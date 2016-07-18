Карьера или наука: почему в Университете ИТМО не нужно выбирать что-то одно
На первый взгляд, мало кто может себе позволить учиться и при этом работать. Особенно в вузе с высокими требованиями к студентам, серьезным конкурсным отбором, сложными дисциплинами, которым нужно уделять много времени. С другой стороны, любая учеба должна нести какую-то практическую ценность — студент должен иметь возможность стать специалистом в выбранной сфере, предпринимателем или ученым. Сегодня расскажем, как дилемму «карьера или наука» решают в Университете ИТМО.
Фото Hernán Piñera CC-BY
Бизнесы — как в России, так и за рубежом — заинтересованы в сотрудничестве с вузами: в конце концов, большинство работников крупных технологических компаний сами когда-то были студентами и понимают, что новые сотрудники приходят в бизнес с университетской скамьи. Форматов взаимодействия у компаний и университетов достаточно много, но одним из самых популярных остаются летние и преддипломные практики.
В практиках нет ничего нового: они есть практически в каждом вузе. Проблема в том, что очень часто такие мероприятия превращаются в формальность и воспринимаются самими студентами как «общественно-полезная отработка», которая не приносит никаких знаний, навыков и ценных контактов (и уж тем более не становится «шагом к настоящей работе»).
Это в первую очередь связано с тем, что существует значительный разрыв между представлениями учащихся о будущей должности и тем, что эта должность из себя в действительности представляет. Большая часть компаний отказывает молодым специалистам из-за отсутствия опыта, а не от недостатка теоретических знаний.
Именно поэтому основная задача летней или преддипломной практики — не испортить студенту лето, и не загрузить его непонятными задачами, а постараться максимально сократить разрыв между ожиданием и реальностью. В идеале — дать максимально адекватное представление о том, какой будет работа на заданной позиции и возможность получить предложение о первой работе.
В Университете ИТМО набор на летние стажировки и практики проводят «Альфа-банк», ГК «Илим», «Сбербанк» и др. Например, транспортно-логистическая компания «Деловые Линии», которая занимается доставкой сборных грузов по территории России и странах ближнего зарубежья, активно ведет набор стажеров и практикантов по направлениям: IT, маркетинг, логистика, управление персоналом.
По итогам job-offer на различные позиции получают около 60% практикантов. Большинство из них, еще будучи студентами, становятся сотрудниками компаний и стараются применять полученные навыки при написании дипломных и магистерских работ.
Примеров удачного совмещения работы и учебы много. Один из них — история Тимофея Овсянникова (факультет ИТИП), который еще на 3 курсе бакалавриата пришел на летнюю практику в ГК «Илим» и стал сотрудником IT-отдела. Сейчас он успешно совмещает учебу в магистратуре и работу, и теперь, в качестве сотрудника компании, сам привлекает и ищет стажеров на летние практики и стажировки.
Кстати, и зарабатывают такие молодые специалисты неплохо. Согласно рейтингу технических вузов 2017 года, который проводила компания SuperJob, Университет ИТМО входит в тройку лидеров по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз 1–5 лет назад. Средняя зарплата выпускника составляет около 100 тыс. рублей. Большинству специалистов по подбору кадров она может показаться завышенной, однако выпускники Университета ИТМО действительно могут на нее претендовать.
Одна из причин высокой зарплаты — тот факт, что к моменту выпуска из Университета молодой специалист уже имеет опыт работы: 60% студентов начинают свою трудовую деятельность уже на втором-третьем курсе бакалавриата. А к окончанию обучения трудоустроенными оказываются 65% всех выпускников.
Тем не менее, практики — не единственный вариант начать зарабатывать еще во время учебы. Некоторые студенты выбирают карьеру предпринимателя — тем более, что часто бизнес удается построить «вокруг» учебного проекта или лабораторных разработок.
Дополнительную помощь в процессе оказывают структуры вуза, направленные на поддержку инноваций — программы бизнес-акселерации, бизнес-инкубаторы и Технопарк Университета ИТМО. Например, сотрудники и студенты кафедры Лазерных технологий и систем разработали технологию лазерного окрашивания металлов «Colorit» (команде ученых удалось упростить и автоматизировать процесс цветной лазерной маркировки).
Впоследствии разработка переросла в создание малого инновационного предприятия ООО «Проколорит». Команда получила грант на развитие проекта в размере 2 млн руб и сейчас активно совершенствует свою технологию и увеличивают продажи.
Еще один пример учебной разработки, которая переросла в бизнес — проект Алены Николаевой, участницы программы Future Technologies, которую проводит бизнес-инкубатор Университета. Проект связан с созданием наборов для экологичного выращивания грибов (технология подходит как для домашнего выращивания, так и для использования на производствах).
