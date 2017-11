Операционные системы Linux под разные задачи

Linux для новичков

Deepin

Основные дистрибутивы

openSUSE

Fedora

Slackware Linux

Mageia

Sparky Linux

CentOS

Дистрибутивы LINUX для творчества

Fedora Design Suite

KXStudio

Iro

Дистрибутивы для обучения

Edubuntu

Uberstudent

Дистрибутивы для Raspberry Pi

Raspbian Jessie

Kano OS

Легковесные дистрибутивы

Lubuntu

Xubuntu

Puppy Linux

Manjaro Linux

Arch Linux

Tiny Core

Дистрибутивы для игр

Steam OS

Ubuntu Game Pack

Fedora Games Spin

SparkyLinux Game Over Edition

Securty дистрибутивы

Kali Linux

Parted Magic

GParted

TAILS

Дистрибутивы для корпоративных клиентов

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux используется для развертывания критически важных приложений на мировых биржах, в финансовых учреждениях, ведущих телекоммуникационных компаниях, анимационных студиях

SUSE Linux Enterprise

Существует огромное количество операционных систем Linux, каждая из которых предлагает то либо другое преимущество. Различные варианты ОС могут затруднить выбор и забрать немалое количество времени для поиска необходимой именно под ваши задачи. Ubuntu, Mint, Elementary, Fedora, OpenSUSE… список удобных для пользователя дистрибутивов может показаться бесконечной историей. Нужна ОС попроще? Для игр? А возможно, нужен мультимедийный дистрибутив для комфортного просмотра и прослушивания медиа контента? Все они доступны.Здесь собран регулярно обновляемый список операционных систем Linux, оптимально подходящий под конкретные потребности и требования проекта. Материал — адаптивный перевод статьи Christian Cawley The Best Linux Operating Systems Вот список:Ubuntu — дистрибутив на основе Debian, вышла новая версия популярного Linux-дистрибутива Ubuntu — 17.10 Artful Aardvark с графической оболочкой Gnome 3 (3.26) и Gnome Shell (ей характерна более высокая настраиваемость и гибкость). Ubuntu — одна из самых широко используемых ОС Linux. При переходе на Linux, скорее всего данный дистрибутив станет одним из первых, который вы начнете юзать. Есть даже малиновая версия для Raspberry Pi. Для загрузки версии 17.10 доступна только 64-битная редакция (1,4 Гбайт).Особенности и изменения:— новый рабочий стол GNOME — самое большое изменение коснулось среды рабочего стола. В версии Ubuntu 17.10 вместо Unity — GNOME, версия 3.26.1.— Wayland (протокол взаимодействия между КОМ и клиентами). По дефолту дисплейный сервер — Wayland, но для систем и пользователей, предпочитающих X.Org можно выбрать сеанс «Ubuntu on X.org»— новая экранная клавиатура Caribou— серверная сборка с обновленными версиями QEMU 2.10, libvirt 3.6, DPDK 17.05.2, Open vSwitch 2.8, Samba 4.6.7Об основных новшествах, перейдя по ссылке Ubuntu имеет множество производных, дистрибутив Kubuntu — одна из них, используется графический интерфейс KDE. Дружественная к пользователю ОС Kubuntu — это часть проекта Ubuntu. Бесплатная и открытая альтернатива Windows и Mac OS X, которая содержит все необходимое для работы. По умолчанию Kubuntu поставляется с браузером Firefox. Другие браузеры (Chromium, Rekonq) можно установить с репозиториев Kubuntu. KDE Telepathy — мессенджер Kubuntu — позволяет общаться через Facebook, Google Talk, AIM, ICQ, Jabber, Messenger, Skype и т.д. Дистрибутив Kubuntu поставляется с музыкой и видеопроигрывателем: просто выбираете трек или видео, а Kubuntu позаботится о всем остальном. LibreOffice (офисное приложение) совместим со всеми офисными приложениями, включая Microsoft Office.19 октября вышел релиз Kubuntu 17.10 Artful Aardvark. 1400 разработчиков трудились над внесением исправлений — 14 тысяч исправлений, половина из которых связана с драйверами устройств.