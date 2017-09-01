Интернет вещей и 5G

5G & IoT: концепции будущего

Скорость, емкость, надежность

Как 5G и IoТ изменят мир?

Социальная составляющая IoТ

Сегодня мир находится в преддверии новой технологической революции в беспроводных сетях. Ожидаемый запуск пятого поколения сотовой связи (fifth generation, или 5G) тесно связан с развитием не мене прорывного явления последних лет — Интернета вещей (IoТ). Обе эти концепции способны кардинально изменить бизнес и социум, предоставив им уникальные возможности взаимодействия «умных» устройств.Уже становится очевидным, что концепция IoТ способна совершить революционные изменения в бизнесе, социуме и системе управления практически любыми технологическими процессами. Интернет вещей, рано или поздно, свяжет в одну глобальную систему всех, кто причастен к изготовлению и использованию «умного» оборудования. Однако на пути к этому пока что есть немало препятствий. Одной из них является недостаточность сетевой емкости, что не позволяет использовать все возможности IoТ.Прорыв в этом вопросе может дать появление нового поколения мобильной связи —. Главное ее отличие от предыдущих — огромная (свыше 10 Гбит/с) скорость передачи данных, а соответственно, и отклика. Задержка сигнала в 5G будет снижена всего до, притом, что в 4G она составляет 10 мс, а в 3G — все 100 мс.Но в контексте использования 5G IoТ-устройствами скорость, все же, не является определяющим фактором. На первое место здесь выходит надежность сети, минимальная задержка сигнала и возможность массового подключения различных «умных» устройств со своими конкретными задачами и бесперебойность их взаимодействия.Хотя и кажется, что мир уже вплотную приблизился к внедрению 5G, разработчикам предстоит еще немало работы. Глобальное обобщение и разработку стандарта связи IMT-2020 (официальное название технология 5G) возложено на Международный союз электросвязи. На уровне стран внедрение ляжет на плечи операторов и провайдеров связи и правительства. Потребуется перестройка существующей инфраструктуры под новое поколение связи.При этом 5G сразу не заменит 3G и LTE, а будет работать параллельно, чтобы гаджеты могли иметь возможность переключения между сетями в зависимости от запросов пользователей. С учетом существующего уровня технологической оснащенности мобильных операторов, на первом этапе охват сигнала 5G сетей будет еще меньше, чем у 3G и LTE. Скорее всего, поначалу базовые станции будут размещены вдоль основных трасс, деловых центров крупных городов, а по мере развития новой инфраструктуры пойдут и в «глубинку».Подгонять под новые стандарты придется не только инфраструктуру, но и гаджеты и все другие устройства, подключаемые к сети. Чтобы полноценно работать в 5G, они должны стать не только «умнее» но и мощнее. Еще одной серьезной задачей, которую придется решать разработчикам 5G, является снижение энергопотребления. Этот параметр особо актуален для всевозможных датчиков и других устройств IoT. Для ее решения, по всей видимости, будут применяться более высокие частотные диапазоны и соединение мобильных сетей с технологией WiFi.Что касается старта 5G, то официальное утверждение стандарта IMT-2020 ожидается не ранее 2020 года, но не исключено, что отдельные решения операторы связи могут применить и раньше. По имеющейся информации, первые коммерческие внедрения новой сети ожидаются уже в 2018 году и приурочены к масштабным спортивным событиям, таким, как зимняя Олимпиада в Южной Корее, ЧМ по футболу в России и ряду других.В любом случае, новое поколение связи 5G станет основой для цифрового трансформирования бизнеса и общества, а эффект от его внедрения выйдет далеко за пределы ІТ-сферы.Сегодня хайтек дает множество дополнительных возможностей для различных гаджетов, имеющих доступ к Интернет. Именно эта функция является объединяющей и для IoT-устройств. Поскольку возможности сети 5G поистине огромны, ее появление однозначно приведет к резкому увеличению количества «умных устройств» и эволюции уже существующих. Попросту говоря, потенциал нового стандарта связи будет способствовать подключению к сети всего, что только можно подключить, начиная от бытовой техники и заканчивая летательными аппаратами. По некоторым подсчетам, число одновременных подключений может достигать от 50 доустройств.Но главным отличием 5G от предыдущих генераций станет то, что она осуществит новую революцию в бизнес-процессах. Сфера развлечений по-прежнему будет занимать большое место в жизни социума, но все же, должна будет уступить прогрессирующим технологиям, таким, как. Современный бизнес уже давно живет в «цифре» и просто заждался очередного витка производительности, поэтому высокая скорость, небольшое время отклика и низкая энергопотребляемость, которую сулит 5G, обеспечат массовое внедрение в него роботов и Интернета вещей.