Суть идеи — в том, чтобы в качестве сырья для выращивания использовать кофейную гущу, которая ежедневно выбрасывается тысячами кофеен и ресторанов по всему Санкт-Петербургу (ученые обрабатывают кофейную гущу и добавляют в полученный субстрат мицелий вешенок). В настоящее время команда проекта занимается постановкой грибных мини-ферм на поток.
Казалось бы, что может быть более неблагодарным делом, чем заниматься наукой? Туманные перспективы и бумажная волокита — все это при минимуме дохода и ограниченном свободном времени. Однако, это всего одна сторона медали. В «академической работе» молодые ученые находят много плюсов: в ней не так уж много рутины, свободный график, есть возможность (и даже необходимость) проходить обучающие программы и участвовать в научных конференциях в России и за рубежом.
Сегодня карьера молодого ученого в Университете ИТМО вполне сопоставима по материальным стимулам с работой в бизнесе, но требует от ученого полной самоотдачи. Итог: возможность достичь значимых результатов в выбранной области, а параллельно — повидать мир, завязать интересные знакомства, принять участия в конкурсах и грантах, стать лауреатом премии Правительства и Президента РФ.
Карьера молодого ученого начинается с поступления в аспирантуру: в Университете ИТМО функционирует 41 научная лаборатория, более 15 международных программ double degree и почти 300 бюджетных мест. Большинство аспирантов сочетают учебу в аспирантуре с работой вне Университета, но в сферах максимально близких к их научным интересам.
Кстати, поступление в равной степени доступно не только для выпускников Университета, но и для студентов из других вузов России и зарубежья — за этим следит отдел аспирантуры. Университет поддерживает молодых ученых, у них есть возможность принять участие в программах двойного диплома и параллельно со степенью кандидата наук получить европейский диплом PhD.
Аспиранты и молодые ученые Университета ИТМО принимают участие в целом ряде амбиционных проектов, многие из которых уже удостоены премий Правительства РФ, Фонда содействия развитию малых форм предприятий научно-технической сферы, становились финалистами федерального индустриального акселератора GenS и других конкурсов. Например, в сентябре на Международном инновационном форуме губернатору Санкт-Петербурга Г. Полтавченко был представлен проект «Умный город» в разработке которого принимали активное участие магистранты и аспиранты Университета ИТМО. Статус молодого ученого уже не означает безденежье и отсутствие перспектив — это реальная альтернатива собственному бизнесу и карьере в корпорациях.
Фото Hernán Piñera CC-BY
Первый шаг в профессию — практики
Бизнесы — как в России, так и за рубежом — заинтересованы в сотрудничестве с вузами: в конце концов, большинство работников крупных технологических компаний сами когда-то были студентами и понимают, что новые сотрудники приходят в бизнес с университетской скамьи. Форматов взаимодействия у компаний и университетов достаточно много, но одним из самых популярных остаются летние и преддипломные практики.
В практиках нет ничего нового: они есть практически в каждом вузе. Проблема в том, что очень часто такие мероприятия превращаются в формальность и воспринимаются самими студентами как «общественно-полезная отработка», которая не приносит никаких знаний, навыков и ценных контактов (и уж тем более не становится «шагом к настоящей работе»).
Это в первую очередь связано с тем, что существует значительный разрыв между представлениями учащихся о будущей должности и тем, что эта должность из себя в действительности представляет. Большая часть компаний отказывает молодым специалистам из-за отсутствия опыта, а не от недостатка теоретических знаний.
Именно поэтому основная задача летней или преддипломной практики — не испортить студенту лето, и не загрузить его непонятными задачами, а постараться максимально сократить разрыв между ожиданием и реальностью. В идеале — дать максимально адекватное представление о том, какой будет работа на заданной позиции и возможность получить предложение о первой работе.
В Университете ИТМО набор на летние стажировки и практики проводят «Альфа-банк», ГК «Илим», «Сбербанк» и др. Например, транспортно-логистическая компания «Деловые Линии», которая занимается доставкой сборных грузов по территории России и странах ближнего зарубежья, активно ведет набор стажеров и практикантов по направлениям: IT, маркетинг, логистика, управление персоналом.
«Сейчас у нас есть такой принцип в компании: все, что не автоматизировано, нужно автоматизировать. Поэтому у нас очень сильный штат своих IT-специалистов, и мы настроены на развитие в формате digital-общения и с нашим клиентом, и с нашими внутренними сотрудниками. У нас разработан и сайт, и чат-боты, и мессенджеры, и приложения. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы дать возможность молодым специалистам пройти у нас учебную практику, чтобы в дальнейшем они могли присоединиться к нашей команде»,
— рассказывает Юлия Ерофеева, менеджер по подбору персонала в области маркетинга.
По итогам job-offer на различные позиции получают около 60% практикантов. Большинство из них, еще будучи студентами, становятся сотрудниками компаний и стараются применять полученные навыки при написании дипломных и магистерских работ.