Основные новшества релиза, перейдя по ссылке Linux Mint — свобода, приведшая к элегантности — мощный и простой дистрибутив. На основе Ubuntu Linux Mint является надежным дистрибутивом, согласно данным DistroWatch (новостной сайт, специализирующийся на публикации рейтингов ОС). Linux Mint не так давно занимала лидирующие позиции в рейтинге среди пользователей, которые перешли на Linux с Windows или macOS.Mint использует свободную графическую оболочку Cinnamon, может поддерживать и другие — Xfce, MATE, KDE. Есть Linux Mint на базе Debian (LMDE), который нацелен на опытных пользователей Linux, он менее дружелюбен по сравнению с Linux Mint на базе Ubuntu.Последний релиз Linux Mint 18.2 под кодовым названием «Sonya», на базе Ubuntu 16.04 LTS и ядре версии Linux 4.8, идет уже с новыми версиями оболочек рабочего стола Cinnamon 3.4, MATE 1.18, KDE Plasma 5.8 LTS и Xfce 4.12. Минимальные системные требования для установки Linux Mint 18.2: 1 ГБ оперативной памяти, 15 ГБ дискового пространства.В сентябре появилась новость о старте работ над релизом Linux Mint 18.3 под кодовым названием «Сильвия/Sylvia». Кроме названия известно еще вот что — дистрибутив будет дополнен инструментом резервного копирования Timeshift, внесены улучшения в Xreader. «Timeshift — отличная утилита, которая по умолчанию будет работать в паре с приложением mintBackup». Улучшения коснутся и панели инструментов PDF-ридера (Xreader).Deepin — дистрибутив, который ранее был на базе Ubuntu, с графической оболочкой DDE. Для тех, кто перешел с Windows или macOS на Linux понравится простота дистрибутива, ОС приятная и дружественная с нормальными настройками, имеется свой оконный менеджер — Gala. Визуальные эффекты и привлекательный внешний вид дистрибутива — приятный плюс. В новой версии 15.4.1 добавлены звуковые эффекты и системные звуки. Дистрибутив поставляется с собственными приложениями такими как Deepin Software Centre, DMusic, DPlayer. Отличная альтернатива Windows для широкого круга пользователей (домашних и офисных), поддержка 30 языков (даже хинди). После оптимизации эффектов оконного менеджера можно устанавливать разные обои для каждого рабочего пространства. Поддержка жестов для multi-touch.Центр приложений — Deepin Store, легко просматривать и устанавливать ПО, что немаловажно для новых пользователей Linux. Насчет минимальных системных требований: 1 ГБ оперативной памяти, 10 ГБ свободной дисковой квоты.PCLinuxOS — позиционируется как один из распространенных дистрибутивов Linux среди новичков, стандартно установлена графическая оболочка KDE Plasma Desktop. Вы сможете без проблем установить драйверы, офисные приложения, отредактировать фотографии, комфортная работа с мультимедиа — обеспечена. К слову, отлично подойдет в качестве второй ОС. В PCLinuxOS есть полный набор приложений для комфортного вебсерфинга, работы с электронной почтой, обмена сообщениями, просмотра онлайн-видео, приложения GIMP, Picasa и другие для работы с мультимедийным контентом, офисное приложение LibreOffice.Исходя из названия PCLinuxOS — это стремление «сблизить» операционные системы Windows и Linux. Как вам наличие стартового меню Windowsesque? Среди особенностей PCLinuxOS — быстрота развертывания и компактность инсталляции, недостатки — проблема с fake RAID и отсутствие поддержки файловой системы btrfs. Дистрибутив нетребовательный к ресурсам: минимально 512 MБ оперативки, 12 минимум и 20+ ГБ (для полной установки) свободной дисковой квоты.Linux Lite на основе Ubuntu LTS — один из простейших дистрибутив, удачно адаптирован для тех, кто делает первые шаги в Linux, c простой, интуитивной графической оболочкой Xfce. Меню «Пуск» выполнено в духе Windows. Гибкость системы, поставляется с базовым набором приложений, которые подойдут как начинающим пользователям Linux, так и более продвинутым.Linux Lite — максимально дружелюбная и понятная ОС, которая упростит переход на Linux с Windows. Thunar версии 1.6.11 — файловый менеджер по умолчанию, Firefox 52.0.2 — браузер, есть приложения для работы с мультимедиа Gimp 2.8.20, медиаплеер VLC версии 2.2.2, офисное приложение — LibreOffice 5.1.6. Не требовательный к ресурсам Linux Lite можно установить на старое железо, будет достаточно ОЗУ объемом 512 МБ.Zorin OС ориентирован на новичков Linux, пользователям Windows будет просто и безболезненно сменить ее, так как интерфейс очень напоминает Windows Explorer в Microsoft Windows. Дистрибутив был создан на основе Ubuntu. Есть множество аналогов приложений Windows.