Это, в свою очередь, позволит «перевернуть» многие традиционные сферы применения беспроводных сетей, внедрив сотни миллионов онлайн-объектов, выполняющих самые различные функции. Собственно, 5G станет неким каркасом, вокруг которого начнет формироваться облик новой, цифровой экономики, активно использующей технологию IoТ умножая уже известные преимущества последней и приближая ее широкое распространение.По прогнозам экспертов, наибольший выигрыш от внедрения 5G и IoТ смогут получить промышленная, транспортная, финансовая, энергетическая, медицинская сферы, а также сферы безопасности и развлечений. Малая задержка распространения сигнала в 5G дает ряд уникальных возможностей для применения при управлении беспилотниками или контроля движения самоуправляемых автомобилей. Совмещая данные из различных источников и устройств, можно получать бесконечный поток информации, используя его в разных сферах — от телемедицины и научных исследований до управления городским транспортом и добычи ископаемых.Считается, что 5G приведет к революционным изменениям в тех сегментах IoТ, где объекты сильно удалены, или необходима быстрая реакция. Как пример, можно привести АПК (мониторинг полей, управление сельхозтехникой) или промышленность (быстродействующие промышленные роботы и т.п.).Сегодня пока еще не удается полностью объединить беспроводные устройства в единую сеть. Главным препятствием является отсутствие единого стандарта для IoТ, поскольку в разных его сегментах сейчас используются различные сетевые протоколы. Но технология 5G, предназначенная для работы с разнородным трафиком, сможет обеспечить подключение к Интернет разнообразных устройств с разными параметрами, как уже привычных мобильных, так и «умных», типа датчиков, сенсоров, регуляторов и других девайсов.Если с технической стороной запуска новой сети все более-менее понятно, то проблему перестройки мышления под массовое развитие IoТ еще только придется решать. Безусловно, внедрение 5G приведет к ломке существующих стандартов в повседневной жизни и бизнесе. И если последний, чтобы выжить, вынужден будет, так или иначе, адаптироваться, то большая часть обычных пользователей пока что не готова к таким переменам. И, прежде всего, это касается доступности информации о возможностях ІоТ-систем и правильному их использованию.Что толку, если разрозненные устройства будут замкнуты на одну-две системы или группы людей и выполнять ограниченный круг задач? И если технически разрешить эту проблему возможно путем интегрирования различных платформ и сервисов, то для пользователей отдельные компании уже начали разработку специальной концепции, получившей название «Социальный Интернет вещей» (или).Если коротко, ее суть заключается в создании сервисной платформы, объединяющей в одну глобальную социальную сеть людей и устройства. Безграничные возможности такой сети получать и аккумулировать колоссальные потоки информации, соединенные с устройствами, способными самостоятельно генерировать контент, позволят конструировать различные сервисы с практически любой конфигурацией, получая при этом нужные продукты или решения.Сюда относятся как различные бытовые потребности (например, настройки систем охраны, «умный дом», развлечения и т.п.), так и решение бизнес-потребностей (электронная коммерция, управление персоналом и т.д.). При этом, если созданный таким образом законченный продукт может быть полезен и другим участникам Social IoT, его автор сможет распространять его как на коммерческой, так и бесплатной основе. Обширная пользовательская база станет прекрасной возможностью сделать на этом неплохой бизнес. То есть компонентами такого конструктора становятся как сами пользователи Интернета вещей, так и составляющие его устройства.Все это, на первый взгляд, может показаться чем-то таким, что выходит за границы понимания обычного пользователя, однако весь смысл Social IoT заключается именно в массовой доступности информации о возможностях «умных» устройств и простоте ее обмена.Иными словами,Конечно, детальное описание возможностей Social IoT объединять устройства реального мира с миром виртуальным требует отдельного материала. Тем не менее, уже из сказанного становится понятным, что количество задач, которые могут быть решены посредством Social IoT после запуска 5G просто безгранично. И тот, кто хочет идти в ногу со временем и уверенно чувствовать себя в окружающем его digital world «умных» устройств, должен готовиться уже сейчас, ибо потом придется тратить и время, и деньги на обучение.А то, что за IoT и его социальной составляющей будущее, сомневаться не приходится — НТП еще никто не смог остановить, но вот отстать от него удавалось миллионам людей и десяткам стран, о чем большинству из них пришлось горько сожалеть…