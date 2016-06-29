Обзор всех инструментов разработчика Chrome DevTools
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Начинающему JS разработчику чаще всего не понятно назначение всех инструментов, которые ему предоставляет браузер. Да и относительно опытный разработчик, если в основном решает однотипные задачи вряд ли может похвастаться, что регулярно пользуется всеми возможностями которые ему предоставляют инструменты разработчика браузера. Однако познакомиться с ними было бы крайне полезно хотя бы для того, чтобы при решении каких то новых проблем Вы сразу же знали где искать ответ, а более подробно изучив тонкости каждого из них, Вы сможете поднять свою производительность труда на новый уровень.
Отдельно бы хотелось отметить, что DevTools находится в постоянной активной разработке поэтому название инструментов/панелей/вкладок, как и их наличие в целом или способ доступа к ним со временем может быть изменен. Поэтому не стоит пугаться, если на момент прочтения Вами этой статьи DevTools будет незначительно отличатся от того что указано в описании или на скриншотах в этой статье.
Используется для выбора и редактирования любых HTML элементов на странице. Позволяет свободно манипулировать DOM и CSS.
Вкладка содержит две кнопки: Выбор элемента с помощью курсора и Переключение в режим выбора устройств, она пригодится при разработке адаптивных интерфейсов, мобильных версий сайтов или для тестирования страниц с разным разрешением монитора. При выборе любого DOM элемента на вкладке Styles будет отображаться все CSS правила применяемые к нему, в том числе и неактивные. Все правила разбиты на блоки и упорядочены по убыванию специфичности селектора. Можно на лету менять значения, деактивировать и дописывать новые правила и смотреть как это влияет на отображение. Также для выбранного элемента DOM доступно еще несколько вкладок: Event Listeners — содержит все события относящиеся к данному элементу, DOM Breakpoints — точки останова для элемента и Properties — список всех свойств для элемента. Также могут быть дополнительные вкладки добавляемые расширениями для Chrome.
Ключевые возможности:
Необходима для логирования диагностической информации в процессе разработки или взаимодействие с JavaScript на странице. Также все ошибки в JavaScript коде, будут выводится здесь с указанием файла и конкретного места в нем где произошла ошибка. Так же в консоль можно выводить XHR запросы. Есть возможность сохранять логи в отдельный файл.
Консоль содержит ряд инструментов и настроек для фильтрации выводимых сообщений, очистки консоли и запрета очистки логов при перезагрузке страницы — Preserve log.
Также консоль может отобразить/скрыть в виде отдельной вкладки находясь на любой другой вкладке и не покидая ее нажав клавишу Esc.
В данной статье мы не будем затрагивать большую тему возможностей API console и других более продвинутых ее возможностей, с ними можно ознакомится в следующей статье или в официальной документации.
Ключевые возможности:
Инструмент Sources представляет собой своего рода IDE, где мы можем посмотреть все файлы подключенные на нашей странице. Мы можем посмотреть их содержимое, отредактировать код, скопировать его или сохранить измененный файл, как новый файл. Данную вкладку можно использовать и как полноценный редактор кода подключаясь к локальным файлам через Workspaces.
Также Sources используется для отладки JavaScript используя брейкпоинты. Для работы с брейкпоинтами предусмотрено большое количество специальных кнопок и доп. возможностей о которых больше можно узнать в официальной документации.
Ключевые возможности:
Позволяет мониторить процесс загрузки страницы и всех файлов которые подгружаются при загрузке. Ее удобно использовать для оптимизация загрузки страниц и мониторинг запросов.
На панели отображается таблица всех запросов к данным и файлам, над ней располагаются кнопки для фильтрации нужных Вам запросов, очистки таблицы или включения/отключения записи запросов, кнопки управления отображением таблицы. Также есть дополнительные переключатели: Preserve log — не очищать таблицу при перезагрузке страницы, Disable cache — отключить кэш браузера (будет работать только при открытом Dev Tools), Offline — эмулирует отсутствие интернета, также соседний переключатель позволяющий эмулировать скорость скачивания/загрузки данных и ping для различных типов сетей.
Под таблицей указано количество всех запросов, общее количество загруженных данных, общее время загрузки всех данных, время загрузки и построения DOM дерева и время загрузки всех ресурсов влияющих на отображение этой страницы.
Ключевые возможности:
Панель отображает таймлайн использования сети, выполнения JavaScript кода и загрузки памяти. После первоначального построения графиков таймлайн, будут доступны подробные данные о выполнение кода и всем жизненном цикле страницы. Будет возможно ознакомится с временем исполнения отдельных частей кода, появится возможность выбрать отдельный промежуток на временной шкале и ознакомится с тем какие процессы происходили в этот момент.
