Космическая съёмка Земли

import pandas as pd import numpy as np import rasterio import math import cv2 from shapely.geometry import Point #фильтр для бинарных изображений по размеру сегментов (реализован на основе волнового алгоритма) #лучше воспользоваться функциями remove_small_objects и remove_small_holes из библиотеки skimage def filterByLength(input, length, more=True): import Queue as queue copy = input.copy() output = np.zeros_like(input) for i in range(input.shape[0]): for j in range(input.shape[1]): if (copy[i][j] == 255): q_coords = queue.Queue() output_coords = list() copy[i][j] = 100 q_coords.put([i,j]) output_coords.append([i,j]) while(q_coords.empty() == False): currentCenter = q_coords.get() for idx1 in range(3): for idx2 in range(3): offset1 = - 1 + idx1 offset2 = - 1 + idx2 currentPoint = [currentCenter[0] + offset1, currentCenter[1] + offset2] if (currentPoint[0] >= 0 and currentPoint[0] < input.shape[0]): if (currentPoint[1] >= 0 and currentPoint[1] < input.shape[1]): if (copy[currentPoint[0]][currentPoint[1]] == 255): copy[currentPoint[0]][currentPoint[1]] = 100 q_coords.put(currentPoint) output_coords.append(currentPoint) if (more == True): if (len(output_coords) >= length): for coord in output_coords: output[coord[0]][coord[1]] = 255 else: if (len(output_coords) < length): for coord in output_coords: output[coord[0]][coord[1]] = 255 return output #переводим координаты из плоской системы координат epsg:32637 в координаты географической системы координат epsg:4326 def getLongLat(x1, y1): from pyproj import Proj, transform inProj = Proj(init='epsg:32637') outProj = Proj(init='epsg:4326') x2,y2 = transform(inProj,outProj,x1,y1) return x2,y2 #переводим координаты из географической системы координат epsg:4326 в координаты плоской системы координат epsg:32637 def get32637(x1, y1): from pyproj import Proj, transform inProj = Proj(init='epsg:4326') outProj = Proj(init='epsg:32637') x2,y2 = transform(inProj,outProj,x1,y1) return x2,y2 #переводим координаты из плоской системы координат epsg:32637 в координаты изображения(пиксели) def crsToPixs(width, height, left, right, bottom, top, coords): x = coords.xy[0][0] y = coords.xy[1][0] x = width * (x - left) / (right - left) y = height - height * (y - bottom) / (top - bottom) x = int(math.ceil(x)) y = int(math.ceil(y)) return x,y #сегментация тени при помощи порогового преобразования def shadowSegmentation(roi, threshold = 60): thresh = cv2.equalizeHist(roi) ret, thresh = cv2.threshold(thresh,threshold,255,cv2.THRESH_BINARY_INV) tmp = filterByLength(thresh, 50) if np.count_nonzero(tmp) != 0: thresh = tmp return thresh #определяем размер(длину) тени; x,y - координаты здания на изображении thresh def getShadowSize(thresh, x, y): #определяем минимальную дистанцию от здания до пикселей тени min_dist = thresh.shape[0] min_dist_coords = (0, 0) for i in range(thresh.shape[0]): for j in range(thresh.shape[1]): if (thresh[i,j] == 255) and (math.sqrt( (i - y) * (i - y) + (j - x) * (j - x) ) < min_dist): min_dist = math.sqrt( (i - y) * (i - y) + (j - x) * (j - x) ) min_dist_coords = (i, j) #y,x #определяем сегмент, который содержит пиксель с минимальным расстоянием до здания import Queue as queue q_coords = queue.Queue() q_coords.put(min_dist_coords) mask = thresh.copy() output_coords = list() output_coords.append(min_dist_coords) while q_coords.empty() == False: currentCenter = q_coords.get() for idx1 in range(3): for idx2 in range(3): offset1 = - 1 + idx1 