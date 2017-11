Приложение реального времени на Vue.js

код для вывода сведений о фильме или показа сообщения о том, что название фильма не найдено:



<!-- ./src/components/Movie.vue --> <template> <!-- // ... --> <div v-if="loading" class="loader"> <img align="center" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/semantic-ui/0.16.1/images/loader-large.gif" alt="loader"> </div> <div v-else-if="error_message"> <h3><font color="#3AC1EF">▍{{ error_message }}</font></h3> </div> <div class="row" v-else-if="Object.keys(movie).length !== 0" id="movie"> <div class="columns large-7"> <h4> {{ movie.show_title }}</h4> <img :src="movie.poster" :alt="movie.show_title"> </div> <div class="columns large-5"> <p>{{ movie.summary }}</p> <small><strong>Cast:</strong> {{ movie.show_cast }}</small> </div> </div> </template>

<!-- ./src/components/Movie.vue --> <!-- Add "scoped" attribute to limit CSS to this component only --> <style scoped> #movie { margin: 30px 0; } .loader { text-align: center; } </style>

▍B2: загрузка и написание обзоров фильмов

<!-- ./src/components/Review.vue --> <template> <div class="container"> <h4 class="uppercase">reviews</h4> <div class="review" v-for="review in reviews"> <p>{{ review.content }}</p> <div class="row"> <div class="columns medium-7"> <h5>{{ review.reviewer }}</h5> </div> <div class="columns medium-5"> <h5 class="pull-right">{{ review.time }}</h5> </div> </div> </div> </div> </template> <script> const MOCK_REVIEWS = [ { movie_id: 7128, content: 'Great show! I loved every single scene. Defintiely a must watch!', reviewer: 'Jane Doe', time: new Date().toLocaleDateString() } ] export default { name: 'reviews', data () { return { mockReviews: MOCK_REVIEWS, movie: null, review: { content: '', reviewer: '' } } }, computed: { reviews () { return this.mockReviews.filter(review => { return review.movie_id === this.movie }) } } } </script>

<!-- ./src/components/Review.vue --> <template> <div class="container"> <!-- //... --> <div class="review-form" v-if="movie"> <h5>add new review.</h5> <form @submit.prevent="addReview"> <label> Review <textarea v-model="review.content" cols="30" rows="5"></textarea> </label> <label> Name <input v-model="review.reviewer" type="text"> </label> <button :disabled="!review.reviewer || !review.content" type="submit" class="button expanded">Submit</button> </form> </div> <!-- //... --> </div> </template> <script> export default { // .. methods: { addReview () { if (!this.movie || !this.review.reviewer || !this.review.content) { return } let review = { movie_id: this.movie, content: this.review.content, reviewer: this.review.reviewer, time: new Date().toLocaleDateString() } this.mockReviews.unshift(review) } }, //... } </script>

<!-- ./src/components/Review.vue --> <!-- Add "scoped" attribute to limit CSS to this component only --> <style scoped> .container { padding: 0 20px; } .review { border:1px solid #ddd; font-size: 0.95em; padding: 10px; margin: 15px 0 5px 0; } .review h5 { text-transform: uppercase; font-weight: bolder; font-size: 0.7em } .pull-right { float: right; } .review-form { margin-top: 30px; border-top: 1px solid #ddd; padding: 15px 0 0 0; } </style>

▍B3: обмен данными между компонентами

touch ./src/bus.js // ./src/bus.js import Vue from 'vue' const bus = new Vue() export default bus

<!-- ./src/components/Movie.vue --> import bus from '../bus' export default { // ... methods: { fetchMovie (title) { this.loading = true fetch(buildUrl(title)) .then(response => response.json()) .then(data => { this.loading = false this.error_message = '' bus.$emit('new_movie', data.unit) // emit `new_movie` event if (data.errorcode) { this.error_message = `Sorry, movie with title '${title}' not found. Try searching for "Fairy tail" or "The boondocks" instead.` return } this.movie = data }).catch(e => { console.log(e) }) } } }

