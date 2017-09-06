Регистрация
51,25
Рейтинг
Туту.ру
Tutu.ru — сервис путешествий №1 в России.
сегодня в 11:16 Управление

Деловая игра Kanban-пицца в офисе Туту.ру



    Приглашаем всех желающих 14 сентября поучаствовать в деловой игре под названием Kanban-пицца! Мы в игровой форме расскажем о принципах и правилах Kanban, обсудим аспекты применения методологии и ее преимущества для ИТ-отрасли, а также поделимся опытом реального построения процессов.

    Softer — это регулярные открытые встречи для всех желающих, посвящённые обсуждению программной инженерии (Software Engineering) (подробнее см. здесь).

    Kanban, наряду со Scrum, является частью Agile-философии, и представляет собой набор простых принципов, которые можно использовать для оптимизации и увеличения эффективности производственных процессов — будь то создание программного обеспечения, изготовление еды, закупки и многое другое.

    Важные достоинства Kanban — простота и низкий порог входа для внедрения в уже работающих бизнесах.

    На данном мероприятии мы в игровой форме расскажем о принципах и правилах Kanban, обсудим аспекты применения методологии и ее преимущества для ИТ-отрасли, а также поделимся опытом реального построения процессов.

    Обычно Kanban игры фокусируются на механике доски и на потоке предопределенной заранее Kanban системы. Эта же игра учит, как построить Kanban систему на существующем процессе, как его визуализировать и начать улучшать. Игра очень веселая, динамичная и, конечно же, очень полезная. На примере пиццы вы сможете прочувствовать Kanban на практике и получите более глубокое понимание этой методологии.

    Сможете получить опыт построения Kanban системы на уже существующем процессе, точно так же как в реальной жизни. Получите опыт полной Kanban системы в противовес фокусирования только на Kanban доске и сопутствующих механизмах. Поймете, что Kanban доски являются контекстно-зависимыми: для каждого конкретного процесса может быть много вариантов Kanban досок, которые будут полезными и адекватными, и необязательно должна существовать идеальная Kanban доска. Научитесь бороться с потерями с помощью ограничения Незавершенной Работы (НЗР, Work In Progress Limit). Ну и, конечно же, визуализировать все на Kanban Доске. Кроме того, вы сможете получить хороший опыт быстрой самоорганизации и адаптации.

    Да и просто сможете весело и с пользой провести время!

    Мероприятие бесплатное. Кол-во участников ограничено: 30 человек — непосредственно участники игры, 15 человек — наблюдатели/болельщики.

    Регистрация по ссылке

    Это не первая Agile игра, которую мы проводим в нашей компании. Вы можете прочитать статью нашего технического директора о том, как мы регулярно проводим игру getKanban: Зачем играть в getKanban: опыт Туту.ру
    Метки:
    Туту.ру 51,25
    Tutu.ru — сервис путешествий №1 в России.
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Комментарии 4
    • 0
      Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
      • +1
        Да, сам в шоке, так как мало мест, очень быстро они кончились. Я бы сказал молниеносно. Мы будем выяснять можем ли мы добавить мест и точно ли пойдут все те, кто зарегистрирован. Возможно откроем регистрацию позже.
        • +2
          Мой опыт организации бесплатных мероприятий говорит, что приходят меньше 50%.
          Возможно если мероприятие проводит известная организация (например вы), то ситуация будет лучше.

          Вообще, очень правильное дело делаете. Ну и для бренда конечно это полезно.
          • +1
            Спасибо! Мы периодически принимаем гостей с митапами и устраиваем деловые игры. Если у вас есть предложения — пишите в личку, пообщаемся подробнее

      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

      Информация
      • Дата основания 05 сентября 2003
      • Локация Москва
        Россия
      • Сайт tutu.ru
      • Численность 201–500 человек
      • Дата регистрации 24 января 2017
      Ссылки
      Facebook
      ВКонтакте
      Приложения
      • Билеты на автобус и расписание — Туту.ру
        • Покупка билетов на пригородные и междугородние автобусы.
        • Расписание автовокзалов и рейсов.
        • Выбор места в салоне.
        • Безопасная оплата банковской картой онлайн.
        • Более 10 тысяч направлений.
      • Туту.ру — авиабилеты и путешествия дешево
        • Покупка билета за 7 минут.
        • Цены с учетом всех сборов.
        • Заботливая служба поддержки.
        • Подробное описание рейсов.
        • Маршрутная квитанция всегда с собой.
      • Жд билеты — Туту.ру
        • Расписание поездов и цены жд билетов на полгода вперед.
        • История изменения стоимости билетов.
        • Подсказки при выборе поезда.
        • Подробные схемы поездов.
      Показать все
      Блог на Хабрахабре
      Самое читаемое
      Интересные публикации

      Аккаунт

      Разделы

      Информация

      Услуги

      Приложения

      © 2006 – 2017 «TM»
      Служба поддержки
      Мобильная версия