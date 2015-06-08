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ТechMedia 179,26
Создаем и развиваем сервисы для гиков
сегодня в 15:30

4 слова 

    #пятничное

    В нашей компании на данный момент есть три вакансии:

    Frontend-разработчик
    QA Инженер
    Младший UX/UI-дизайнер

    И почти всю эту неделю мы проводим в нашем офисе собеседования кандидатов, некоторые из которых получаются довольно забавными. Например, один кандидат спросил, во что мы играем по локалке. На фоне этого в паблике ВК решили устроить небольшую развлекуху: «Провалите собеседование в компанию мечты (должность на выбор: фронтендер / бэкендер / дизайнер / сисадмин) с помощью 4 слов?». С первых минут в комментариях стало смешно — мы даже решили сделать небольшую подборку.

    Давенько программирую на HTML
    В CSS играл давно
    Я fullstack js developer
    Массивы начинаются с единицы
    go to — это здорово!
    Писать тесты — не моё
    Unit тесты — трата времени
    Кому нужны эти комментарии?
    Тестовые задания только платно
    Я читал трудовой кодекс
    Пиратский софт карается законом
    (на сисадмина в мелкую контору с большими требованиями к софту)
    Вайфай это же роутер
    1С даже лучше C++
    Бэкап — акт проявления трусости
    Блокчейн дип машин лернинг
    Я сейчас пишу соцсеть
    Я люблю компанию Оракл! (на собеседовании в Гугл)
    Moi uroven inglisha — advanced
    Изи изи рил ток
    Пьяным я программирую лучше
    Не работаю по выходным
    Можно с отпуска начать?
    Я только закончил институт
    Мне просто нужен опыт
    Так это не орифлейм?
    Видел порно, начинающееся так же
    Мои услуги стоят больше
    Я вам завтра перезвоню
    Я у вас работала

    Пишите свои варианты в комментариях. А ещё ждём ваших резюме — у нас здорово и есть чем заняться.

    Всем хороших выходных!
    Метки:
    ТechMedia 179,26
    Создаем и развиваем сервисы для гиков
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    Вакансии компании ТechMedia

    Вакансии компании
    Создать резюме
    Комментарии 51
    • +7
      Покажите мне ваш г… окод.
      • +5
        я постоянно читаю хабр =)
        • +1
          Не барское это дело!
          • +15
            Что-то половина фраз в подборке не смешная, а вполне нормальная и жизненная. Даже с отпуска иногда можно начать.
            • +1
              я попросил подождать меня 2 недели, между работами сходил в отпуск — точно жизненно
              • +3
                а с фразы «Я только закончил институт» начинали вообще ВСЕ.
                • +4
                  Нет, часть людей устроилась в компанию до окончания института, другая даже до поступления, а некоторые и вместо поступления)
                  • +2
                    Неправда.

                    Я начинал с фразы «меня отчислили из техникума»
                    • 0
                      Неправда. Я там вообще не учился.
                    • 0
                      У меня пару раз было, что я еще при получении оффера предупреждал нового работодателя, что еще работая в старом месте (и тогда еще не планировалось менять компанию) у меня был намечен отпуск на ближайшее время, куплены авиабилеты для себя и жены и забронированы гостиницы, обидно было бы все это потерять впустую, и хотелось бы заранее согласовать с проектом возможность взять неделю или две, пусть даже без оплаты. Ни разу не отказывали.
                  • +3

                    Про чтение трудового кодекса понравилось:) надо сделать себе такую футболку и ходить в ней на собеседования

                    • 0
                      Забавно, но в одной компании на вопрос «Во что они играют по локалке» мне вполне честно ответили — «CS, но чаще Dota. А иногда и UT»… Жаль, в зарплате не сошлись :(
                    • 0

                      А печенки тут дают?