offset2 = - 1 + idx2 currentPoint = [currentCenter[0] + offset1, currentCenter[1] + offset2] if (currentPoint[0] >= 0 and currentPoint[0] < mask.shape[0]): if (currentPoint[1] >= 0 and currentPoint[1] < mask.shape[1]): if (mask[currentPoint[0]][currentPoint[1]] == 255): mask[currentPoint[0]][currentPoint[1]] = 100 q_coords.put(currentPoint) output_coords.append(currentPoint) #отрисовываем ближайшую тень mask = np.zeros_like(mask) for i in range(len(output_coords)): mask[output_coords[i][0]][output_coords[i][1]] = 255 #определяем размер(длину) тени при помощи морфологической операции erode kernel = np.ones((3,3),np.uint8) i = 0 while np.count_nonzero(mask) != 0: mask = cv2.erode(mask,kernel,iterations = 1) i += 1 return i + 1 #определяем область, где нет облаков def getNoCloudArea(b, g, r, n): gray = (b + g + r + n) / 4.0 band_max = np.max(gray) gray = np.around(gray * 255.0 / band_max).astype(np.uint8) gray[gray == 0] = 255 ret, no_cloud_area = cv2.threshold(gray, 100, 255, cv2.THRESH_BINARY) kernel = np.ones((50, 50), np.uint8) no_cloud_area = cv2.morphologyEx(no_cloud_area, cv2.MORPH_OPEN, kernel) kernel = np.ones((100, 100), np.uint8) no_cloud_area = cv2.morphologyEx(no_cloud_area, cv2.MORPH_DILATE, kernel) no_cloud_area = cv2.morphologyEx(no_cloud_area, cv2.MORPH_DILATE, kernel) no_cloud_area = 255 - no_cloud_area return no_cloud_area #читаем csv в формате lat,long,height df = pd.read_csv('buildings.csv') #читаем csv файл с информацией о снимке image_df = pd.read_csv('geotiff.csv') #угол солнца над горизонтом sun_elevation = image_df['sun_elevation'].values[0] with rasterio.open('image.tif') as src: #геокоординаты снимка #в этом случаем снимок сохранён в ПСК epsg:32637 left = src.bounds.left right = src.bounds.right bottom = src.bounds.bottom top = src.bounds.top height,width = src.shape b, g, r, n = map(src.read, (1, 2, 3, 4)) #берём зелёный канал, т.к. он самый контрастный band_max = g.max() img = np.around(g * 255.0 / band_max).astype(np.uint8) #определяем маску области, где нет облаков no_cloud_area = getNoCloudArea(b, g, r, n) heights = list() #определяем тень в окне размером (size, size) size = 30 for idx in range(0, df.shape[0]): #геокоординаты и высота здания lat = df.loc[idx]['lat'] lon = df.loc[idx]['long'] build_height = int(df.loc[idx]['height']) #переводим геокоординаты в координаты плоской системы координат epsg:32637 #(в ПСК можно выполнять линейную интерполяцию и таким образом находить координаты зданий уже на самом изображении) build_coords = Point(get32637(lon, lat)) #координаты снимка и зданий в одной ПСК, поэтому можно определить координаты здания уже на самом изображении x,y = crsToPixs(width, height, left, right, bottom, top, build_coords) #ищем тень зданий, если в этом месте нет облаков if no_cloud_area[y][x] == 255: #зная азимут солнца, мы знаем в каком направлении должны быть тени зданий #поиск тени зданий будем выполнять в этом направлении roi = img[y-size:y,x-size:x].copy() shadow = shadowSegmentation(roi) #(size, size) - координаты здания в roi #умножаем длину тени в пикселях на размер пикселя в метрах #(в этом случае пространственное разрешение 3 м) shadow_length = getShadowSize(shadow, size, size) * 3 est_height = shadow_length * math.tan(sun_elevation * 3.14 / 180) est_height = int(est_height) heights.append((est_height, build_height)) MAPE = 0 for i in range(len(heights)): MAPE += ( abs(heights[i][0] - heights[i][1]) / float(heights[i][1]) ) MAPE *= (100 / float(len(heights)))