Инструмент применяется для улучшение производительности работы Вашей страницы в целом.
Ключевые возможности:
Содержит несколько различных профайлеров для отслеживания нагрузки которую оказывает выполнение кода на систему:
JavaScript CPU Profiler (был вынесен в отдельную панель JavaScript Profiler ) — позволяет узнать сколько процессорного времени занимает выполнение различных частей вашего JS кода.
Take Heap Snapshot — показывает распределение памяти среди JS объектов и связанные с ним элементы DOM.
Record Allocation Timeline — записывает и отображает распределение памяти между переменными в коде. Эффективен для устранения утечек памяти.
Record Allocation Profile — записывает и отображает распределение памяти на выполнение отдельных JS функций.
Ключевые возможности:
Вкладка для инспектирования и очистки всех загруженных ресурсов, включая IndexedDB или Web SQL базы данных, local и session storage, куков, кэша приложения, изображений, шрифтов и таблиц стилей.
Ключевые возможности:
На вкладке можно ознакомится с протоколом безопасности при его наличии и просмотреть данные о сертификате безопасности, если он есть.
Инструмент используется для отладки проблем смешанного контента, проблем сертификатов и прочее.
Ключевые возможности:
После выбора нужных настроек и нажатия кнопки Run панель аудита анализирует как загружается страница и затем предоставляет предложения по оптимизации для уменьшения времени загрузки страницы и увеличению ее отзывчивости.
Анализируются такие параметры как: кэширование ресурсов, gzip сжатие, наличие неиспользуемых частей JS кода и CSS правил и много других параметров. Далее пользователю выводится сгруппированных список рекомендаций за счет выполнения которых можно существенно оптимизировать скорость загрузки и отзывчивости страницы.
Отдельно бы хотелось отметить, что DevTools находится в постоянной активной разработке поэтому название инструментов/панелей/вкладок, как и их наличие в целом или способ доступа к ним со временем может быть изменен. Поэтому не стоит пугаться, если на момент прочтения Вами этой статьи DevTools будет незначительно отличатся от того что указано в описании или на скриншотах в этой статье.
Панель Elements
Используется для выбора и редактирования любых HTML элементов на странице. Позволяет свободно манипулировать DOM и CSS.
Вкладка содержит две кнопки: Выбор элемента с помощью курсора и Переключение в режим выбора устройств, она пригодится при разработке адаптивных интерфейсов, мобильных версий сайтов или для тестирования страниц с разным разрешением монитора. При выборе любого DOM элемента на вкладке Styles будет отображаться все CSS правила применяемые к нему, в том числе и неактивные. Все правила разбиты на блоки и упорядочены по убыванию специфичности селектора. Можно на лету менять значения, деактивировать и дописывать новые правила и смотреть как это влияет на отображение. Также для выбранного элемента DOM доступно еще несколько вкладок: Event Listeners — содержит все события относящиеся к данному элементу, DOM Breakpoints — точки останова для элемента и Properties — список всех свойств для элемента. Также могут быть дополнительные вкладки добавляемые расширениями для Chrome.
Ключевые возможности:
- Просмотр и редактирование в лайв режиме любого элемента DOM.
- Просмотр и изменение CSS правил применяемых к любому выбранному элементу в панели Styles.
- Просмотр всего списка событий и свойств для элемента на соответствующих вкладках.
Панель Console
Необходима для логирования диагностической информации в процессе разработки или взаимодействие с JavaScript на странице. Также все ошибки в JavaScript коде, будут выводится здесь с указанием файла и конкретного места в нем где произошла ошибка. Так же в консоль можно выводить XHR запросы. Есть возможность сохранять логи в отдельный файл.
Консоль содержит ряд инструментов и настроек для фильтрации выводимых сообщений, очистки консоли и запрета очистки логов при перезагрузке страницы — Preserve log.
Также консоль может отобразить/скрыть в виде отдельной вкладки находясь на любой другой вкладке и не покидая ее нажав клавишу Esc.
В данной статье мы не будем затрагивать большую тему возможностей API console и других более продвинутых ее возможностей, с ними можно ознакомится в следующей статье или в официальной документации.
Ключевые возможности:
- Использование консоли как отдельной панели или как окна рядом с любой другой панелью.
- Возможность группировать большое колличество сообщения или выведите их на отдельных строках.
- Очистка всех логов или сохранения их между перезагрузкой страниц, сохранение логов в отдельный файл.
- Фильтрация по типу сообщения или по регулярному выражению.
- Логирование XHR запросов.
Панель Sources
Инструмент Sources представляет собой своего рода IDE, где мы можем посмотреть все файлы подключенные на нашей странице. Мы можем посмотреть их содержимое, отредактировать код, скопировать его или сохранить измененный файл, как новый файл. Данную вкладку можно использовать и как полноценный редактор кода подключаясь к локальным файлам через Workspaces.
