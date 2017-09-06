Деловая игра Kanban-пицца в офисе Туту.ру
Приглашаем всех желающих 14 сентября поучаствовать в деловой игре под названием Kanban-пицца! Мы в игровой форме расскажем о принципах и правилах Kanban, обсудим аспекты применения методологии и ее преимущества для ИТ-отрасли, а также поделимся опытом реального построения процессов.
Softer — это регулярные открытые встречи для всех желающих, посвящённые обсуждению программной инженерии (Software Engineering) (подробнее см. здесь).
Kanban, наряду со Scrum, является частью Agile-философии, и представляет собой набор простых принципов, которые можно использовать для оптимизации и увеличения эффективности производственных процессов — будь то создание программного обеспечения, изготовление еды, закупки и многое другое.
Важные достоинства Kanban — простота и низкий порог входа для внедрения в уже работающих бизнесах.
На данном мероприятии мы в игровой форме расскажем о принципах и правилах Kanban, обсудим аспекты применения методологии и ее преимущества для ИТ-отрасли, а также поделимся опытом реального построения процессов.
Обычно Kanban игры фокусируются на механике доски и на потоке предопределенной заранее Kanban системы. Эта же игра учит, как построить Kanban систему на существующем процессе, как его визуализировать и начать улучшать. Игра очень веселая, динамичная и, конечно же, очень полезная. На примере пиццы вы сможете прочувствовать Kanban на практике и получите более глубокое понимание этой методологии.
Сможете получить опыт построения Kanban системы на уже существующем процессе, точно так же как в реальной жизни. Получите опыт полной Kanban системы в противовес фокусирования только на Kanban доске и сопутствующих механизмах. Поймете, что Kanban доски являются контекстно-зависимыми: для каждого конкретного процесса может быть много вариантов Kanban досок, которые будут полезными и адекватными, и необязательно должна существовать идеальная Kanban доска. Научитесь бороться с потерями с помощью ограничения Незавершенной Работы (НЗР, Work In Progress Limit). Ну и, конечно же, визуализировать все на Kanban Доске. Кроме того, вы сможете получить хороший опыт быстрой самоорганизации и адаптации.
Да и просто сможете весело и с пользой провести время!
Мероприятие бесплатное. Кол-во участников ограничено: 30 человек — непосредственно участники игры, 15 человек — наблюдатели/болельщики.
→ Регистрация по ссылке
Это не первая Agile игра, которую мы проводим в нашей компании. Вы можете прочитать статью нашего технического директора о том, как мы регулярно проводим игру getKanban: Зачем играть в getKanban: опыт Туту.ру
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.