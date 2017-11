Основы React: всё, что нужно знать для начала работы

var ALPHA, AudioAnalyser, COLORS, MP3_PATH, NUM_BANDS, NUM_PARTICLES, Particle, SCALE, SIZE, SMOOTHING, SPEED, SPIN, TIMES_CALLED, ANALYSER; NUM_PARTICLES = 150; NUM_BANDS = 128; TIMES_CALLED = 0; SMOOTHING = 0.5; MP3_PATH = 'music.mp3'; SCALE = { MIN: 5.0, MAX: 80.0 }; SPEED = { MIN: 0.2, MAX: 1.0 }; ALPHA = { MIN: 0.8, MAX: 0.9 }; SPIN = { MIN: 0.001, MAX: 0.005 }; SIZE = { MIN: 0.5, MAX: 1.25 }; COLORS = [ '#69D2E7', '#1B676B', '#BEF202', '#EBE54D', '#00CDAC', '#1693A5', '#F9D423', '#FF4E50', '#E7204E', '#0CCABA', '#FF006F' ]; function getAnimation(file) { AudioAnalyser = (function() { AudioAnalyser.AudioContext = self.AudioContext || self.webkitAudioContext; AudioAnalyser.enabled = AudioAnalyser.AudioContext != null; function AudioAnalyser(audio, numBands, smoothing) { var src; this.audio = audio != null ? audio : new Audio(); this.numBands = numBands != null ? numBands : 256; this.smoothing = smoothing != null ? smoothing : 0.3; this.audio = document.getElementById('audio'); if (!this.audio) { return; } try { this.audio.src = window.URL.createObjectURL(file); } catch (err) { console.log(err); } this.context = new AudioAnalyser.AudioContext(); this.jsNode = this.context.createScriptProcessor(2048, 1, 1); this.analyser = this.context.createAnalyser(); this.analyser.smoothingTimeConstant = this.smoothing; this.analyser.fftSize = this.numBands * 2; this.bands = new Uint8Array(this.analyser.frequencyBinCount); this.audio.addEventListener( 'play', (function(_this) { return function() { if (TIMES_CALLED === 1) { return; } ANALYSER.start(); TIMES_CALLED++; _this.source = _this.context.createMediaElementSource(_this.audio); _this.source.connect(_this.analyser); _this.analyser.connect(_this.jsNode); _this.jsNode.connect(_this.context.destination); _this.source.connect(_this.context.destination); return (_this.jsNode.onaudioprocess = function() { _this.analyser.getByteFrequencyData(_this.bands); if (!_this.audio.paused) { return typeof _this.onUpdate === 'function' ? _this.onUpdate(_this.bands) : void 0; } }); }; })(this) ); } AudioAnalyser.prototype.start = function() { return this.audio.play(); }; AudioAnalyser.prototype.stop = function() { return this.audio.pause(); }; return AudioAnalyser; })(); Particle = (function() { function Particle(x1, y1) { this.x = x1 != null ? x1 : 0; this.y = y1 != null ? y1 : 0; this.reset(); } Particle.prototype.reset = function() { this.level = 1 + floor(random(4)); this.scale = random(SCALE.MIN, SCALE.MAX); this.alpha = random(ALPHA.MIN, ALPHA.MAX); this.speed = random(SPEED.MIN, SPEED.MAX); this.color = random(COLORS); this.size = random(SIZE.MIN, SIZE.MAX); this.spin = random(SPIN.MAX, SPIN.MAX); this.band = floor(random(NUM_BANDS)); if (random() < 0.5) { this.spin = -this.spin; } this.smoothedScale = 0.0; this.smoothedAlpha = 0.0; this.decayScale = 0.0; this.decayAlpha = 0.0; this.rotation = random(TWO_PI); return (this.energy = 0.0); }; Particle.prototype.move = function() { this.rotation += this.spin; return (this.y -= this.speed * this.level); }; Particle.prototype.draw = function(ctx) { var alpha, power, scale; power = exp(this.energy); scale = this.scale * power; alpha = this.alpha * this.energy * 1.5; this.decayScale = max(this.decayScale, scale); this.decayAlpha = max(this.decayAlpha, alpha); this.smoothedScale += (this.decayScale - this.smoothedScale) * 0.3; this.smoothedAlpha += (this.decayAlpha - this.smoothedAlpha) * 0.3; this.decayScale *= 0.985; this.decayAlpha *= 0.975; ctx.save(); ctx.beginPath(); ctx.translate(this.x + cos(this.rotation * this.speed) * 250, this.y); ctx.rotate(this.rotation); ctx.scale( this.smoothedScale * this.level, this.smoothedScale * this.level ); ctx.moveTo(this.size * 0.5, 0); ctx.lineTo(this.size * -0.5, 0); ctx.lineWidth = 1; ctx.lineCap = 'round'; ctx.globalAlpha = this.smoothedAlpha / this.level; ctx.strokeStyle = this.color; ctx.stroke(); return ctx.restore(); }; return Particle; })(); Sketch.create({ particles: [], setup: function() { var analyser, error, i, intro, j, particle, ref, warning, x, y; for (i = j = 0, ref = NUM_PARTICLES - 1; j <= ref; i = j += 1) { x = random(this.width); y = random(this.height * 2); particle = new Particle(x, y); particle.energy = random(particle.band / 256); this.particles.push(particle); } if (AudioAnalyser.enabled) { try { analyser = new AudioAnalyser(MP3_PATH, NUM_BANDS, SMOOTHING); analyser.onUpdate = (function(_this) { return function(bands) { var k, len, ref1, results; ref1 = _this.particles; results = []; for (k = 0, len = ref1.length; k < len; k++) { particle = ref1[k]; results.push((particle.energy = bands[particle.band] / 256)); } return results; }; })(this); analyser.audio = window.audio; ANALYSER = analyser; intro = document.getElementById('intro'); intro.style.display = 'none'; if ( /Safari/.test(navigator.userAgent) && !/Chrome/.test(navigator.userAgent) ) { warning = document.getElementById('warning2'); return (warning.style.display = 'block'); } } catch (_error) { error = _error; } } else { warning = document.getElementById('warning1'); return (warning.style.display = 'block'); } }, draw: function() { var j, len, particle, ref, results; this.globalCompositeOperation = 'lighter'; ref = this.particles; results = []; for (j = 0, len = ref.length; j < len; j++) { particle = ref[j]; if (particle.y < -particle.size * particle.level * particle.scale * 2) { particle.reset(); particle.x = random(this.width); particle.y = this.height + particle.size * particle.scale * particle.level; } particle.move(); results.push(particle.draw(this)); } return results; } }); } function handleFileSelect(evt) { var files = evt.target.files; getAnimation(files[0]); } getAnimation(null); document .getElementById('files') .addEventListener('change', handleFileSelect, false);