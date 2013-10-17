Как получить D-U-N-S number бесплатно
- Управление проектами,
- Управление продуктом,
- Разработка под iOS,
- Разработка мобильных приложений,
- Блог компании Touch Instinct
- Tutorial
D-U-N-S number — международный идентификатор юридических лиц. В России добровольно его добывают в одном случае: когда в AppStore нужно зарегистрировать компанию-разработчика.
Расскажем, как добыть этот номер бесплатно и сэкономить 12 240.
Зачем нужен номер
Apple использует D-U-N-S number, чтобы удостовериться, что ваша компания существует. Присвоением номеров занимается фирма D&B, на которую Apple возложила все обязанности по проверке юридических лиц.
Пока вы не получите D-U-N-S number, процедуру регистрации аккаунта на юридическое лицо продолжить не удастся. Получение номера займет от семи до тридцати рабочих дней.
Можно оформить платно за пять дней
В России есть представительство D&B, которое помогает оформлять D-U-N-S number. Они с удовольствием оформят номер за 12 240 рублей, нужно только оставить заявку на сайте.
Можно оформить бесплатно за 30 дней
Спойлер: у нас заняло 13 дней.
Решили провести эксперимент и добыть номер для одного из наших заказчиков, который как раз собирался публиковать приложение от юридического лица. На официальном сайте D&B и спросили, можно ли получить номер бесплатно. Представитель агентства сначала хотела перекинуть нас на русскоязычное представительство, но мы уточнили, что «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит» предлагает только платные услуги. Через пять минут стали обладателем ссылки для получения номера бесплатно.
Идём пошагово.
1. Переходим по ссылке. Регистрируемся на сайте.
2. Принимаем условия пользовательского соглашения
3. Нажимаем на синюю кнопку, чтобы получить номер бесплатно
4. Пробуем найти компанию в реестре. Мы не нашли нужную — попытались добавить ее в базу, нажав на кнопку внизу страницы.
Сайт не давал сменить регион с Америки на Россию, поле было неактивно. Поэтому написали в службу поддержки по адресу applecs@dnb.com.
5. В тот же день пришло письмо с инструкцией. Нас попросили прислать информацию о компании:
Company Name
Street Address (Cannot be a PO Box, but the physical location of this company)
City
State/Province
Zip Code
Country
Company Phone Number (Local telephone number that is monitored during business hours)
Contact Name, Email and Phone
An Attached Copy of the Business Certification for Verification
Ответили на вопросы на английском, к письму прикрепили скан ОГРН. Обратите внимание, что названия вашей компании на сайтах Apple и D&B должны полностью совпадать.
6. Две недели ничего не происходило, мы отправили в D&B уточняющее письмо. Пришел ответ, что заявка будет рассматриваться еще десять дней. А на следующий день на почту прислали D-U-N-S number.
Не бойтесь задавать вопросы
12 тысяч — не такая большая сумма, но и не маленькая. Стыдно отдавать ее только за то, что не знаешь английский. Не бойтесь спрашивать и уточнять. В любой непонятной ситуации пишите в службу поддержки.
Ленивец и права на него принадлежат Константину Брилевскому, создателю мема «Свободный от забот»
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.