base: centos.excellmedia.net * epel: mirror.nes.co.id * extras: mirrors.vonline.vn * updates: centos-hcm.viettelidc.com.vn Resolving Dependencies --> Running transaction check ---> Package ShellCheck.x86_64 0:0.3.5-1.el7 will be installed --> Processing Dependency: ghc(ShellCheck-0.3.5-297097a7f5fa37100847be7f096be51e) for package: ShellCheck-0.3.5-1.el7.x86_64 ..... .. ... Dependencies Resolved =============================================================================== Package Arch Version Repository Size =============================================================================== Installing: ShellCheck x86_64 0.3.5-1.el7 epel 495 k Installing for dependencies: ghc-ShellCheck x86_64 0.3.5-1.el7 epel 540 k ghc-array x86_64 0.4.0.1-26.4.el7 epel 113 k ghc-base x86_64 4.6.0.1-26.4.el7 epel 1.6 M ghc-bytestring x86_64 0.10.0.2-26.4.el7 epel 182 k ghc-containers x86_64 0.5.0.0-26.4.el7 epel 287 k ghc-deepseq x86_64 1.3.0.1-26.4.el7 epel 45 k ghc-directory x86_64 1.2.0.1-26.4.el7 epel 59 k ghc-filepath x86_64 1.3.0.1-26.4.el7 epel 60 k ghc-json x86_64 0.7-4.el7 epel 96 k ghc-mtl x86_64 2.1.2-27.el7 epel 33 k ghc-old-locale x86_64 1.0.0.5-26.4.el7 epel 50 k ghc-parsec x86_64 3.1.3-31.el7 epel 105 k ghc-pretty x86_64 1.1.1.0-26.4.el7 epel 57 k ghc-regex-base x86_64 0.93.2-29.el7 epel 28 k ghc-regex-compat x86_64 0.95.1-35.el7 epel 15 k ghc-regex-posix x86_64 0.95.2-30.el7 epel 47 k ghc-syb x86_64 0.4.0-35.el7 epel 39 k ghc-text x86_64 0.11.3.1-2.el7 epel 379 k ghc-time x86_64 1.4.0.1-26.4.el7 epel 187 k ghc-transformers x86_64 0.3.0.0-34.el7 epel 100 k ghc-unix x86_64 2.6.0.1-26.4.el7 epel 160 k Transaction Summary =============================================================================== Install 1 Package (+21 Dependent packages) Total download size: 4.6 M Installed size: 28 M Is this ok [y/d/N]: y Downloading packages: (1/22): ghc-bytestring-0.10.0.2-26.4.el7.x86_64.rpm | 182 kB 00:09 (2/22): ghc-array-0.4.0.1-26.4.el7.x86_64.rpm | 113 kB 00:09 .... .. ... ghc-parsec.x86_64 0:3.1.3-31.el7 ghc-pretty.x86_64 0:1.1.1.0-26.4.el7 ghc-regex-base.x86_64 0:0.93.2-29.el7 ghc-regex-compat.x86_64 0:0.95.1-35.el7 ghc-regex-posix.x86_64 0:0.95.2-30.el7 ghc-syb.x86_64 0:0.4.0-35.el7 ghc-text.x86_64 0:0.11.3.1-2.el7 ghc-time.x86_64 0:1.4.0.1-26.4.el7 ghc-transformers.x86_64 0:0.3.0.0-34.el7 ghc-unix.x86_64 0:2.6.0.1-26.4.el7 Complete!

$ sudo dnf install ShellCheck

▍Установка ShellCheck в Arch Linux

$ sudo pacman -S shellcheck

▍Установка ShellCheck в Gentoo Linux

$ sudo emerge --ask shellcheck

▍Установка ShellCheck в OpenSUSE Linux

$ sudo zypper in ShellCheck

▍Установка ShellCheck в macOS Unix

$ port install shellcheck

$ brew install shellcheck

Как пользоваться ShellCheck

$ cat -n backupme

#!/bin/bash t="/tmp/exclude.$$" source ~/.backup.conf >$t for w in $WHATNOT do echo $w >> $t done rsync $OPT -avr --exclude-from=$t $WHAT $SERVER:$WHERE rm -rf $t

$ shellcheck backupme

ShellCheck в действии

$ cat -n backupme

#!/bin/bash t="/tmp/exclude.$$" source ~/.backup.conf touch $t for w in $WHATNOT do echo "$w" >> $t done rsync "$OPT" -avr --exclude-from=$t "$WHAT" "$SERVER:$WHERE" rm -rf "$t"

Интеграция ShellCheck в текстовый редактор

~/.vimrc

call plug#begin('~/.vim/plugged') Plug 'pearofducks/ansible-vim' " install and use neomake linting Plug 'neomake/neomake' call plug#end()

ansible-vim

neomake/neomake

:PlugInstall

:Neomake

Neomake выводит предупреждения и сообщения об ошибках с помощью ShellCheck

Итоги