<!-- ./src/components/Review.vue --> <script> import bus from '../bus' export default { // ... created () { bus.$on('new_movie', movieId => { this.movie = movieId }) }, // ... } </script>

<!-- ./src/App.vue --> <template> <div id="app"> <div class="container"> <div class="heading"> <h2><font color="#3AC1EF">samplevue.</font></h2> <h6 class="subheader">realtime movie reviews with Vue.js and Pusher.</h6> </div> <div class="row"> <div class="columns small-7"> <movie></movie> </div> <div class="columns small-5"> <reviews></reviews> </div> </div> </div> </div> </template> <script> import Movie from './components/Movie' import Reviews from './components/Reviews' export default { name: 'app', components: { Movie, Reviews } } </script> <style> #app .heading { font-family: 'Avenir', Helvetica, Arial, sans-serif; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; text-align: center; color: #2c3e50; margin: 60px 0 30px; border-bottom: 1px solid #eee; } </style>

C: добавление обновлений в реальном времени с использованием Pusher

▍C1: настройка Pusher

▍C2: настройка бэкенда и широковещательная передача событий

npm install -S express body-parser pusher

// ./server.js /* * Инициализация Express */ const express = require('express'); const path = require('path'); const app = express(); const bodyParser = require('body-parser'); app.use(bodyParser.json()); app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true })); app.use(express.static(path.join(__dirname))); /* * Инициализация Pusher */ const Pusher = require('pusher'); const pusher = new Pusher({ appId:'YOUR_PUSHER_APP_ID', key:'YOUR_PUSHER_APP_KEY', secret:'YOUR_PUSHER_SECRET', cluster:'YOUR_CLUSTER' }); /* * Определения маршрута post для создания новых обзоров */ app.post('/review', (req, res) => { pusher.trigger('reviews', 'review_added', {review: req.body}); res.status(200).send(); }); /* * Запуск приложения */ const port = 5000; app.listen(port, () => { console.log(`App listening on port ${port}!`)});

▍C3: создание API-прокси

// config/index.js module.exports = { // ... dev: { // ... proxyTable: { '/api': { target: 'http://localhost:5000', // эту строку надо отредактировать в соответствии с портом, на котором работает ваш сервер changeOrigin: true, pathRewrite: { '^/api': '' } } }, // ... } }

<!-- ./src/components/Review.vue --> <script> // ... export default { // ... methods: { addReview () { if (!this.movie || !this.review.reviewer || !this.review.content) { alert('please make sure all fields are not empty') return } let review = { movie_id: this.movie, content: this.review.content, reviewer: this.review.reviewer, time: new Date().toLocaleDateString() } fetch('/api/review', { method: 'post', body: JSON.stringify(review) }).then(() => { this.review.content = this.review.reviewer = '' }) } // ... }, // ... } </script>

▍C4: прослушивание событий

npm install -S pusher-js

<!-- ./src/components/Review.vue --> <script> import Pusher from 'pusher-js' // импорт Pusher export default { // ... created () { // ... this.subscribe() }, methods: { // ... subscribe () { let pusher = new Pusher('YOUR_PUSHER_APP_KEY', { cluster: 'YOUR_CLUSTER' }) pusher.subscribe('reviews') pusher.bind('review_added', data => { this.mockReviews.unshift(data.review) }) } }, // ... } </script>

Подписка на канал reviews с помощью команды pusher.subscribe('reviews') .



с помощью команды . Прослушивание события review_added с помощью pusher.bind . Тут, в качестве второго аргумента, используется функция обратного вызова. При получении широковещательного сообщения функция обратного вызова вызывается с переданными данными в качестве параметра.



D. Сборка готового проекта

{ // ... "scripts": { "dev": "node server.js & node build/dev-server.js", "start": "node server.js & node build/dev-server.js", // ... } }

