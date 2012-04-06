Туту.ру: Как провести День айтишника своими силами и недорого

Что за повод?

Зачем это нужно?

Как подготовить праздник?

Что у нас получилось ?

Сколько это стоит?

Кто принял участие

Как сказалось на рабочем процессе

Как отреагировали сотрудники компании

В Туту.ру принято не только работать в команде, но и сообща проводить свободное время и отмечать праздники. При этом в компании стараются делать все своими руками и своим умом. Сотрудники сами придумывают идеи праздников, организовывают и проводят мероприятия. Возможно, именно поэтому каждый праздник в Туту.ру не похож на предыдущий.В начале октября сервис путешествий Туту.ру отмечал особый праздник — День айтишника, объединивший в себе день сисадмина (28 июля), день тестировщика (6 сентября), день программиста (13 сентября), день интернета (30 сентября) и несколько других.Мероприятие — отличный способ повысить мотивированность команды, провести обучающие мастер-классы и просто развлечься.В течение праздничного дня можно познакомить части команды между собой, разобраться в том, над чем работают коллеги, получить идеи, касающиеся развития компании и продукта.Примерно за две недели до дня IT мы разослали письма, в которых предложили всем желающим принять участие в подготовке праздника. Рассылка позволила нам собрать команду для первого мозгового штурма, во время которого у нас сформировалось понимание сценария праздничного дня, появились первые идеи конкурсов и прочих активностей. Итоговый список развлечений выбрали путем голосования.В подготовке Дня айтишника приняли участие сотрудники 4-х подразделений, в том числе руководители front-end и back-end разработки.Из числа тех, кто был готов не только генерировать идеи, но и взяться за их осуществление, назначали ответственного за каждую активность. При этом сценарий и механики конкурсов прорабатывали вместе. Например, викторину готовил глава нашего front-end’а, но вопросы мы тестировали все вместе.Крутой технический квест придумал руководитель отдела системных аналитиков Антон Ганюшкин. У него была полностью готова идея, он же занимался ее проработкой и созданием специального видео.Хотя в этот раз мы все успели вовремя, в следующий раз имеет смысл увеличить время подготовки праздника, чтобы сделать все в спокойном темпе.1. С утра на столах сотрудников ждали праздничная открытка и вкусный пряник с нанесением.2. В переговорках были установлены винтажные приставки.3. Всем тутушникам на корпоративную почту была разослана ссылка на видео от Доктора Bad Code. В ролике злодей угрожал беззащитным котикам*. Для их спасения нужно было пройти квест — найти разбросанные по офису 6 кусков кода, составить их в правильном порядке, скомпилировать и запустить. Полученный ключ требовалось ввести на специальной странице.Как любой порядочный злодей, свой код Доктор Bad Code написал на Паскале. Тот, кто справился с заданием быстрее всех, был с почестями принят в отдел багов и костылей.Квест получился довольно хардкорным, но при этом победитель появился уже через полчаса.4. Конкурс по раскрашиванию белых футболок — нужно было создать самый айтишный рисунок. На них появлялись Ждун, Билл Гейтс, подстаканники из ж/д-вагонов, ошибка 404, костыли и баги и другие герои нашей повседневной рабочей жизни.Победители, которых мы определили голосованием среди сотрудников, получили ценные призы. За победу в конкурсах в течение дня мы вручали нaборы Lego Technics, конструкторы Marble Mania (скатывающиеся по желобам шарики) и дройдов из «Звездных войн».5. Вечерняя викторина от Доктора Funtastic. После окончания рабочего дня команда собралась в стендапной — пространстве для общих встреч.В викторине требовались смекалка и сноровка, нужно было быстро угадывать расшифровку аббревиатур из мира веб-технологий, разгадывать исторические загадки, ориентироваться в истории интернета. Победители ушли с подарками.6. Финальная пицца-пати с настольными и видеоиграмиБюджет на подарки: 61 тысяча рублей. Это пряники для всех сотрудников, 3 набора Marble Mania, 2 набора Lego Technic, 2 дроида из «Звездных войн».Бюджет на еду и напитки: 69 тысяч рублей.Бюджет на настольные игры: 0 рублей. В Туту.ру есть коллекция настольных игр, в которые мы иногда играем после рабочего дня.Бюджет на видеоигры: 0 рублей. Приставки нашлись у наших сотрудников дома.Бюджет на развлечения: фотограф — 12 тысяч рублей, футболки с маркерами — 27 тысяч рублей.Итого: ≈ 170 тысяч рублей или < 500 рублей на каждого тутушника.В течение дня в различных активностях так или иначе приняли почти все работающие из офиса сотрудники. Больше всего людей собралось на вечерней части праздника, когда мы проводили викторину и устраивали пицца-пати.Мы старались, чтобы все наши активности не сильно отвлекали сотрудников от работы. Все задания можно было выполнить, например, во время обеденного перерыва, а на выполнению любого из них требовалось не очень много времени.Больше всего от работы отвлекал конкурс футболок. Впрочем, отвлекал он, конечно, не сильней, чем обычный поход на кухню за чаем.После праздника мы попросили сотрудников оценить мероприятие: 90% поставили Дню айтишника 5 баллов, еще 10% — 4 балла, оценки 3, 2 и 1 не дал никто.«С 9 утра до момента выхода из офиса в сторону дома — все было вообще незабываемо, я бы повторил»«Было классно вспомнить студенческие годы и синтаксис Паскаля»«Было бы здорово сделать такие футболки где-нибудь на производстве. Чтобы была возможность купить такую футболку в качественном исполнении и брендированную. Они получились действительно крутыми!»* —