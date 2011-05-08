Прямая трансляция iOS-meetup из офиса SuperJob

Сегодня в 18:30 по московскому времени в офисе SuperJob состоится встреча iOS-разработчиков. Присоединяйтесь к прямой трансляции!Спикеры и темы:, старший разработчик мобильных приложений SuperJob, с докладом «Построение iOS-приложения из переиспользуемых модулей».Расскажет о том, как в SuperJob ускорили разработку экранов приложения, разделив их на самостоятельные блоки, как использовали для этого библиотеку IGListKit, как сделали её ещё лучше и как удалось ускорить разработку и унифицировать code style, внедрив генерацию кода., iOS-разработчик «Яндекса», с докладом «Адаптация приложений под iOS 11 и iPhone X».Расскажет о том, какие вопросы встали перед разработчиками после недавней презентации Apple. Например, как сделать, чтобы приложение гармонично смотрелось в новой версии операционной системы и стабильно работало на iPhone X, какие новые возможности можно использовать, чтобы процесс разработки шёл быстрее, проще и приятнее. Ещё мы поговорим о том, как изменилось UI-тестирование после перехода на xCode 9 и что в нём нового., iOS-разработчик «Сбербанк-Технологии», с докладом «Как заваривать EarlGrey. iOS Ui Automation tests».Расскажет о том, что такое EarlGrey и какие ещё есть возможности для написания UI-тестов. Как в «Сбертехе» пишут тесты с использованием EarlGrey, какие ещё инструменты используют. С какими проблемами столкнулись и как их решали., teamlead мобильной разработки Skyeng, с докладом «Общая логика на С++: iOS, Android, Web».Расскажет о том, почему в Skyeng решили написать часть логики приложения для изучения слов на C++, про ее портирование на iOS (Objective-C++), Android (NDK, jni) и Web (WebAssembly, js). А ещё — о полезных утилитах для кодогенерации и про проблемы, с которыми в компании столкнулись, используя этот подход., iOS-разработчик NetcoSports, с докладом «Decodable vs real-world JSON».Расскажет про то, как радость от появления Decodable в Swift превратилась в грусть от попытки распарсить реальные данные. И снова радость от того, что с парой напильников и костылей можно подружить между собой сложные JSON от enterprise-систем и легковесные структуры в Swift.