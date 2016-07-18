Работа мечты и поступление в вуз без экзаменов. Олимпиада «Я — профессионал» трек «Компьютерные науки»
Сегодня мы открываем серию материалов, посвященных олимпиаде «Я — профессионал», одним из организаторов которой является Университет ИТМО.
Периодически (в том числе и на Хабре) молодые люди высказывают опасение по поводу своего будущего в выбранной профессии: обладают ли они нужными навыками? «Правильно» ли их обучают? Смогут ли они получить работу или столкнутся с классической отговоркой «нам нужны специалисты с опытом»?
Задача олимпиады «Я — профессионал» — помочь молодым людям из регионов поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, пройти стажировку в лучших компаниях в отрасли, получить денежное вознаграждение и попасть в национальную базу «Молодые профессионалы», к которой обращаются HR-специалисты крупных компаний.
Университет ИТМО курирует три направления олимпиады, одно из них — «Компьютерные науки». Победители олимпиады по этому направлению получат высший балл по профильному экзамену при поступлении в магистратуру или аспирантуру в ведущие вузы страны, в том числе в Университет ИТМО.
В этом материале расскажем, чем поступление в «Первый неклассический» поможет будущему профессионалу: поговорим о том, какие исследования и разработки ведутся в Университете ИТМО в сфере ИТ и как студенты Университета еще в процессе обучения в магистратуре становятся признанными учеными и настоящими профессионалами своего дела.
Фото Markus Spiske CC-BY
Про то, как можно совмещать учебу и работу в Университете ИТМО, мы уже рассказывали (1 и 2). Наиболее очевидный вариант — участие в летних и преддипломных практиках (обязательное для всех — поэтому погружение в профессию происходит в обязательном порядке для каждого студента Университета).
Партнерами Университета ИТМО по данному направлению являются многие российские и международные компании — практику можно пройти в «Альфа-банке», ГК «Илим», «Сбербанке», компании «Деловые линии», «Яндексе», JetBrains, EPAM, SAP и других компаниях. Помимо практики существуют и другие активности, знакомящие студентов с их будущей профессией — например, этим летом Университет ИТМО проводил летнюю школу машинного обучения совместно с группой ИТ-компаний ЦРТ.
Однако профессиональная деятельность для ИТ-специалиста — это не только работа программистом в крупной компании или в собственном проекте, но и участие в научных исследованиях и разработках. И для того, чтобы начать работу в этом направлении, необязательно сначала поступать в аспирантуру и защищать кандидатскую — в исследованиях молодой профессионал может поучаствовать, будучи еще магистрантом.
Например, Ксения Бурая во время учебы в магистратуре на кафедре компьютерных технологий совместно с коллегами реализовала проект, использующий машинное обучение для предсказания психологического портрета человека на основе данных из нескольких соцсетей. В частности, ученые поставили перед системой задачу определить по совокупности информации из Twitter, Instagram и Foursquare семейное положение пользователя — точность работы алгоритма составила 86%.
Доклад об исследовании Ксения представила на конференции AAAI по искусственному интеллекту (AAAI Conference on Artificial Intelligence), которая является одним из наиболее значимых мероприятий в сфере AI. Как говорит сама Ксения, — «Попасть в число докладчиков было непросто: среди десятка отправленных от нашей лаборатории работ прошла только одна».
На первый взгляд, работа исследователя и учеба в университете — совершенно несовместимые вещи: для того, чтобы что-то исследовать, нужно сначала чему-то научиться, в идеале — получить диплом. А уже потом экс-студент сможет приступить к реальным разработкам, а не просто «для галочки» сдавать однотипные курсовые. Опыт Ксении говорит о том, что это не так — студентов ждут в лабораториях Университета и готовы предложить им и участие в настоящих, «живых» проектах, и трудоустройство:
Более того, работа в лабораториях может эффективно дополнять учебу, так что жертвовать оценками ради собственных проектов не приходится. По словам Ксении, совмещать учебу и научную деятельность оказалось вполне удобно: «Все свободное от пар время ты находишься там [в лаборатории], занимаешься исследованиями, а когда надо — уходишь на учебу. Такой режим позволяет не разрываться между работой и учебой, и делает доступным занятие наукой». Кстати, лабораторий, в которых можно работать и проводить свои исследования в сфере ИТ, в Университете ИТМО довольно много.
