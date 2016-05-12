ONLYOFFICE в локальной сети: новый интерфейс редакторов, отчеты в CRM и многое другое
Наконец-то увидели свет новые версии наших серверных решений — Enterprise и Community Edition. Вы даже не представляете, что мы пережили тут из-за этого релиза. Зато в решениях появилось много всего хорошего! Мы обновили три из четырех компонентов ONLYOFFICE: Сервер документов, Сервер совместной работы и Контрольную панель.
Некоторые функции появились и в коммерческой сборке, и в открытой версии. Есть и те, которые будут доступны только пользователям платных решений.
Во-первых, новый интерфейс. В нём мы сгруппировали инструменты в тематические вкладки. Это существенно упрощает навигацию по панели инструментов.
Вот как это выглядит:
Во многом вкладочный интерфейс — это задел на будущее. Мы регулярно добавляем новые инструменты и функции, которые должны занять свое законное место в тулбаре. Не хотелось бы, чтобы нашим пользователям приходилось страдать в поисках нужной кнопки, прибегать к помощи коллег и поисковиков. Пользователь должен спокойно работать, не отвлекаясь на интерфейс. Он вообще не должен задумываться об интерфейсе. К этому мы стремимся, во всяком случае.
Важный момент: новый интерфейс позволил нам вынести на видное место наши плагинчики-плагины*, с помощью которых можно существенно расширить функциональность редактора.
(это небольшой вброс сейчас, потому что следующая или после-следующая статья будет про плагины, а ещё мы надеемся всё-таки доработать более детальную документацию по ним)
И знаете что? Там ещё осталось много места под будущие вкладки. Например, мы планируем добавить отдельную вкладку для совместной работы.
Одним интерфейсом, понятное дело, сыт не будешь. Поэтому мы добавили новые функции:
*это же почти все формулы из Excel! совсем большой стал наш редактор таблиц (автор смахивает слезу умиления)
Если хотите самый подробный список изменений и багфиксов, добро пожаловать к нам на GitHub.
Новый интерфейс доступен пользователям платных решений, зато почти все новые функции доступны всем. Исключение составляют режим докладчика в презентациях и предпросмотр в Отслеживании изменений. Их в старом интерфейсе пока нет.
На этой ниве мы добавили следующие вещи:
Кроме того, мы оптимизировали управление порталом: если пользователь был удален, уволен
или просто вам не нравится, его задачи, проекты, контакты и документы можно передать другим или же удалить, как и почтовые ящики со всей корреспонденцией.
Отдельно расскажем про проекты. Мы постарались сделать работу с ними более удобной. Список новшеств:
Хорошие новости: новая версия Сервера совместной работы доступна и в ONLYOFFICE Community Edition, и в Enterprise Edition.
Вот что мы добавили:
Само собой, все эти вещи доступны только в Enterprise Edition, потому что Контрольная панель есть только там.
Вот здесь можно скачать бесплатную Community Edition. Enterprise, кстати, можно тестить бесплатно 30 дней. Нужно заполнить форму, чтобы получить ссылку на скачивание.
В ближайшее время расскажем, что у нас по приложению для iOS и почему плагины — это так важно. Оставайтесь с нами!
Некоторые функции появились и в коммерческой сборке, и в открытой версии. Есть и те, которые будут доступны только пользователям платных решений.
Новый интерфейс редакторов
Во-первых, новый интерфейс. В нём мы сгруппировали инструменты в тематические вкладки. Это существенно упрощает навигацию по панели инструментов.
Вот как это выглядит:
Во многом вкладочный интерфейс — это задел на будущее. Мы регулярно добавляем новые инструменты и функции, которые должны занять свое законное место в тулбаре. Не хотелось бы, чтобы нашим пользователям приходилось страдать в поисках нужной кнопки, прибегать к помощи коллег и поисковиков. Пользователь должен спокойно работать, не отвлекаясь на интерфейс. Он вообще не должен задумываться об интерфейсе. К этому мы стремимся, во всяком случае.