Сходство Zorin OС 9 с Windows 7 устраняет дискомфорт при переходе на Linux! Как утверждают разработчики, переход на Zorin OС подобен легкому ветерку. Вы можете даже запустить множество приложений Windows внутри ОС Zorin с помощью Wine . Быстрый, мощный, безопасный — таким будет ваш девайс с этим дитрибутивом.Команда Zorin OС летом этого года объявила о выпуске Zorin OС 12 Lite. Теперь в качестве базовой среды рабочего стола — Xfce, что открывает широкое поле для кастомизации и настроек. Zorin OS 12 Lite работает на базе ядра Linux версии 4.8.Elementary OS — быстрый и легкий дистрибутив на базе Ubuntu. В качестве графической оболочки — минималистичный Pantheon. Elementary OS — эстетически привлекательная ОС с простыми приложениями: файловый менеджер Pantheon Files, почтовый клиент Geary, легковесный и функциональный браузер Midori, свободный медиаплеер Totem, менеджер фотографий Shotwell. Приложения Elementary OS работают быстро и удовлетворят пользовательские повседневные потребности. Мало возможностей для кастомизации и тонкой настройки — как плата за абсолютную простоту.Придерживаетесь принципа «за все нужно платить», даже за программное обеспечение с открытым исходным кодом? Разработчики Elementary OS с радостью примут ваш вклад в пользу поддержки ОС. Есть желание прочувствовать привлекательный внешний вид macOS, комфорт Windows и стабильность Linux, тогда Elementary OS — может стать вашим выбором.Популярный openSUSE — так сказать, «юзерфрендли» дистрибутив Linux, привлекателен и интересен для новичков в мире Linux, но и полезен для разработчиков, ведь продукты openSUSE позволяют получить полный исходный код для каждого бинарного пакета в дистрибутиве. Позиционируется как «лучший выбор для системных администраторов, разработчиков и обычных пользователей». Дистрибутив поддерживает такие графические оболочки — GNOME, KDE, Xfce, LXDE, E19.Среди инструментов дистрибутива openSUSE: Open Build Service (OBS) Kiwi . Летом этого года состоялся релиз openSUSE Leap 42.3 . Минимальные системные требования: процессор Pentium 4 1.6 GHz или выше, от 1 ГБ RAM, от 3 ГБ свободной дисковой квоты.По дефолту Fedora идет с графической оболочкой GNOME, есть возможность быстро и легко менять графические оболочки (KDE, Xfce, LXDE, MATE и Cinnamon). Любите испытывать и работать с новыми версиями программ, тогда дистрибутив оптимально подойдет под ваши запросы.В июле 2017 года стал доступен релиз операционной системы Fedora 26 для персональных компьютеров, серверов, облачных и встроенных устройств. Было проведено множество улучшений: графическая оболочка GNOME 3.24.2 (Fedora Workstation), ОС на базе ядра Linux 4.11.8, менеджер пакетов по дефолту — DNF 2.0, компилятор — GCC 7. Дистрибутив Fedora 26 идет с обновленными версиями Python 3.6, OpenSSL 1.1.0, Boost 1.63, Ruby 2.4, GHC 8.0, Golang 1.8.Debian — старейший и популярнейший дистрибутив Linux с графической оболочкой GNOME. Есть проекты на основе других ядер Debian GNU/kFreeBSD (ядро FreeBSD), ведется разработка Debian GNU/Hurd (с ядром GNU Hurd) и другие.В июне 2017 года вышла девятая версия Debian Stretch. Дистрибутив на базе ядра LTS-версии 4.9 поддерживает такие архитектуры , среди них — amd64, arm64, i386, armel, armhf, mips, mipsel, mips64el, ppc64el, s390x. Debian работает почти на всех машинах, даже на самых старых. Сборка MariaDB вместо MySQL. Есть возможность установить такие графические оболочки — Cinnamon, GNOME, KDE, LXDE, MATE, Xfce. Информацию о выпуске можно найти, перейдя по ссылке . В октябре вышли обновления некоторых пакетов (выпуск 9.2). Бесплатная, стабильная, надежная, универсальная и мощная ОС.