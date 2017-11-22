Как сделать простую трехмерную игрушку на Unity за два дня

Идея

Команда

Устройство

// playerCamera - камера, привязанная к игроку // flyingCamera - камера, не привязанная к игроку // source - исходный вектор направления камеры // target - конечный вектор направления камеры // positionSource - исходный вектор положения камеры // positionTarget - конечный вектор положения камеры // tablet - объект, к которому перемещаем камеру. В нашем случае - планшет на двери. // spaceBeforeTablet - расстояние между конечным положением камеры и планшетом float spaceBeforeTablet = 0.5f; playerCamera.gameObject.SetActive(false); flyingCamera.gameObject.SetActive(true); Vector3 source = flyingCamera.transform.forward; // Следующая строка задает направление от игрока перпендикулярно к передней поверхности объекта. // У нас передняя поверхность объекта по осям не совпала с фактической передней поверхностью, // на которой расположен "экран" со словом. Поэтому повернули вектор вокруг вертикальной оси. // Если бы совпала - повернули бы на 180 градусов. Была бы направлена в другой бок - на -90. Vector3 target = Quaternion.AngleAxis(90, Vector3.up) * tablet.transform.forward; Vector3 positionSource = flyingCamera.transform.position; Vector3 positionTarget = tablet.transform.position - target * spaceBeforeTablet; StartCoroutine(MoveCamera(flyingCamera, source, target, positionSource, positionTarget, null));

public IEnumerator MoveCamera( Camera camera, Vector3 source, Vector3 target, Vector3 positionSource, Vector3 positionTarget, Camera cameraToActivateInTheEnd) { float animationStart = Time.time; float animationEnd = animationStart + cameraAnimationDuration; while (Time.time < animationEnd) { float phase = (Time.time - animationStart) / cameraAnimationDuration; camera.transform.forward = Vector3.Lerp(source, target, phase); camera.transform.position = Vector3.Lerp(positionSource, positionTarget, phase); yield return new WaitForEndOfFrame(); } camera.transform.forward = target; camera.transform.position = positionTarget; if (cameraToActivateInTheEnd != null) { flyingCamera.gameObject.SetActive(false); cameraToActivateInTheEnd.gameObject.SetActive(true); } }

Vector3 source = flyingCamera.transform.forward; Vector3 target = playerCamera.transform.forward; Vector3 positionSource = flyingCamera.transform.position; Vector3 positionTarget = playerCamera.transform.position; StartCoroutine(MoveCamera(flyingCamera, source, target, positionSource, positionTarget, playerCamera));

Результат