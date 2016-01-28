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сегодня в 14:35

«ONLYOFFICE Документы» для iOS: как изменилось приложение за год

    Мы потихоньку начинаем подводить итоги этого трудового года, и начнем, пожалуй, с нашего приложения для iOS — "ONLYOFFICE Документы". В этом году оно серьезно изменилось в плане функциональности. Стало более самостоятельным, благодаря добавленной возможности работать локально, без подключения к порталу ONLYOFFICE. Обзавелось совместной работой и адаптировалось к iOS 11 и IPhone X.

    Расскажем обо всем по порядку.



    Что умеет приложение?



    Вот какие возможности были у нашего приложения к началу подотчетного периода:

    • Редактирование текстовых документов и электронных таблиц;
    • Просмотр презентаций и PDF;
    • Удобная панель инструментов со всем необходимым для форматирования;
    • Управление документами, которые хранятся на портале ONLYOFFICE;
    • Экспорт документов и возможность распечатать их прямо из приложения;
    • Интерфейс на русском, английском, немецком и испанском.


    Вот что мы хотели сделать:

    • Повысить стабильность приложения;
    • Уменьшить количество отказов при установке;
    • Прокачать безопасность — это очень важное направление для ONLYOFFICE в целом;
    • Адаптировать приложение для работы с новинками Apple.


    Смена языка и повышение стабильности



    К первому большому релизу 2017 мы с нуля переписали модуль управления документами, сменив Objective-C на Swift. На наш взгляд, Swift быстрее и безопаснее при написании кода. К тому же, он активно развивается и поддерживается сообществом.

    Мы не пожалели, что решились на перемены: нам удалось избавиться от устаревшего кода и от некоторых ограничений, которые накладывала архитектура приложения на добавление новой функциональности, а самое главное повысить стабильность приложения.

    Самодостаточность и локальная работа



    Изначально «ONLYOFFICE Документы» задумывалось как дополнительный инструмент для тех пользователей, у которых есть необходимость работать на девайсах. Это знакомые многим ситуации, когда вам срочно нужно что-то поправить в важном документе, а под рукой только айфон. В лучшем случае — планшет.

    Со временем стали осознавать существование спроса на альтернативный офисный пакет для iOS. У нас хорошие функциональные возможности, отличная совместимость с востребованными во всем мире форматами Microsoft — в общем, наше приложение подходит по всем параметрам. Или нет?

    Процент отказов был довольно высок, поскольку для работы с приложением требовалось иметь зарегистрированный портал ONLYOFFICE. Мы старались максимально упростить жизнь пользователям — создать портал в пару кликов, тем более вы можете использовать наше бесплатное решение для хранения документов — personal.onlyoffice.com. Однако для пользователей это всё оказалось довольно серьезными препятствиями.

    Чтобы решить этот вопрос, мы добавили возможность работать локально, на устройстве, не подключаясь к корпоративному порталу и вообще его не имея. Таким образом, наше приложение стало совершенно самостоятельным автономным офисным пакетом для iOS. К тому же, это сильно упрощает работу в ситуации отсутствия интернета (грустно, конечно, но такое ещё бывает в 2017 году).

    Помимо редактирования документов, появились прочие локальные действия — экспорт документов, печать, создание папок и пр.

    В приложении появилось совместное редактирование



    Но на пути к самодостаточности приложения, мы не забываем качать функциональность для пользователей порталов. Главная вещь, которую хотелось добавить для них, это совместное редактирование. Именно оно делает работу с онлайн-редакторами такой эффективной.

    Сейчас в приложении доступно совместное редактирование в быстром режиме. Вы можете поделиться документом с коллегами и одновременно редактировать его в режиме реального времени. При этом вы можете работать в приложении, а ваш коллега в веб-версии. Или наоборот. Неважно!

    Что касается наращивания функциональности в целом, то мы добавили долгожданную возможность редактировать данные диаграмм и исправили ошибки в работе с диаграммами в редакторе таблиц.

    Поддержка новых возможностей iOS 11



    Новая версия мобильной ОС от Apple вышла в сентябре. В ней подход к некоторым стандартным операциям был изменен, поэтому нам потребовалось адаптировать приложение, которое должно выглядеть хорошо и на новой, и на предыдущих версиях системы.

    В версии 2.1 мы добавили совместимость с Slide Over. Теперь на iPad'ах можно перетаскивать файлы между приложениями, открытыми в режиме Split View. Для редактирования документов это просто подарок — например, вы можете добавить в свой текст картинку, просто перетащив её в окно редактора.



    В версии 2.2 появилась возможность работать с локальными файлами через новое системное приложение «Файлы». И поддержка iPhone X.

    Безопасность



    Это именно то направление, в котором мы планируем развивать ONLYOFFICE. Соответственно, меняется и и мобильное приложение: помимо уже имеющейся двухфакторной аутентификации, мы добавили функцию SSO. Напомним, её можно настроить с помощью сервисов Shibboleth, OneLogin или AD FS.

    Если вы хотите узнать больше об SSO, читайте статью в нашем Справочном центре.

    В приложении также появилась возможность работать с текстовыми документами и электронными таблицами, защищенными паролем. Это работает и для документов портала, и для документов, которые хранятся на вашем устройстве.

    Переключение между несколькими аккаунтами



    Оно появилось в последней версии. Теперь вы можете (и мы можем) переключаться между аккаунтами и не вводить пароль каждый раз. Это очень удобно, если у вас несколько порталов, что, кстати, является распространенной ситуацией в нашей компании. Помимо нашего корпоративного портала, почти у каждого есть personal для личных целей (иногда даже больше, чем один) и ещё парочка тестовых порталов для экспериментов.
    В общем, штука нужная. Вот как это работает:



    Да, и кстати, у нас есть подробная и обновляемая документация по функциональности приложения в Справочном центре. Само приложение можно скачать в App Store, оно бесплатное. И ваш фидбэк поможет нам сделать его лучше, так что ждем ваших замечаний, предложений и пожеланий.

    P.S. Скоро возможностей редактирования на мобильных будет ещё больше, потому что сейчас мы работаем над редактором презентаций!
    Метки:
    ONLYOFFICE 127,15
    Компания
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    Комментарии 1
    • 0
      У меня всего два вопроса:
      1. Когда же уже вымрут приложения с гамбургер меню на iOS?
      2. Почему бы не сделать нативно и привычно под iOS?

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      Информация
      • Дата основания 2008 год
      • Локация Рига
        Латвия
      • Сайт onlyoffice.com
      • Численность 51–100 человек
      • Дата регистрации 29 сентября 2010
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