На базе Fedora, первоначально дистрибутив Korora был основан на Gentoo Linux, ее основным заданием являлось сделать Linux понятным не только для начинающих, но также полезным для опытных пользователей. Есть возможность выбрать графическую оболочку: Cinnamon, GNOME, KDE, MATE или Xfce.Проект Korora объявил о выпуске версии 26 на базе Fedora 26, под кодовым названием «Bloat», который уже доступен для скачивания. Среди обновлений — Cinnamon 3.4, GNOME 3.24, KDE Plasma 5.10, Mate 1.18, Xfce 4.12, быстрый кеш SSSD для локальных пользователей. Выпуск идет с использованием Canvas, пользователи могут настроить дистрибутив под себя и свои потребности.Безопасный и простой дистрибутив Slackware — однозначно UNIXвый дистрибутив Linux, он оптимален для работы с серверами. Древний и своеобразный дистрибутив Linux — вот как можно его охарактеризовать, такая технология как Systemd его разработчикам чужда.Состоялся релиз стабильной версии Slackware 14.2. после многих бета-версий, поставляется с ядром 4.4. Доступны два варианта ядра — монолитная и модульная сборки, поддержка таких графических оболочек KDE 4.14.21 (KDE 4.14.3 c kdelibs-4.14.21), Xfce 4.12.1. Дистрибутив заставит похлопотать над его настройкой, много чего нужно будет сделать вручную.Mageia — стабильная, безопасная ОС и для персональных компьютеров и для серверов, изначально это был некоммерческий форк Mandriva Linux. Дистрибутив — неплохой вариант для новичков, простой, удобный, многоязычный, поддерживает графических оболочки — KDE, GNOME, MATE, LXDE, Xfce, Cinnamon.Есть мнение, что дистрибутив медленно исчезает, так как обновления выходят редко. Но в июле 2017 года вышла Linux Mageia 6. Скорее всего дистрибутив ориентирован на домашнее использование. Идет на базе ядра Linux 4.9 с новым менеджером пакетов DNF.SparkyLinux основан на Debian 8. ветка Testing. Основная версия идет с графической оболочкой LXDE, для пользователей доступны и другие интерфейсы. SparkyLinux — легкий, быстрый и простой дистрибутив Linux с настраиваемыми рабочими столами Enlightenment и LXDE. С ним можно работать и на новом, и на старом железе. Последняя версия SparkyLinux 5.1 под кодовым названием Buster на базе ядра Linux 4.12.13, по умолчанию инсталлятор — Calamares, обновленный до версии 3.1.4.Документация и консоль в помощь, адаптировать Gentoo Linux можно практически под любые требования. Стабильность системы и наличие множества приложений — неотъемлемые плюсы дистрибутива. Доступна мощная и гибкая система управления пакетами Portage. Полное отсутствие какого-либо установщика и сборка из исходников и опции компилятора — такой себе конструктор-лего, высокая сложность и простор для прохождения «квеста» по настройке системы.В случае установки Gentoo, процесс адаптации новичков к Linux системе будет пройден.CentOS — уникальный вариант платного дистрибутива Red Hat Enterprise Linux. Повышенная стабильность и бесплатность в распространении дистрибутива корпоративного уровня. Незаменим для комфортной работы с серверами. Плюс системы CentOS: работают все программные продукты, которые рассчитаны на Linux.Система не рассчитана на новичков — никаких упрощений, работа вашего сервера будет безопасна и стабильна, используются технологии GCC как SSP (защита стека), PIE. Если вы используете Red Hat на работе, имеет смысл использовать CentOS дома — отличий немного, а экономия на лицо.Fedora Design Suite была создана для пользователей, которым необходим софт для работы с мультимедийным контентом. Доступны такие инструменты как Inkscape, Krita и GIMP.Подобно тому, как Ubuntu поставляется в разных «вариантах» (Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu и т.д), Fedora имеет также специализированные сборки — Spins и Labs. Design Suite оперирует теми же функциями, что и основная версии Fedora; графический интерфейс — Gnome.Первый релиз Ubuntu Studio был выпущен в 2007 году, эту ОС выбирают пользователи Linux, которые много работают с мультимедийными программами — графические дизайнеры, люди творческие.