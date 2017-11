Работа мечты и поступление в вуз без экзаменов. Олимпиада «Я — профессионал» трек «Компьютерные науки»

Реальные исследования в магистратуре

На третьем курсе я стала задаваться вопросам — а как же люди начинают заниматься наукой? И тут мне повезло — однажды на одной из пар преподавательница предложила вместо нескольких лабораторных работ на семестр попробовать заняться одной, зато большой и сложной. Тогда я еще не знала, что это и будет «та самая наука», просто согласилась, потому что проект выглядел необычно и интересно.



Полгода занятий проектом внезапно для меня вылились в статью на конференцию. Через год после того, как я стала им заниматься, я побывала на первой в своей жизни конференции. После этого все стало как-то проще: я познакомилась с ребятами из МНЛ КТ [Международная Лаборатория Компьютерных Технологий], узнала, что в Университете наука — это очень важно, а к концу 4-го курса [бакалавриата] попросилась на работу в лабораторию.



— Ксения Бурая

Но вообще говоря, самую масштабную часть своих исследований я проделала во время стажировки в Национальном Университете Сингапура, где провела около полугода. В течение этого времени мне не надо было посещать занятия в университете, поэтому я всецело погрузилась в работу над своими проектами.



— Ксения Бурая

Еще несколько реальных разработок

На мой взгляд, главное — не бояться заявить о себе, выбирать те темы, которыми действительно хочется заниматься (не для «галочки», а для души), и проявлять много упорства. Тогда, я верю, — результат не заставит себя ждать.



— Ксения Бурая

Учеба как новый шаг в карьере

Практически весь мой круг общения состоит из IT-специалистов. Узнавая новое, общаясь с ребятами, в какой-то момент я понял, что мне интересно было бы развиваться в области data science. Проанализировав рынок, я понял, что для работы в этой области нужен диплом магистра или даже PhD. Тогда я задумался над тем, что необходимо продолжить обучение, стал смотреть варианты и выбирать лучший.



— Мехти Мусаев

Судя по моему опыту общения, в крупных корпорациях предпочтение все же отдается тем, у кого есть диплом магистра. При наличии у него [кандидата], разумеется, солидного бэкграунда. Еще один важный момент: люди, которые идут работать в большие корпорации, почему-то либо не знают, либо не хотят знать, что зачастую в крупных компаниях на высокие позиции попадают те, у кого есть степень PhD. Это аргументируется тем, что человек, который долго занимался наукой, не гнался за деньгами, а занимался достижением определенной цели.



— Мехти Мусаев

Еще о треке «Компьютерные и информационные науки»

