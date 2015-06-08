4 слова
#пятничное
В нашей компании на данный момент есть три вакансии:
— Frontend-разработчик
— QA Инженер
— Младший UX/UI-дизайнер
И почти всю эту неделю мы проводим в нашем офисе собеседования кандидатов, некоторые из которых получаются довольно забавными. Например, один кандидат спросил, во что мы играем по локалке. На фоне этого в паблике ВК решили устроить небольшую развлекуху: «Провалите собеседование в компанию мечты (должность на выбор: фронтендер / бэкендер / дизайнер / сисадмин) с помощью 4 слов?». С первых минут в комментариях стало смешно — мы даже решили сделать небольшую подборку.
Давенько программирую на HTML
В CSS играл давно
Я fullstack js developer
Массивы начинаются с единицы
go to — это здорово!
Писать тесты — не моё
Unit тесты — трата времени
Кому нужны эти комментарии?
Тестовые задания только платно
Я читал трудовой кодекс
Пиратский софт карается законом
(на сисадмина в мелкую контору с большими требованиями к софту)
Вайфай это же роутер
1С даже лучше C++
Бэкап — акт проявления трусости
Блокчейн дип машин лернинг
Я сейчас пишу соцсеть
Я люблю компанию Оракл! (на собеседовании в Гугл)
Moi uroven inglisha — advanced
Изи изи рил ток
Пьяным я программирую лучше
Не работаю по выходным
Можно с отпуска начать?
Я только закончил институт
Мне просто нужен опыт
Так это не орифлейм?
Видел порно, начинающееся так же
Мои услуги стоят больше
Я вам завтра перезвоню
Я у вас работала
Пишите свои варианты в комментариях. А ещё ждём ваших резюме — у нас здорово и есть чем заняться.
Всем хороших выходных!
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