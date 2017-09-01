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вчера в 17:29 Разработка

Работаем по ФЗ-54: Как автоматизировать курьеров с учетом новых требований закона?

    В России несколько лет разрабатывался закон об использовании контрольно-кассовой техники (ККТ). И вот уже почти два месяца, как ФЗ-54 вступил в силу.


    Если с переходом на новые условия работы в офлайн ритейле всё более-менее понятно, то как отразилось принятие нового закона на мобильных сотрудниках служб доставки? Об этом и пойдет речь в данной статье.


    Система автоматизации

    Как курьеры работали до выхода ФЗ-54 и как теперь?


    Итак, какой же новый алгоритм работы с кассами теперь ожидает курьеров, а также как облегчить работу и без того загруженных сотрудников?


    Давайте разберемся.


    До вступления закона в силу курьер мог приехать к заказчику уже с готовым суммовым чеком без наименования товара и выдать товар. Покупатель не мог быть уверен в легальности доставленного товара и его последующего гарантийного обслуживания. Бывали случаи, когда курьер мог продать клиенту «свой» товар или оказать неучтенную услугу, от этого теряла компания не только свою прибыль, но и репутацию.


    Сейчас курьер обязан в течение 5 минут после оплаты товара пробить чек нового образца, который передается облачному оператору фискальных данных (ОФД), в котором будут все необходимые реквизиты компании продавца и покупателю не придется хранить бумажный чек для обращения в гарантийную службу, т.к. всегда можно распечатать его из данных ОФД.

    Если раньше достаточно было просто вбить сумму на автономной кассе, то теперь, по требованию ФЗ-54 , чек должен содержать детализацию по каждому товару с указанием наименования и его стоимости. Для этого курьеру необходимо иметь специальное ПО для печати чека.


    Остановимся на основных изменениях работы:


    • Покупка онлайн с оплатой через курьера

    Если клиент выбрал товар в интернет-магазине и планирует оплатить покупку электронными или наличными деньгами при получении, курьеру нужно иметь портативную ККТ. В зависимости от предпочтений клиента ему должен быть предоставлен электронный или бумажный чек.


    Автоматизация курьеров

    • Оплата товара на сайте продавца

    Если товар оплачен банковской картой непосредственно на сайте, ситуация меняется. Электронный чек должен быть сгенерирован сайтом и отправлен на электронную почту или мобильный номер заказчика в течение 5 минут. Выдача печатного чека в этом случае необязательна, поэтому курьер доставляет только товар с накладной.


    Оплата товара на сайте продавца

    • Отказ клиента от части доставленных товаров

    Согласно новому закону ФЗ-54 , если заказчик хочет отказаться от всего или от нескольких позиций из списка доставленных товаров до его оплаты, то курьер обязан скорректировать чек на месте и распечатать с учетом этих изменений. Если клиент захочет вернуть какие-то позиции заказа уже после расчета, то курьеру необходимо распечатать новый чек возврата на эти позиции и вернуть денежные средства за них. Ранее чек возврата печатался только в пределах одной смены, по новым требованиям – в любое время.


    Чек возврата

    Работаем в соответствии с ФЗ-54


    Как разработчики мобильных бизнес-приложений, мы следим за требованиями законодательства и, естественно, к вступлению в силу закона мы разработали ПО, позволяющее работать в соответствии с ФЗ-54 .


    Сейчас можно найти массу решений, позволяющих напечатать он-лайн чек, но наша задача была также автоматизировать работу курьера в комплексе. Так родился продукт DM.Доставка


    DM.Доставка — это лицензионный продукт, который состоит из серверной утилиты, устанавливаемой на сервер компании, и приложения, которым оснащен ТСД или мобильное устройство на Android . ПО позволяет автоматизировать весь рабочий процесс от приема заказов до формирования отчетов о проделанной работе.

    Интерфейс программного решения «DM.Доставка»

    Принцип работы ПО заключается в следующем:


    ПО полностью автоматизирует работу компании по доставке, включая работу с заказами, маршрутами, поручениями, продажи и печати чека по требованиям ФЗ-54.


    «DM.Доставка» оптимально распределяет задания между курьерами по заданным условиям, например по районам города закрепленными за конкретными курьерами.


    Курьер на своем устройстве видит общий список заказов в порядке приоритета и в виде точек на карте города, может проложить маршрут доставки с учетом пробок на дорогах, используя популярные сервисы (Яндекс.Навигатор, Google).


