Цифровая Пятница 2017
Привет, Хабр! В конце лета мы придумали, а сейчас уже запустили прикольный формат — первую в истории распродажу онлайн-сервисов для бизнеса — Цифровую Пятницу 2017.
Мы договорились сразу с 85 российскими b2b-вендорами — и они одновременно объявили неделю скидок и специальных условий на свои продукты: CRM-системы, сервисы для управления бизнес-процессами, инструменты интернет-маркетинга, сервисы для сайтов – всего 17 категорий решений.
Наша Пятница идет всего неделю, с 17 по 24 ноября, так что имеет смысл поторопиться, если вы давно откладывали приобретение какого-то нужного вам сервиса из списка.
Мы договорились сразу с 85 российскими b2b-вендорами — и они одновременно объявили неделю скидок и специальных условий на свои продукты: CRM-системы, сервисы для управления бизнес-процессами, инструменты интернет-маркетинга, сервисы для сайтов – всего 17 категорий решений.
Наша Пятница идет всего неделю, с 17 по 24 ноября, так что имеет смысл поторопиться, если вы давно откладывали приобретение какого-то нужного вам сервиса из списка.
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