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Компания Сканпорт
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17 ноября в 13:43

Автоматизация склада в Bosch Rexroth: ПО, железо, интеграция

Лидерами не рождаются, ими становятся, и достигают этого те, кто стремится к совершенству. Немецкая компания Bosch Rexroth известна во всем мире, однако это не мешает ей и дальше работать над оптимизацией бизнес-процессов. Проблемы складского учета, знакомые каждой организации, затронули и российское представительство этой компании с крупным офисно-логистическим центром в городе Химки Московской области.

Команде Сканпорт поставили ответственную задачу – автоматизировать главные складские процессы на крупном логистическом складе компании. Представляем кейс с подробным описанием ключевых моментов и результатов нашей работы.

Bosch Rexroth выпускает разногабаритную продукцию: для ее учета нужен особый подход

Какие проблемы предстояло решить


Bosch Rexroth занимается изготовлением и сервисным обслуживанием специализированного оборудования: электроприводов, гидравлических компонентов, сборочных и конвейерных линий, систем управления. Товары компании разногабаритные, что усложняет их хранение и перемещение. Но это была, как показало бизнес-обследование на объекте, далеко не единственная проблема.

  • Из-за неправильно организованной приемки товары оказывались не на своих местах, что впоследствии затрудняло их поиск.
  • Сотрудники тратили много времени, чтобы вручную распределить места хранения.
  • Из-за нерационального использования значительная часть площадей простаивала.
  • Инвентаризация занимала много времени, сопровождалась ошибками персонала.
  • Заказы комплектовали вручную, требовалось много усилий на поиск нужных позиций по списку (и он не всегда был успешным).
  • Ошибки возникали и на этапе упаковки/маркировки, что негативно сказывалось на репутации компании из-за большого процента возвратов.

Какие поставили первоочередные задачи


Бизнес-обследование показало, что сложности возникают в основном из-за отсутствия системы адресного хранения и автоматизированного учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ). С ее внедрением, по прогнозам, можно было решить практически все проблемы. Поэтому мы поставили перед собой такие задачи:

  1. Организовать удобное и эргономичное адресное хранение ТМЦ.
  2. Сократить сроки проведения инвентаризации.

В таких случаях необходимо адресное хранение


Что мы предложили руководству склада Bosch Rexroth


Прежде чем что-либо предлагать, мы внимательно изучили бизнес-процессы, определили требования к организации работы офисно-складского комплекса, описали алгоритмы и разработали складскую топологию. В результате порекомендовали оборудование и ПО для автоматизации, которое оптимально подходило для реализации поставленных задач:

  • программное обеспечение DataMobile с гибкими настройками и простотой применения;
  • терминалы сбора данных Honeywell Dolphin 6500, а также модификация Honeywell Dolphin 75e на базе ОС Android.

Чего мы добились: коротко по каждой задаче


1. Простое и эффективное адресное хранение (приемка, маркировка, размещение).
Каждый объект мы промаркировали внутренними этикетками, напечатанными на мобильном принтере. Теперь товар, поступивший на склад, автоматически получает конкретный адрес хранения – эта информация отображается в учетной системе.

Артикулы ТМЦ на производственных этикетках используются в дальнейшем для первоначального поиска продукции в программе и маркировке штрихкодами. Эту работу больше не нужно делать вручную. Крупные поставки в этой схеме можно принимать поэтапно, привлекая несколько операторов, что повышает производительность склада.

Штрихкод на товаре – как компас в пустыне


2. Легкое и безошибочное перемещение товара по складу.
У каждого адресного места хранения собственный штрихкод, закрепленный в системе, поэтому внутренние перемещения товаров больше не вызывают сложностей и не создают путаницы. Главное – работать с ТСД и фиксировать изменения местоположения ТМЦ.

3. Быстрая и эффективная инвентаризация.
ПО DataMobile выполняет инвентаризацию в три этапа.

Начальный – общий пересчет объектов по местам хранения.
Второй этап проходит на участках, где обнаружены расхождения с учетным количеством.
Если и после этого остались несоответствия, их уточняют на третьем этапе.

Такой подход повысил точность инвентаризации, а внедрение автоматизированных средств серьезно снизило количество ошибок по вине человеческого фактора и сократило время на проведение инвентаризации.

Ураган, цунами, тайфун? Вовсе нет! Проблемная инвентаризация теперь в прошлом


4. Упрощенное формирование заказов.
Заказы на сборку формируются автоматически – с помощью ТСД, считывающего штрихкоды мест хранения. Чтобы собрать наименования на отдельном участке, нет необходимости долго искать товар по ячейкам: система сама подскажет, что где хранится.

Полная комплектация заказов.
Итак, товары для заказа собраны. Система DataMobile помогает сформировать и наполнить упаковочные места с учетом характеристик по весу и размеру. Все готово? ТСД проконтролирует правильность сборки при упаковке продукции: возвраты из-за некорректного комплектования заказа исключены!

Как выглядят на практике обновленные складские бизнес-процессы, смотрите в видеоролике:



Как мы это сделали: технические нюансы


  • Для реализации проекта наша команда создала в товароучетной системе Bosch Rexroth отдельный контур складских документов и справочников.
  • Мы обеспечили бесперебойную работу сети Wi-Fi по всей территории офисно-логистического центра, чтобы каждый сотрудник мог в любой момент получить в системе задание и выполнить его.
  • ПО DataMobile учитывает и новую систему автоматизированного хранения на складе заказчика – “Modula”, задания на ТСД могут приходить на адреса данной системы. Это расширило возможности автоматизации и позволило снизить затраты на закупку нового оборудования.

Для автоматизации склада необходимо покрыть территорию сетью Wi-Fi


Результаты


С внедрением системы адресного хранения на базе ПО DataMobile в складском центре Bosch Rexroth достигнуты следующие цели:

  • Весь процесс товародвижения – приемка, перемещение, формирование заказа – взят под контроль за счет маркировки всех ТМЦ штрихкодами.
  • Инвентаризации проводятся с более точными результатами благодаря нескольким этапам сверки.
  • Все бизнес-процессы – от приемки и маркировки до отправки и инвентаризации – проводятся за короткие сроки.
  • Уменьшилось число недостач и пересортиц, что положительно сказалось на общем балансе и прибыльности компании.
  • Формирование аналитических отчетов для системы KPI поставлено на поток.
  • Оказали помощь руководству в организации эффективной системы мотивации персонала.

Автоматизировать таким образом можно практически любой склад. Программное обеспечение для автоматизации отлично справляется со своей задачей, а мы поможем подобрать правильное оборудование, внедрить его и наладить процесс.
Метки:
Компания Сканпорт 34,86
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Комментарии 1
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    1. На базе какого решения была построена сеть Wi-Fi?
    2. Почему часть ТСД на Android?
    3. Чем обусловлен выбор ТСД Honeywell, вместо, скажем, CHIPTER или Zebra?

    Благодарю за ответы.

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    Информация
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт scanport.ru
    • Численность 11–30 человек
    • Дата регистрации 24 августа 2017
    Блог на Хабрахабре
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