Однако лаборатории — не единственный вариант совмещать разработки и учебу. Реальные научные исследования можно проводить и в формате стажировок в зарубежных вузах — такой формат позволяет полностью сконцентрироваться на своем проекте:
В Университете ИТМО ведется немало разработок в ИТ-сфере, участие в которых может послужить стартом карьеры для студента и аспиранта. Например, еще один проект, связанный с анализом данных из социальных сетей, ведет Институт наукоемких компьютерных технологий.
Его сотрудники разработали алгоритм, который может определить, какие места в городах популярны среди местного населения (в отличие от «приманок для туристов»), используя анализ профилей в Instagram — в дальнейшем команда проекта планирует работать над реализацией полноценного рекомендательного сервиса, который может оказаться намного точнее аналогов. Кстати, результаты исследования команда представила на конференции The International Conference on Computational Science.
Другой ИТ-проект, над которым в данный момент работают исследователи Университета — модульное хранилище данных Exarch, позволяющее уменьшить объем хранения данных и повысить скорость их обработки. Его разрабатывают специалисты кафедры высокопроизводительных вычислений. Результаты своей работы они представили на международной конференции ICCBDC 2017 (International Conference on Cloud and Big Data Computing) в Лондоне. Кстати, проект этот не просто интересный, но и социально значимый: ядро хранилища планируется сделать открытым, чтобы воспользоваться разработкой могли все желающие.
Еще одно интересное направление для исследований — финтех-проекты, которыми занимается, в частности, Институт финансовых кибертехнологий (ИТМО.Финтех). Проекты, использующие алгоритмы машинного обучения и решения в сфере искусственного интеллекта, в Университете ИТМО разрабатывают в партнерстве с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» под руководством приглашенного профессора-исследователя Университета ИТМО, профессора физики Варшавского технологического университета Януша Холыста. Подобные исследования ориентированы на решение реальных задач банков, а значит, их участники получат опыт, сравнимый с работой в масштабном корпоративном финтех-проекте — весомый бонус к резюме.
Другой пример того, как учеба может придать новый вектор работе — история магистранта кафедры высокопроизводительных вычислений Мехти Мусаева. Он к моменту поступления в Университет ИТМО окончил матмех СПбГУ, успел поработать и в крупных проектах, и на фрилансе, но решил, что без дополнительного образования ему будет сложно строить дальнейшую карьеру в наукоемких проектах:
Мехти подчеркивает: многое зависит от карьерных устремлений — иногда профессионализм в ИТ-сфере больше связан с опытом работы в проектах, нежели с наличием диплома: «Многим компаниям, которые работают сегодня в IT-индустрии, требуются специалисты, которые способны быстро разобраться в технологиях и применить свои навыки на практике. Часто в таких компаниях даже не спрашивают, какое образование у человека и где он учился: если кандидат умеет справляться с прикладными задачами, он подходит».
На решение Мехти Мусаева поступать в магистратуру повлияло, во-первых, то, что он хотел сконцентрироваться на наукоемких разработках и проектах, связанных с машинным обучением, а во-вторых — возможность поучаствовать в международных стажировках и в программе двойного диплома. Мехти уверен: в получении ученой степени есть свои карьерные плюсы. Особенно если речь идет о ведущих позициях в крупных компаниях:
Трек «Компьютерные и информационные науки» — одно из 27 направлений подготовки, по которым ведется отбор на олимпиаде. Соревновательных категорий две — одна для студентов и выпускников бакалавриата, вторая — для студентов и выпускников специалитета и магистратуры. Кстати, в олимпиаде можно участвовать и вне конкурса — это поможет понять реальные требования работодателей. Компании, выступающие партнерами олимпиады в рамках этого трека: ООО «Mail.ru Group», ООО «Яндекс», АО «Петер-Сервис», группа «Транзас», группа «Кронштадт», ООО «Неткрэкер».