                    • 0
                      Кем вы себя видите через 5 лет :) (уп-с, 4 слова?)
                      • 0
                        Напомнило "Дорого и о*уенно долго"
                      • 0
                        А где у вас тетрадка с паролями пользователей?
                        • +1
                          >>Массивы начинаются с единицы
                          В оракловых массивах это нормально :)
                          • 0
                            И в паскалевских, вроде бы.
                            • 0
                              В паскале, массиву можно задать любой диапазон индексов:
                              var
a : array [-42 .. 42] of real;

                              Но это касается только массивов с фиксированным размером.
                              Динамические массивы, в паскале индексируются с нуля.
                          • +7
                            Не работаю по выходным

                            эмммм, а ничего, что это вообще-то нормальная позиция, если в вакансии не указано иное?


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                            • любой: "Я лучше удаленно поработаю"
                            • программист: "Вы работаете по SODD?"
                            • +8
                              Full stack js — ну если имеется в виду node, то почему нет?
                              • +1
                                • Я читал трудовой кодекс
                                • Пиратский софт карается законом

                                Это чистосердечное? :)


                                • Тестовые задания только платно
                                • Мои услуги стоят больше

                                А с этим то что не так?


                                • Не работаю по выходным

                                Ну, учитывая предыдущие пункты, доплата за работу по выходным явно не предполагается, так что...

                                • +8
                                  «Я закончил курсы программистов»
                                  • +1
                                    На разработчика
                                    «Я знаю С++ идеально»
                                    «JavaScript это скриптовая Java»

                                    На дизайнера
                                    «Я дизайнил сайт университета»
                                    «Мышка не хуже планшета»
                                    • 0

                                      "Терпеть не могу программировать"

                                      • +4
                                        Вижу таск — пишу фреймворк.
                                        • +2
                                          А мне компьютер дадут?
                                          • +1
                                            В программировании я знаю всё.
                                            • +6

                                              Запилите кто-нибудь такой же сборник но только наоборот — как на собеседовании четырьмя словами отпугнуть любого кандидата и обнулить карму своей компании.

                                              • +1

                                                — Мы молодая, динамичноразвивщаяся компания

                                                • +3
                                                  — Хватит о зарплате, главное — опыт!
                                                  • 0
                                                    — Испытательный срок три месяца.
                                                    • 0

                                                      Кто вы по гороскопу?

                                                      • 0
                                                        «ДМС только для руководства»
                                                        (цитата из реального собеседования)
                                                      • 0
                                                        Зато после «Фигак, финак, в продакшн!» сразу примут. Классика.
                                                        • +2
                                                          Что плохого в том, что человек не работает по выходным?
                                                          • 0
                                                            Может это собеседование на должность Санта Клауса?
                                                          • +5

                                                            Я читал трудовой кодекс. Не работаю по выходным. Комбо! Такое ощущение, что не стоит переживать при отказе.

                                                            • +3
                                                              Читал все посты бумбурума
                                                              • +2
                                                                Ну, если бы компании где я собираюсь работать многие из этих фраз показались бы «смешными» — на хрен такую компанию.
                                                                • 0
                                                                  просто путаю javascript и java.
                                                                  • 0
                                                                    В CSS играл давно


                                                                    • +1
                                                                      Я вам завтра перезвоню

                                                                      Я так и устроился. Не только работодатель имеет право выбора.

                                                                      По теме:
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                                                                        Unit тесты — трата времени

                                                                        это действительно так.
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                                                                          Зачем мне эти алгоритмы?
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                                                                            npm — ерунда! скачиваю скрипты.
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                                                                            html>body>.navbar>#logo
                                                                            Кнопке «отправить» красную рамку!
                                                                            На главную курсы и погоду.
                                                                            Предпочитаю фуллстек, могу дворником.
                                                                            Учился программировать по Хабру.
                                                                            На рабочем майнить можно?
                                                                            Бэкапами спасаюсь каждый день.
                                                                            Могу SQL по живому.
                                                                            Код-ревью — отстой! Я — senior!
                                                                            Требования не вычитываю. Протестят!
                                                                            После универа работал техдиром.
                                                                            • 0
                                                                              На Ангуляр:
                                                                              «Я программировал на HTML/CSS, но если мне что-нибудь понадобится то я быстро это изучу. Как написать цикл на Javascript? Не знаю.»

                                                                              PS: 30 с лихером лет кандидату персонажу.

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