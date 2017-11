«Без лишних слов»: самые короткие научные статьи

Математика — эталон лаконичности

Когда ученым нечего сказать

Краткость в науке — только плюс

Мы уже рассказывали о скорочтении , а также о том, как наиболее эффективно читать научные статьи, чтобы потраченное на них время прошло с пользой. Однако есть категория материалов, чтение которых не отнимет у вас много времени в принципе — сегодня расскажем о самых коротких научных статьях в истории.Математика — одна из дисциплин, в которых краткость вполне обоснована: математический язык емкий и исчерпывающий, а формулы, схемы и иллюстрации могут оказаться «эффективнее тысячи слов».Однако в 2005 году ученые Джон Конуэй (Johm Conway) и Александр Сойфер (Alexander Soifer) решили написать «самую короткую научную статью по математике в мире». Непосредственно тело статьи состоит из двух слов (и двух иллюстраций — в них содержится ответ на вопрос, поставленный в заглавии).Журнал American Mathematical Monthly поначалу отнесся к оформлению статьи скептически и попросил дописать «хотя бы пару строк». Однако ученые не сдались и аргументировали свою позицию тем, что уважаемый научный журнал не может отказать в публикации, основываясь на том, что предпочитает количество [текста] его качеству. В итоге — не без прений между авторами статьи и редакцией журнала — материал все-таки был опубликован.Однако, несмотря на лаконичность математического языка, примеров объемных статей и публикаций в математике не меньше, а даже больше. Например, доказательство теоремы Робертсона-Сеймура о минорах графа заняло 500 страниц и более 20 статей (объемным доказательствам теорем даже посвящена отдельная страница в Википедии).Краткость научной статьи не означает, что на понимание материала уйдет столько же времени, сколько и непосредственно на чтение (тут, кстати, нет большой разницы между сверхкороткой и обыкновенной научной статьей — чтобы досконально разобраться в материале, как бы сжато он ни был представлен, придется потрудиться).Однако в некоторых случаях понимание материала действительно не займет много времени — особенно, если в статье вообще нет ни единого слова: ни специфических терминов, ни академического «жаргона», ни схем, ни даже графиков и формул.Именно так выглядит статья под названием «Неудачный пример преодоления писательского блока» (The unsuccessful self-treatment of a case of 'writer's block') за авторством Денниса Аппера (Dennis Upper), опубликованная в 1974 году в уважаемом научном журнале Journal of applied behavioral analysis. Ее обычно называют «самой короткой научной статьей в мире ».Кстати, как бы это абсурдно ни звучало, эта «пустая» статья — не единичное событие в научном сообществе: такие материалы имеют право на существование хотя бы потому, что в науке отсутствие результата — это тоже результат ( здесь есть еще один пример подобной статьи, опубликованной в 1972 году в журнале Linguistic Inquiry).Можно подумать, что сорок лет назад научные журналы просто были более лояльны к юмору и самоиронии. Однако материалы, убедительно демонстрирующие отсутствие результатов, создаются и сейчас. Например, в 2016 году такая работа появилась в немецком журнале Chemie in unserer Zeit — в ней нет ничего, кроме заголовка и аннотации. Статья называется «Исчерпывающий обзор потребительских продуктов, не содержащих «химии». По мнению ученых, маркировка «Chemical free» просто не имеет смысла, поэтому и обозревать в данном случае, строго говоря, нечего.Кстати, как справедливо отмечают пользователи Reddit, в отношении таких материалов особенно важную роль играет одно из главных правил чтения научных статей: важно очень внимательно изучать заголовок и аннотацию.Хотя иногда внимательного чтения всего, что вообще может быть написано о статье, бывает недостаточно — порой за парой слов в научном журнале стоит длинная история и даже драма. Так, например, статья Йена Таттерстолла (Ian Tatterstall) в американском Evolutionary Anthropology содержит всего два слова — «Хватит уже». На самом деле это — пример «статейной полемики», которая развернулась между Таттерстоллом и его коллегой-антропологом Мэттом Картмиллом (Matt Cartmill). Ученые вели между собой заочный спор на протяжении трех статей ( 1 3 ), после чего Таттерстолл решил его публично прекратить — в той же манере, в которой велась вся дискуссия.Кстати, некоторые ученые считают, что краткость изложения и, в особенности, возможность заявить о «нулевых» результатах очень важны для современной науки. Так, например, астрофизик Крис Линтотт (Chris Lintott) из Оксфорда, считает, что недостаток информации о провалившихся экспериментах и исследованиях, которые окончились ничем, означает, что другие исследователи тратят время, деньги и прочие ресурсы, пытаясь идти по тупиковому пути. «Большое количество информации, имеющей ценность для ученых, пропадает из-за несовершенства современной системы публикации научных статей», — говорит ученый.Конечно, описанные выше примеры — экстремальные проявления краткости. Однако большинство ученых и редакторов научных изданий соглашаются в одном: лаконичность автору научной статьи никогда не повредит. Само собой, многие научные документы и материалы содержат специфическую терминологию и обороты, а где-то ученому приходится в угоду точности давать пространные комментарии и описания. Но умение создавать компактные и емкие тексты (пусть даже не экстремально короткие) научное сообщество активно поддерживает — в конце концов, это непростая задача, даже для опытного исследователя.Например, в книге «Как написать и опубликовать научную работу» ее авторы Роберт Дэй (Robert Day) и Барбара Гастел (Barbara Gastel) пишут , что в аннотации к своим статьям ученые гораздо чаще включают лишние детали, нежели упускают что-то по-настоящему важное. Названия статей тоже порой бывают чересчур длинными — а зря: ученые из Сан-Паулу подсчитали , что научные статьи с более короткими заголовками чаще просматривают и цитируют. А в материале издательства Elsevier автор напрямую советует избегать рассуждений, которые выходят за рамки исследования, и любых неточных выражений — все это поможет сделать материал более компактным.В чрезмерной краткости тоже есть свои минусы — например Стивен Херд (Stephen Heard), ученый и автор книги «The Scientist’s guide to writing», оценивая сверхкороткие научные статьи, пишет , что они не лишены юмора, но могли бы быть намного более понятными и полезными, если бы их авторы не пытались соревноваться в остроумии.С другой стороны, как замечает Стивен, «сокращение материала — прямая задача ученого: нет никакой необходимости отражать в тексте все свои мысли до единой». Как тогда выбрать оптимальный объем материала? Стивен цитирует журнал American Naturalist: «Статья должна быть длинной ровно настолько, насколько это необходимо, — но не более того».