Участие в треке «Компьютерные технологии» рекомендуется тем, кто обучается или планирует поступать в магистратуру/аспирантуру по следующим направлениям подготовки:
Зарегистрироваться в качестве участника можно уже сейчас. Отборочный этап пройдет в начале декабря (онлайн), заключительный — очно, 27—30 января. Кстати, отборочный этап можно пропустить, если у вас есть сертификат о прохождении двух и более онлайн-курсов из этого перечня с оценками «Хорошо» или «Отлично».
За новостями олимпиады можно следить в социальных сетях: «ВКонтакте», в Facebook и в Instagram.
Периодически (в том числе и на Хабре) молодые люди высказывают опасение по поводу своего будущего в выбранной профессии: обладают ли они нужными навыками? «Правильно» ли их обучают? Смогут ли они получить работу или столкнутся с классической отговоркой «нам нужны специалисты с опытом»?
Задача олимпиады «Я — профессионал» — помочь молодым людям из регионов поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, пройти стажировку в лучших компаниях в отрасли, получить денежное вознаграждение и попасть в национальную базу «Молодые профессионалы», к которой обращаются HR-специалисты крупных компаний.
Университет ИТМО курирует три направления олимпиады, одно из них — «Компьютерные науки». Победители олимпиады по этому направлению получат высший балл по профильному экзамену при поступлении в магистратуру или аспирантуру в ведущие вузы страны, в том числе в Университет ИТМО.
В этом материале расскажем, чем поступление в «Первый неклассический» поможет будущему профессионалу: поговорим о том, какие исследования и разработки ведутся в Университете ИТМО в сфере ИТ и как студенты Университета еще в процессе обучения в магистратуре становятся признанными учеными и настоящими профессионалами своего дела.
Фото Markus Spiske CC-BY
Реальные исследования в магистратуре
Про то, как можно совмещать учебу и работу в Университете ИТМО, мы уже рассказывали (1 и 2). Наиболее очевидный вариант — участие в летних и преддипломных практиках (обязательное для всех — поэтому погружение в профессию происходит в обязательном порядке для каждого студента Университета).
Партнерами Университета ИТМО по данному направлению являются многие российские и международные компании — практику можно пройти в «Альфа-банке», ГК «Илим», «Сбербанке», компании «Деловые линии», «Яндексе», JetBrains, EPAM, SAP и других компаниях. Помимо практики существуют и другие активности, знакомящие студентов с их будущей профессией — например, этим летом Университет ИТМО проводил летнюю школу машинного обучения совместно с группой ИТ-компаний ЦРТ.
Однако профессиональная деятельность для ИТ-специалиста — это не только работа программистом в крупной компании или в собственном проекте, но и участие в научных исследованиях и разработках. И для того, чтобы начать работу в этом направлении, необязательно сначала поступать в аспирантуру и защищать кандидатскую — в исследованиях молодой профессионал может поучаствовать, будучи еще магистрантом.
Например, Ксения Бурая во время учебы в магистратуре на кафедре компьютерных технологий совместно с коллегами реализовала проект, использующий машинное обучение для предсказания психологического портрета человека на основе данных из нескольких соцсетей. В частности, ученые поставили перед системой задачу определить по совокупности информации из Twitter, Instagram и Foursquare семейное положение пользователя — точность работы алгоритма составила 86%.
Доклад об исследовании Ксения представила на конференции AAAI по искусственному интеллекту (AAAI Conference on Artificial Intelligence), которая является одним из наиболее значимых мероприятий в сфере AI. Как говорит сама Ксения, — «Попасть в число докладчиков было непросто: среди десятка отправленных от нашей лаборатории работ прошла только одна».