Также Sources используется для отладки JavaScript используя брейкпоинты. Для работы с брейкпоинтами предусмотрено большое количество специальных кнопок и доп. возможностей о которых больше можно узнать в официальной документации.
Ключевые возможности:
- Отладка Вашего кода с помощью брейкпоинтов.
- Использование браузера в качестве IDE с помощью Workspaces.
- Запуск сниппетов с любой страницы.
Панель Network
Позволяет мониторить процесс загрузки страницы и всех файлов которые подгружаются при загрузке. Ее удобно использовать для оптимизация загрузки страниц и мониторинг запросов.
На панели отображается таблица всех запросов к данным и файлам, над ней располагаются кнопки для фильтрации нужных Вам запросов, очистки таблицы или включения/отключения записи запросов, кнопки управления отображением таблицы. Также есть дополнительные переключатели: Preserve log — не очищать таблицу при перезагрузке страницы, Disable cache — отключить кэш браузера (будет работать только при открытом Dev Tools), Offline — эмулирует отсутствие интернета, также соседний переключатель позволяющий эмулировать скорость скачивания/загрузки данных и ping для различных типов сетей.
Под таблицей указано количество всех запросов, общее количество загруженных данных, общее время загрузки всех данных, время загрузки и построения DOM дерева и время загрузки всех ресурсов влияющих на отображение этой страницы.
Ключевые возможности:
- Возможность отключить кэширование или установление ограничения пропускной способности.
- Получение подробной таблицы с информацией о каждом запросе.
- Фильтрация и поиск по всему списку запросов.
Панель Performance
Панель отображает таймлайн использования сети, выполнения JavaScript кода и загрузки памяти. После первоначального построения графиков таймлайн, будут доступны подробные данные о выполнение кода и всем жизненном цикле страницы. Будет возможно ознакомится с временем исполнения отдельных частей кода, появится возможность выбрать отдельный промежуток на временной шкале и ознакомится с тем какие процессы происходили в этот момент.
Инструмент применяется для улучшение производительности работы Вашей страницы в целом.
Ключевые возможности:
- Возможность сделать запись чтобы проанализировать каждое событие, которое произошло после загрузки страницы или взаимодействия с пользователем.
- Возможность просмотреть FPS, загрузку CPU и сетевые запросы в области Overview.
- Щелкните по событию в диаграмме, чтобы посмотреть детали об этом.
- Возможность изменить масштаб таймлайн, чтобы сделать анализ проще.
Панель Memory и JavaScript Profiler
Содержит несколько различных профайлеров для отслеживания нагрузки которую оказывает выполнение кода на систему:
JavaScript CPU Profiler (был вынесен в отдельную панель JavaScript Profiler ) — позволяет узнать сколько процессорного времени занимает выполнение различных частей вашего JS кода.
Take Heap Snapshot — показывает распределение памяти среди JS объектов и связанные с ним элементы DOM.
Record Allocation Timeline — записывает и отображает распределение памяти между переменными в коде. Эффективен для устранения утечек памяти.
Record Allocation Profile — записывает и отображает распределение памяти на выполнение отдельных JS функций.
Ключевые возможности:
Панель Application
Вкладка для инспектирования и очистки всех загруженных ресурсов, включая IndexedDB или Web SQL базы данных, local и session storage, куков, кэша приложения, изображений, шрифтов и таблиц стилей.
Ключевые возможности:
- Быстрая очистка хранилищ и кэша.
- Инспектирование и управление хранилищами, базами данных и кэшем.
- Инспектирование и удаление файлов cookie.
Панель Security
На вкладке можно ознакомится с протоколом безопасности при его наличии и просмотреть данные о сертификате безопасности, если он есть.
Инструмент используется для отладки проблем смешанного контента, проблем сертификатов и прочее.
Ключевые возможности:
- Окно Security Overview быстро подскажет безопасна ли текущая страница или нет.
- Возможность просмотреть отдельные источники, чтобы просмотреть соединение и детали сертификата (для безопасных источников) или узнать, какие запросы не защищены (для небезопасных источников).
Панель Audits
После выбора нужных настроек и нажатия кнопки Run панель аудита анализирует как загружается страница и затем предоставляет предложения по оптимизации для уменьшения времени загрузки страницы и увеличению ее отзывчивости.
Анализируются такие параметры как: кэширование ресурсов, gzip сжатие, наличие неиспользуемых частей JS кода и CSS правил и много других параметров. Далее пользователю выводится сгруппированных список рекомендаций за счет выполнения которых можно существенно оптимизировать скорость загрузки и отзывчивости страницы.
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