Система использует в качестве графической среды XFCE. Последняя версия Ubuntu Studio 17.04 Zesty Zapus была выпущена в начале 2017 года. Для пользователей доступны приложения для работы с мультимедиа: Darktable, RawTherapee, Kdenlive, Pitvi, OpenShot, Synfig Studio, Cinelerra, Gimp, Blender.KXStudio — Linux дистрибутив для тех, кому медведь не наступил на ухо. ОС для людей, занимающихся музыкой, конфигурация установленных программ порадует: Alsa, Jack, Wine + WineAsio и т.д. Графическая оболочка — KDE 4.11, поставляется с ядром с низкой задержкой таймера.В основном работаете с анимацией, 3D-моделированием, фоторедакторами? Iro — то, что вы оцените.Простая операционная система для производства компьютерной графики. Не нужно колдовать над ее установкой, чтобы создать шедевры в программах для рисования, поработать с видео. Никакой суеты. Iro — портативная ОС, может запускаться с USB или DVD.Разработка Edubuntu должна была максимально облегчить работу с ОС учителям и детям любого возраста. ОС идет в комплекте со всем лучшим бесплатным образовательным софтом GCompris, KDE Education Project, SchoolTool календарь. Поставляется с графической оболочкой GNOME, но есть возможность установить KDE.В наличие большой репозиторий образовательных программ, кроме стандартных офисных приложений и приложений для работы с мультимедиа, есть инструменты для программирования (на Basic, Pascal, Haskell, Java, Lisp, Perl) и веб-разработки. В общей сложности пользователям предлагается 34000 программ.Uberstudent — обучающий дистрибутивов Linux, нацелен на учеников, начиная со средних и старших классов, идет уже с предустановленным ПО. Графическая оболочка — Xfce с настройками.ОС с множеством стандартных и полезных приложений, (LibreOffice, Chromium, Firefox, Thunderbird), пользователям доступен широкий спектр обучающего софта. Все создано, чтобы не только упростить выполнение заданий, но и оптимально управлять задачами.Стандартная ОС для популярной Raspberry Pi. Raspbian Jessie — не просто новая версия основной операционной системы Pi основанная на Debian, она создана, чтобы еще более упростить пользование ОС Pi.В этом дистрибутиве в наличии два новых инструмента для программирования: BlueJ и Greenfoot, они будут интересны тем, кто изучает программирование на Java. С октября 2016 года Raspbian Jessie использует новую рабочую среду — PIXEL.Подобна Raspbian, стильная Kano OS для Raspberry Pi была разработана с целью облегчить новичкам знакомство и работу с устройствами. Интуитивная операционная система, основанная на Debian. Простой интерфейс с необходимыми инструментами рассчитан для комфортной работы даже для детей; перекомпилированное ядро и урезанная система, а установить ОС можно методом apt-get, имеется свой менеджер обновлений.Lubuntu — легкий, энергоэффективный и надежный дистрибутив Linux, основанный на Ubuntu. Для запуска этой операционной системы достаточно небольшого объема используемой памяти (512 МБ ОЗУ вполне хватит), одним словом — легковесная ОС. Используется рабочий стол LXDE и набор легких приложений, ориентация на скорость и энергоэффективность.Lubuntu — почти Ubuntu с графической оболочкой LXDE. Функциональный дистрибутив Lubuntu нацелен на старые машины, но будет прекрасно работать и на новом оборудовании. Помимо удобного графического интерфейса, Lubuntu предлагает широкий выбор приложений, которые обеспечат комфортную работу пользователям: вебсерфинг, работа с медиаконтентом, игры.Xubuntu — простая и эстетически привлекательная ОС, основанная на Ubuntu. Xfce — графическая среда данной ОС. Прекрасно подходит для установки на лептопах, нетбуках, невысокие требования позволяют установить ее даже на старых машинах.Есть два варианта Xubuntu: Live CD (можно работать с диска) и Alternate Install CD (только для установки). Стабильный, аккуратный и практичный дистрибутив. Сейчас актуальна версия Xubuntu 16.04 с кодовым названием Xenial Xerus на базе ядра Linux 4.4, LibreOffice 5.1.2.2, Mozilla Firefox 45.0.2, с почтовым клиентом Thunderbird 38.6, файловым менеджером Thunar 1.6.10.