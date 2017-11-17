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сегодня в 10:06

Опрос пользователей Хабра

    Дорогие друзья! Мы совершили несколько итераций и за последнее время изменили дизайн наших сайтов: Хабрахабр и Гиктаймс. Мы получили немало фидбэка в комментариях и в обращениях — спасибо за советы, найденные баги фичи, мы всё учли, сделали и записали.


    Мы знаем, сколько вас из какой страны и региона, какие вы по полу и даже немножко — по увлечениям. И мы обязательно продолжим знакомство. Но ни одна аналитика не расскажет нам то, что вы можете рассказать словами о том, как вы пользуетесь Хабром и Гиктаймс. Поэтому просим вас уделить несколько минут нашему опросу.

    Аналогичный опрос на Geektimes
    1. Как часто вы заходите на Хабр?
    Проголосовали 253 пользователя. Воздержались 2 пользователя.
    2. Сколько публикаций в среднем вы прочитываете за одно посещение?
    Проголосовали 247 пользователей. Воздержался 1 пользователь.
    3. На что вы обращаете внимание перед тем, как начать читать публикацию?
    Проголосовали 237 пользователей. Воздержались 5 пользователей.
    4. Как вы читаете публикации?
    Проголосовали 238 пользователей. Воздержался 1 пользователь.
    5. Если вы поместили публикацию в закладки, что это значит?
    Проголосовали 223 пользователя. Воздержались 10 пользователей.
    6. Что вам больше нравится читать?
    Проголосовали 236 пользователей. Воздержался 1 пользователь.
    7. Обращаете ли вы внимание на то, что публикация находится в блоге компании?
    Проголосовали 233 пользователя. Воздержался 1 пользователь.
    8. Как вы относитесь к публикациям в блогах компаний?
    Проголосовали 234 пользователя. Воздержался 1 пользователь.
    9. Читаете ли вы комментарии?
    Проголосовали 229 пользователей. Воздержавшихся нет.
    10. Пишете ли вы комментарии?
    Проголосовали 223 пользователя. Воздержавшихся нет.
    11. Удобно ли вам пользоваться комментариями?
    Проголосовали 183 пользователя. Воздержались 36 пользователей.
    12. Вы видите, что публикация набрала минус 19 (-19). Вы:
    Проголосовали 209 пользователей. Воздержались 14 пользователей.
    13. Вы видите, что публикация набрала плюс 135 (+135). Вы:
    Проголосовал 171 пользователь. Воздержались 43 пользователя.
    14. Быстро ли вы находите нужную информацию на сайте?
    Проголосовали 202 пользователя. Воздержались 13 пользователей.
    15. Как вы оцениваете навигацию по сайту?
    Проголосовали 200 пользователей. Воздержались 13 пользователей.
    16. Чего вам не хватает на Хабре?
    Проголосовали 208 пользователей. Воздержались 8 пользователей.
    17. За последний год:
    Проголосовали 166 пользователей. Воздержались 42 пользователя.
    18. Как вы читаете Хабр с телефона?
    Проголосовали 202 пользователя. Воздержались 9 пользователей.

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    Метки:
    ТechMedia 240,33
    Создаем и развиваем сервисы для гиков
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    Комментарии 10
    • +1
      По первому вопросу: я просматриваю ленту по заголовкам в RSS по мере появления новых статей, и, если меня что-то интересует, открываю в браузере.
      • 0
        Для read-only аккаунтов, толку от коментариев почти нет. Пока автор или модератор проверит коментарий, он зачастую становится неактуальным. Нужно что-то с эти делать.
        • 0
          Почему в 3 вопросе нет ответа: На то, интересна ли мне рассматриваемая тема вообще?
          • +1
            А как вы это определяете? Я вот по заголовку и тексту до ката.
          • 0
            не мешало бы добавить статью по вёрстке статей на Хабре, но так, чтобы они максимально соответствовали ГОСТам и всяким книжным рекомендациям.
            • +1
              Комментировать перестал — так как сообщество тут злое и лишь самоутверждается тем, что может зайти в личку и слить карму. Если я высказываю обоснованно свое мнение не совпадающее с большинством — то как в средние века закидывают камнями. Вот и зачем комментировать тогда? Айтишный ресурс, а высказаться можно только лебезя и только высказывая в атмосфере большинства. Хорошо что в будущем такие айтишные массы не будут стоять у руля правительства.

              Ваши программисты, ТМ, не справились с этим урегулированием.
              В комментариях вас часто просят пересмотреть подходы к этому вопросу — но воз и ныне там. И теперь свой второй комментарий я смогу оставить через 24 часа. Такая свобода слова
              • 0
                Сталкиваюсь иногда с проблемой при переходе на статью из внешнего источника на мобильном. Если ссылка стоит на полную версию, то не всегда происходит редирект на мобильную и приходится самому подставлять буковку m. Немного неудобно. Такое всегда происходит при переходе с Яндекс.Дзен.
                • 0
                  12 и 13. А если рейтинг статьи для меня играет второстепенное значение и я все равно почитаю текст до ката чтоб понять, надо ли это читать?

                  17. Ни лучше, ни хуже.
                  • 0
                    в этот понедельник отправлял в саппорт хабра вопрос по минусам в коментах (Общие вопросы (50284): GAR-VKLND-583).
                    раз такой опрос образовался, можно было бы и тот вопрос включить.

                    некоторые статьи пропадают бесследно.
                    вот была статья, была дискуссия, а тут глянул — ни статьи, ни личных комментов. пусто.
                    • +1
                      Хардкорного программирования
                      Хардкорного системного администрирования

                      да! верните мой 2007-й! :)

                      Но мне, как автору, всё-таки интересно, будет ли изменение в правилах портала для авторов, что бы подобные посты
                      Обзор NAS для малого и среднего бизнеса QNAP TDS-16489U
                      Обзор NAKIVO Backup & Replication
                      можно было бы писать в тематические блоги, а не в «Я пиарюсь»? А то какая то демотивация авторов получается, ибо в «Я пиарюсь» оно никому в общем то не нужно… Или авторам покупать собственные «корпоративные» блоги, что бы писать можно было в тематические хабы?

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                      Информация
                      • Дата основания 2008 год
                      • Локация Россия
                      • Сайт tmtm.ru
                      • Численность Неизвестно
                      • Дата регистрации 09 августа 2008
                      Приложения
                      • TechMedia
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