Примеров удачного совмещения работы и учебы много. Один из них — история Тимофея Овсянникова (факультет ИТИП), который еще на 3 курсе бакалавриата пришел на летнюю практику в ГК «Илим» и стал сотрудником IT-отдела. Сейчас он успешно совмещает учебу в магистратуре и работу, и теперь, в качестве сотрудника компании, сам привлекает и ищет стажеров на летние практики и стажировки.
Кстати, и зарабатывают такие молодые специалисты неплохо. Согласно рейтингу технических вузов 2017 года, который проводила компания SuperJob, Университет ИТМО входит в тройку лидеров по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз 1–5 лет назад. Средняя зарплата выпускника составляет около 100 тыс. рублей. Большинству специалистов по подбору кадров она может показаться завышенной, однако выпускники Университета ИТМО действительно могут на нее претендовать.
Одна из причин высокой зарплаты — тот факт, что к моменту выпуска из Университета молодой специалист уже имеет опыт работы: 60% студентов начинают свою трудовую деятельность уже на втором-третьем курсе бакалавриата. А к окончанию обучения трудоустроенными оказываются 65% всех выпускников.
Свой бизнес на основе научного проекта
Тем не менее, практики — не единственный вариант начать зарабатывать еще во время учебы. Некоторые студенты выбирают карьеру предпринимателя — тем более, что часто бизнес удается построить «вокруг» учебного проекта или лабораторных разработок.
Дополнительную помощь в процессе оказывают структуры вуза, направленные на поддержку инноваций — программы бизнес-акселерации, бизнес-инкубаторы и Технопарк Университета ИТМО. Например, сотрудники и студенты кафедры Лазерных технологий и систем разработали технологию лазерного окрашивания металлов «Colorit» (команде ученых удалось упростить и автоматизировать процесс цветной лазерной маркировки).
Впоследствии разработка переросла в создание малого инновационного предприятия ООО «Проколорит». Команда получила грант на развитие проекта в размере 2 млн руб и сейчас активно совершенствует свою технологию и увеличивают продажи.
Еще один пример учебной разработки, которая переросла в бизнес — проект Алены Николаевой, участницы программы Future Technologies, которую проводит бизнес-инкубатор Университета. Проект связан с созданием наборов для экологичного выращивания грибов (технология подходит как для домашнего выращивания, так и для использования на производствах).
Суть идеи — в том, чтобы в качестве сырья для выращивания использовать кофейную гущу, которая ежедневно выбрасывается тысячами кофеен и ресторанов по всему Санкт-Петербургу (ученые обрабатывают кофейную гущу и добавляют в полученный субстрат мицелий вешенок). В настоящее время команда проекта занимается постановкой грибных мини-ферм на поток.
Карьера в науке
Казалось бы, что может быть более неблагодарным делом, чем заниматься наукой? Туманные перспективы и бумажная волокита — все это при минимуме дохода и ограниченном свободном времени. Однако, это всего одна сторона медали. В «академической работе» молодые ученые находят много плюсов: в ней не так уж много рутины, свободный график, есть возможность (и даже необходимость) проходить обучающие программы и участвовать в научных конференциях в России и за рубежом.
Сегодня карьера молодого ученого в Университете ИТМО вполне сопоставима по материальным стимулам с работой в бизнесе, но требует от ученого полной самоотдачи. Итог: возможность достичь значимых результатов в выбранной области, а параллельно — повидать мир, завязать интересные знакомства, принять участия в конкурсах и грантах, стать лауреатом премии Правительства и Президента РФ.
Карьера молодого ученого начинается с поступления в аспирантуру: в Университете ИТМО функционирует 41 научная лаборатория, более 15 международных программ double degree и почти 300 бюджетных мест. Большинство аспирантов сочетают учебу в аспирантуре с работой вне Университета, но в сферах максимально близких к их научным интересам.
Кстати, поступление в равной степени доступно не только для выпускников Университета, но и для студентов из других вузов России и зарубежья — за этим следит отдел аспирантуры. Университет поддерживает молодых ученых, у них есть возможность принять участие в программах двойного диплома и параллельно со степенью кандидата наук получить европейский диплом PhD.
Аспиранты и молодые ученые Университета ИТМО принимают участие в целом ряде амбиционных проектов, многие из которых уже удостоены премий Правительства РФ, Фонда содействия развитию малых форм предприятий научно-технической сферы, становились финалистами федерального индустриального акселератора GenS и других конкурсов. Например, в сентябре на Международном инновационном форуме губернатору Санкт-Петербурга Г. Полтавченко был представлен проект «Умный город» в разработке которого принимали активное участие магистранты и аспиранты Университета ИТМО. Статус молодого ученого уже не означает безденежье и отсутствие перспектив — это реальная альтернатива собственному бизнесу и карьере в корпорациях.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.