Запускай простую Puppy Linux просто из ОЗУ, ОС установится и на старые машины, наличие жесткого диска необязательно. Есть возможность установить ее в качестве дополнительной без изменения основной ОС.Небольшой, но быстрый дистрибутив Puppy Linux на базе Slackware — просто берете установочный образ на флешке и запускаете в режиме LiveCD. В наличие большое количество инструментов и программ для настройки системы, есть весь необходимый софт для повседневной работы при этом система шустрая, программы записаны в отдельные модули, подключай, когда есть необходимость, экономь память. Эликсир молодости для старого железа.ОС Manjaro Linux призвана предоставить доступ широкому кругу пользователей к мощи и простоте Arch Linux. ОС впитала все преимущества Arch Linux + она более удобна и доступна для новичков. По умолчанию используется графическая среда Xfce. Поддерживает несколько ядер. Мощный дистрибутив с пакетным менеджером Pacman.Главная особенность Manjaro Linux — простая установка и удаление ядер. Хотя дистрибутив и основан на ArchLinux, установить графические драйвера в Manjaro просто. Manjaro присущи скорость, мощность и эффективность, доступ к пользовательскому репозиторию (AUR).Arch Linux — это голый дистрибутив, идет с минимальным набором пакетов и консольным интерфейсом, гибкий в настройке. ОС можно настроить под себя, установить почти все графические интерфейсы и свободно переключаться между ними.Среди бесспорного плюса — оперативность обновления пакетов. Хотите изучить Linux — этот дистрибутив для вас. Под Arch Linux хорошая документация Archwiki . В распоряжении официальный репозиторий и пользовательский репозиторий — AUR (Arch User Repository), с его помощью вы можете скомпилировать и установить любой софт, установка проводится вручную, через терминал, в текстовом режиме. Есть свой пакетный менеджер — Pacman в формате pkg.Tiny Core — мини-дистрибутив Linux объемом 15 МБ, который будет работать даже на маломощном железе. Установка в текстовом режиме. Tiny Core использует версию ядра BusyBox и оконные менеджеры Flwm.Среди достоинств — немалый репозиторий приложений, возможность построение системы на основе расширений (extension's) и бэкап-файла. Уверенно можно сказать, что этот дистрибутив не для новичков, а для бывалых и опытных пользователей Linux. Tiny Core 8.0 — последняя версия на базе нового ядра, обновленные версии компонентов busybox, glibc и gcc, а также множество других улучшений. Новое ядро позволяет дистрибутиву успешно работать с более современным аппаратным обеспечением.Bodhi — легковесная модификация Ubuntu Linux с гибко настраиваемым оконным менеджером Enlightenment (продуктивность, поддержка анимации, Unicode) со средой рабочего стола Moksha (в ней доработаны нерабочие функции Enlightenment 17). Дистрибутив будет хорошо работать и на старом маломощном железе. Интуитивный, простой и удобный.Стандартно в Bodhi установлено всего пять приложений: легковесный браузер Midori, терминал Terminology, файловый менеджер PCManFM, ePhoto для просмотра графических файлов, легковесный просмотрщик pdf-файлов ePad. Для установки других программ есть веб-инструмент AppCenter. Минимальные требования: процессор 300 МГц, 128 МБ оперативной памяти, 2,5 ГБ свободной дисковой квоты.Игры на Linux становятся все востребованнее, если вы — геймер установите Steam OS, в ней значительно улучшена производительность обработки графики. Очень экономная система, из жестких требований только одно — к процессору, он обязан быть с 64-битной архитектурой, нет ограничений насчет производителей видеоадаптера.Если говорить об аппаратной базе, на которую устанавливается SteamOS, то это игровые компьютеры от компании-создателей Valve — Steam Machine. Steam Machines — это устройства, которые могут стать заменой консолей. Изначально «Valve задумала SteamOS как операционную систему для игровой консоли Steam Machines. Тем не менее любой пользователь может установить SteamOS и наслаждаться играми в Linux-среде.» Среди его особенностей — кроссплатформенность, поддержка множества игр из Steam store, свой рабочий стол на базе GNOME, вы можете выбирать играть на клавиатуре или джойстиком.