На первый взгляд, работа исследователя и учеба в университете — совершенно несовместимые вещи: для того, чтобы что-то исследовать, нужно сначала чему-то научиться, в идеале — получить диплом. А уже потом экс-студент сможет приступить к реальным разработкам, а не просто «для галочки» сдавать однотипные курсовые. Опыт Ксении говорит о том, что это не так — студентов ждут в лабораториях Университета и готовы предложить им и участие в настоящих, «живых» проектах, и трудоустройство:
На третьем курсе я стала задаваться вопросам — а как же люди начинают заниматься наукой? И тут мне повезло — однажды на одной из пар преподавательница предложила вместо нескольких лабораторных работ на семестр попробовать заняться одной, зато большой и сложной. Тогда я еще не знала, что это и будет «та самая наука», просто согласилась, потому что проект выглядел необычно и интересно.
Полгода занятий проектом внезапно для меня вылились в статью на конференцию. Через год после того, как я стала им заниматься, я побывала на первой в своей жизни конференции. После этого все стало как-то проще: я познакомилась с ребятами из МНЛ КТ [Международная Лаборатория Компьютерных Технологий], узнала, что в Университете наука — это очень важно, а к концу 4-го курса [бакалавриата] попросилась на работу в лабораторию.
— Ксения Бурая
Более того, работа в лабораториях может эффективно дополнять учебу, так что жертвовать оценками ради собственных проектов не приходится. По словам Ксении, совмещать учебу и научную деятельность оказалось вполне удобно: «Все свободное от пар время ты находишься там [в лаборатории], занимаешься исследованиями, а когда надо — уходишь на учебу. Такой режим позволяет не разрываться между работой и учебой, и делает доступным занятие наукой». Кстати, лабораторий, в которых можно работать и проводить свои исследования в сфере ИТ, в Университете ИТМО довольно много.
Однако лаборатории — не единственный вариант совмещать разработки и учебу. Реальные научные исследования можно проводить и в формате стажировок в зарубежных вузах — такой формат позволяет полностью сконцентрироваться на своем проекте:
Но вообще говоря, самую масштабную часть своих исследований я проделала во время стажировки в Национальном Университете Сингапура, где провела около полугода. В течение этого времени мне не надо было посещать занятия в университете, поэтому я всецело погрузилась в работу над своими проектами.
— Ксения Бурая
Еще несколько реальных разработок
В Университете ИТМО ведется немало разработок в ИТ-сфере, участие в которых может послужить стартом карьеры для студента и аспиранта. Например, еще один проект, связанный с анализом данных из социальных сетей, ведет Институт наукоемких компьютерных технологий.
Его сотрудники разработали алгоритм, который может определить, какие места в городах популярны среди местного населения (в отличие от «приманок для туристов»), используя анализ профилей в Instagram — в дальнейшем команда проекта планирует работать над реализацией полноценного рекомендательного сервиса, который может оказаться намного точнее аналогов. Кстати, результаты исследования команда представила на конференции The International Conference on Computational Science.
Другой ИТ-проект, над которым в данный момент работают исследователи Университета — модульное хранилище данных Exarch, позволяющее уменьшить объем хранения данных и повысить скорость их обработки. Его разрабатывают специалисты кафедры высокопроизводительных вычислений. Результаты своей работы они представили на международной конференции ICCBDC 2017 (International Conference on Cloud and Big Data Computing) в Лондоне. Кстати, проект этот не просто интересный, но и социально значимый: ядро хранилища планируется сделать открытым, чтобы воспользоваться разработкой могли все желающие.
Еще одно интересное направление для исследований — финтех-проекты, которыми занимается, в частности, Институт финансовых кибертехнологий (ИТМО.Финтех). Проекты, использующие алгоритмы машинного обучения и решения в сфере искусственного интеллекта, в Университете ИТМО разрабатывают в партнерстве с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» под руководством приглашенного профессора-исследователя Университета ИТМО, профессора физики Варшавского технологического университета Януша Холыста. Подобные исследования ориентированы на решение реальных задач банков, а значит, их участники получат опыт, сравнимый с работой в масштабном корпоративном финтех-проекте — весомый бонус к резюме.
