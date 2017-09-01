Работаем по ФЗ-54: Как автоматизировать курьеров с учетом новых требований закона?

В России несколько лет разрабатывался закон об использовании контрольно-кассовой техники (ККТ). И вот уже почти два месяца, как ФЗ-54 вступил в силу.

Если с переходом на новые условия работы в офлайн ритейле всё более-менее понятно, то как отразилось принятие нового закона на мобильных сотрудниках служб доставки? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Как курьеры работали до выхода ФЗ-54 и как теперь?

Итак, какой же новый алгоритм работы с кассами теперь ожидает курьеров, а также как облегчить работу и без того загруженных сотрудников?

Давайте разберемся.

До вступления закона в силу курьер мог приехать к заказчику уже с готовым суммовым чеком без наименования товара и выдать товар. Покупатель не мог быть уверен в легальности доставленного товара и его последующего гарантийного обслуживания. Бывали случаи, когда курьер мог продать клиенту «свой» товар или оказать неучтенную услугу, от этого теряла компания не только свою прибыль, но и репутацию.

Сейчас курьер обязан в течение 5 минут после оплаты товара пробить чек нового образца, который передается облачному оператору фискальных данных (ОФД), в котором будут все необходимые реквизиты компании продавца и покупателю не придется хранить бумажный чек для обращения в гарантийную службу, т.к. всегда можно распечатать его из данных ОФД.

Если раньше достаточно было просто вбить сумму на автономной кассе, то теперь, по требованию ФЗ-54 , чек должен содержать детализацию по каждому товару с указанием наименования и его стоимости. Для этого курьеру необходимо иметь специальное ПО для печати чека.

Остановимся на основных изменениях работы:

Покупка онлайн с оплатой через курьера

Если клиент выбрал товар в интернет-магазине и планирует оплатить покупку электронными или наличными деньгами при получении, курьеру нужно иметь портативную ККТ. В зависимости от предпочтений клиента ему должен быть предоставлен электронный или бумажный чек.

Оплата товара на сайте продавца

Если товар оплачен банковской картой непосредственно на сайте, ситуация меняется. Электронный чек должен быть сгенерирован сайтом и отправлен на электронную почту или мобильный номер заказчика в течение 5 минут. Выдача печатного чека в этом случае необязательна, поэтому курьер доставляет только товар с накладной.

Отказ клиента от части доставленных товаров

Согласно новому закону ФЗ-54 , если заказчик хочет отказаться от всего или от нескольких позиций из списка доставленных товаров до его оплаты, то курьер обязан скорректировать чек на месте и распечатать с учетом этих изменений. Если клиент захочет вернуть какие-то позиции заказа уже после расчета, то курьеру необходимо распечатать новый чек возврата на эти позиции и вернуть денежные средства за них. Ранее чек возврата печатался только в пределах одной смены, по новым требованиям – в любое время.

Работаем в соответствии с ФЗ-54

Как разработчики мобильных бизнес-приложений, мы следим за требованиями законодательства и, естественно, к вступлению в силу закона мы разработали ПО, позволяющее работать в соответствии с ФЗ-54 .

Сейчас можно найти массу решений, позволяющих напечатать он-лайн чек, но наша задача была также автоматизировать работу курьера в комплексе. Так родился продукт DM.Доставка

DM.Доставка — это лицензионный продукт, который состоит из серверной утилиты, устанавливаемой на сервер компании, и приложения, которым оснащен ТСД или мобильное устройство на Android . ПО позволяет автоматизировать весь рабочий процесс от приема заказов до формирования отчетов о проделанной работе.

Принцип работы ПО заключается в следующем:

ПО полностью автоматизирует работу компании по доставке, включая работу с заказами, маршрутами, поручениями, продажи и печати чека по требованиям ФЗ-54.

«DM.Доставка» оптимально распределяет задания между курьерами по заданным условиям, например по районам города закрепленными за конкретными курьерами.

Курьер на своем устройстве видит общий список заказов в порядке приоритета и в виде точек на карте города, может проложить маршрут доставки с учетом пробок на дорогах, используя популярные сервисы (Яндекс.Навигатор, Google).

При необходимости, прямо из приложения можно позвонить клиенту, уточнить адрес или время доставки.



Курьеру в начале смены могут выдать аванс, для размена, данная функция фиксирует средства курьера на начало смены. Все заказы можно отсортировать по времени доставки или по приоритету.

Чек формируется и печатается в соответствии с ФЗ-54 , а данные о нем поступают к ОФД в фоновом режиме. Неотправленный чек хранится в памяти кассы в течение месяца, далее касса заблокируется. Даже если в момент формирования чека нет подключения к интернету, он будет отправлен позже, когда связь появляется, например, по прибытии в офис через Wi-Fi или в зоне действия мобильной связи, через 3G/LTE. Все данные по чекам автоматически отправляются в налоговый орган для контроля.

В ПО реализована функция отмены и возврата позиций в заказе, с уточнением причин отказа и возможной фотофиксации товара камерой устройства.

При расчете можно выбрать способ оплаты – картой или наличными, а также смешанный. В ПО интегрировано с сервисом мобильного эквайринга «Pay-Me» . Сдача подсчитывается автоматически, что исключает возможность ошибок.

По окончании смены формируется отчет о проделанной работе курьера, с детальной информацией о количестве наличных средств для сдачи в кассу предприятия, количестве выполненных заказов, возвращенном товаре и т.д. В программе хранятся предыдущие отчеты курьера.

Фишки

Большинство разработчиков предлагают лицензирование с привязкой к конкретному устройству (отдельный телефон). Это неудобно, особенно при сменном графике работы и текучке курьеров. В «DM.Доставка» лицензирование происходит на определенное количество подключений, это удобнее и эффективнее, так как уже в сервисной программе можно указывать, какому устройству (телефону/тсд) предоставить лицензию сегодня.

Помимо заказов, курьер может выполнять простые поручения, которые не связанные с оплатой заказа. Например «Заехать в офис, забрать документы» или любое другое.

Статусы выполнения заказов в режиме онлайн поступают в товароучетную систему и различаются цветовой схемой.

Все перемещения курьеров при желании, фиксируются и выводятся на карту в товароучетной системе. Всегда есть возможность посмотреть, где и в какое время находился курьер.

Бывают ситуации когда у курьера сломалась машина или еще по каким-то причинам он не сможет доставить заказ, чтобы покупатель получил вовремя свой заказ, в нашем ПО реализован функционал передачи заказа или в «Свободные» ( и тогда как в службе такси, другие курьеры его увидят и смогут взять его себе в работу) или указать конкретного курьера, кто выполнит доставку. В случае если курьер не успел доставить в срок взятый заказ, есть возможность его «Закрепить» и доставить его на следующий день, в этом случае заказ останется в списке принятых заданий, даже после завершения смены.

«Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать»

Конечно, мы понимаем, что всегда очень важно увидеть, как работает ПО изнутри. Мы предлагаем хабровчанам установить Демо-версию ПО , ознакомиться с интерфейсом и функционалом. Для нас очень важен фидбэк пользователей. Будем рады, если специалисты сообщества напишут свои отзывы или предложения! Обещаем всё самое интересное и полезное включить в следующие релизы нашего продукта!