    При необходимости, прямо из приложения можно позвонить клиенту, уточнить адрес или время доставки.


    Проложенные маршруты в ПО «DM.Доставка»

    Курьеру в начале смены могут выдать аванс, для размена, данная функция фиксирует средства курьера на начало смены. Все заказы можно отсортировать по времени доставки или по приоритету.


    Выдача аванса курьеру в ПО «DM.Доставка»

    Чек формируется и печатается в соответствии с ФЗ-54 , а данные о нем поступают к ОФД в фоновом режиме. Неотправленный чек хранится в памяти кассы в течение месяца, далее касса заблокируется. Даже если в момент формирования чека нет подключения к интернету, он будет отправлен позже, когда связь появляется, например, по прибытии в офис через Wi-Fi или в зоне действия мобильной связи, через 3G/LTE. Все данные по чекам автоматически отправляются в налоговый орган для контроля.

    В ПО реализована функция отмены и возврата позиций в заказе, с уточнением причин отказа и возможной фотофиксации товара камерой устройства.


    Отмена позиции в ПО «DM.Доставка»

    При расчете можно выбрать способ оплаты – картой или наличными, а также смешанный. В ПО интегрировано с сервисом мобильного эквайринга «Pay-Me» . Сдача подсчитывается автоматически, что исключает возможность ошибок.


    ПО «DM.Доставка» и сервис мобильного эквайринга «Pay-Me»

    По окончании смены формируется отчет о проделанной работе курьера, с детальной информацией о количестве наличных средств для сдачи в кассу предприятия, количестве выполненных заказов, возвращенном товаре и т.д. В программе хранятся предыдущие отчеты курьера.


    Отчет по проделанной работе в ПО «DM.Доставка»

    Фишки


    Большинство разработчиков предлагают лицензирование с привязкой к конкретному устройству (отдельный телефон). Это неудобно, особенно при сменном графике работы и текучке курьеров. В «DM.Доставка» лицензирование происходит на определенное количество подключений, это удобнее и эффективнее, так как уже в сервисной программе можно указывать, какому устройству (телефону/тсд) предоставить лицензию сегодня.

    Лицензирование в ПО «DM.Доставка»

    Помимо заказов, курьер может выполнять простые поручения, которые не связанные с оплатой заказа. Например «Заехать в офис, забрать документы» или любое другое.


    Поручения в ПО «DM.Доставка»

    Поручения в ПО «DM.Доставка»

    Статусы выполнения заказов в режиме онлайн поступают в товароучетную систему и различаются цветовой схемой.


    Статусы выполнения заказов в ПО «DM.Доставка»

    Все перемещения курьеров при желании, фиксируются и выводятся на карту в товароучетной системе. Всегда есть возможность посмотреть, где и в какое время находился курьер.


    Перемещения курьеров в ПО «DM.Доставка»

    Бывают ситуации когда у курьера сломалась машина или еще по каким-то причинам он не сможет доставить заказ, чтобы покупатель получил вовремя свой заказ, в нашем ПО реализован функционал передачи заказа или в «Свободные» ( и тогда как в службе такси, другие курьеры его увидят и смогут взять его себе в работу) или указать конкретного курьера, кто выполнит доставку. В случае если курьер не успел доставить в срок взятый заказ, есть возможность его «Закрепить» и доставить его на следующий день, в этом случае заказ останется в списке принятых заданий, даже после завершения смены.


    Передача заказа в ПО «DM.Доставка»

    «Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать»


    Конечно, мы понимаем, что всегда очень важно увидеть, как работает ПО изнутри. Мы предлагаем хабровчанам установить Демо-версию ПО , ознакомиться с интерфейсом и функционалом. Для нас очень важен фидбэк пользователей. Будем рады, если специалисты сообщества напишут свои отзывы или предложения! Обещаем всё самое интересное и полезное включить в следующие релизы нашего продукта!
    Метки:
    Компания Сканпорт 38,06
    Компания
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    Комментарии 1
    • 0
      Откуда опять вылез миф про 5 минут?

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      Информация
      • Локация Москва
        Россия
      • Сайт scanport.ru
      • Численность 11–30 человек
      • Дата регистрации 24 августа 2017
      Блог на Хабрахабре
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