прикладная математика и информатика

прикладная математика

математика

информатика и вычислительная техника

информационные системы и технологии

программная инженерия

прикладная информатика

инфокоммуникационные технологии и системы связи

информационные технологии в гуманитарной сфере

Сегодня мы открываем серию материалов, посвященных олимпиаде « Я — профессионал », одним из организаторов которой является Университет ИТМО.Периодически (в том числе и на Хабре ) молодые люди высказывают опасение по поводу своего будущего в выбранной профессии: обладают ли они нужными навыками? «Правильно» ли их обучают? Смогут ли они получить работу или столкнутся с классической отговоркой «нам нужны специалисты с опытом»?Задача олимпиады «Я — профессионал» — помочь молодым людям из регионов поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, пройти стажировку в лучших компаниях в отрасли, получить денежное вознаграждение и попасть в национальную базу «Молодые профессионалы», к которой обращаются HR-специалисты крупных компаний.Университет ИТМО курирует три направления олимпиады, одно из них — « Компьютерные науки ». Победители олимпиады по этому направлению получат высший балл по профильному экзамену при поступлении в магистратуру или аспирантуру в ведущие вузы страны, в том числе в Университет ИТМО.В этом материале расскажем, чем поступление в «Первый неклассический» поможет будущему профессионалу: поговорим о том, какие исследования и разработки ведутся в Университете ИТМО в сфере ИТ и как студенты Университета еще в процессе обучения в магистратуре становятся признанными учеными и настоящими профессионалами своего дела.Про то, как можно совмещать учебу и работу в Университете ИТМО, мы уже рассказывали ( 1 2 ). Наиболее очевидный вариант — участие в летних и преддипломных практиках (обязательное для всех — поэтому погружение в профессию происходит в обязательном порядке для каждого студента Университета).Партнерами Университета ИТМО по данному направлению являются многие российские и международные компании — практику можно пройти в «Альфа-банке», ГК «Илим», «Сбербанке», компании «Деловые линии», «Яндексе», JetBrains, EPAM, SAP и других компаниях. Помимо практики существуют и другие активности, знакомящие студентов с их будущей профессией — например, этим летом Университет ИТМО проводил летнюю школу машинного обучения совместно с группой ИТ-компаний ЦРТ.Однако профессиональная деятельность для ИТ-специалиста — это не только работа программистом в крупной компании или в собственном проекте, но и участие в научных исследованиях и разработках. И для того, чтобы начать работу в этом направлении, необязательно сначала поступать в аспирантуру и защищать кандидатскую — в исследованиях молодой профессионал может поучаствовать, будучи еще магистрантом.Например, Ксения Бурая во время учебы в магистратуре на кафедре компьютерных технологий совместно с коллегами реализовала проект, использующий машинное обучение для предсказания психологического портрета человека на основе данных из нескольких соцсетей. В частности, ученые поставили перед системой задачу определить по совокупности информации из Twitter, Instagram и Foursquare семейное положение пользователя — точность работы алгоритма составила 86%. Доклад об исследовании Ксения представила на конференции AAAI по искусственному интеллекту (AAAI Conference on Artificial Intelligence), которая является одним из наиболее значимых мероприятий в сфере AI. Как говорит сама Ксения, — «Попасть в число докладчиков было непросто: среди десятка отправленных от нашей лаборатории работ прошла только одна».На первый взгляд, работа исследователя и учеба в университете — совершенно несовместимые вещи: для того, чтобы что-то исследовать, нужно сначала чему-то научиться, в идеале — получить диплом. А уже потом экс-студент сможет приступить к реальным разработкам, а не просто «для галочки» сдавать однотипные курсовые. Опыт Ксении говорит о том, что это не так — студентов ждут в лабораториях Университета и готовы предложить им и участие в настоящих, «живых» проектах, и трудоустройство:Более того, работа в лабораториях может эффективно дополнять учебу, так что жертвовать оценками ради собственных проектов не приходится. По словам Ксении, совмещать учебу и научную деятельность оказалось вполне удобно: «Все свободное от пар время ты находишься там [в лаборатории], занимаешься исследованиями, а когда надо — уходишь на учебу. Такой режим позволяет не разрываться между работой и учебой, и делает доступным занятие наукой». Кстати, лабораторий, в которых можно работать и проводить свои исследования в сфере ИТ, в Университете ИТМО довольно много Однако лаборатории — не единственный вариант совмещать разработки и учебу. Реальные научные исследования можно проводить и в формате стажировок в зарубежных вузах — такой формат позволяет полностью сконцентрироваться на своем проекте:В Университете ИТМО ведется немало разработок в ИТ-сфере, участие в которых может послужить стартом карьеры для студента и аспиранта. Например, еще один проект, связанный с анализом данных из социальных сетей, ведет Институт наукоемких компьютерных технологий.Его сотрудники разработали алгоритм , который может определить, какие места в городах популярны среди местного населения (в отличие от «приманок для туристов»), используя анализ профилей в Instagram — в дальнейшем команда проекта планирует работать над реализацией полноценного рекомендательного сервиса, который может оказаться намного точнее аналогов. Кстати, результаты исследования команда представила на конференции The International Conference on Computational Science.Другой ИТ-проект, над которым в данный момент работают исследователи Университета — модульное хранилище данных Exarch , позволяющее уменьшить объем хранения данных и повысить скорость их обработки. Его разрабатывают специалисты кафедры высокопроизводительных вычислений. Результаты своей работы они представили на международной конференции ICCBDC 2017 (International Conference on Cloud and Big Data Computing) в Лондоне. Кстати, проект этот не просто интересный, но и социально значимый: ядро хранилища планируется сделать открытым, чтобы воспользоваться разработкой могли все желающие.Еще одно интересное направление для исследований — финтех-проекты, которыми занимается, в частности, Институт финансовых кибертехнологий (ИТМО.Финтех). Проекты, использующие алгоритмы машинного обучения и решения в сфере искусственного интеллекта, в Университете ИТМО разрабатывают в партнерстве с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» под руководством приглашенного профессора-исследователя Университета ИТМО, профессора физики Варшавского технологического университета Януша Холыста. Подобные исследования ориентированы на решение реальных задач банков, а значит, их участники получат опыт, сравнимый с работой в масштабном корпоративном финтех-проекте — весомый бонус к резюме.Другой пример того, как учеба может придать новый вектор работе — история магистранта кафедры высокопроизводительных вычислений Мехти Мусаева. Он к моменту поступления в Университет ИТМО окончил матмех СПбГУ, успел поработать и в крупных проектах, и на фрилансе, но решил, что без дополнительного образования ему будет сложно строить дальнейшую карьеру в наукоемких проектах:Мехти подчеркивает: многое зависит от карьерных устремлений — иногда профессионализм в ИТ-сфере больше связан с опытом работы в проектах, нежели с наличием диплома: «Многим компаниям, которые работают сегодня в IT-индустрии, требуются специалисты, которые способны быстро разобраться в технологиях и применить свои навыки на практике. Часто в таких компаниях даже не спрашивают, какое образование у человека и где он учился: если кандидат умеет справляться с прикладными задачами, он подходит».На решение Мехти Мусаева поступать в магистратуру повлияло, во-первых, то, что он хотел сконцентрироваться на наукоемких разработках и проектах, связанных с машинным обучением, а во-вторых — возможность поучаствовать в международных стажировках и в программе двойного диплома. Мехти уверен: в получении ученой степени есть свои карьерные плюсы. Особенно если речь идет о ведущих позициях в крупных компаниях:Трек «Компьютерные и информационные науки» — одно из 27 направлений подготовки, по которым ведется отбор на олимпиаде. Соревновательных категорий две — одна для студентов и выпускников бакалавриата, вторая — для студентов и выпускников специалитета и магистратуры. Кстати, в олимпиаде можно участвовать и вне конкурса — это поможет понять реальные требования работодателей. Компании, выступающие партнерами олимпиады в рамках этого трека: ООО «Mail.ru Group», ООО «Яндекс», АО «Петер-Сервис», группа «Транзас», группа «Кронштадт», ООО «Неткрэкер».Участие в треке «Компьютерные технологии» рекомендуется тем, кто обучается или планирует поступать в магистратуру/аспирантуру по следующим направлениям подготовки: