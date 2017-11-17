Опрос пользователей Хабра

Дорогие друзья! Мы совершили несколько итераций и за последнее время изменили дизайн наших сайтов: Хабрахабр и Гиктаймс. Мы получили немало фидбэка в комментариях и в обращениях — спасибо за советы, найденные баги фичи, мы всё учли, сделали и записали.Мы знаем, сколько вас из какой страны и региона, какие вы по полу и даже немножко — по увлечениям. И мы обязательно продолжим знакомство. Но ни одна аналитика не расскажет нам то, что вы можете рассказать словами о том, как вы пользуетесь Хабром и Гиктаймс. Поэтому просим вас уделить несколько минут нашему опросу.