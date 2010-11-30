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Softline
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вчера в 17:10

Google, Softline, GDG и #tceh организуют второй «Google Cloud Developer Meetup»



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    А вот и долгожданный анонс второго митапа. Вы просили — мы сделали!

    Вечер пятницы 8 декабря пройдет в отличной компании — не пропустите митап по Google Cloud для разработчиков, который пройдет в Москве. Мы с Google, GDG, #tceh и другими партнерами приготовили много интересного и не забыли про большой вместительный зал на 300 человек. За вход и спрос денег не берем. Но советуем регистрироваться заранее, потому что в прошлый раз все свободные места расхватали как горячие пирожки.


    Причем тут Softline? Компания Softline уже 10 лет является партнером Google, единственным Premier партнером на территории России и СНГ, сделала возможным оплату Google Cloud Platform по безналу в локальной валюте с оформлением всех бухгалтерских документов. Softline является Cloud-провайдером и умеет делать «Российскую прописку» зарубежным облачным сервисам.

    Митап будет интересен разработчикам, которые уже используют облака и для тех, кто еще только думает об этом. Да-да, сторонники AWS и Azure, и вас мы тоже сможем удивить!

    В программе:

    Константин Драволин, GDG Moscow Leader
    Что такое Google Developers Group (GDG)?
    Расскажу, какие знания можно получить в Google Developers Group, как стать частью сообщества, и что вам это даст.

    Роман Гаян, Никита Грехов, BDM Google Cloud Platform Softline
    Обзор GCP для разработчиков
    Расскажем, какие инструменты разработки предлагает Google Cloud Platform, сделаем краткий обзор компонентов GCP, поговорим про отличия от других платформ.

    Дмитрий Новаковский, Google Customer Engineer, Google Amsterdam
    Олег Ивонин, Cloud Web Solutions Engineer, Google Amsterdam
    Live demo: Continuous Delivery Pipelines with Spinnaker and Container Engine
    Лайв вокруг свежеопубликованного CI/CD солюшна — покажем, как создавать непрерывный процесс, используя Google Container Engine, Google Cloud Source Repositories, Google Cloud Container Builder и Spinnaker.

    Дмитрий Новаковский, Google Customer Engineer, Google Amsterdam
    Google Cloud Spanner: Going global with relational database
    Долгое время считалось, что не существует реляционной базы данных, которая бы поддерживала транзакции масштабом в несколько регионов. Ну вы знаете — Теорема CAP, скорость света и т.п. В этой сессии я проведу что-то вроде «Spanner 101» — расскажу об аккуратно рвущей этот шаблон технологии Cloud Spanner от Google, как она работает и что делает, как ее использовать, где применять (а где не стоит).

    Каторгин Виталий, Head Of Development, DocDoc
    Гибкая среда разработки в облаках
    Расскажу о том, как мы гуглофицировали свой DEV QA / CI, и что нам это дало.

    Антон Холодков, технический директор, Deliver.ru
    Зачем стартапу облака? Как и зачем Deliver.ru переехал в облако
    Я расскажу про наш опыт пошагового построения облачной инфраструктуры. От единственного сервера до нескольких дата центров. Поделюсь тем, какие проблемы встретили на этом пути и как мы их решали. Покажу несколько случаев из практики, когда облако GCP спасло нас от проблем в бизнесе. И несколько советов как экономить в облаках.

    Артем Старостенко, инженер Express42
    Infrastructure as Code в GCP
    В своем докладе я расскажу, что такое практика IaC, какие преимущества она дает при управлении инфраструктурой. И, конечно, покажу как применять все это в GCP на примере веб-приложения.

    Участие бесплатное, регистрация обязательна
    Метки:
    Softline 42,33
    Компания
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    Информация
    • Дата основания 1993 год
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт softline.ru
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 09 августа 2008
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