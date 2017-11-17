Опрос пользователей Хабра
Дорогие друзья! Мы совершили несколько итераций и за последнее время изменили дизайн наших сайтов: Хабрахабр и Гиктаймс. Мы получили немало фидбэка в комментариях и в обращениях — спасибо за советы, найденные баги фичи, мы всё учли, сделали и записали.
Мы знаем, сколько вас из какой страны и региона, какие вы по полу и даже немножко — по увлечениям. И мы обязательно продолжим знакомство. Но ни одна аналитика не расскажет нам то, что вы можете рассказать словами о том, как вы пользуетесь Хабром и Гиктаймс. Поэтому просим вас уделить несколько минут нашему опросу.
→ Аналогичный опрос на Geektimes
Мы знаем, сколько вас из какой страны и региона, какие вы по полу и даже немножко — по увлечениям. И мы обязательно продолжим знакомство. Но ни одна аналитика не расскажет нам то, что вы можете рассказать словами о том, как вы пользуетесь Хабром и Гиктаймс. Поэтому просим вас уделить несколько минут нашему опросу.
→ Аналогичный опрос на Geektimes
1. Как часто вы заходите на Хабр?
2. Сколько публикаций в среднем вы прочитываете за одно посещение?
3. На что вы обращаете внимание перед тем, как начать читать публикацию?
4. Как вы читаете публикации?
5. Если вы поместили публикацию в закладки, что это значит?
6. Что вам больше нравится читать?
7. Обращаете ли вы внимание на то, что публикация находится в блоге компании?
8. Как вы относитесь к публикациям в блогах компаний?
9. Читаете ли вы комментарии?
10. Пишете ли вы комментарии?
11. Удобно ли вам пользоваться комментариями?
12. Вы видите, что публикация набрала минус 19 (-19). Вы:
13. Вы видите, что публикация набрала плюс 135 (+135). Вы:
14. Быстро ли вы находите нужную информацию на сайте?
15. Как вы оцениваете навигацию по сайту?
16. Чего вам не хватает на Хабре?
17. За последний год:
18. Как вы читаете Хабр с телефона?
Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.