Важный момент: новый интерфейс позволил нам вынести на видное место наши плагинчики-плагины*, с помощью которых можно существенно расширить функциональность редактора.
(это небольшой вброс сейчас, потому что следующая или после-следующая статья будет про плагины, а ещё мы надеемся всё-таки доработать более детальную документацию по ним)
И знаете что? Там ещё осталось много места под будущие вкладки. Например, мы планируем добавить отдельную вкладку для совместной работы.
Новые функции в редакторах
Одним интерфейсом, понятное дело, сыт не будешь. Поэтому мы добавили новые функции:
- Предпросмотр в Отслеживании изменений (это чтобы можно было посмотреть, как будет выглядеть документ, если вы примете предложенные правки или отклоните их);
- Сводные таблицы на просмотр в редакторе таблиц. Скоро ещё добавим их не только на просмотр;
- +69 формул для вычислений в таблицах. Теперь их 438*;
- Режим докладчика с заметками и возможность открывать и сохранять видео в редакторе презентаций;
- Новые плагины — вставка специальных символов и Яндекс.Переводчик;
- Множество исправлений и багфиксов.
*это же почти все формулы из Excel! совсем большой стал наш редактор таблиц (автор смахивает слезу умиления)
Если хотите самый подробный список изменений и багфиксов, добро пожаловать к нам на GitHub.
Вкладочный интерфейс пока только платный
Новый интерфейс доступен пользователям платных решений, зато почти все новые функции доступны всем. Исключение составляют режим докладчика в презентациях и предпросмотр в Отслеживании изменений. Их в старом интерфейсе пока нет.
Сервер совместной работы тоже обновлен
На этой ниве мы добавили следующие вещи:
- Интеграция с двумя платформами для двухфактороной аутентификации — Clickatell и SMSC. Как настроить интеграцию с ними (и другими сервисами, с которыми мы интегрируемся, читайте здесь;
- Отчеты в CRM, которые давно просили;
- Удобная работа с валютой по умолчанию в CRM: мы вынесли настройки выбора дефолтной валюты в отдельную вкладку и добавили возможность вручную задавать актуальный курс;
- Новый интерфейс Чата — теперь контакты располагаются слева;
- Возможность удалить файлы из окна диалогов в Чате, чтобы освободить место на диске.
Кроме того, мы оптимизировали управление порталом: если пользователь был удален, уволен
Отдельно расскажем про проекты. Мы постарались сделать работу с ними более удобной. Список новшеств:
- Появились групповые действия: массовое перемещение, закрытие и удаление задач;
- Выставление прав доступа для команды при создании приватного проекта;
- Выбор стартовой страницы для каждого пользователя;
- Возможность скрывать задачи и вехи приостановленных проектов;
- Права на создание проектов для всех пользователей (выключено по умолчанию);
- Улучшенная навигация по всему модулю.
Хорошие новости: новая версия Сервера совместной работы доступна и в ONLYOFFICE Community Edition, и в Enterprise Edition.
Немного о Контрольной панели
Вот что мы добавили:
- Улучшенный LDAP. Там поправлено много всяких багов и вообще стало хорошо;
- Поддержка AD FS. У нас уже была интеграция с сервисами Shibboleth и OneLogin, с помощью которых можно настроить SSO-аутентификацию, и мы дали им друга. Все инструкции по SSO в нашем Справочном центре;
- Настраиваемая кнопка для авторизации с помощью SSO. Потому что SSO — это должно быть красиво;
- Много всяких исправлений и багфиксов.
Само собой, все эти вещи доступны только в Enterprise Edition, потому что Контрольная панель есть только там.
Вот здесь можно скачать бесплатную Community Edition. Enterprise, кстати, можно тестить бесплатно 30 дней. Нужно заполнить форму, чтобы получить ссылку на скачивание.
В ближайшее время расскажем, что у нас по приложению для iOS и почему плагины — это так важно. Оставайтесь с нами!
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.