Хотите установить новую ОС и сразу же приступить к игре? Такая возможность вам предоставляется со специальной игровой сборкой Ubuntu GamePack, обновленный дистрибутив, предоставляющий средства для запуска почти 22 тысяч игр и приложений, это касается как платформы Linux, так и Windows и MS-DOS.Fedora Games Spin — дистрибутив Linux, который подойдет любителям игр, это игровая версия с множеством предустановленных игрушек (коллекция opensource игр). Не требует установки, можно запускать с USB накопителя/DVD.Вот полный список игр Существует множество доступных версий SparkyLinux, но, пожалуй, эта самая удачная, если выбирать «игроориентированный» дистрибутив. Вместе с Sparky Linux GameOver пользователям доступны предустановленные игры, Steam-клиент, PlayOnLinux и Wine для запуска игр, написанных под Window, а также DOSbox.Kali Linux (в прошлом BackTrack) — хорошая операционная система в области компьютерной безопасности, базирующаяся на ядре Linux. Дистрибутив популярен для проведения тестов на безопасность, ОС на базе Debian поставляется с более чем 600 security-утилитами.Parted Magic — легковесный дистрибутив Linux, предназначен для управления разделами. LiveCDдля разметки дисков, небольшой дистрибутив для аварийно-спасательных работ. На 80 Мбайтах размещено много утилит профильного направления, X-сервер, рабочее окружение Xfce.GParted (GNOME Partition Editor) — еще один универсальный дистрибутив, позволяет управлять разделами на жестких дисках, на устройствах для хранения информации. Проводите различные операции с дисками используя GParted.TAILS — дистрибутив Linux на основе Debian, специально создан для обеспечения приватности и анонимности. ОС с открытым исходным кодом, использует технологии Tor, для ее установки нужен CD/DVD-привод или USB-флешка, SD-карта, 64-bit (x86-64) совместимый процессор, 2 ГБ оперативной памяти.Red Hat Enterprise Linux — коммерческий проект походная от Fedora, разработанный с учетом потребностей корпоративных клиентов. Поддержка в течение 10 лет, отсутствует поддержка MP3 и DivX, доступ к бинарным пакетам обновлений — платный.SUSE Linux Enterprise — дистрибутив Linux от компании SUSE, готовая и гибкая ОС для рабочих станций, упрощает работу с разным офисным софтом. Две версии, серверная и для рабочего стола, — надежное решение для предприятий. Дистрибутив на базе .rpm-пакетов. Есть две модификации дистрибутива — SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop. Для п ервой модификации характерна надежность и высокая скорость работы, данный дистрибутив подходит для построения высокопроизводительных серверов. Вторая модификация SUSE Linux Enterprise Desktop для корпоративных десктопных пользователей.SUSE Linux Enterprise Server 12 — с обновленным ядром 3.12, используется системный менеджер systemd, при помощи технологии kraft можно обновлять ядро Linux без перезагрузки и прерывания рабочего процесса системы, новый инсталлятор, не требующий дополнительных промежуточных перезагрузок, новый фреймворк Wicked, конфигуратор YaST на языке Ruby, MariaBD вместо МYSQL, поддержка файловых систем Btrfs и Ceph, поддержка пакета virt-sandbox, графическая оболочка GNOME 3.10, но можно выбрать привычную SUSE Linux Enterprise Classic.Делайте свой выбор, подбирая нужный дистрибутив, который оптимально подойдет вам для работы и проектов.Это не просто виртуальные серверы! Это VPS (KVM) с выделенными накопителями, которые могут быть не хуже выделенных серверов, а в большинстве случаев — лучше!, не упустите шанс оформить заказ на новый тип виртуального сервера, где все ресурсы принадлежат Вам, как на выделенном, а цена значительно ниже, при гораздо более производительном «железе»!Только у нас