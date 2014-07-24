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RUWARD
Компания
вчера в 16:14

Цифровая Пятница 2017

    Привет, Хабр! В конце лета мы придумали, а сейчас уже запустили прикольный формат — первую в истории распродажу онлайн-сервисов для бизнеса — Цифровую Пятницу 2017.


    Мы договорились сразу с 85 российскими b2b-вендорами — и они одновременно объявили неделю скидок и специальных условий на свои продукты: CRM-системы, сервисы для управления бизнес-процессами, инструменты интернет-маркетинга, сервисы для сайтов – всего 17 категорий решений.

    Наша Пятница идет всего неделю, с 17 по 24 ноября, так что имеет смысл поторопиться, если вы давно откладывали приобретение какого-то нужного вам сервиса из списка.
    Метки:
    RUWARD 70,10
    Компания
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    Информация
    • Дата основания 07 декабря 2012
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт ruward.ru
    • Численность 11–30 человек
    • Дата регистрации 05 февраля 2013
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