На мой взгляд, главное — не бояться заявить о себе, выбирать те темы, которыми действительно хочется заниматься (не для «галочки», а для души), и проявлять много упорства. Тогда, я верю, — результат не заставит себя ждать.
— Ксения Бурая
Учеба как новый шаг в карьере
Другой пример того, как учеба может придать новый вектор работе — история магистранта кафедры высокопроизводительных вычислений Мехти Мусаева. Он к моменту поступления в Университет ИТМО окончил матмех СПбГУ, успел поработать и в крупных проектах, и на фрилансе, но решил, что без дополнительного образования ему будет сложно строить дальнейшую карьеру в наукоемких проектах:
Практически весь мой круг общения состоит из IT-специалистов. Узнавая новое, общаясь с ребятами, в какой-то момент я понял, что мне интересно было бы развиваться в области data science. Проанализировав рынок, я понял, что для работы в этой области нужен диплом магистра или даже PhD. Тогда я задумался над тем, что необходимо продолжить обучение, стал смотреть варианты и выбирать лучший.
— Мехти Мусаев
Мехти подчеркивает: многое зависит от карьерных устремлений — иногда профессионализм в ИТ-сфере больше связан с опытом работы в проектах, нежели с наличием диплома: «Многим компаниям, которые работают сегодня в IT-индустрии, требуются специалисты, которые способны быстро разобраться в технологиях и применить свои навыки на практике. Часто в таких компаниях даже не спрашивают, какое образование у человека и где он учился: если кандидат умеет справляться с прикладными задачами, он подходит».
На решение Мехти Мусаева поступать в магистратуру повлияло, во-первых, то, что он хотел сконцентрироваться на наукоемких разработках и проектах, связанных с машинным обучением, а во-вторых — возможность поучаствовать в международных стажировках и в программе двойного диплома. Мехти уверен: в получении ученой степени есть свои карьерные плюсы. Особенно если речь идет о ведущих позициях в крупных компаниях:
Судя по моему опыту общения, в крупных корпорациях предпочтение все же отдается тем, у кого есть диплом магистра. При наличии у него [кандидата], разумеется, солидного бэкграунда. Еще один важный момент: люди, которые идут работать в большие корпорации, почему-то либо не знают, либо не хотят знать, что зачастую в крупных компаниях на высокие позиции попадают те, у кого есть степень PhD. Это аргументируется тем, что человек, который долго занимался наукой, не гнался за деньгами, а занимался достижением определенной цели.
— Мехти Мусаев
Еще о треке «Компьютерные и информационные науки»
Трек «Компьютерные и информационные науки» — одно из 27 направлений подготовки, по которым ведется отбор на олимпиаде. Соревновательных категорий две — одна для студентов и выпускников бакалавриата, вторая — для студентов и выпускников специалитета и магистратуры. Кстати, в олимпиаде можно участвовать и вне конкурса — это поможет понять реальные требования работодателей. Компании, выступающие партнерами олимпиады в рамках этого трека: ООО «Mail.ru Group», ООО «Яндекс», АО «Петер-Сервис», группа «Транзас», группа «Кронштадт», ООО «Неткрэкер».
Участие в треке «Компьютерные технологии» рекомендуется тем, кто обучается или планирует поступать в магистратуру/аспирантуру по следующим направлениям подготовки:
- прикладная математика и информатика
- прикладная математика
- математика
- информатика и вычислительная техника
- информационные системы и технологии
- программная инженерия
- прикладная информатика
- инфокоммуникационные технологии и системы связи
- информационные технологии в гуманитарной сфере
Зарегистрироваться в качестве участника можно уже сейчас. Отборочный этап пройдет в начале декабря (онлайн), заключительный — очно, 27—30 января. Кстати, отборочный этап можно пропустить, если у вас есть сертификат о прохождении двух и более онлайн-курсов из этого перечня с оценками «Хорошо» или «Отлично».
За новостями олимпиады можно следить в социальных сетях: «ВКонтакте», в Facebook и в Instagram.
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