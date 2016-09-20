Регистрация
207,99
Рейтинг
Solar Security
Безопасность по имени Солнце
сегодня в 12:38

Собери свой Security Operation Center из 5 элементов

    Привет, Хабр!


    Мы тут часто пишем о том, что работа центра мониторинга и противодействия кибератакам невозможна без определенных процессов (мониторинг, реагирование, расследование инцидентов и т.д.) и, конечно, без систем защиты (AV, WAF, IPS и т.д.).


    То же самое мы объясняем заказчикам, но они, быстро пересчитывая деньги в кармане, иногда в ответ спрашивают: "А можно нам SOC в базовой комплектации?"


    Предлагаем вам представить себя на месте такого заказчика. Под катом 26 аббревиатур и терминов. Проверьте, насколько вы понимаете принципы мониторинга и противодействия кибератакам и выберите всего 5 буквосочетаний, которые смогут надежно защитить компанию.


    Внимание! Среди вариантов возможны honeypots.


    image
    Создай свой SOC из пяти аббревиатур:
    Проголосовали 18 пользователей. Воздержались 11 пользователей.

    Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

    Метки:
    Solar Security 207,99
    Безопасность по имени Солнце
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Комментарии 2
    • +1
      Эх. Я думал, system on a chip собирают, а тут какой-то профессиональный юмор.
      • 0
        Хм, и правда путаница вышла. Мы про SOC, который Security Operation Center.
        Сейчас поправим заголовок во избежание :)

      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

      Информация
      • Дата основания апрель 2015 года
      • Локация Москва
        Россия
      • Сайт solarsecurity.ru
      • Численность 201–500 человек
      • Дата регистрации 22 августа 2016
      Ссылки
      Facebook
      Блог на Хабрахабре
      Самое читаемое
      Интересные публикации

      Аккаунт

      Разделы

      Информация

      Услуги

      Приложения

      © 2006 – 2017 «TM»
      Служба поддержки
      Мобильная версия