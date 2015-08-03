Топ 10 стажировок для IT-специалистов
Получение теоретических знаний в университете – дело важное. Но не менее важна возможность протестировать их на практике, особенно если речь о такой прикладной сфере как информационные технологии. Если вы настроены именно на это, то стажировка во время учебы или сразу после выпуска – для вас. А чтобы облегчить ваш поиск, мы, StudyQA, подготовили подборку из 10 лучших стажировок для IT-специалистов. При выборе программ мы принимали во внимание статус компании и условия оплаты.
Amazon
Amazon – это настоящий гигант не только в плане продаж в Интернете, но и в плане карьерных возможностей. На данный момент компания предлагает стажировки в основном для студентов-программистов в Канаде и США. Подать заявку на учасние в конкурсе могут бакалавры и магистры.
Требования к стажерам одинаковые: C/C++ и/или Java, опыт работы с UNIX/Linux или Windows и, конечно же, умение решать поставленные задачи.
Как подать заявку на участие: выбрать стажировку на официальном сайте и принять участие в отборе
Сроки подачи: регулярный набор
Cisco
Если вы работаете в сфере информационных технологий, то название «Cisco» вам знакомо. Это американская компания международного масштаба, занимающаяся сетевым оборудованием. Cisco предлагает комплексную программу стажировок ориентированную только на программистов – «IT University Program».
Стажировки доступны в следующих локациях:
Индия;
Соединенное Королевство;
Китай;
США.
Если вы учитесь в московском МТУСИ, то вам повезло – вы можете принять участие в особой программе стажировок от CISCO под названием CIIP. Эта стажировка длится год, и в ней могут участвовать исключительно выдающиеся студенты из определенных университетов из разных уголков мира. С полным списком университетов, которые участвуют в программе, можно ознакомиться здесь.
Как подать заявку на участие: выбрать стажировку на официальном сайте и принять участие в отборе
Сроки подачи: регулярный набор
Hewlett Packard
По данным InternMatch программа стажировок в Hewlett Packard входит в число самых высокооплачиваемых. Есть возможность отправиться на стажировку как в Америку, так в Европу и Азию. Возможность послушать отзывы от прошлых стажеров перед подачей тоже имеется – достаточно зайти на официальный сайт и посмотреть пару видео, размещенных там.
Как подать заявку на участие: выбрать стажировку на официальном сайте и принять участие в отборе
Сроки подачи: регулярный набор
Apple
Составляя подборку стажировок, невозможно обойти своим вниманием Apple. А невозможно это по одной простой причине – количество стажировок для IT-специалистов там просто огромно. В качестве локаций предлагают различные города США, Китай и несколько стран Европы.
Как подать заявку на участие: выбрать стажировку на официальном сайте и принять участие в отборе
Сроки подачи: регулярный набор
Facebook – еще один гигант мира информационных технологий и ваш шанс на получение практического опыта. На данный момент программистам предлагают отправиться в Лондон, Дублин, Париж и несколько американских городов. В качестве стандартных требований присутствует умение справляться с Apache, memcached, Squid, MySQL и знание хотя бы одного языка программирования.
Как подать заявку на участие: выбрать стажировку на официальном сайте и принять участие в отборе
Сроки подачи: регулярный набор
Buddyguard
А эта стажировка для тех, кто не хочет вливаться в мир огромных корпораций. Buddyguard – небольшая берлинская компания, занимающаяся безопасностью. Их главный продукт, FLARE, – устройство, способное принимать решения самостоятельно. На данный момент они ищут стажера, который будет работать с ними над алгоритмами машинного обучения. Стажер должен уметь программировать на C/C++ или Python и работать с алгоритмами CNN, SVM, PCA, LDA.
Как подать заявку на участие: отправить резюме на hr@buddyguard.io.
Сроки подачи: как можно скорее
Intel
В 2017 году Intel вошла в список компаний с лучшими стажировками, оказавшись на двадцатом месте. На данный момент она предлагает два варианта для потенциальных стажеров-программистов:
Стандартные стажировки;
Ротационные программы для только что выпустившихся (Information Technology Rotation Opportunities);
Для тех, кто хочет узнать больше о стажировке в Intel из первых рук, компания опубликовала специальное интервью о стажировке.
Как подать заявку на участие: выбрать стажировку на официальном сайте и принять участие в отборе
Сроки подачи: регулярный набор
По мнению Vault, Google – абсолютный лидер в плане престижных стажировок. В этом году компания набрала 9.528 балла из 10, опередив Apple и Facebook. Google предлагает стажировки в различных сферах IT, от стандартного специалиста по ПО до специалиста по связям с программистами.
Как подать заявку на участие: выбрать стажировку на официальном сайте и принять участие в отборе
Сроки подачи: регулярный набор
Bosch
Знакомство со стажировками Bosch лучше начинать с FAQ на их сайте – там вы сразу узнаете, когда можно подаваться, какая минимальная продолжительность стажировки и какова оплата. Если вас все устраивает – можете смело открывать список открытых вакансий и выбирать интересующую вас стажировку.
Как подать заявку на участие: выбрать стажировку на официальном сайте и принять участие в отборе
Сроки подачи: регулярный набор
Allpago
Замыкает наш список еще одна стажировка в Берлине – на этот раз в Allpago. Allpago занимается платежными системами в Латинской Америке и прямо сейчас они ищут студента-программиста к себе в команду. Среди требований – JavaScript, UI и PowerShell, минимальная продолжительность стажировки – 3 месяца, максимальная – 12.
Как подать заявку на участие: отправить мотивационное письмо, резюме и выписку с оценками на careers@allpago.com
Сроки подачи: как можно скорее
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