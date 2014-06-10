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Тостер
Сервис вопросов и ответов для IT специалистов
сегодня в 16:10

Вводим фильтр сложности вопросов на Тостере

    Всем привет от команды Тостера! Рады представить вам новую возможность сервиса, которую, как показал наш недавний опрос, ждали многие.

    Теперь можно настраивать выдачу вопросов в соответствии с их сложностью. Такая настройка доступна в трёх лентах: «Моя лента», «Все вопросы», «Вопросы в теге».

    Дальше расскажем подробней, зачем мы это сделали и как всё работает.



    Зачем мы это сделали


    В любом крупном сообществе рано или поздно назревает конфликт «старичков» и «новичков». Некоторым давно кажется, что на Тостере задают слишком много простых, на их взгляд, вопросов. Но если оставлять одни сложные вопросы, то как будут учиться начинающие специалисты? Кроме того, многим профессионалам, наоборот, интересно обучать новичков и отвечать на их «нубские» вопросы.

    Чтобы на сервисе было одинаково комфортно и «старичкам», и «новичкам», мы решили разделять вопросы по сложности и дать возможность каждому настроить сложность индивидуально под себя. Мы считаем, это решение куда более гибкое и эффективное, чем введение «минусов», с помощью которых меньшинство может навязывать свою волю большинству.

    Как всё работает


    Всего есть три категории сложности вопросов: простой, средний и сложный.  

    Первоначально, сложность задаётся автором вопроса, однако после его публикации, каждый пользователь может проголосовать за ту сложность, которой, по его мнению, этот вопрос соответствует. Те, кто не хотел бы видеть лёгкие, по их мнению, вопросы в своей ленте, могут понизить сложность такого вопроса с помощью голосования. И наоборот, если вы считаете, что вопрос совсем не простой, вы можете проголосовать за присвоение ему более высокой сложности. Таким образом, благодаря участию сообщества, каждый вопрос получит ту сложность, которой он, по мнению большинства, соответствует.


    Надеемся, теперь каждый сможет ещё точнее настроить Тостер под свои интересы, чтобы ещё лучше профессионально развиваться и помогать в этом другим.
    Метки:
    Тостер 65,10
    Сервис вопросов и ответов для IT специалистов
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    Комментарии 9
    • +4
      Так а почему же стрелка на разноцветных спидометрах в одном положении? Что мешает направлять её влево, по центру и вправо?
      • –1
        Отличия в цветах нам показалось достаточно.
        • 0
          Но теперь наличие нескольких цветных элементов сверху от вопроса немного мешает быстро окидывать взглядом сами вопросы. Может только мне, конечно, но всё же.
        • 0

          "Разноцветные спидометры"

        • 0

          А почему в последний момент сменили англоязычные обозначения на "Простой/Средний/Сложный"?

          • +1
            Мы посовещались и пришли к выводу, что этот вариант будет понятнее для большинства пользователей.
          • 0
            Так были же метки для вопросов Junior, Senior и прочие градации. Нововведение только в том, что сделали всего три уровня и русифицировали.
            • 0
              Если вы пользовались Тостером, то могли заметить, что возможности фильтровать выдачу вопросов в зависимости от их сложности ранее не было.
            • 0
              Я так понимаю для изменения сложности достаточно одного голоса?

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              • Локация Москва
                Россия
              • Сайт toster.ru
              • Численность 2–10 человек
              • Дата регистрации 14 сентября 2017
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