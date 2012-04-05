Как прошёл октябрьский moscowcss. Видеозаписи со встречи moscowcss №5 из офиса Туту.ру 31 октября 2017

WebP: что это и как нам это использовать

Адаптивный SVG

Верстальщик: Наследие

В конце октября в офисе Туту.ру прошла очередная встреча по фронтенду в Москве moscowcss. На митапе выступили три докладчика: Игорь Лесневский из дизайн-бюро «Зебра» рассказал о WebP, фронтендер Туту.ру Артем Нечунаев поделился знаниями об адаптивном SVG, а Сергей Попов из HTML Academy и по совместительству организатор moscowcss выступил с докладом о том, как оставить спецификации, которыми бы могли пользоваться другие разработчики со всего мира.Мы записали видео лекций и делимся ими с вами.Игорь Лесневский, web-разработчик, из B2B дизайн-бюро «Зебра» о том, какие преимущества дает формат изображений WebP, как обстоят дела с его поддержкой, и как использовать WebP максимально эффективно.На примере одной из продуктовых задач Туту.ру фронтендер нашей компании Артем Нечунаев разобрал подход для создания элементов нетривиальной формы с использованием SVG.Организатор moscowcss, Сергей Попов из HTML Academy о том, что делать, если вы захотели оставить после себя спецификации, которыми могли бы пользоваться миллионы разработчиков по всему миру. Как устроен мир спецификаций современного веба, а также куда идти и что нужно знать, чтобы готовить свои черновики спецификаций.